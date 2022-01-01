Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Место силы В селе Красный Ясыл прошёл Х фестиваль камнерезов Поделиться Твитнуть

Это село в Ординском районе Пермского края не зря называют «волшебным селом» или «местом силы». Оно многим примечательно, начиная с называния: «ясыл» по-татарски означает «зелёный», так что Красный Ясыл — это «Красный Зелёный». И в самом деле, здесь очень зелено: село раскинулось на живописных холмах, с которых открываются открыточные виды на широколиственные рощи, так непохожие на горнозаводскую тайгу. Здесь, на юге Пермского края, совсем другая природа, другой мир.

Несмотря на татарское название, село русское, старинное: в этом году ему исполняется 350 лет, и его главное украшение — храм XVIII века. Есть и другие достопримечательности, например, здание бывшей земской управы — двухэтажное, с нарядными наличниками. Однако главная туристическая ценность Ясыла — не красивые пейзажи и архитектурные памятники, а люди, которые здесь живут, и то, чем они занимаются.

Красный Ясыл — село камнерезов

В декабре 1837 года в результате страшного пожара был почти уничтожен Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Весной 1838 года команды изыскателей отправились на Урал в поисках камня для восстановления царских интерьеров, и в окрестностях Красного Ясыла был найден не только чудесный белый гипс — алебастр, но и нечто гораздо более редкое и чудесное: цветные гипсы — ангидриты.

Белые, серые, золотистые, розовые и почти красные, с разнообразными рисунками, ангидриты так и просятся в руки мастеров. Особенно прекрасен селенит — полупрозрачный гипс медового оттенка с таинственным внутренним свечением, в честь которого он и получил своё «лунное» название. Месторождение селенита, протянувшееся на 20 км вдоль правого берега Ирени, уникально в глобальных масштабах. Редкий камень в дореволюционные времена так ценился в России и мире, что за ним в Ясыл и окрестные деревни специально приезжали из мастерской Карла Фаберже.

У гипсовых пород есть ряд особенностей. Этот камень совсем непохож на твёрдые породы, с которыми работали воспетые Бажовым камнерезы восточных склонов Урала. Ангидрит мягкий и пористый, он легко поддаётся обработке, но не живёт на открытом воздухе. Изделиями из него не украсить ландшафты — они рассыплются от влаги и перепадов температур. Из него не наделать шкатулок и письменных приборов — он вообще не для утилитарных принадлежностей, а просто для красоты.

На протяжении десятилетий красноясыльские мастера вырезают из мягкого камня небольшие скульптуры. Чаще всего — фигурки животных. Фактура камня такова, что эти зверушки кажутся живыми, тёплыми и пушистыми. Ни один другой камень, никакой материал вообще не даёт подобного эффекта. У народного мастера Сергея Нечаева была статуэтка кошки, которую дети немедленно бросались гладить и удивлялись, почему она твёрдая.

Здесь работают с камнем все. Мужчины и женщины, взрослые и дети — камнерезное ремесло преподаётся в Ясыльской средней школе на уроках труда. Неудивительно, что сложились огромные династии камнерезов, на протяжении поколений создающие шедевры. Особенно знаменита семья Овчинниковых во главе с Анатолием Моисеевичем, дело и традиции которого продолжают дети и внуки.

Традиция — ключевое понятие для этой истории. Село живёт традициями. Здесь два музея — при школе и при «градообразующем предприятии» — заводе «Уральский камнерез», создан экскурсионный маршрут «Селенитовый путь», ведущий от месторождения селенита через завод к выставочному залу, где собраны работы победителей местного фестиваля камнерезов, который проходит с 2013 года.

Нынешний фестиваль, состоявшийся 9 июля, — десятый, юбилейный. Его придумал и с самого начала проводит местный энтузиаст Анатолий Вахрушев, и с первого же фестиваля его начинание поддерживает Министерство культуры Пермского края, ведь традиции камнерезов Красного Ясыла — ценнейшее нематериальное наследие региона. Нынче, в год культурного наследия народов России, поддержка этого промысла — приоритет в работе минкульта.

Анатолию Вахрушеву помогают гранты программы «Арт-резиденция» — крупнейшего грантового проекта, проводящегося Центром по реализации проектов в сфере культуры. Этот конкурс — незаменимый инструмент для реализации достаточно объёмных и сложных в проведении мероприятий, связанных с созданием коммуникативных площадок, способствующих творческим контактам между деятелями искусства и зрителями и оживляющих культурный ландшафт Пермского края. Интересно, что фестиваль камнерезов и «Арт-резиденция» — ровесники: оба проекта существуют с 2013 года.

Фестиваль камнерезов — это, в первую очередь, конкурс, который проходит в двух номинациях: садово-парковая скульптура и работы малых форм. Как уже было сказано, местный гипс не подходит для ландшафтных работ, поэтому для конкурса привозят камень из-под Кишерти. В течение недели художники создают из него садово-парковые скульптуры, а на конкурс малых форм можно предоставлять работы из ангидрита, созданные за прошедший год.

