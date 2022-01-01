Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Как драгоценность В Пермской художественной галерее открылась книжная выставка Поделиться Твитнуть

История и памятники византийской эмали. Из собрания А.В. Звенигородского (1892, автор Н.П. Кондаков)

Наверное, нетипично для художественного музея проводить выставки книг, но Пермская художественная галерея занимается этим с завидной регулярностью. Кураторы галереи прекрасно понимают, что книга — это не только цивилизационный фактор, проводник знаний и материальное воплощение художественной словесности, но и артефакт, имеющий эстетическую ценность и достойный «персональной» выставки.

Выставка «Книгу сию беречь, как драгоценность» (6+) состоит из раритетов фонда редкой книги библиотеки Пермского гуманитарно-педагогического университета. У галереи и вуза удачно совпали юбилеи: обоим в 2022 году исполняется 100 лет.

Библиотека Пермского педагогического университета — одно из богатейших книжных собраний Прикамья. Формирование этой коллекции началось в 1931 году, и это отдельный сюжет с множеством приключенческих поворотов. Пермский классический университет — старейший вуз Урала — распадался на несколько учебных заведений, и библиотека была поделена между ними. Лучшее досталось педагогическому институту: именно в его библиотеке оказались книжные собрания старых профессоров, в том числе книги, вывезенные из Санкт-Петербурга в 1916 году.

Фонд редкой книги насчитывает более 3000 экземпляров отечественных и зарубежных литературных памятников XV—XX веков. Среди них рукописные и старопечатные книги кириллического шрифта, библиографические редкости — книги с автографами, тревелоги, уникальные художественные издания.

Самую старую книгу в коллекции — «Кормчую с мерилом праведным» XV века — в экспозицию заполучить не удалось, она сейчас в реставрации, но это древнейшая книга в Пермском крае (Пермью в те времена ещё называлась Чердынь), и она находится в коллекции педуниверситета.

Однако и без «Кормчей…» на выставке — сплошные чудеса: более 150 экспонатов XVI—XX веков, разные типы изданий, которые с разных сторон демонстрируют ценность книги как артефакта культуры. Открывают экспозицию древнейшие богословские книги и учебники. Здесь и легендарная «Арифметика» Леонтия Магницкого, по которой учились школьники на протяжении двух веков, и «Детская физика» Шица, пособие, написанное отцом для своих детей, где очень популярно и для XVIII века весьма прогрессивно рассказывается о строении Вселенной.

Именно в этом разделе выставки — самые красноречивые свидетельства отношения к книге как к святыне. Старинные книги вызывают трепет не только из-за своей великой исторической роли, но и благодаря искусству, вложенному в неё писцами, иллюстраторами, полиграфистами. Создание книги было сакральным актом — и в выставке, открывшейся в Пермской галерее, есть тому множество подтверждений.

«Матфей Властарь. Алфавитная синтагма: Собрание по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся в священных и божественных канонах, составленное и обработанное смиреннейшим иеромонахом Матфеем» — это книга, которая на протяжении столетий существовала только в виде манускриптов. Оригинал был создан в XIV веке византийским знатоком церковного права, в XV веке книга была переведена на русский язык и существовала в виде списков. Копия, показанная на выставке, была переписана от руки каллиграфическим полууставом в 1886 году в одном из старообрядческих монастырей. Конец XIX века, типографии выдают гигантские тиражи, а в отдалённой пустыни монах неторопливо, словно перед ним — вечность, выводит старославянские буквы, потому что книга — это не просто слова. Это традиция.

Ещё один памятник из того же смыслового ряда — факсимильное издание Архангельского Евангелия, сделанное Румянцевским музеем в 2012 году. Архангельское Евангелие 1092 года является четвёртой по древности написания из датированных рукописных восточнославянских книг. В 1912 году к 50-летию Румянцевского музея было выпущено тиражом в 100 экземпляров факсимильное издание, выполненное методом трёхцветной цинкографии, впервые применённым для копирования рукописей. Издание воспроизводит цвет пергамента, чернил, красок, различия между шерстистой и мясной сторонами шкуры, из которой изготовили пергамент (видны луковицы от шерстяного покрова, которые были растянуты при изготовлении материала); воспроизведены шов на листе и даже дырочки — следы насекомых! Всё это — составные части истории книги, стало быть, должны воспроизводиться строго в неизменном виде. Каждая черта, нанесённая на этот предмет временем, драгоценна.

