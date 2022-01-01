Максим Артамонов корреспондент Школы под прицелом После трагедии в Ижевске в пермских школах усилили меры безопасности Поделиться Твитнуть

Утром 26 сентября в ижевской школе №88 произошла трагедия — бывший выпускник прошёл в здание образовательного учреждения и открыл огонь. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти Удмуртии объявили в регионе траур.

Константин Долгановский

В связи с этими событиями в пермских школах было решено усилить меры безопасности — начальник департамента образования Перми Анна Деменева обратилась к директорам школ и охранным предприятиям.

«Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы №88 в Ижевске. Этот случай требует от нас особого внимания к безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность коллективов», — сообщила чиновница.

Она также попросила директоров школ отнестись с пониманием к тем семьям, которые решили в тот день оставить своего ребёнка дома.

Проверки и досмотры

В департаменте образования Перми «Новому компаньону» рассказали, какие конкретно меры были приняты.

«Административным командам школ необходимо обеспечить проверку соблюдения пропускного режима в школах, а также исправности кнопок тревожной сигнализации, проверить работу систем видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом, провести дополнительный инструктаж сотрудников частных охранных предприятий и сотрудников школы на предмет возникновения внештатных ситуаций и реакции на возникновение акта террористической угрозы», — отметили в департаменте.

Теперь в школах будет усилен также досмотр входящих людей, ручной клади и транспорта.

Пропускной режим и прочие меры стали строже в школах многих российских городов. Где-то это уже привело к скандалу. Например, в Сыктывкаре охранник учебного заведения брызнул из перцового баллончика в лицо маме школьника за то, что она отказывалась проходить через рамки металлодетектора.

Кроме того, во многих российских школах охранники теперь могут выборочно проверять сумки школьников, если возникнут подозрения.

Система распознавания лиц

Ижевская трагедия произошла буквально через несколько дней после того, как в Перми чиновники из департамента образования отчитались о том, что в 15 школах города установлена система распознавания лиц и она имеет положительные отзывы.

Какие это конкретно школы, в департаменте не говорят «в целях безопасности». Как выяснил «Новый компаньон», сейчас система распознавания лиц есть в гимназии №1, школе №108 и в школе «Петролеум». Первым же образовательным учреждением Перми, где в экспериментальном режиме была установлена такая система, стала школа «Мастерград» в Дзержинском районе в 2018 году. После этого её стали внедрять и в других школах. К 2021 году чиновники планировали установить такое оборудование во всех школах Перми. Однако этого не произошло, и сегодня учреждения сами принимают решение об этом.

Система распознавания лиц автоматически определяет личность человека, который входит на территорию школы. Охранник видит карточку с данными сотрудника или ученика. Теоретически такая мера исключает посещение школы посторонними людьми, если они захотят воспользоваться картой школьника.

Из системы в любое время можно быстро выгрузить информацию о времени входа/выхода любого из детей. Родители школьников могут получить временный пропуск при сканировании паспорта. Данные потом сохранятся в системе.

Закон равно безопасность?

В июле этого года депутаты Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев внесли в Госдуму законопроект «О частной охранной деятельности». Авторы законопроекта предложили увеличить численность сотрудников Росгвардии.

Парламентарии посчитали, что нужно обсудить возможность присутствия росгвардейцев непосредственно в школах. Увеличение штата сотрудников этого ведомства приведёт к необходимости дополнительных серьёзных финансовых вливаний, но это должен быть комплекс решений. Кроме того, серьёзное внимание, по мнению депутатов, необходимо уделить приобретению оружия и медобследованию.

После ЧП в Ижевске россияне вновь стали задавать наболевший вопрос: что нужно изменить, чтобы подобное не повторилось? Закон о частной охранной деятельности Госдума должна рассмотреть на осенней сессии.

Сергей Чегодаев, руководитель клуба «Центр стрелковой подготовки»:

— Простым увеличением количества охранников на потенциально опасных объектах проблему не решить. Таких объектов огромное количество, это не только школы, детские сады, но и театры, торговые центры и многое, многое другое. Вооружённых сотрудников правоохранительных органов или охранников на каждый из них не поставишь. Такого количества людей просто нет. Уверен, необходимо тщательно проанализировать мировой опыт.

А он говорит о том, что для таких ситуаций должен быть телефон экстренных служб, который в случае нападения срабатывает моментально, даже не в течение одной минуты. Также нужны особые мобильные группы. Например, в США они состоят из двух вооружённых полицейских и двух парамедиков. Алгоритм их действия следующий: когда группа прибывает на место происшествия, то её члены входят в здание или в район, где происходит стрельба. Парамедики под прикрытием полицейских, которые могут применять оружие, сразу начинают сбор и сортировку раненых, оказывают им первую помощь. Затем их эвакуируют и передают скорой помощи. Это очень правильный алгоритм. Поймите, чтобы мгновенно убить человека из пистолета, нужно попасть ему в головной или спинной мозг. В остальных случаях он гибнет от различных последствий ранения или ранений. Поэтому чем раньше начнётся оказание помощи, чем раньше происходит эвакуация, тем больше у человека шансов выжить. Правило «золотого часа» никто не отменял.

Ксения Гринберг, управляющая группой охранных предприятий «Альфа»:

— Система распознавания лиц может носить превентивный характер, до возникновения опасной ситуации. Традиционный метод обеспечения безопасности (при грамотном сотруднике) поможет справиться с опасной ситуацией. Поэтому, по моему мнению, системы должны работать, дополняя друг друга.

Если говорить о том, стало ли сейчас безопаснее в школах, которые охраняют частные охранные предприятия, чем год-два назад, то ситуация сильно не изменилась. Нужно прорабатывать адекватные бюджеты на качественную охрану. Это важно: мы видим страшные трагедии, и нужно отнестись серьёзно к этой проблеме. Нужен диалог ЧОПов, школ и власти.

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