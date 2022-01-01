Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сто лет неодиночества Пермская художественная галерея празднует вековой юбилей Поделиться Твитнуть

Дата основания Пермской государственной художественной галереи всем известна, но никак не подтверждена. Согласно общепринятой версии, открытие состоялось 7 ноября 1922 года — торжественно, в качестве подарка пермякам к пятой годовщине Октябрьской революции. Об этом дружно пишут более поздние источники — например, газеты 1970-х годов, но никаких достоверных свидетельств не найдено, хотя архивисты пытались; ни приказа, ни постановления, ни даже репортажа о событии — ничего.

Таким образом, дата, от которой отсчитывается нынешний вековой юбилей крупнейшего художественного музея Западного Урала, — слегка мифическая, овеянная статусом легенды.

Мистические параллели

На самом же деле история галереи несколько более длинная, поскольку 132 года назад, тоже в ноябре, в Перми был открыт историко-промышленный музей. Собранные им произведения искусства и стали позже основой галерейской коллекции.

Как и Пермский театр оперы и балета, музей был общественным начинанием, средства на его открытие и деятельность жертвовали виднейшие люди Перми, промышленники и учёные. Именно этот музей в 1900 году устроил первую в Перми художественную выставку, причём прошла она там, где сегодня находится Пермский краеведческий музей, — в Доме Мешкова, хозяин которого выделил несколько помещений для экспозиции «Урал в живописи». Произведения Алексея Денисова-Уральского стали открытием Урала для российского искусства. Знаменитая картина «Лесной пожар» была искусно подсвечена, и эта подсветка создавала волшебные эффекты…

Галерея, архив, краеведческий музей и даже зоопарк — всё это выходцы из историко-промышленного музея.

Эту историю рассказывает начало юбилейной экспозиции «Сто» (6+) в Пермской художественной галерее. Первый зал в анфиладе временных экспозиций всегда предварительный, транзитный; его можно проскочить мимоходом, а можно задержаться очень надолго, ведь одних только архивных фотографий в интерактивной витрине — около 600! А на стенах — картины Алексея Денисова-Уральского, Александра Маковского и, конечно, Владимира Плотникова, в искусстве которого соединились исследовательская работа по архитектуре Прикамья и абсолютно художественный подход к её презентации.

Здесь и портреты тех людей, чьими стараниями художественный музей был создан и стал именно таким, каким мы его знаем, во всей его уникальности: первого директора Александра Сыропятова и легендарного Николая Серебренникова — второго директора и страстного собирателя предметов строгановской старины, прежде всего — пермской деревянной скульптуры.

Между прочим, Серебренниковых в экспозиции двое: председатель совета историко-промышленного музея носил ту же фамилию и тоже происходил из семьи священников. Будучи доктором медицины, просветителем и новатором в сфере санитарии и гигиены, Павел Николаевич Серебренников ещё и читал лекции по этнографии и литературоведению, и они были невероятно популярны, как говорит заместитель директора Пермской галереи по науке Ольга Старцева, «народ висел на люстрах». В юбилейной экспозиции в галерее есть фото, на котором запечатлён зал музея с плотно составленными стульями. Посетителей ещё нет, а лектор уже пришёл, готовится.

Таких мистических совпадений, как двое Серебренниковых, в истории пермских музеев немало.

Если даже галерея и была торжественно открыта 7 ноября 1922 года, это вовсе не значит, что она тут же стала полноценной новой институцией. Первые 10 лет своего существования она числилась самостоятельной, но по-прежнему квартировала в одном здании с музеем, который к тому времени стал уже краеведческим и разместился в бывшем Архиерейском доме. Именно туда совсем молодой научный сотрудник Николай Серебренников в 1923 году привёз из экспедиции по северу Прикамья 248 уникальных экспонатов — так зарождалась коллекция пермской деревянной скульптуры. Путешествуя по Прикамью, Серебренников не реквизировал церковные предметы, а спасал — из закрытых церквей, со складов… Первая выставка пермской деревянной скульптуры прошла в 1925 году при организационной помощи Игоря Грабаря. Экспозиция была организована в кинотеатре «Колибри», будущем «Комсомольце».

Лишь с 1932 года галерея занимает своё нынешнее помещение — здание Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое в ближайшие два года ей, видимо, предстоит покинуть.

Три выставки о ста годах

Вместе с галереей в здание Спасо-Преображенского собора переехало собрание исторических и этнографических редкостей бывшего историко-промышленного музея. Этот раздел коллекции существенно расширился в 1948 году, когда «на верху» было принято решение, что столичные музеи должны поделиться с региональными коллегами экспонатами, которые им не особо нужны. Пермская галерея тщательно хранит доставшиеся ей диковинки из античности, древнего Египта, из Китая и Индии, но на публику их до сих пор не выставляла — не было площадей.