Особый раздел выставки посвящён книгам из профессорских собраний. Книги из библиотеки Павла Сюзёва — прекрасный материал для создания психологического портрета выдающегося прикамского биолога и краеведа, одного из первых руководителей Пермского университета. Взять хотя бы альбом с фотографиями артистов Мариинского театра, подаренный профессору издателем и заботливо оформленный в папку из алого бархата с золотым тиснением с именем Сюзёва. Сразу рисуется человек со вкусом, увлечённый искусством и очень уважаемый. Зная происхождение Сюзёва — из строгановских крестьян, невозможно не проникнуться почтением к замечательному книголюбу, который к тому же свои книжные сокровища завещал любимому вузу.

Среди «профессорских» книг есть множество изданий с автографами: Блок, Бальмонт, Мережковский. Есть и другие любопытные пометки на титульных листах, например, отметки цензоров, некоторые весьма пространные. Не зря куратор выставки, заместитель директора галереи Ольга Старцева называет эти книги «паспортами эпохи».

Конечно, наибольшее зрительское внимание привлекут шедевры полиграфии — художественные альбомы большого формата, легендарные книги, где непонятно, что прекраснее — содержание или исполнение. Среди них, например, издание «Слова о полку Игореве» 1934 года, полностью написанное от руки и проиллюстрированное палехским мастером Иваном Голиковым. Иллюстрации — лакированные, словно палехские шкатулки, а издание в целом — этакий прообраз «книги художника».

Истинная жемчужина коллекции и выставки — альбом «История и памятники византийской эмали»: Из собрания А. В. Звенигородского» (1892, автор Н. П. Кондаков), который считается одной из самых дорогих книг в истории русского книгопечатания. Издание, на которое было потрачено 120 тысяч рублей серебром, не было предназначено для продажи. Каждый нумерованный экземпляр был лично подписан коллекционером и меценатом Александром Звенигородским и преподнесён в дар европейским монархам, библиотекам, музеям и университетам всей Европы, где эту книгу называли «русским чудом».

Был отпечатан тираж в 600 экземпляров: 200 на русском языке, 200 на английском и 200 на французском. Пермский экземпляр — французский, №200. Книга в витрине закрыта, чтобы зрители могли оценить великолепие обложки и тиснёного обреза, но на экране рядом можно увидеть все страницы, где византийские украшения воспроизведены с применением золотой и алюминиевой фольги.

Современные полиграфисты не могут объяснить, как это было сделано.

Конечно, всё это хочется перелистать, и такая возможность у посетителей галереи есть: во время специальных экскурсий книги будут вынимать из витрин и подробно рассматривать, а иногда даже читать вслух. Надо следить за соцсетями галереи, чтобы не пропустить эти экскурсии.

Завершает экспозицию зал футуристической книги — все эти «железобетонные поэмы» Василия Каменского и прочие экспериментальные штучки футуристов, а за ними — небольшой уголок «книги художника» из коллекции Пермской галереи. Произведения Михаила Погарского, Евгения Стрелкова, Андрея Суздалева, Ольги Хан и Татьяны Селивановой созданы в рамках проекта «Аполлинария», посвящённого Гийому Аполлинеру. В проекте участвовали 120 художников, которые создавали предметы с надписями, отражающими творчество поэта.

Авторы выставки старались сосредоточить внимание посетителей на книге как феномене, поэтому отказались от идеи «разбавить» экспозицию книжной графикой, которой в коллекции галереи очень много. Дизайнер Александр Заболотников создал светлое и строгое пространство, где стеклянные витрины выстраиваются в стройные ряды, создавая образ сакральной Библиотеки из произведений Борхеса или других великих мыслителей-книжников.

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