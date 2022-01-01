Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На фоне Пушкина Пермский край — один из лидеров программы «Пушкинская карта» Поделиться Твитнуть

Два дня подряд в Пермском крае на самом высоком уровне обсуждается программа «Пушкинская карта»: 30 августа о ней говорили на Совете глав местного самоуправления, а 31 августа — на заседании краевого правительства. Тема дважды актуальная: одновременно стартуют учебный год и театрально-концертный сезон. «Пушкинская карта» доказала, что является действенным инструментом развития культурного процесса, и неудивительно, что Пермский край, где традиционно актуальна культурная тематика, активно включился в участие в федеральной программе.





Что такое «Пушкинская карта», на обоих заседаниях напомнила министр культуры Пермского края Алла Платонова.





Просветительский проект «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Карту платёжной системы «Мир» через сайт «Госуслуги. Культура» может получить каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет включительно, на эту карту в 2021 году зачислялось по 3 тыс. руб., но в 2022 году сумма увеличилась до 5 тыс. руб., поскольку программа доказала свою эффективность. Деньги с «Пушкинской карты» можно потратить только на посещение мероприятий сферы культуры — театральных спектаклей, музейных экспозиций, выставок, концертов, экскурсий, кинопоказов.





По желанию карта выдаётся в физическом или электронном виде, а список событий, на которые можно приобрести по ней билеты, находится на сайте «Культура.рф». Список всероссийский, и карта, выданная в любом регионе, действует на всей территории государства.





Чтобы получить карту, молодому человеку необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учётную запись, установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и получить виртуальную «Пушкинскую карту».





Билет на выбранное мероприятие по виртуальной «Пушкинской карте» можно приобрести на портале «Культура.рф», в приложении «Госуслуги.Культура» или на сайте учреждения культуры. Пластиковой картой, которую можно оформить в отделении Почтобанка, можно воспользоваться как при онлайн-покупке, так и при покупке билетов в кассах учреждений культуры.





Средства, зачисленные на «Пушкинские карты», попадают в сферу культуры и могут быть использованы в интересах учреждений культуры как для содержания и развития учреждения, так и для создания новых проектов — спектаклей, экскурсий, фестивалей и т.п. Важно, что эти средства оказываются в сфере культуры не автоматически: необходимо, чтобы молодые люди реально потратили деньги с карты на посещение культурных мероприятий, поэтому, когда руководство театров, музеев и прочих очагов культуры осознало, какую пользу приносит программа, началась реальная конкуренция за молодого зрителя.





Программа стартовала и продвигается в Пермском крае очень успешно, однако, по словам Аллы Платоновой, ещё есть резервы: в регионе проживает 245 261 человек 14-22 лет, а карт, по данным на 1 августа 2022 года, выдано 122 147, то есть этой услугой пользуется примерно 50% молодых людей; к участию в программе подключено 125 учреждений — это примерно 30% от существующих. Пока меньше всего подключений к программе у образовательных учреждений и библиотек.





Эта информация привлекла внимание губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, который поинтересовался, как руководство отрасли намерено инициировать привлечение зрителей к программе, и Алла Платонова ответила, что сейчас идёт поиск новых каналов коммуникации: рекламная кампания программы на старте была броской и активной, но сейчас возникло привыкание к использованным форматам и делается ставка на прямую коммуникацию учреждений с публикой.





Главным инструментом привлечения Алла Платонова считает разработку мероприятий специально для молодёжи. По словам министра, учреждения сами пришли к этой идее: участвующие в программе библиотеки, театры, музеи активно разрабатывают подобные события. Так, если поначалу в Пермской художественной галерее «Пушкинская карта» использовалась для покупки билетов на осмотр основной экспозиции, то сейчас всё чаще приобретаются билеты на молодёжные авторские экскурсии, в том числе для групповых посещений.





Среди интересных молодёжных событий, предложенных учреждениями культуры, министр упоминает виртуальную экскурсию «По главной улице с библиотекой» в Губахинской библиотеке, игру «Литературные сыщики» и мастер-классы по японскому искусству вязания в библиотеках Кунгура, квиз «Ум за разум» и литературные часы в Лысьвенской библиотеке. Вообще, по словам Аллы Платоновой, модельные библиотеки являются активнейшими участниками «Пушкинской карты» — так помогают друг другу две федеральные программы, которые успешно воплощаются в Пермском крае.