В 1960—1970-е годы посетители видели многочисленные произведения советского искусства, а дети особенно любили отдел декоративно-прикладного искусства с палехскими шкатулками и дымковской игрушкой. В новом, XXI веке всё это из экспозиции исчезло: экспозиционных площадей стало недостаточно.

Сейчас, готовясь к переезду в новое здание, где экспозиция будет расширена, искусствоведы и хранители галереи пересматривают и реставрируют работы из запасников. Выставка «Сто» даёт представление о том, насколько разнообразны и полны сюрпризов эти коллекции.

Экспозиция «Сто» расположилась в трёх помещениях — по сути, это три экспозиции, выставочная трилогия, или триптих, раз уж речь идёт об изобразительном искусстве.

Сразу после знакомства с историей музея посетитель оказывается в пространстве античности, Средневековья и европейского барокко. Краснофигурные и чернофигурные вазы, римское стекло, египетские миниатюры — скарабеи, статуэтки Осириса, ушебти, а также гобелены, деревянные барельефы — оказывается, в Пермской галерее есть не только пермская, но и европейская деревянная скульптура.

Всё это экспонаты с собственными историями и биографиями, о каждом можно долго рассказывать. Вот арибалл с растительным орнаментом — маленький керамический сосуд для ароматических масел. Его узкое горлышко с широким раструбом обматывалось ремешком, чтобы привязать сосуд к телу атлета, отправляющегося на соревнование. Ароматическим маслом тело атлета покрывали полностью, чтобы после соревнований легко удалить пыль и пот с помощью скребка из ракушки. Арибалл из Пермской галереи — это VI век до н. э., и он был найден Генрихом Шлиманом на холме Гиссарлык. Тем самым Шлиманом. На том самом холме — то есть в древней Трое. В Пермь предмет был передан в 1948 году из Эрмитажа.

Сразу после европейского Средневековья посетитель оказывается среди икон Северного Прикамья. Некоторые были привезены ещё Серебренниковым, но до сих пор не нашли своего места в постоянной экспозиции, а ведь здесь XVII, XVI, даже XV век! Так, к XV веку относят икону с пророком Илией-пустынником. Вообще, миф об Илье-пророке был чрезвычайно популярен в Прикамье, поскольку корреспондировал с коми-пермяцким мифом о Войпеле. На одной из икон Илья возносится на колеснице в окружении красного — «огненного» — шара, и если все фигуры на иконе выписаны с редкой тщательностью, то колесница внутри шара лишь намечена штрихами. «Правда жизни! — говорит Ольга Старцева. — Огонь затмевает то, что внутри».

Советская акварель в экспозиции совмещена с советским стеклом. Обе эти техники во второй половине ХХ века получили новое рождение: акварель перестала играть вспомогательную функцию «служанки» живописи и стала самостоятельным видом графического искусства, а стекло решительно освободилось от прикладных функций. «Я, конечно, ваза, но ведь не это во мне главное», — так, по утверждению Ольги Старцевой, всем своим видом говорят коллекционные стеклянные изделия. Особый интерес вызывают произведения из сульфидного стекла — густого, скульптурного. Этот материал, напоминающий керамику, был советским ноу-хау.

Первая экспозиция триптиха «Сто» завершается залом советской живописи, где каждая из картин — шедевр. Далеко не все из них никогда не выставлялись, некоторые выставлялись неоднократно, как, скажем, легендарное «Рождество» Виталия Тюленёва, которое знают и очень любят посетители галерейских выставок, однако в постоянной экспозиции для него, как и для картин Мартироса Сарьяна, Юрия Пименова (выставлено знаменитое «Токийское окно»), Татьяны Назаренко, Таира Салахова, Тоомаса Винта и других мастеров из всех союзных республик, места пока не нашлось.

Чрезвычайно яркую палитру советской живописи разбавляет монохромность скульптур. Скульптурный портрет легендарной хлопкоробки (надеюсь, есть такое слово) Мамлакат Наханговой считается лучшей работой Марины Рындзюнской. Гранитная статуя находится в Третьяковской галерее, а в Пермской — авторская версия в бетоне. Это очень своеобразное видение образа знаменитой пионерки: в нём есть и детская невинность, и каменная лапидарность, а портретный реализм парадоксально сочетается с восточным орнаментализмом: Рындзюнская увлекалась искусством Месопотамии, и её Мамлакат — «родственница» ассирийских скульптур, скажем, с горы Немрут-Даг.

Это очень уместное напоминание о советской мифологии и об удивительной судьбе реальной Мамлакат, девочки из Ферганы, которая в 11 лет выполняла несколько взрослых норм на уборке хлопка, за что была награждена Сталиным и избита односельчанами; а потом выросла, окончила филфак и написала докторскую диссертацию по лингвистике.

Одна из важнейших тем, связанных с близким переездом галереи, — это реставрация произведений искусства. Этому процессу посвящена вторая часть выставочного триптиха «Сто», расположившаяся в заалтарном пространстве первого этажа. Здесь только иконы и церковная утварь; показаны произведения, прошедшие реставрацию, а также те, которым реставрация ещё предстоит, — для контраста. Есть и витрины, в которых отражён весь ход реставрации, и видно, что иногда на начальном этапе икона — это просто тёмная доска.

