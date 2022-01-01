Рината Хайдарова корреспондент «Я хочу сделать документальное кино популярным» Режиссёр и продюсер Ольга Аверкиева — о точках входа для молодых кинематографистов, событийном прокате и развитии документального кино в Перми Поделиться Твитнуть

— Ольга, многие знают вас как режиссёра документального кино. Чем вы сейчас занимаетесь?

Ольга Аверкиева

Тимур Абасов

— Я снимаю и продюсирую документальное кино. Идентичность продюсера для меня сейчас очень важна. Речь ведь не только о том, чтобы найти деньги на производство. Продюсер — это человек, который в том числе занимается прокатом, продвижением. В моём случае это не только написание грантов на кино (хотя куда без них), но и развитие уже существующих и создание новых направлений продвижения документального кино в Перми, и не только здесь. Мне видится, что продюсер — это тот человек, который создаёт условия для повышения качественного и художественного уровня как творческой команды в целом, так и конкретного фильма в частности.

Моей дочке сейчас пять лет. Время, когда она уже демонстрирует свои увлечения и предпочтения. Она рисует взахлёб — и моя задача подобрать студию или школу, которая будет развивать этот навык, талант. Также и продюсер. Он видит, что получается и куда стремится режиссёр или команда, и старается создать необходимую среду. Но, конечно, для создания чего-то нужны средства.

Сейчас я продюсирую фильм о пермских благотворительницах, который будет готов к 300-летию Перми. В прошлом году продюсировала киноальманах «Вернувшийся домой» о девяти пермяках, которые уезжали из края, но вернулись назад. Над проектом работали наши документалисты Алексей Романов, Елена Филимоновых, Галина Красноборова, Капитолина Долгих.

— Возможно ли добиваться изменений в документальном кино без поддержки больших институций?

Конечно, командная работа и ресурсы очень важны. С ноября 2021 года я стала председателем Пермского союза кинематографистов. Эстафету мне передал Павел Анатольевич Печёнкин (гендиректор «Пермской синематеки». — Ред.). Я побывала на съезде кинематографистов России и оказалась самым молодым председателем из всех представительств. Сейчас в Пермском союзе кинематографистов состоит чуть больше десятка киношников, и моя задача — расширять этот официальный список.

Помимо персональных проектов, я преподаю в двух пермских вузах — ПГНИУ и ПГИК, делаю фестиваль социальных кинозалов «Кинорека», развиваю индустриальную программу фестиваля «Флаэртиана». На «Флаэртиане» вместе с коллегами создаю профессиональную площадку для документалистов. Очень хочется, чтобы Пермь для российских документалистов стала творческой лабораторией, где появляются не только крутые проекты, но и целые креативные течения, сообщества, группировки.

Не знаю, насколько будет уместным словосочетание «креативный продюсер», но оно больше всего подходит, чтобы обозначить то, что я делаю на фестивале. «Флаэртиана» стала отправной точкой для многих проектов. Команда фестиваля и его «дочерних предприятий» устроит аншлаг в любом зале. Нас много. Но и задач много. Мне кажется, я занимаюсь взаимосвязями: между 25-летним опытом развития системы фестивального проката и новыми, смелыми идеями молодых членов команды, между социальной и художественной миссией флаэртиановского кино, между качеством и популярностью, интернетом и кинотеатром.

Развивая то, что было до меня, я с трепетом отношусь к главенствованию смыслов. Павел Печёнкин несёт в мир идею: показывать зрителю кино, которое может не только развлекать, но и рождать смыслы. Я солидарна с ним, и мне важно сохранять эту мысль во всех своих новых проектах. Тенденции времени переменчивы. Твои идеи сегодня могут быть в тренде, а завтра — нет. Но приверженность принципам удерживает тебя в любые времена.

— Неоднократно звучала мысль, что Пермь может стать российской столицей документального кино. Почему важно делать регион видимым на карте страны, развивать индустрию здесь?