Огромные возможности демонстрируют в рамках «Пушкинской карты» дома и дворцы культуры, сельские клубы. Министр особо отмечает проекты Чайковского центра развития культуры: «Культурную пятницу «В кругу друзей» Кемульского сельского дома культуры, в рамках которой проходят ремесленные мастерские, интерактивные познавательные программы с танцами и пением, просмотры художественных фильмов или мультфильмов, познавательно-игровую программу «Счастливый билет» в Ольховском доме культуры, литературные квизы и брейн-ринги в Большебукорском доме культуры. Активно работают березниковские досуговые учреждения — Алла Платонова упомянула концертные программы, квесты и детские праздники. В Соликамске по «Пушкинской карте» можно посетить все самые топовые события в местном Дворце культуры: концерты, театральные гастроли и т.п. Так, из 500 зрителей КВН 380 пришли по «Пушкинской карте».





Рост активности молодёжи в домах культуры за счёт мероприятий в рамках программы за год составил 15%.





Музеи Пермского края тоже проявляют завидную креативность в привлечении в свои залы подростков и молодёжи. В Пермской художественной галерее с нового учебного года будет проходить цикл событий «Только для подростков» — это авторские экскурсии музейных педагогов галереи: «Всё как у людей» — обсуждение типичных проблем современного человека через произведения русской живописи, «Хулиганы от искусства» — как 100 лет назад молодые художники изменили русскую живопись, «ПроСтили» — художественные стили: академизм, реализм, романтизм.





В Кудымкаре, в музее им. Петра Субботина-Пермяка молодым посетителям посвятили экскурсию «Осень на порог — на стол пирог», творческую лабораторию «Живая глина», экскурсионную программу «Путешествие в XIX век».





Ильинский районный краеведческий музей разработал экскурсии «Тайны дома главноуправляющего» и «Пермское имение Строгановых», проводит интерактивные занятия и специализированные лекции.





Рост активности молодёжи в музеях за счёт мероприятий в рамках программы за год составил целых 56%!





Не отстают от коллег и театры Пермского края, и здесь явным лидером выступает Театр-Театр, который, по словам Аллы Платоновой, достигает рекордных показателей работы с молодым зрителем на российском уровне. Об этом рассказал художественный руководитель театра Борис Мильграм в интервью «Новому компаньону»:





«Мы активно работаем с «Пушкинской картой». Она действительно привела в театр новых молодых зрителей, и, видя это, мы поняли, что у нас — огромный край, где множество детей и молодых людей никогда не доезжают до театра. Значит, нужно привезти им театр!

Мы придумали проект с краевым министерством образования, который мне очень нравится: мы будем ставить спектакли в формате сторителлинга, с минимальным количеством актёров и обслуживающего персонала — выездные группы численностью от четырёх человек, декорации, которые могут поместиться в небольшое транспортное средство, — и выезжать с этими спектаклями в отдалённые районы, вроде Чердынского или Гайнского, ну, например, дней на пять: установили декорации, сыграли, поехали в другое село. В течение дня можно два-три спектакля сыграть. Мы отчасти привязали это к школьной программе и уже сделали три таких спектакля по Гоголю — «Город маленького человека» (12+) по «Петербургским повестям», «Мёртвые души» (12+) и «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+).

Я так увлёкся этой идеей, что тоже решил принять в ней участие. Появилась идея сделать сторителлинг по «Алым парусам» (12+), и мы уже пишем инсценировку — так, чтобы два актёра разыграли и спели весь наш знаменитый мюзикл.

Ещё один проект, тоже совместно с минобром, — привозить в Театр-Театр школьников из населённых пунктов в радиусе 100 км от Перми».





Театры Пермского края по «Пушкинской карте» не только организуют посещение спектаклей, но и придумывают игровые экскурсии по закулисью (Березниковский драматический театр), проводят школы театральных блогеров и интеллектуальные игры (Лысьвенский драматический театр).





С 1 января 2022 года к программе подключились кинотеатры, и наверняка резкий рост посещаемости будет связан с премьерой детской комедии «Иван Семёнов: Школьный переполох» (6+), которая выйдет на экраны в октябре.





Алла Платонова особо подчеркнула, что участвовать в программе могут учреждения любой формы собственности. Так, в июле лидером по продаже билетов по «Пушкинской карте» стал индивидуальный предприниматель, который проводит экскурсии по Перми.





1 сентября исполняется год с начала действия программы «Пушкинская карта», и можно подводить первые итоги: за прошедший год она привлекла в сферу культуры Пермского края дополнительно около 90 млн руб.

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