Существенная часть строгановских икон в коллекции Пермской галереи происходит из церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Орле-городке, в том числе и показанная на выставке «Богоматерь Смоленская» в сложном декоративном уборе из речного жемчуга. Реставрация и чистка жемчуга — невероятно трудоёмкий процесс; и если иконы реставрируют в Москве и Ярославле, то ткани и декоративное шитьё — в Перми, под руководством заведующей реставрационными мастерскими Веры Деменевой. Именно она отреставрировала выставленную в экспозиции «Сто» нарядную фелонь — праздничную ризу священника, украшенную объёмным, почти скульптурным золотым шитьём.

Завершающая часть триптиха — чистая детская радость, компенсация морального ущерба для всех тех, кто страдал по поводу отсутствия раздела декоративно-прикладного искусства в экспозиции галереи. В заалтарном зале на втором этаже выставлены экспонаты из китайской и индийской коллекций.

Извивающиеся драконы и пучеглазые тигры, будды, причудливые шахматные фигуры и чайные сервизы, экзотические пейзажи; шёлк, эмаль, медь и бронза, резьба по дереву, камню и слоновой кости… Чистая сказка! Говорят, что дизайнер Никита Гойнов, остроумно вписавший в интерьеры выставочных пространств первого этажа цифру 100 в различных вариациях, здесь поначалу растерялся, однако быстро сориентировался и поместил самую яркую часть выставочного триптиха в максимально насыщенные цвета — красный и синий, а длинные полотнища сари развесил над индийской частью экспозиции, как гамаки.

…И ещё сто!

Празднование юбилея Пермской художественной галереи растянулось на весь ноябрь. Стартовала акция «Наряд для картин»: галерея собирает пожертвования на изготовление новых рам для произведений живописи и графики, которые планирует выставить в новом здании. Во время аукциона, прошедшего 7 ноября, было собрано 768 тыс. руб., всего же требуется более 10 млн руб.

Научную часть празднества составила конференция некоммерческого партнёрства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ), в рамках которой прошёл двухдневный проектный семинар для сотрудников музеев Пермского края и соседних регионов, а официальная часть включала, помимо прочего, доклад директора галереи Юлии Тавризян на Совете по культуре при губернаторе Пермского края 14 ноября на «Заводе Шпагина».

В своём докладе руководительница музея рассказала о том, как идёт работа над разработкой экспозиции в новом здании, которое должно быть построено к декабрю 2023 года, и — главное! — показала эскизы будущих музейных интерьеров.

По словам Юлии Тавризян, в этой работе коллектив галереи ориентировался на мировые образцы, в частности на новые художественные галереи в европейских «культурных столицах». Берлинская Gemaldegalerie вдохновила пермяков тем, как новое здание учитывает окружающий пейзаж, а также соединением выставочных и пустых пространств и оригинальными кураторскими проектами, а музей искусства собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции — вписанностью нового здания в исторический центр старинного города, современной системой управления и коллаборациями с современными художниками.

Согласно докладу директора галереи, представленность коллекции в постоянной экспозиции вырастет с 1,5 до 25%, планируется запуск 45 образовательных программ (вместо 10 нынешних), общее количество событий в год должно достичь 2100 (сейчас — 1600).

В шестиэтажном здании на «Заводе Шпагина» постоянная экспозиция займёт два этажа — около 7000 кв. м — и будет состоять из 15 разделов, в которых 11 — новые. Будет показано около 10 тыс. экспонатов — от древнего Египта до искусства ХХI века. Одним из ключевых экспонатов станет прекрасный панорамный вид на Каму.

Шутки на тему нового строительства и пожелания на следующие сто лет были постоянной темой праздничных поздравлений на вечере в честь столетия Пермской галереи, который состоялся в частной филармонии «Триумф» 15 ноября. Бутоньерки каждому гостю, фотозона с живой девушкой с жемчужной серёжкой, концерт трио «Отражение» из Москвы и официальные благодарности всем сотрудникам галереи, буквально всем, включая электриков и сантехников. С поздравлениями выступили коллеги из самых разных культурных институций, причём Театр оперы и балета подготовил совместный концертный номер с Театром кукол, а за классический балет отвечали малышки из школы «Фуэте». Пермский дом народного творчества «Губерния», подготовивший вечеринку, проявил максимум креативности.

На протяжении вечера гости узнали о Пермской галерее буквально всё: и то, что это градообразующее предприятие, и то, как её выставки воспринимают гости из разных городов России — их записи из книги отзывов проецировались на стены зрительного зала.

Сейчас, когда юбилейные события завершаются, друзья и постоянные посетители галереи предвкушают следующий праздник — новоселье.

Фото предоставлены пресс-службой ПГХГ.

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