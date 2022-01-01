Луч света В Перми прошёл кинофестиваль «Лампа» Поделиться Твитнуть

фото: Елена Брюхова

Фестиваль «Лампа» посвящён импакт-кино. Impact – это «воздействие», соответственно, в конкурсе – фильмы, оказывающие воздействие на людей. Пару лет назад «Лампа» называлась проще: фестиваль социального кино, видеороликов и социальной рекламы. Нынешнее название, может быть, менее понятное, зато более ёмкое: в поле зрения, или, исходя из названия события, в луче зрения фестиваля не только социальные вопросы, но и экология, здравоохранение, зоозащита и другие темы, которые чаще всего становятся сферами гражданского активизма.

То, с каким размахом прошёл фестиваль, поражает. Надо отдать должное инициатору и арт-директору «Лампы» Ольге Зубковой: 714 (!) конкурсных работ из 63 (!!) стран – это огромные цифры, особенно по нашим временам. Понятно, что за четыре фестивальных дня – с 13 по 16 октября – всё это не отсмотреть: жюри под председательством актрисы Яны Поплавской работало перед началом фестиваля три месяца, а на фестивальных показах демонстрировались лучшие 60 работ. Всего сеансов было 11, кроме того, прошли восемь дискуссий и воркшопов, а также другие события, в том числе – специальная событийная линейка для детей.

Учитывая количество конкурсантов, неудивительно, что в большинстве номинаций – по несколько победителей. Больше всего – в номинации «Документальный короткометражный фильм» – семь работ. Их герои – профессиональная модель и Паралимпийская чемпионка Анастасия Аброскина; дипломированный психотерапевт Светлана Изамбаева – основательница фонда, помогающего ВИЧ-инфицированным детям, сама уже 20 лет живущая с диагнозом «ВИЧ»; многодетный отец Юрий Змейков из Рязани, который, пройдя через трудности усыновления, организовал ассоциацию для родителей и Центр семьи и детства, оказывающий помощь семьям с приёмными детьми; и другие сильные и прекрасные люди.

Среди победителей в этой номинации есть фильм «Говори», снятый документалисткой Анной Качановой из Кунгура. Это история бездомного человека, который смог изменить свою жизнь, рассказанная от первого лица. Наталья Люкина 14 лет жила на улице, 19 лет сидела в тюрьме. Сейчас она живет в хостеле, работает на постоянной работе, занимается волонтерской деятельностью и помогает другим бездомным людям обрести дом.

Иран – признанный лидер авторского кино в мире, и иранская картина «Я не останусь один» (автор – Ясер Талеби) стала одним из самых важных художественных и эмоциональных открытий фестиваля. Сейед Джалал, слепой 86-летний мужчина, и его жена Биби Сорайя 80 лет живут в нищете. Один из сыновей впал в кому, его мозг мертв. Отец должен принять решение, пожертвовать ли органы своего сына, чтобы помочь 16 другим пациентам… Пять лет спустя съемочная группа навещает пожилую пару. Джалал уже очень старый, хрупкий и больной человек. Его разум и душа готовы покинуть этот мир. Его последнее желание перед смертью – услышать стук сердца своего сына, бьющегося в груди чужого человека.

В номинации «Игровой короткометражный фильм» – шесть победителей из России, Франции и Казахстана.

В номинации «Социальный видеоролик» – два победителя: лёгкий по стилистике, но мощный по смыслу индийский видеоролик «Мальчик в мусорном баке», который показывает важность ответственности каждого человека за разделение мусора; и «Ещё раз» – история о прощении себя и упущенной возможности.

В номинации «Социальная реклама» – три ролика-победителя, все из России: о поддержке матерей, оказавшихся в кризисной ситуации, чтобы дети и мамы не разлучались; просветительский ролик о необходимости чаще обращаться к врачам, чтобы вовремя распознать проявления детского лейкоза; а также ролик для родителей, сделанный с целью предотвращения выпадения детей из окон.

В номинации «Социальный музыкальный видеоклип» победил Ярослав Булавин из Санкт-Петербурга с клипом «Маленький Кто-нибудь». Маленький Землянин не спит и любуется звездами. В это время на далёкой Зелёной Планете точно так же не спит Маленький Пришелец. Они посылают друг другу сигналы и договариваются о встрече.

В номинации «Анимационный короткометражный фильм» – пять победителей. «Улыбка» Вячеслава Ерлыченкова из Санкт-Петербурга – история человека, который хочет поделиться своей улыбкой с серым и унылым миром вокруг. «Мультсериал мечты» Юрия Михайлина из Москвы – фильм о работниках инклюзивных мастерских для взрослых с психическими расстройствами «Сундук», в которых они сами рассказывают о своей жизни, работе, дружбе, любви и сами же рисуют свои истории.

В описании фильма «Игрушка» Риты Шаграй из Беларуси говорится: «Война – это самое страшное, что может произойти в жизни каждого человека, а для ребенка – это и вовсе трагедия. Боль от потери самых близких людей и попытка выжить в кровавом споре взрослых – вот что остается с маленьким человеком на всю его жизнь. Трое малышей попадают в хаос войны. Все трое потеряли родителей, но есть девочка-подросток, которая не бросила малышей в беде, а пытается их спасти. Тяжелыми и опасными дорогами войны идут малыши со своей юной воспитательницей. На троих у них осталась одна надежда на спасение и одна игрушка – потрепанный заяц, который порой видит то, что не нужно видеть детским глазам».

«Часть меня» Кристины Алмиевой из Москвы – авторский анимационный фильм о маленьком мальчике, который немного отличается от остальных детей, о том, как он пошел в школу и нашел там друзей.

фото: Елена Брюхова

Пятый мультфильм-призёр – «Расстройства аутистического спектра» – создали авторы из Перми Наталья Воротникова и Анна-Мария Черниговская. Как видят мир аутисты? Что чувствуют эти ребята и с какими трудностями сталкиваются? Этот анимационный ролик позволит увидеть мир глазами ребенка с расстройствами аутистического спектра и на минуту почувствовать все то, что чувствует он.

В номинации «Народное искусство и сохранение культурного наследия» победили фильмы «Там, где наш дом: Сергей Краснолуцкий» (Владимир Тарасов, Россия, Красноярск) и «Сквозь» (Гаухар Акжол, Казахстан).

Победитель в номинации «Особый фокус» – «Не желайте мне терпения» (Дарья Сапегина, Заречный) – о многодетной матери с ребенком, у которого синдром Дауна и ещё двое приёмных детей с такими же особенностями.

Впервые в программе кинофестиваля отдельным треком прошла тема детского кино. Во время паблик-тока «Недетские игры» дети и подростки от 7 до 16 лет рассказали профессиональным режиссерам, какие фильмы ждут юные зрители и почему нужно погружаться в истории, актуальные для детей.

В рамках работы фестиваля прошёл музыкальный благотворительный вечер «НоТы есть», во время которого состоялся сбор средства для фонда «Берегиня».

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