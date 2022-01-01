Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хроника исчезнувшей цивилизации Пермский федеральный исследовательский центр представил книгу о поселении Курашимский Завод Поделиться Твитнуть

Тем, кто с детства читал «Уральские сказы» Бажова и бывал в городах и посёлках вроде Лысьвы или Кына, трудно поверить, уральские горные заводы и горнозаводские реалии кажутся привычными и будничными, и трудно поверить, что горный завод — это редкий цивилизационный феномен, особая социально-экономическая модель, приспособленная к местным условиям и нигде более в мире не существовавшая.





На Урале жили так, а везде — иначе. Уральские горные заводы — это буксир промышленной революции в России, и вокруг его инженерного ядра складывалась особая инфраструктура, мантия, состоящая из уклада, обычаев, словесности, культуры…





Всем слагаемым этого феномена посвящена книга «Традиционная культура русских заводских поселений Урала: Курашимский завод» (16+), представленная авторским коллективом под руководством доктора исторических наук Александра Черных в гостеприимном мультимедийном парке «Россия — моя история» 15 апреля. Огромное исследование описывает в деталях всего один завод, но в этом описании ценно и то общее, что объединяет Курашим с десятками других заводов, и то уникальное, что есть только в культуре Курашима и больше нигде. Именно соединение уникального с общим делает Курашим таким ценным для исследователей.





Казалось бы, завод был маленький, просуществовал недолго: с 1739 по 1861 год, находится совсем недалеко от Перми, то есть испытал сильное урбанистическое влияние… Однако Курашим до сих пор остаётся во многом самобытным. Александр Черных открыл этот феномен случайно: знакомая позвала его послушать фольклор своей мамы и её сестёр — старообрядцев поморского согласия. Записывали Черных и его коллега Марина Суханова пять дней, а затем поехали на родину рассказчиц, в Курашим, и неделю там разговаривали со старожилами. Затем зарылись в архивы, нашли множество интересных документов: в 1947 году в посёлке работали студенты профессора Павла Богословского, и их записи сохранились в бумагах учёного, которые хранятся в Государственном архиве Пермского края (ГАПК). Всё сложилось: свидетельства живые и письменные давали полную и объёмную картину жизни в горном заводе.





Курашим ещё и тем важен и интересен, что после истощения залежей медной руды в 1861 году завод закрылся, но посёлок не превратился в деревню, а сохранил производственную направленность — здесь стали активно и успешно развиваться кустарные производства. Хитом продаж была соха-курашимка, которая стала главным сельскохозяйственным орудием на огромной территории: она была самой распространённой из сох, например, в Западной Сибири.





Словом, Курашим требовал исследования и фиксации результатов этого исследования. Работа над книгой началась два года назад. В авторский коллектив вошли представители разных специальностей: историки, этнографы, фольклористы, диалектологи и даже этномузыковед, который расшифровывал диктофонные записи песен и переводил их в ноты. Книга — результат усилий нескольких пермских учреждений: кроме Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) работали классический университет (ПГНИУ), уже упомянутый ГАПК и Пермский дом народного творчества «Губерния».





Как обычно для проектов ПФИЦа, полиграфия и дизайн выполнены издательством «Маматов»; так сложилось, что именно ПФИЦ и ещё ГАПК стали последними в Перми оплотами высокого искусства книгоиздания. «Курашимский завод» — настоящий издательский шедевр, начиная от дизайна и вёрстки до прекрасной мелованной бумаги (ещё успели!). Многочисленные иллюстрации — современные и исторические фотографии, чертежи и планы, деловые бумаги Курашимского завода — дополняют подробные и тщательные тексты исследователей.





В книге шесть глав. Первая — исторический очерк; вторая — этнографические сведения о жителях уральских заводов, здесь примечателен, например, конфессиональный состав: в Курашиме уживались христиане самых разных толков и согласий. Третья глава — народный календарь русского населения посёлка; четвёртая — свадебные обычаи и обряды, своеобразие которых сохранялось вплоть до второй половины ХХ века. Пятая глава — фольклорный сборник: сказки, присловья, местные легенды, поговорки, песни, есть даже одна былина, хоть и прозаическая; к книге прилагается флеш-карта, с которой всё это можно послушать. Заключительная, шестая глава — это словарь «курашимского языка»: диалектной, просторечной и устаревшей лексики, которая сохраняется в речи курашимцев до наших дней; здесь много уникальных лексических единиц, так, ряженых в Курашиме называют «мухтарики», больше такого названия нет нигде, вообще.





Село Курашим, мимо которого так привычно проезжать, направляясь в Кунгур или Кукуштан, оказывается целым микрокосмосом, в котором много примечательного. Фотографии местного пруда или нарядных многослойных деревянных наличников, иллюстрирующие книгу, так и зовут немедленно прыгнуть в машину или на автобус и отправиться в самостоятельное исследование этого «затерянного мира». Жаль, курашимская церковь сохранилась лишь на фотографиях — сгорела в 2000 году. Исчезает цивилизация… Хорошо, что учёные успели увековечить её неповторимые черты.

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