За девять лет фестиваля в Ясыле вырос целый скульптурный парк, в котором уже около 120 произведений! Среди них есть творения весьма известных людей — представителей династии Овчинниковых, известного кунгурского камнереза Максима Шемелина, даже знаменитые пермские керамистки Наталья Корчёмкина и Инна Рогова попробовали свои силы в новом для них материале. Здесь и множество работ художников из других регионов Урала, а также из Сибири, с Алтая, из Средней Азии… Конкурс может похвастать обширной географией!

Парк скульптур, экскурсионная тропа… Красный Ясыл становится всё более привлекательным для туристов. Здесь можно побывать в гостях у народного мастера, пройти мастер-класс, прикоснуться к селениту на всех стадиях его метаморфозы — от скальных выходов до готового изделия. Туристические автобусы зачастили в село! АНО «Ива», которым руководит Анатолий Вахрушев, занялось созданием индустрии гостеприимства — в этом году подана заявка на грант Губернаторского фонда для создания туристической инфраструктуры при Парке камнерезов.

Это удивительный пример того, как старинные традиции становятся основой сегодняшней жизни села, его развития и процветания.

В день десятого, юбилейного фестиваля камнерезов в Красном Ясыле было многолюдно. Обочины дороги в центре села были сплошь уставлены машинами. Кто-то приехал как турист, а кто-то — по делу, как, например, глава Ординского района Александр Мелёхин — уроженец Ясыла, или директор галереи «Пермский период» Анатолий Саклаков, или директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов — этот архив целенаправленно занимается формированием фондов, связанных с камнерезным промыслом.

Приезжие бодро курсировали между выставочным залом, ярмаркой, где можно было приобрести авторские селенитовые и ангидритовые изделия по очень гуманным ценам, и заводом «Уральский камнерез», где проходили мастер-классы.

Жюри во главе с заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Пермской художественной галереи Александров Пестовой вручило призы и дипломы победителям конкурса под песни группы «Воскресение». Гран-при конкурса получил мастер из Перми Евгений Шадрин за парковую скульптуру «Полярный плут» — его изящный лис, изогнувшийся кругом, выполнен в традициях звериного стиля.

Сразу два призовых места — первое и второе — в конкурсе малых форм заняли работы Сергея Нечаева. Сегодня это, наверное, самый успешный художник в Ясыле, особенно знамениты его работы из чёрно-зелёного талькохлорита; а ведь родом Нечаев вовсе не из этих мест. После окончания подмосковного Абрамцевского училища (ныне — академия им. Васнецова) он приехал в Красный Ясыл на практику — и остался. Ведь камнерез должен жить там, где живёт камень! Это далеко не единственный пример: художники приезжают в Ясыл отовсюду, чтобы здесь жить и творить.

Один из призёров нынешнего фестиваля — Надежда Кубасова из Уфы — три года назад приехала в село на экскурсию, прошла мастер-класс — и стала камнерезом! А до того работала геодезистом и даже не подозревала, что в ней живёт художник.

Александра Пестова, председатель жюри X фестиваля камнерезов в Красном Ясыле:

— Важность этого фестиваля выходит далеко за пределы Пермского края. Творческих симпозиумов для художников достаточно много, но редко где они основаны на традиционных промыслах. Красный Ясыл — место силы, основа промысла заложена ещё 350 лет назад, а в советские годы известность селенитовой скульптуры распространилась далеко за границы, по всему миру. Работы красноясыльских мастеров хранятся в музеях Кремля, в Эрмитаже, в музее Ферсмана, в частных собраниях по всему миру и, конечно, в Пермской художественной галерее. Нынешние мастера, живущие в этом селе, продолжают дело, начатое их предками.

Анатолий Иванович Вахрушев — автор, идейный вдохновитель, организатор и куратор проекта — и его команда проделали огромную работу. Они заслуживают самых тёплых слов благодарности.

Нам в жюри было очень непросто работать — хотелось отметить всех!

Победители конкурса Х фестиваля Камнерезов в Красном Ясыле

Малая форма

1 и 2 места — Сергей Нечаев (Красный Ясыл), «Рождение» и «Тукан»

3 место — Ольга Сурикова (Кунгур), «Жизнь»

Садово-парковая скульптура — дебют

1 место — Иван Тархов (Кунгур), «Подозрительная сова»

2 место — Евгений Петухов (Кунгур), «Царь-рыба»

3 место — Екатерина Филиппова (Магнитогорск), «Единорог»

Садово-парковая скульптура — ландшафт

1 место — Виктор Насыров (Кунгур), «Лев»

2 место — Евгений Наймушин (Ревда), «Вот улов!»

3 место — Надежда Кубасова (Уфа), «Старый Пью»

4 место — Владимир Южанинов (Кунгур), «Старый чтец»

Садово-парковая скульптура — творчество

1 место — Анна Локтюхова (Пермь), «Лицо»

2 место — Владимир Зерёнкин (Андреевка Ординского района), «Дракон»

3 место — Ольга Сурикова (Кунгур), «Феникс»

4 место — Евгений Ветлов (Северск Томской области), «Жираф»

Садово-парковая скульптура — традиция

1 место — Никита Лесников (Красный Ясыл), «Ящерица»

2 место — Павел Лесников (Красный Ясыл), «Не здесь»

3 место — Ирина Вахрушева (Красный Ясыл), «Волк»

Гран-при

Евгений Шадрин (Пермь), «Полярный плут»

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