— Мне очень симпатична идея децентрализации. Сейчас делается большой упор на развитие регионов, заработал Фонд поддержки регионального кинематографа. На мой взгляд, именно региональная территория, а не столица, может довольно долго придерживаться одного курса, постепенно демонстрируя качественные результаты. Сам процесс рождения новых инициатив — тоже свойство региональной культуры. Их быстро подхватывает столица и присваивает себе.

В пермском доке сформировалась сильная команда, которой не было ещё пять лет назад. Когда я пришла работать на киностудию «Новый курс», самым молодым человеком был режиссёр и оператор Семён Соснин. Ему было 35 лет, мне 18. При всех заслугах наших мэтров, это был большой провал. Сейчас к производству кино и организации фестивалей подключены молодые ребята от 19 до 30 лет. А могло случиться так, что они бы пополнили базу видеографов или вовсе уехали, не дойдя до нас.

— Есть примеры, когда люди из видеографов уходили в кино?

— Да, оператор Алексей Гущин. Он снимает для документального и игрового кино. Но это скорее исключение из правил.

Сегодня одна из острых проблем в доке — дефицит операторов и звукорежиссёров, они есть, но их немного. Говорить про развитие производства без этих специалистов очень смешно. У меня есть мечта сделать школу, где можно обучать этим профессиям. В ней смогут учиться не только жители Перми, но и любители из маленьких поселений. Я уверена в потенциале районов. Переживём 300-летие, и я возьмусь за создание школы.

— Какие точки входа сейчас есть в Перми для молодых кинематографистов?

— Этим летом при «Флаэртиане» мы с командой открываем кинолабораторию для документалистов LetsDOC. По факту это усовершенствованный кинофорум «Флаэртианы», который шестой год взращивает в Перми Клавдия Чупина. Форум объединял короткую тренинговую часть, где документалисты могли доработать идеи своих будущих фильмов, и питчинг (защиту проектов перед потенциальными продюсерами).

Форум был первым шагом к созданию индустриальной площадки, теперь надо двигаться дальше. В этом году мы приглашаем документалистов, которые хотят получить консультации по своим кинопроектам от международных экспертов и представить их профессиональному сообществу. LetsDOC — это про качество. А в производстве доккино первое, что нужно сделать качественно, — это ресёрч, изучение темы, героя и его среды для написания сценария. В России эта стадия производства, к сожалению, часто пропускается. Второе слабое место — монтаж. Режиссёр и команда устают к финалу производства, монтаж часто делается по остаточному принципу. Поэтому в новом формате кинолаборатории мы будем работать и с проектами на стадии чернового монтажа.

Если хочется получить академическое образование, то можно поступить в Пермский государственный университет. В этом году на кафедре журналистики и массовых коммуникаций мы открываем магистратуру по видеожурналистике и документальному кино. Ведущим мастером курса буду я, к ведению занятий подключатся действующие специалисты документального кино.

— Расскажите подробнее о магистратуре. Почему именно такой формат обучения?

— Мне кажется, что система магистратуры подходит для обучения документальному кино. Кинематографисты очень по-разному приходят в профессию. И многие становятся документалистами, получив другое высшее образование. Борис Караджев — физик по первому образованию, Павел Печёнкин — инженер-электрик, Сергей Дворцевой — радиотехник. Кроме того, вне столиц вообще такой специальности в магистратуре нет. Я надеюсь, что это в том числе привлечёт новых людей в наш регион (типа, хочешь снимать док — приезжай в Пермь).

Магистрант — это не только человек с первым образованием, но и человек уже с опытом, что тоже важно для документалиста. Я жду новую волну режиссёров, операторов, звукорежиссёров от магистратуры в ПГНИУ.

— На что существует документальное кино в Перми?

— Полностью на бюджет Министерства культуры Пермского края живут только фильмы, которые снимаются к юбилейной дате города. Фестиваль «Флаэртиана» поддерживают и краевое, и федеральное министерства культуры. Недавно мы получили грант от департамента культуры города на проведение Дня кино, четыре гранта на фильмы от Фонда поддержки регионального кинематографа, грант от Президентского фонда культурных инициатив. С помощью фандрайзинга мы привлекли на развитие пермской индустрии кино более 14 млн руб.

