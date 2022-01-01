Светлана Караваева Татьяна Шкляева Проплыть по «Компросу» Литературный фестиваль 2022 года был посвящён реке Поделиться Твитнуть

В последние выходные лета в Перми состоялся литературный фестиваль «Компрос», впервые за последние три года — в «живом» формате. Фестиваль, названный в честь главной транспортной артерии города, получился связанным с идеей и образом реки, поэтому его можно было бы назвать «Кампрос» — «Камский проспект».

Образ реки — это образ и времени, и литературного процесса; не зря Борис Эренбург, глава издательства «Сенатор» и художественный руководитель фестиваля, не единожды цитировал Гаврилу Романовича Державина и его «Реку времён».

Просветители и Гарри Поттер

В жаркий полдень субботы отчалил традиционный «Корабль поэтов» (12+), на котором собрались литераторы из Москвы, Ижевска, Липецка, Перми, Беларуси и примкнувшие к ним любители поэзии. Организаторы фестиваля считают, что традиция литературных плаваний была заложена 255 лет назад Екатериной Великой, которая на корабле «Тверь», направлявшемся в Казань, раздала всем своим спутникам главы нового романа Мармонтеля «Велизарий» для перевода с французского на русский; к концу путешествия книга была переведена. Аналогия довольно ироничная: представьте себе, что нынешний Генеральный секретарь ООН предложил бы своим коллегам перевести «Гарри Поттера».

Фестиваль разошёлся по двум палубам. Верхняя была освоена молодёжью: там проходили чтения юных и молодых авторов под руководством Евгения Гусева, а также пели песни; если стихи были новыми, то музыка — из нестареющей классики: песен «Кино», «Наутилуса» и, конечно же, бессмертной композиции «Батарейка».

Нижняя палуба была более основательной и взрослой. Первым событием на ней после открытия стал «Парад презентаций» (12+), который вёл поэт и журналист Андрей Мансветов: это был перечень книг-новинок участников фестиваля за этот год. Открыл парад Андрей Родионов, известный по пермской «культурной революции» московский поэт, устроитель слэмов и драматург. Этим летом у него в Москве вышла книга «Флажок» (18+), произведения из которой он с большим успехом прочёл позже на своём авторском вечере (18+), посвящённом жене и музе Екатерине Троепольской.

Андрей Родионов, известный по пермской «культурной революции» московский поэт, читает свои стихи

Фото: vk.com/kompros_fest

Кроме Андрея Родионова свои свежие книги представили поэты Ольга Абатурова, Женя Пепельная и Вячеслав Хисамутдинов. Рядом с молодыми поэтами выступили и маститые авторы: Алексей Мальцев, член Союза российских писателей, представил уже 25-ю свою книгу, а Станислав Богуславский, который отметил своё 60-летие на вершине Эвереста, представил первую — «Книгу из телефона» (12+). Гости из Ижевска — шеф-редакторы Герман Суслов и Андрей Гоголев — открыли публике литературный журнал «Луч» (12+), который издаётся уже 30 лет и демонстрирует срез современной российской поэзии.

Сюрпризом для публики стало представление книги известного писателя и журналиста Ирины Христолюбовой «Простая истина» (12+) с предисловием Анны Бердичевской. Ирина Христолюбова выступила как серьёзный прозаик, притом что больше всего она известна своей детской книгой «Топало» (6+), переведённой даже на японский.

Каждый калека желает знать, где лежит его лекало

Строчка «Когда уйдёшь со школьного двора под звуки нестареющего Хармса» из стихов Андрея Родионова предварила поэтические поиски авторов на традиционных чтениях «Биармия» (12+), которые вёл Павел Чечёткин. «Биармия» — та самая «гоголевская «Шинель», из которой вышел в 2010 году весь фестиваль. Очерёдность выступающих традиционно определялась шляпой (возможно, Гарри Поттера) и вытаскиванием из неё имён поэтов. К шляпе, как известно, полагается пальто — здесь то и дело вспоминался известный французский структуралист Польти с его 36 драматическими ситуациями, повторяющимися от произведения к произведению.

18 поэтов читали свои стихи, в основном посвящённые быту и осознаванию простой жизни вокруг себя, и практически в каждом случае со второй или третьей строки было ясно, кто является любимым автором того или иного поэта: в основном это символисты и акмеисты, обильно пересыпанные Бродским и Полозковой.

В поэтической речи Андрея Гоголева как будто возродились обэриуты в живой стихии конструирования новой речи. Для поэта характерно сочетание искренности («Человек — цитата божья») с юмором, предполагающим отстранённость («Снится шницель продавщице»). Энергия народной раёшной поэзии воплотилась в стихах Вячеслава Хисамутдинова из Перми: строки «Умер покойник в среду во вторник» и другие вполне могли бы быть положенными на мотивы, которые исполнял на протяжении всего мероприятия искромётный ансамбль «Ба-ба-ту».

На теплоходе незримо присутствовал Василий Каменский, имя которого то и дело упоминалось в разных контекстах. Владимир Бекмеметьев может считаться продолжателем его поисков: «Каждый калека желает знать, где лежит его лекало», «Роет и мреет», «Звея, двинемся в сезон новый»... Здесь очень к месту слова Дмитрия Бака, директора литературного музея имени В. И. Даля, что «поэзия — это способ сохранить самую мелкую моторику мышления».

Финальным аккордом стало выступление Михаила Червякова, заставившего вспомнить ритмы и темы поэзии Бориса Рыжего. Это не речь отстранённого наблюдателя, демонстрирующего при первом знакомстве свой багаж знаний, а некоторая шутовская история, речь лирического героя, энергичного, живого и простого жителя городских окраин.

Город героев, ссыльных и пьяниц

Та же энергия и живость, тот же лирический герой, но уже из центра города и с изрядным опытом за плечами, явился на закрытии фестиваля: вместо стандартного фейерверка с огоньками зрители и участники увидели и услышали фейерверк звуков и образов в исполнении ансамбля «Sмирный» (16+). «Кто ваш лирический герой?» — спросили из зала фронтмена группы Александра Смирнова. «Стареющий философствующий пьяница», — ответствовал артист. Лирический герой песен постоянно приключается из бара в бар, от одной томной дамы к другой, параллельно общаясь с Богом и намывая стаканы. В этих композициях тоже множество отсылок: можно вспомнить и Тома Уэйтса, и Чарльза Буковски, и французский шансон — но нюанс в том, что герой бродит не просто по городу, а по нашему городу и смотрит именно на наши улицы и реки. В песне «Кама моя», исполненной у окна с видом на вечереющую, сумрачную, почти осеннюю Каму, есть строка: «Город героев, ссыльных и пьяниц». Это Пермь, и Пермь литературная.

Литературной Перми была посвящена экскурсия Максима Воробья (12+). Путешествие шло от Речного вокзала вверх по течению города — через железнодорожные пути, Театральный сквер, Сибирскую улицу. Рассказ начался с Василия Никитича Татищева, продолжился Петром Вяземским, Максимом Горьким, Александром Грином, Михаилом Осоргиным, Фёдором Решетниковым, Борисом Пастернаком, Аркадием Гайдаром и пермяками ХХ века.

В этом перечне имён и историй читалась важная мысль: несмотря на то что большинство этих писателей родились не в Перми, город дал начало их творческому пути. Пермь стала метафизической родиной многих авторов; местом, что дало начало их слову, которое позже текло и лилось полноводной рекой.

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