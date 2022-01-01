Елена Синица Легализованное пиратство Как будет работать параллельный импорт и к каким последствиям он может привести Поделиться Твитнуть

После начала спецоперации на Украине многие западные компании ушли с российского рынка. Часть компаний приостановила свою деятельность полностью, часть — распродаёт остатки продукции. Говоря о том, будет ли в дальнейшем импортная продукция присутствовать на отечественном рынке, власти неоднократно упоминали о параллельном импорте. «Новый компаньон» поговорил с экспертами о том, как организован ввоз такой продукции и как это может сказаться на экономической ситуации в стране.

Магазины сети re:Store уже в июне начали ввозить в Россию продукцию американской компании Apple через механизм параллельного импорта

Алёна Морозова

Как всё устроено

Главное отличие параллельного импорта заключается в том, что он осуществляется не через официального дистрибьютора или правообладателя. В таком случае обычно импорт товара происходит через третьи страны. При этом на продукции обязательно размещается товарный знак.

Важно понимать, что параллельный импорт — это не легализация контрафакта, то есть подделок, а ввоз оригинальной продукции, но без разрешения.

Правовую основу для параллельного импорта ещё в 2018 году заложил Конституционный суд, отмечает адвокат, управляющий партнёр «B2B Law — Адвокаты бизнеса» Илья Дёмин. По его словам, тогда суд высказался в пользу того, что ограничение импорта правообладателем в силу соблюдения санкций или иных причин не должно нарушать права потребителей.

В 2022 году также Госдума приняла закон, который разрешил правительству определять перечень товаров, по которым не будет применяться ответственность за параллельный импорт, а Минпромторг издал приказ с перечнем товаров, рассказывает Илья Дёмин. Согласно этому приказу, допустимы три варианта. Первый — разрешается импорт конкретных групп без указания марок, второй — импорт конкретных марок (в их числе Tesla, Apple, Panasonic, Toyota), третий — импорт групп с исключением для конкретных марок (в их числе L’Oréal, Blend-a-med).

Таким образом, сам параллельный импорт в России остаётся незаконным, но ответственность теперь за него не наступает, подчеркнул Илья Дёмин.

«Да и «параллельным» такой импорт назвать нельзя, потому что он разрешается тогда, когда основной производитель уходит с российского рынка. Я бы назвал его скорее «неофициальным» импортом. В любой момент приказ могут пересмотреть, например, если недружественная компания объявит, что возвращается в Россию, — добавил он. — Я бы очень аккуратно на месте предпринимателей стал вкладывать в этот бизнес деньги, потому что он может очень быстро прекратиться. При этом по многим товарам, скорее всего, нужно будет ещё провести сертификацию».

Краткосрочная ставка

Параллельный импорт коснётся не всех товаров, говорит доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин. Так, если товар не попадает под прямой санкционный запрет (например, в Россию нельзя ввозить оборудование для нефтедобычи), то он может поставляться из недружественных стран. Например, нет санкций в отношении поставок медикаментов. Однако такие поставки затруднены в силу сложностей с транспортировкой и валютными расчётами, пояснил он.

Безусловно, основным лобби параллельного импорта являются маркетплейсы. Уход крупнейших игроков с реального оффлайн-рынка приведёт к перетеканию клиентов в онлайн. В мае число интернет-заказов выросло в два раза и составило 31,1 млн сделок, делится старший преподаватель кафедры экономики и финансов пермского политеха Юлия Стародумова.

Для бизнеса это дополнительный доход, но ставка на параллельный импорт — не то, что требуется в долгосрочной перспективе для отечественного производства, считает она. «Так что это не панацея от всех проблем, а механизм, который надо использовать точечно и ограниченно», — полагает эксперт.

Ниша же для импортёров, которые будут организовывать поставки, сейчас открыта. Но барьеры на вход сюда достаточно высоки — это и наличие транспорта, и административных связей, поэтому не стоит ожидать, что будет масса желающих и параллельный импорт потечёт рекой, размышляет Стародумова.

«В ряде развитых государств параллельный импорт разрешён, и все аргументы в пользу необходимости привлекать иностранных поставщиков не возымели успеха», — заключает она.

Последствия

В первую очередь, существуют опасения ввоза контрафактной продукции в Россию под видом параллельного импорта. Этому может поспособствовать отмена проверок федеральной таможенной службы оригинальности происхождения товара, считает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. Кроме этого, параллельный импорт может оказать давление на внутренних производителей, которые выстраивают сейчас свой бизнес по замещению ушедших участников рынка. Таким образом, ожидаемый эффект от импортозамещения просто сойдёт на нет, говорит она.

Негативное влияние может быть оказано на производство замещающей продукции в сфере изготовления автомобильных компонентов, производства бытовой техники и в фармацевтической сфере. На территории России за последние годы построены десятки производств, связанных с этими направлениями.

«Причём эти предприятия построены с долгосрочными стратегическими перспективами, а параллельный импорт может стать угрозой для их развития. Также он представляет угрозу и для официальных представителей товаров, которые вложили серьёзные усилия и средства для продвижения продукции на российском рынке. Параллельные импортёры могут использовать только готовую инфраструктуру, что снижает привлекательность отечественного рынка, влечёт снижение инвестиций в страну», — отмечает Букина.

С ней соглашается и Юлия Стародумова. По её словам, на государственном уровне это приведёт к падению инвестиционной привлекательности страны, а значит, не будут строить заводы для производства оригинальных товаров или их запчастей, не будут открывать магазины, создавать рабочие места — а это опосредованно приведёт к росту социальной напряжённости и росту безработицы.

«Прежде всего, даже если отвлечься от этических норм, это отсутствие стимулов для отечественного производителя и падение внутреннего производства. А зачем, если можно ввезти оригинальный товар отличного качества?» — подчёркивает она.

Однако, по словам Ильи Дёмина, не стоит забывать, что в отношении такого товара не действуют гарантии производителя.

«Ещё до пандемии отец привёз мне из Финляндии телевизор. Он какое-то время хорошо работал, а потом одна известная корейская марка решила, что они «вырубят» такие привезённые из других стран телевизоры в России. И он перестал показывать, мне понадобилось потратить деньги и время, чтобы починить его, теперь он снова работает, но для этого ещё и запчасти были нужны. При этом я тогда думал подать на них в суд и изучал практику — она была не в пользу потребителя», — говорит Дёмин.

Так, если ваш товар «умный», то его могут отключить в любой момент, и в лучшем случае вам придётся потратиться, а в худшем — он перестанет работать. «Неумные» товары отключить невозможно, но есть большой риск, что вы столкнётесь с подделкой, отмечает Дёмин.

«При этом импортёр, как мы говорили, должен будет вернуть деньги, но если он к тому моменту будет банкротом, денег вы не увидите», — добавляет он.

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