Если на фестивали и фильмы нам хватает средств, то на развитие пространств — нет. Пространственно мы задыхаемся. Сейчас в городе два центра, где живёт кино, — это киностудия «Новый курс» и «Пермская синематека». Большая боль для нас — отсутствие музея кино. Мы создавали онлайн-выставку об истории пермского документального кино, но всё это требует, конечно, более серьёзных усилий и вложений.

— Налаживаете ли вы взаимоотношения с бизнес-сообществом? Выступают ли компании финансовыми помощниками для проектов?

— Функции документального кино отчасти схожи с тем, чем занимаются благотворительные организации. Мы выявляем дыры в системе государства. НКО помогают решать проблемы. Что делает документальное кино? Оно подсвечивает ту или иную проблему и решает разве что для конкретного человека, который посмотрит фильм и изменит что-то в своей жизни.

У некоммерческих организаций с бизнесом отношения лучше, чем у институций, занимающихся документальным кино. В случае НКО бизнес понимает, что их деньги пойдут на помощь. Когда ты вкладываешь деньги в документальное кино, возникает резонный вопрос: «Что я получу?» И единственный ответ, который пока видит бизнес (если видит): «Я даю деньги, чтобы вы сделали, как мне надо». И кино переходит из категории искусства в разряд корпоративного сервиса. Поэтому с бизнесом мы сотрудничаем на конкретных событиях, фестивалях, где есть чёткое представление об аудитории, среди которой есть их потенциальные клиенты.

— Для вас важно, чтобы документальное кино приобрело массового зрителя, зарабатывало деньги? Или это, условно говоря, нишевый продукт, интерес к которому живёт только среди ценителей?

Ольга Аверкиева

Тимур Абасов

— Я хочу сделать документальное кино популярным. С фильмами «Флаэртианы» мы уже популяризируем док, выходя в другие города: в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Тюмень, Красноярск, Киров, Сыктывкар, Ростов-на-Дону.

На эту миссию хорошо работает событийный прокат, когда из просмотра фильма создаётся прецедент. Такие экспериментальные показы мы проводим в рамках спецпроекта «Флаэртиана в городе». В частной филармонии «Триумф» прошлым летом был показан немой фильм «Нанук с Севера» — классика документального кино. Музыканты Ася Алыпова и проект «О.Р.З.А.» написали новое звучание фильма. На проекторе шли чёрно-белые кадры, звучали инструменты разных народов мира, современная электронная музыка... Получился фильм-концерт о прошлом, настоящем и будущем. Это было незабываемо!

Сейчас я работаю над новым проектом «День кино» — он заявит о нашем сообществе и о месте Перми в киноповестке страны. В конце августа мы создадим в «Премьере» несколько тематических пространств: в одном будем смотреть и изучать эксперименты пермских киношников 1980–1990-х, в параллельном — покажем один из культовых российских фильмов этого времени (пока это секрет). Будет детская площадка с мультфильмами, в том числе пермскими, и мастер-классами. Будут интерактивные пространства, где мы все вместе создадим свой символ пермского Дня кино.

С коммерческой точки зрения такой событийный прокат выгоден. Билеты на эксклюзивные события стоят дороже. Эта коммерческая история, которая всех нас сможет спасти.

— Личный вопрос: вам это всё зачем?

— Недавно мы с мужем говорили, что у некоторых людей есть хобби. С одной стороны, я восхищаюсь этими людьми, с другой — совершенно не понимаю. Как два часа своей жизни я буду тратить на хобби? За это время можно многое сделать. Меня наполняет, когда я вижу качественные и количественные изменения, связанные с моей профессией. Когда люди остаются с нами работать. Когда зрители уходят с показов другими. Когда гости фестиваля хотят приехать в Пермь снова. А зачем ещё?

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