Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прогулки на старом автомобиле Ночь музеев в Пермском крае прошла под знаком погружения в прошлое и поисков корней Поделиться Твитнуть

Снова офлайн! Последний раз «Длинная музейная ночь» «живьём» проходила в Пермском крае в 2019 году, и народ истосковался по культурной тусовке. Вечером 21 мая в музеях Пермского края побывало около 30 тыс. человек, более 10 тыс. — только в Перми; и это не считая тех тысяч, которые пришли в музеи накануне, ведь, например, многочисленные музеи ПГНИУ или Музей пермской нефти на ул. Мира провели Музейную ночь заранее, 20 мая.

Алексей Баталин

В Пермской художественной галерее насчитали 1700 посетителей; могло быть и больше, потому что огромный интерес вызвала новая локация — хранилище на ул. Окулова, 75, однако туда по режимным соображениям смогли пустить лишь малую часть желающих. В здании кафедрального Спасо-Преображенского собора особым спросом пользовалась экскурсия искусствоведа Александры Пестовой по соборному алтарю: грандиозную композицию рассматривали на трёх уровнях. Видимо, любители искусства стремились успеть как следует изучить алтарь, пока есть такая возможность: после переезда галереи в новое здание алтарь останется в соборе, а этажи будут демонтированы, так что к верхнему ярусу уже не подберёшься.

Огромный наплыв посетителей был в Музее современного искусства PERMM: его директор Наиля Аллахвердиева говорит, что больше было только в 2015 году, когда объявили бесплатный вход, пришло более 4000 человек и музей работал до двух часов ночи. В PERMM тусовалась в основном молодёжь, которая активно взялась побеждать печаль («Любовь победит печаль» — гласил девиз Ночи в Музее современного искусства): собрали и сожгли «ком печали» — проволочный каркас, набитый скомканными записочками, на которых посетители описывали свои печали; создали обереги из бисера, а под конец Ночи выстроились в огромный хоровод. Татьяна Санникова и Марина Крысова из Пермского дома народного творчества «Губерния», которые пели хороводные песни, даже растерялись: они не ожидали такого народного энтузиазма.

В каждом, даже самом маленьком музейчике выстраивалась очередь. Очередь стояла на ступеньках ретротрамвая и ретротроллейбуса в Музее пермского транспорта на ул. Уральской; народ толпился на входе в Музей пермского быта, уютно расположившийся в подвале одного из блестяще отреставрированных домов легендарного «Города-сада» в Рабочем посёлке. Здесь, посреди фарфоровых слоников, духов «Красная Москва» и пластиковых Чебурашек, отмечали юбилей пионерии. В викторине, посвящённой событию, выиграла посетительница, пришедшая в парадной школьной форме с красным галстуком: она ответила на трудный вопрос, чьё имя носила пионерская организация до 1924 года. Оказалось, Спартака. Между прочим, «пионерка» привела в музей двоих сыновей школьного возраста.

Музей советского быта находится очень удачно: на здании, где он разместился, вывешен могучий кумачовый плакат «Мы за социализм!», и это не музейный экспонат, а убеждения сообщества «Города-сада». Ну и что, что под транспарантом паркуются дорогие иномарки, принципы важнее всего. Попасть в диковинный частный музей можно не только в Музейную ночь, но и в любой день, только надо записаться по телефону.

В «Ретро-гараж», который удобно располагается по пути из Музея советского быта в PERMM, пришло множество посетителей с детьми, которые с восторгом бегали по лабиринту из сияющих огромных «Чаек» и ЗИМов, играли в машинки и пытались оседлать педального коня. Количество ретротехники здесь вряд ли поддаётся исчислению: в коллекцию музея кроме автомобилей, мотоциклов, велосипедов, броневиков и прочих средств передвижения входят ещё и модели транспортных средств, а также прочие машинки — пишущие и швейные; ну, и телефоны, фотоаппараты, чемоданы…

Здесь одновременно работает несколько выставок. Фотовыставка «Промышленное ядро горнозаводской цивилизации» (0+) создавалась в прошлом году, когда ретроавтомобили устроили большой автопробег по горнозаводским центрам, в частности, прибыли в город-призрак Верхняя Губаха как раз в тот день, когда там «оживляли» советское прошлое на акции Губаха alive. Художник Кирилл Зибницкий выставил в «Ретро-гараже» серию ретропейзажей, главными «героями» которой стали транспортные средства — не только автомобили, но и поезда, трамваи; а дизайнер Ольга Величко, вдохновившись харизмой старой техники, создала серию костюмов в стилистике брутального шика, словно из фильмов про Безумного Макса.

Экскурсии по «Ретро-гаражу» вёл потрясающий энтузиаст — Пётр Петрович Кацелих, любитель и знаток автотехники, который преподавал чуть ли не во всех пермских училищах, где готовят автомехаников и автослесарей. Как вкусно у него звучали фразы про воздушное охлаждение и итальянский дизайн, когда он рассказывал про «Запорожец»!

Количество музеев — участников акции «Длинная музейная ночь» в Перми исчисляется десятками. Обойти все невозможно, но единый сайт permartnight.com даёт возможность составить индивидуальный маршрут. Те, кто выбрал музеи Мотовилихи, с советского трамвая пересаживались в советский автомобиль, а затем погружались в советский быт, чтобы потом, по контрасту, испытать могучее воздействие современного искусства и немеркнущую свежесть народного творчества.

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