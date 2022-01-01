Госзакупки. В чём могут обвинить? Адвокат Дмитрий Ефремов рассказал, как не понести финансовые потери и не стать обвиняемым в совершении преступления Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ефремов, адвокат, управляющий партнёр «Дефенс Солюшенс»

Ежегодный объем госзакупок в России составляет более 10 трлн. рублей. Для многих компаний основным доходом является именно выручка от государственных контрактов. Участие в госзакупках открывает для предпринимателей широкие перспективы, так как это дополнительная ниша для расширения бизнеса: увеличение объема и географии продаж, формирование и повышение репутации компании. Поэтому все больше поставщиков и подрядчиков начинают осваивать эту область.

К сожалению, практика показывает, что не все предприниматели прежде, чем окунуться в эту сферу, подробно изучают нюансы, связанные с исполнением госконтракта.

А ведь требования 44-ФЗ очень жесткие и невыполнение правил закона чревато крайне неблагоприятными последствиями для поставщиков.

Адвокат Дмитрий Ефремов настаивает, что предпринимателям нужно знать не только, как заключить госконтракт, но и как не понести финансовые потери, а также как не стать обвиняемым в совершении преступления. Ведь невыполнение государственного контракта сопряжено с как гражданско-правовыми, так и уголовно-правовыми рисками.

Гражданско-правовые последствия

Что такое реестр недобросовестных поставщиков (РНП)?

Если говорить простыми словами, то реестр недобросовестных поставщиков — это список, в который вносят участников закупок, нарушивших обязательства контракта.

Формирует базу данных по недобросовестным поставщикам Федеральная антимонопольная служба (ФАС), руководствуясь положениями:

— статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

— постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Каковы основания для включения поставщиков в РНП?

Обратимся к нормам ст. 104 44-ФЗ. Пункт 2 гласит:

«В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами».

Таким образом, оказаться в числе недобросовестных поставщиков можно, если участник закупки победил в закупочной процедуре, но не подписал контракт в установленный срок.

Приведу примеры:

Компания стала победителем котировочной сессии на поставку материалов для опечатывания помещений школы. Но на стадии подписания договора при повторном расчёте сметы была выявлена ошибка в первоначальных расчётах, которая делает сделку убыточной. Генеральный директор Компании принял решение не подписывать государственный контракт.

ИП стал победителем котировочной сессии на поставку товара. Но при подписании контракта выяснилось, что срок действия электронной цифровой подписи (ЭЦП) истёк. В итоге ИП не смог вовремя подписать контракт.

В первом примере участник закупки умышленно уклонился от подписания госконтракта, во втором — по небрежности. Но и в том, и в другом случае обстоятельства привели к невозможности заключения контракта, а это расцениваются как уклонение поставщика от подписания контракта с соответствующими последствиями включения поставщика в РНП.

ВАЖНО! Перед тем, как принять решение об участии в закупочной процедуре, поставщику необходимо просчитать все риски наступления неблагоприятных для него последствий, в том числе и выраженные в невозможности подписания контракта.

Также поставщик окажется в числе недобросовестных, если он подписал контракт, но не исполнил, или ненадлежащим образом исполнил обязательства по контракту.

В этом случае заказчик может в одностороннем порядке отказаться от контракта, руководствуясь ч.9 ст. 95 Закона о контрактной системе и ГК РФ при условии, что такая возможность прописана в контракте.

Как пример, выдержка из госконтракта, где прописаны практически все возможные случаи для расторжения контракта по инициативе заказчика:

Какие последствия внесения в реестр недобросовестных поставщиков?

Если сведения о поставщике попали в реестр, то компания или ИП в течение двух лет не сможет участвовать в госзакупках. А это зачастую чревато не только большими финансовыми потерями (особенно, если это основой доход поставщика), но и потерей деловой репутации. Ведь сейчас коммерческие партнеры очень серьезно относятся к выбору контрагента — связь с недобросовестным контрагентом влечет за собой высокие налоговые риски. Поэтому при проверке компании в качестве потенциального поставщика и обнаружении ее в «черном списке» навряд ли захотят строить деловые отношения.

Отмечу, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом по 44 ФЗ, поставщика ждет еще и ответственность в форме денежного взыскания (штрафы, пени, неустойки), которая является обязательным условием госконтракта в соответствии с п.6 ст. 34 44-ФЗ. Он гласит:

«В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)».

Нужно четко понимать, что включение в РНП не освобождает поставщика от уплаты штрафных санкций (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2018 г. № 05АП-9245/17 по делу № А59-3483/2017).

Уголовно-правовые последствия для поставщика по госзакупкам

Учитывая, что госзакупки предполагают оплату бюджетных денежных средств, неисполнение госконтракта несет для поставщика риски уголовной ответственности.

Так, поставщик может быть обвинен в хищении бюджетных денежных средств по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»

Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что одним из самых частых оснований для привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК, является ситуация, когда подрядчик не выполняет работы по госконтракту.

Например, громкое дело одной петербургской компании. Его завели в отношении генерального директора предприятия по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предпринимателя обвинили в «хищении чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием».

Вариации невыполнения работ различны: работы не соответствуют техзаданию, или, к примеру, была произведена замена стройматериалов на более дешевые, но заказчик оплатил сумму в соответствии с условиями контракта.

Если в ходе проверки это будет установлено, то органы могут расценить данный факт, как умышленный и направленный на хищение бюджетных средств.

Наказанием станет лишение свободы сроком до 10 лет, срок давности привлечения к ответственности — 10 лет.

Другая «классическая» ситуация, когда возбуждают уголовное дело по ст. 159 УК РФ — поставка товара ненадлежащего качества.

ВАЖНО! Если поставщик или подрядчик согласно условиям госконтракта привлекали субпоставщика или субподрядчика и не виноваты в этой ситуации, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта лежит на плечах поставщика (подрядчика).

При этом причиненным ущербом будет считаться не разница между суммой госконтракта и потраченной исполнителем суммой на приобретение материалов или товаров, а вся сумма государственного контракта (постановление Пленума ВС от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»). Так складывается судебная практика на сегодняшний день.

Разумеется, зачастую возместить ущерб полной стоимости контракта многим исполнителям (поставщикам) не под силу.

Безусловно, риски высокие. Но стоит ли отказываться от перспектив? Конечно же нет.

Защитить бизнес можно, следуя простым правилам:

— перед тем, как принять участие в тендере, изучите требования к участникам, проверьте, соответствуете ли вы им, оцените свои возможности;

— перед заключением контракта изучите всю документацию (правильные даты, предмет поставки, условия, сравните условия контракта и предварительной заявки, если есть ошибки, то на стадии «до подписания»;

— в случае любого разногласия или неопределенности всегда ведите переписку с заказчиком, впоследствии, это поможет Вам избежать претензий и обвинений.

Или доверьтесь специалистам «Дефенс Солюшенс», которые возьмут на себя комплексное юридическое и бухгалтерское сопровождение государственного контракта, а также грамотно превентивными мерами обеспечат защиту вашего бизнеса при его исполнении.

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