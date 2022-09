Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Просто — о важном и прекрасном В честь 25-летия газеты «Новый компаньон» прошёл благотворительный концерт в «Триумфе» Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Вот уже четверть века газета «Новый компаньон» говорит со своими читателями, согласно слогану газеты, «просто о важном»: о бизнесе и политике, но также об искусстве и доброте. Свой юбилей газета будет отмечать 23 сентября, а в преддверии этой даты «компаньоновцы» решили провести серию мероприятий, первым из которых стал благотворительный концерт (6+) в частной филармонии «Триумф».

Благотворительная акция на день рождения — одна из самых прекрасных новых традиций. То и дело видишь в социальных сетях объявления от именинников с предложением вместо подарка перечислить посильную сумму на счёт благотворительного фонда, приюта или какой-то другой гуманитарной организации. «Новый компаньон» хорошие традиции поддерживает: все средства, вырученные за билеты, были перечислены в фонд «Дедморозим», заботящийся о больных детях, детях с особенностями развития и детских домах.

Вечер состоял из двух отделений: в первом — классика, во втором — джаз.

Квартет «Агидель»

Концерт открыл струнный квартет «Агидель», состоящий из солистов оркестра «Орфей»: девушки играли лёгкую классику и мелодии ХХ века в специальных переложениях — популярные фрагменты произведений Баха и Моцарта, Крейслера и Пьяццоллы, музыка из фильмов и классическая эстрада. С выходом солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой всё стало гораздо серьёзнее: её вокальная программа, исполненная в дуэте с концертмейстером Жанной Исхаковой, была посвящена осени. Меланхолическая осенняя тема прозвучала в сочинениях Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина и Михаила Исаковского, в миниатюре Артюра Онеггера на текст Гийома Аполлинера и в вокальном цикле Фёдора Сириса на стихи Бориса Пастернака. Одна из любимейших пермских певиц, как всегда, показала и высокую школу, и культуру пения, и проникновенный артистизм.

Солистка Пермской оперы Наталья Кириллова

После перерыва гости вечера стали зрителями «шоу трёх пианистов»: все три исполнителя джазовой программы — известные мастера фортепиано. Овик Григорян — музыкант оркестра Пермской оперы, основатель фестиваля «Камерата», который проходит в той же частной филармонии «Триумф». Он неоднократно становился героем «компаньоновских» публикаций. Кристина Басюл — концертмейстер Пермского театра оперы и балета. Виталий Коваленко, который совсем недавно стал выступать под псевдонимом Виталий Дрозд, особенно хорошо знаком давним читателям «Нового компаньона» — мы внимательно следили за его карьерой в Перми, а нынче он покоряет джазовые клубы столицы.

Виталий Коваленко, который совсем недавно стал выступать под псевдонимом Виталий Дрозд

«Фишка» благотворительного концерта была в том, что играл только Виталий: Овик и Кристина пели. Для знатоков пермской музыкальной сцены это не сюрприз: оба музыканта не вчера начали пробовать себя в джазовом и эстрадном пении и уже неоднократно выступали с концертами.

Певцы изумительно выглядели. Кристина Басюл — настоящая джазовая дива в струящемся «русалочьем» платье, на нереально высоких каблуках, в феерическом макияже. Овик Григорян — истинный джентльмен, который мог бы составить эффектную компанию Фрэнку Синатре и Муслиму Магомаеву с их безупречными костюмами и галстуками-бабочками.

Концертмейстер Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл исполнила джазовые композиции

Программа Григоряна была скорее эстрадной, чем джазовой: звучали The Shadow of Your Smile, LOVE, Moon River, Sway и подобные композиции; Кристина Басюл пела настоящий, очень стильный джаз — сочинения Антониу Карлуша Жобима и Диззи Гиллеспи.

Овик Григорян — музыкант оркестра Пермской оперы, основатель фестиваля «Камерата»

Фортепиано Виталия Дрозда в этой программе не было аккомпанементом: его игра — пример истинной джазовой свободы, импровизационной лёгкости и общения с инструментом. «Триумфовский» Steinway просто расцвёл, когда пианист исполнял собственные джазовые импровизации на тему «Неаполитанской песенки» из «Детского альбома» Чайковского.

Программа завершилась весёлой и в то же время трогательной Cheek to Cheek из репертуара Фреда Астера, которую Кристина и Овик спели дуэтом.

Кристина Басюл, выходя к микрофону, пообещала гостям благотворительного концерта «томный вечер», но он стал скорее по-хорошему светским: работал фотограф-профессионал Андрей Чунтомов, в фойе развернулся небольшой маркет, где можно было приобрести ароматизированные свечи собственного производства Ogonek, современные концептуальные украшения от «Дома Боне», «правильные» сладости от производителя «Живой выбор», цветочные букеты от мастерской «На расцвете» и авторские светильники «Лампа», сочинённые и исполненные художником Петром Стабровским. Часть средств от продажи товаров на маркете также были переданы в фонд «Дедморозим». В общей сложности было собрано почти 100 тыс. руб.

В фойе развернулся небольшой маркет

Спасибо «Триумфу», спасибо музыкантам, спасибо нашим читателям!

Отдельная благодарность ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» за поддержку в организации мероприятия.

