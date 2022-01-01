Елена Синица Снимите это немедленно На рынке аренды жилой недвижимости растёт число предложений Поделиться Твитнуть

В связи с новыми экономическими условиями многие решили не продавать квартиру, а сдавать её в аренду. Кроме того, падает покупательная способность. В итоге предложение на рынке аренды жилья превышает спрос. В перспективе это может привести к снижению арендных ставок, полагают эксперты.

Константин Долгановский

Предложение и спрос

Много квартир и низкий спрос — так охарактеризовала рынок аренды в Перми эксперт по недвижимости Наталья Шевченко. Так, по сравнению с ноябрём прошлого года предложение выросло на 70%, за прошедший месяц — на 23%. А вот спрос обвалился на треть по сравнению с февралём 2022 года, говорит она.

Тем не менее сейчас наблюдается сезонный рост спроса на долгосрочную аренду, рассказывает коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов. За месяц (июль 2022 года к июню 2022-го) спрос на аренду жилья в Перми вырос на 12,5%. Заметнее всего был рост спроса на однокомнатные (+19%) и трёхкомнатные квартиры (+21%). Спрос на двухкомнатные квартиры и студии увеличился почти на 2 и 7,6% соответственно. Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Перми, по данным «Авито Недвижимости», обойдётся в среднем в 14 тыс. руб., двухкомнатной — в 18 тыс. руб., трёхкомнатной — в 25 тыс. руб., студий — в 15 тыс. руб.

«Мы видим рост интереса к долгосрочной аренде и связываем это с сезонностью. Осенью традиционно начинается учебный год и деловой сезон, что повышает востребованность арендного жилья на рынке, — комментирует Николай Попов. — Наиболее активный период поиска арендодателей начнётся в середине августа или начале сентября, когда сезон отпусков будет подходить к концу, а в Пермь вернутся студенты и те, кто планировал переезд».

Директор компании Research & Decisions Регина Давлетшина отмечает, что, несмотря на рост предложения, размер рынка аренды уступает размерам рынка вторичного жилья в шесть раз, рынку новостроек — в восемь раз. Сейчас ёмкость предложения на рынке новостроек самая большая по сравнению с другими сегментами, рассказывает она.

При этом спрос на рынке посуточной аренды намного выше, нежели в сегменте долгосрочной аренды. Предложений первого больше в среднем на 25%. Однако это совершенно разные сегменты и разные целевые аудитории. В дальнейшей перспективе прогнозируется снижение цен в связи с ростом размера предложения. Снижение должно начаться уже в конце 2022 года, заключает Давлетшина.

По словам Натальи Шевченко, многие продавцы квартир отменили сделки, рассудив, что в ближайшее время лучше сдавать квартиру в аренду, чем продавать.

«Некоторые приезжие сейчас, потеряв работу, разъехались. Другие «ужимаются», как всегда в кризисные моменты: одни объединяются для совместной аренды, другие вместо квартир арендуют комнаты, третьи возвращаются жить к родителям», — говорит Шевченко.

В дальнейшем покупательная способность населения начнёт снижаться, это подтолкнёт арендные ставки вниз. Тем не менее резкого снижения ждать не стоит. В то же время в ближайшие месяцы предложение продолжит рост, а клиентский спрос будет чуть меньше либо не изменится до начала высокого сезона, отмечает она.

В итоге арендаторы смогут спокойнее выбирать объект под свои требования, а среди собственников в выигрыше будет тот, кто предложит лучшее соотношение цены и качества, что может привести к некоторому снижению цен на рынке аренды, заключает Шевченко.

Нельзя не обратить внимание на качество предложения, считает руководитель агентства недвижимости «Эстеко» Анатолий Абатуров. По его мнению, предлагаемые в Перми квартиры для аренды — не для жизни, а спрос на них имеется просто потому, что «выбора у людей нет».

«Нет выбора, люди снимают то, что есть. У нас нет хорошего ассортимента, чтобы соответствовали цена и качество. Чаще всего арендовать предлагается жильё без мебели и с обшарпанным ремонтом. Вкладываться в ремонт собственники не хотят, мол, вам надо — вы и делайте, не хотите — не живите», — поясняет он.

Предпосылок для изменений в этом плане также нет, причина — пермский менталитет, считает Абатуров.

Мировые тенденции

До Москвы и Санкт-Петербурга дошла мировая тенденция — временное пользование собственностью. Например, шеринг жилья или же коливинг. А вот до Перми «это всё как-то не доходит, чего-то ждём», отмечает Наталья Шевченко.

Молодёжь активно формирует спрос на арендное жильё — не только в силу обстоятельств, но и по убеждениям. Коливинги, коворкинги — вполне актуальная тема, говорит она.

Арендная ставка на студию или однокомнатную квартиру и ежемесячный платёж по ипотечному кредиту, оформленному в рамках спецпрограмм, сегодня примерно одинаковы. Наиболее выгодные условия, конечно, предлагаются в рамках семейной ипотеки, в то время как для молодых людей коливинг или съёмное жильё могут быть удобнее и привычнее. В будущем данные форматы могут получить и большую популярность, но это произойдёт, когда (и если) сменится психологическая поколенческая модель. Сейчас же люди, формирующие платёжеспособный спрос, предпочитают вкладываться в собственное жильё, считает Наталья Шевченко.

На самом деле коливинги и шеринги жилья распространены и в Перми, не соглашается Регина Давлетшина. Однако этот формат не выведен в официальный, в объявлениях никто не обозначает «для совместного проживания».

«Говоря о коливинге, вы посмотрите, сколько у нас банально тех же общежитий, люди продолжают делить комнаты. Да, это не совсем тот формат, что задумывался в Европе, но тем не менее такой тип проживания есть. Получит ли это распространение в России и Перми в частности? Возможно, нужда и бедность к этому формату приведут», — считает эксперт.

В Перми шеринги и коливинги вряд ли закрепятся в европейском понимании, считает Анатолий Абатуров. Первая причина — «мы не шагаем такими темпами, как Москва или Питер», вторая — в Перми каждый сам за себя.

«У нас нет какого-то единения. Люди не готовы жить с кем-то, как в студенческих общежитиях. В Перми другой менталитет — жёсткий», — говорит он.

В арендном бизнесе нужна революция, продолжает Наталья Шевченко. Например, нужно развивать рынок арендного жилья, находящегося под контролем государства, говорит она. Это можно сделать в партнёрстве с девелоперами и банками, строя новые дома для сдачи квартир внаём. Использование европейского опыта создания сектора социальной аренды, несомненно, стало бы реальным шагом к улучшению жилищных условий жизни граждан России. Для этого нам необходим закон о государственно-частном партнёрстве в области социальной и коммерческой аренды, аналогичный принятым в странах Скандинавии, а также в Нидерландах и Австрии, поясняет эксперт.

«В целом же дальновидные застройщики, как и инвесторы, будут ориентироваться не на конкретный формат недвижимости, а на запросы поколения Z: только полезные метры, развитый сервис и инфраструктура. Чтобы можно было тут же и побегать, и поплавать, и покачаться в зале, да и чтобы были панорамные окна и красивый вид», — резюмирует она.

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