Светлана Караваева Текст как маршрут Первая презентация путеводителя «В сердце пармы» из серии «Путешествия с Алексеем Ивановым» состоялась на горе Полюд Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Недавно вышедшая в издательстве «РИПОЛ классик» книга «В сердце пармы» (12+) привлекла внимание журналистов и многочисленных туристов, которые побывали в минувшие выходные в Красновишерске и Чердыни. Каждое путешествие — как новая книга. Можно листать её лениво, пропуская неинтересные описания и необязательных персонажей, а можно сразу с головой погружаться в новый мир, неизведанный, загадочный, обживая и присваивая его вместе со всеми событиями и героями. Удача в пути — встретить опытного проводника, хорошего гида. Такого проводника и представили авторы проекта.

Если рассказывать людям о путеводителе «В сердце пармы», то начинать нужно отсюда, справедливо рассудил директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев. Действие романа, который заставил российских читателей и критиков снова повернуть головы в сторону Перми, сосредоточено именно здесь, на землях государственного природного заповедника «Вишерский». Здесь, возле горы Полюд, словно совсем недавно бродили человеколоси и где-то рядом спрятана Золотая баба.

Идея провести презентацию на вершине легендарной горы понравилась и руководителю проекта Юлии Зайцевой, и всей команде. Для Юлии Зайцевой это особое место: 17 лет назад на Полюде началось её сотрудничество с Алексеем Ивановым, а теперь за плечами уже около 150 совместных экспедиций.

И вот ещё одна, совсем короткая — марш-бросок из Чердыни через Красновишерск, через Вишеру, к вершине. Несмотря на жару, туристов было около сотни, таких нашествий Полюд не видал с вогульских времён. В ожидании презентации они бодро позировали, находя эффектные ракурсы и время от времени подходя к палатке организаторов. Книги заманчиво расположились на походном столике, можно было полистать, купить, попросить автограф ещё до начала презентации. А чуть ниже, рядом с визит-центром заповедника, можно было приобрести сувениры и другие книги, которые удачно дополняли новый путеводитель, например, книги Павла Бахарева «Отшельники Вишерского края» (12+) и «Аборигены Урала» (12+).

На презентации ярко выступили все участники проекта: Елена Растянис — журналист, драматург, каякер; Алексей Рачунь — путешественник, писатель, главный навигатор; Елена Мазур — художник, галерист. И, конечно, Юлия Зайцева, которая представила всех участников и рассказала о концепции проекта.

Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова, автор проекта «Путешествия с Алексеем Ивановым»:

— Писатель видит мир как текст, а я вижу текст как маршрут и хочу показать вам дороги, по которым приключение и сюжет идут рядом. Путешествуя, мы не изучаем роман, мы открываем новый мир языческого Урала. Остались места, которые до сих пор хранят атмосферу яркого, драматичного и прекрасного мира наших деятельных и бесстрашных предков.

«В сердце пармы» — это умный гид. Это добрый приятель, который говорит с тобой немного небрежно, но энергично, побуждая встать с дивана и отправиться в дорогу. Это не путеводитель по книгам Иванова и не занудная инвентаризация достопримечательностей. «Мы не фанаты досок почёта с неизвестными именами и пыльных гербариев, — говорит Юлия Зайцева. — Наша книга — нон-фикшн в формате путеводителя, сама как улётное путешествие по Северному Уралу».

Формат гида потребовал определённого языка. «У нас их три, — поясняет Юлия Зайцева. — Современный разговорный, даже слэнг; нейтральный, энциклопедический; и прекрасный язык Алексея Иванова — флэшбек из прошлого, как в кинематографе — у вас появляется возможность видеть кремль и город князя Михаила...»

Даже структура книги весьма своеобразна. Нет предисловия, но есть «Смотри, что читаешь» и «Исторический тизер». Это объявление стратегии, манифест — плюс кинематографический приём демонстрации наиболее эффектных, «цепляющих» мгновений.

Вот тизер от Алексея Иванова:

«Пермь Великая оказалась последним удельным княжеством Руси, а Чердынь, его столица, — первым русским городом Урала. Это важный канал идентичности. Поэтому Пермь Великая и стала былиной, каких на Урале больше не сложилось».

Две основные части путеводителя — «История в тэгах» и «Маршруты в историях». Первая словно ставит вешки, по которым определяешь положение на шкале времени. Тут есть простор для собственных изысканий, углублений, размышлений — было бы желание. Вторая часть очень конкретна и прагматична: схема маршрута и необходимые детали, которые могут подсказать только люди, уже ходившие этим путём. Реальные маршруты, с инструктажем. Расстояния, особенности местности, расписание движения по дням, информация о еде и ночлеге, о связи, что очень важно. Карта-схема, отличная логистика. Восхищает тщательность проработки и забота о путешественниках: как будто тебе, продрогшему и уставшему, оставили на заимке соль, спички и растопку.

Хороша в книге графика Елены Мазур. Стильная, точная и эмоциональная, она придаёт гиду вид подлинного походного дневника. Идея заменить рисунком фотографию поддерживает концепцию свежего взгляда на известное, и растиражированный пейзаж превращается в личный эмоциональный опыт.

Алексей Рачунь, один из авторов путеводителя «В сердце пармы»:

— Мы пытались для каждой территории найти свой феномен, найти её генокод. Это особенность наших путеводителей: ищешь суть, находишь пространство по-новому...

Путеводитель «В сердце пармы» уже не единственный в серии. Готов «Железный пояс», и в нём 14 автономных маршрутов, в работе «За золотом бунта» с семью маршрутами. На вопрос, сколько всего будет книг в серии путеводителей, прозвучал оптимистичный ответ: этот проект неостановим. Планируются четвёртая и пятая книги. И не все последующие будут связаны только с одним писательским именем. Например, есть идея проследить и описать весь путь протопопа Аввакума.

Диана Смирнова, заместитель генерального директора издательства «РИПОЛ классик»:

— Не всегда хочется делать проекты с одними и теми же людьми. С Юлией и её командой хотелось бы работать дальше. Необходимая креативность, честность и прямота, потрясающая шепетильность, любовь к деталям — вот черты Юлии и её проекта. Юлия говорит, что думает, и делает, что говорит.

Ради первого знакомства с новой книгой и новым проектом пришлось преодолеть 7 км от Красновишерска до вершины Полюда по разбитой дороге, заповеднику не принадлежащей (такой вот казус). Однако все тяготы забываются моментально, стоит только с вершины оглядеться вокруг. Свободный полёт — вот какое ощущение рождается в душе. Твёрдо стоишь на каменном плато — и в то же время паришь над тайгой, у которой нет конца-края, и только в солнечных лучах внезапно блеснёт в глаза ярко-голубой полоз Вишеры...

Было очень приятно видеть всю команду проекта вместе — подтянутых, энергичных, увлечённых. В старину на вершине Полюда зажигали сполох, чтобы предупредить жителей Чердыни о приближении войска. На этот раз сполох, зажжённый здесь, имел другой смысл: на следующий день ожидалась презентация путеводителя в Чердыни, на Троицком холме, там, где стоял кремль князя Михаила Великопермского. «Мы придём с миром!» — объявила Юлия Зайцева. С целым миром: с новыми идеями, маршрутами, книгами и выставками.

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