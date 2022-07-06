Ульяна Бусова В Прикамье прошёл фестиваль «Кинорека» На борту теплохода «Василий Чапаев» состоялись кинопоказы, лекции кинорежиссеров и мастер-классы Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В Пермском крае с 24 по 26 июня во второй раз прошёл ежегодный фестиваль «Кинорека». Это специальное событие, предназначенное для развития проекта «Социальный кинозал». Программа фестиваля направлена на погружение участников в творческую и культурную среду, а также на приобретение нового опыта и осмысление своей деятельности. Руководители социальных кинозалов познакомились с коллегами и представителями разных сфер социокультурной деятельности регионального и всероссийского уровня.

Впервые «Кинорека» прошла в 2021 году в Добрянке в санатории «Уральская Венеция». Тогда событие сопровождалось прогулкой на речном трамвайчике. Основное место проведения фестиваля в этом году — теплоход «Василий Чапаев», который 24 июня оправился с пермского речного вокзала в Чайковский, откуда участники на несколько часов переместились в многофункциональный культурный центр посёлка Марковский. В Марковском прошла часть мастер-классов и публичная дискуссия «Человек в эпоху перемен». 26 июня участники «Кинореки» вернулись в Пермь.

Перед отплытием, 24 июня, мы пообщались с организаторами и гостями фестиваля. Ольга Аверкиева, координатор «Кинореки», режиссёр и продюсер документального кино, поделилась подробностями о проекте: «94 социальных кинозала, которые сейчас действуют в Пермском крае — это почти 200 человек. К сожалению, все на борту теплохода не поместятся. На фестиваль мы пригласили лучших участников проекта в качестве поощрения за качественную работу в социальном кинозале. Но фестиваль для них — это не отдых. Это интенсивное погружение не только в социокультурные сферы, но и в самого себя.Что касается программы, это не фестиваль кино. Это фестиваль для внутреннего развития, культурного в первую очередь, и организован он именно для руководителей социальных кинозалов. Чтобы они могли вдохновиться, научиться новым методикам, почерпнуть уникальный опыт экспертов, а вернувшись в свой населенный пункт, начать там какое-то новое развитие, новую жизнь».

Ольга Аверкиева, координатор «Кинореки»:

— В Перми со зрителем давно и профессионально работает МКФ «Флаэртиана». Я была на многих фестивалях, особенно региональных, где залы на показах документального кино зачастую пустоваты. Полные залы на «Флаэртиане» — это результат длительной работы не только самого фестиваля, но и его дочерних проектов («ВУЗ-Флаэртиана», DOC.урок и прочие).

И мы решили не останавливаться на городе. Нам захотелось, чтобы и в небольших поселениях люди знали кино, смотрели кино, думали благодаря кино. Тут на передний план выходят модераторы социальных кинозалов, которых мы обучаем, потому что они знают свою целевую аудиторию, они подбирают для этих людей фильмы и темы. Более того, они знают проблемы, больные места, которые необходимо обсуждать и прорабатывать. Они, пользуясь нашей технологией и ресурсами, создают своё сообщество и ведут людей к своим целям, к своему будущему. Соответственно, чтобы у нас с ними была одинаковая или хотя бы похожая миссия, мы расширяем их культурный кругозор, учим самостоятельно размышлять, делать выводы, показываем разнообразие мнений и технологии импровизации. Так и родилась «Кинорека».

Программа нынешнего фестиваля обширная. На борту «Василия Чапаева» прошло 45 мероприятий: кинопоказы, лекции кинорежиссёров и учёных, мастер-классы медиапедагогов, психологов, социологов и деятелей культуры, творческие мастерские разных направлений. Слоган «Кинореки» в 2022 году: трансформация как изменение личности и профессионального мастерства.

Никита Чунтомов

«Главные акценты — это трансформация пространства, трансформация сообщества и трансформация себя. Для руководителей социальных кинозалов будут проходить мастер-классы по дизайну, который можно применить для оформления своего пространства. Что касается трансформации сообщества, то с участниками будут работать известные антропологи, историки, социологи, терапевты, — рассказала Ольга Ахмедзянова, руководитель проекта «Социальный кинозал», заместитель по научно-методической деятельности «Пермской синематеки». — И пройдут мастер-классы и практики, которые направлены на личную трансформацию. Иван Кустов проведёт мастер-классы по актёрскому мастерству, Ася Алыпова — мастер-класс, посвящённый музыке. Будут йога, практики работы со своим телом. Всё, что мы придумали для участников, им полезно».

Координатор фестиваля, Ольга Аверкиева, дополнила информацию о программе: «Именно для них, руководителей социальных кинозалов, здесь есть и визуальные антропологи — это люди, которые изучают отдельные сообщества и фиксируют их жизнь с помощью кинокамеры. Мне было важно, чтобы участники подумали о жителях своих поселений как о едином сообществе, уникальной среде, в которой может возникнуть культурный феномен на материале, например, киноклуба. На фестиваль, в том числе, приехал философ и социолог Денис Сивков, который расскажет, почему люди смотрят кино и почему именно такое. Очень надеюсь, что он поможет нашим руководителям выработать концепцию подбора фильма для собственной аудитории.

Кроме того, мы позвали творческих экспертов. Ваня Кустов, например, ведёт актёрское мастерство для наших участников, там основная тема — импровизация, свободное общение со зрителем. Это очень сложно для работников культуры, потому что они привыкли действовать по сценарию. А модератор — это человек, свободный от каких либо сценариев, как и документалист. Поэтому мы даём участникам актёрское, музыку, работу с телом, йогу, танцы. Всё это про развитие гармоничной личности. И я очень надеюсь, что «Кинорека» даст толчок к развитию нашим участникам.

Один из приглашённых экспертов фестиваля «Кинореки», кинорежиссёр Алексей Федорченко рассказал о своей части программы: «Я покажу документальный фильм «Кино эпохи перемен», который я сделал два года назад, и поучаствую в дискуссии. Мой фильм о работе Свердловской киностудии в конце девяностых годов, когда уже был кризис кинопроизводства. Пример этой провинциальной студии — обо всей стране, конечно. И «Кино эпохи перемен» в таком странном жанре — комедия-реквием».

Никита Чунтомов

По словам Алексея Федорченко, людям, живущим в маленьких посёлках, которые мало видят, кроме соседей и своей привычной работы, очень важно познать весь мир с помощью кино. Чужие истории, другие люди, менталитет, традиции стимулируют к развитию, особенно младшее поколение.

Организаторам «Кинореки» важно, чтобы руководители были разносторонними, потому что при работате в социальных кинозалах им необходимо общаться с людьми, смотреть и обсуждать кино на самые разные темы.

«На самом деле, это огромный подвиг, работать в небольшом населённом пункте с людьми, нести культуру. Просто «Социальный кинозал» — это новый формат и, конечно, новое понятие о культуре и мировоззрении, о миссии культурного сотрудника. И в проект заходят те, кто хотят меняться и менять мир вокруг. А мы им помогаем», — подводит итог Ольга Аверкиева.

Всего в этом году в «Кинореке» приняло участие 200 человек, было представлено 78 площадок социальных кинозалов. В фестивале принимали участие не только руководители кинозалов, но и директора учреждений, представители администраций муниципалитетов Пермского края, где есть социальные кинозалы, а также приглашённые эксперты.

«Социальный кинозал» — это проект, который даёт возможность жителям малых городов и поселений Пермского края смотреть документальные и игровые фильмы и мультфильмы на большом экране, обсуждать их и говорить об актуальных проблемах своей территории.

Никита Чунтомов





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