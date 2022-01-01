Елена Синица Трудовая трансформация Как будет меняться рынок труда в ближайшее время Поделиться Твитнуть

архив ИД "Компаньон"

Эксперты полагают, что уровень безработицы может достигнуть сверхпиковых значений «коронакризиса», но не дойти до критических значений 1990-х. В то же время работодатели будут стараться сокращать не рабочие места, а зарплатный фонд. А офисным работникам, возможно, придётся закрыть глаза на карьерные амбиции и присмотреться к рабочим специальностям.

Тенденции

По данным аналитиков портала по поиску работы HeadHunter, в марте 2022 года в России было открыто на 17% меньше вакансий, чем в феврале, в Пермском крае — на 19% меньше. В то же время, по сравнению с мартом 2021 года, количество вакансий выросло: по России — на 12%, по Прикамью — на 13%.

Количество активных резюме в марте в России выросло на 10% к февралю и на 6% к марту прошлого года. В Пермском крае — на 9 и 5% соответственно.

Пока рост числа резюме имеет скорее сезонный характер, а вот снижение числа вакансий — это реакция рынка на внешний фон, считает руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова. «Работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям очень упростился — сегодня там уже нет острого дефицита кадров, а конкуренция среди соискателей сместилась на нормальный комфортный уровень», — говорит она.

При этом абсолютное число работодателей заявили, что люди стали держаться за свои места, и это касается практически всех профессиональных групп. То есть органично снизилась как текучесть кадров, так и потребность в выплеске большого числа вакансий на рынок, добавляет Анна Осипова.

В то же время большинство рабочих специальностей остаются в дефиците, а сам рынок остаётся соискательским. Работодатели отмечают, что выходящие на рынок люди просят примерно +30% к зарплате. Кроме того, многие ищут подработку к основной работе, добавляет Осипова.

Руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков отмечает, что сглаживается заметный дисбаланс последних лет, когда потребность работодателей в персонале не закрывалась из-за недостаточного предложения со стороны соискателей. На развитии такой ситуации сказывались последствия демографического кризиса 1990-х и коронавирусные ограничения. Теперь же баланс спроса и предложения на рынке восстанавливается, считает он.

Кто уйдёт и кто останется

Сейчас особенно востребованы будут квалифицированные кадры, продолжает Дмитрий Пучков. Например, технического профиля: инженеры, конструкторы, технологи, наладчики, операторы станков, которые создают технологии по импортозамещению и работают на производстве такой продукции. Сельскому хозяйству потребуются агрохимики, биотехники, селекционеры, ветеринарные врачи, мелиораторы. Кроме квалифицированных специалистов, нужны и представители массовых профессий для обслуживания и реализации их наработок, говорит он.

Сфере логистики и транспорта понадобятся специалисты по закупкам, логисты по междугородным и международным перевозкам. А вот вакансий для курьеров и водителей, которые долгое время были в лидерах по востребованности, будет меньше, отмечает Пучков.

«В Москве и Санкт-Петербурге уже отмечается переизбыток этих работников, связанный с логистическими трудностями, сокращением машин в автопарках, уходом крупного сервиса такси, — поясняет он. — Освобождающиеся люди переходят на производство и в аграрный комплекс, то есть отрасли, где всегда есть дефицит рабочих рук».

Происходит сокращение вакансий административного персонала, HR-специалистов, специалистов в области маркетинга и рекламы в компаниях всех видов экономической деятельности. Отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса: авиаперевозки, международный туризм, торговля, — говорит доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

«Большие риски сокращений есть в строительстве, транспортировке и хранении и, что абсолютно ново из-за возможных санкций, — в видах деятельности, ориентированных на экспорт продукции (производстве минеральных удобрений, нефтегазохимии и др.), — добавляет он. — Могут получить импульс роста на волне импортозамещения машиностроение, информационные технологии, фармацевтика, производство продуктов питания».

Наиболее сильное снижение потребности в сотрудниках можно ожидать в сфере торговли, общепита, транспортной отрасли, сфере услуг, туризме и гостиничном бизнесе, а также других сегментах, ориентированных на массовый спрос, считает директор по персоналу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова.

Неизбежное ускорение инфляции и снижение доходов населения приведут к сокращению потребления. В зависимости от глубины кризиса в большей или меньшей степени произойдут сокращение штата либо урезание зарплат в промышленности, говорит она.

Если ситуация в экономике станет действительно тяжёлой, то многие сотрудники, в том числе привыкшие к офисной работе, будут вынуждены закрыть глаза на карьерные амбиции и перейдут на должности, связанные с физическим трудом, продолжает Елена Попова. В последние месяцы в России наблюдался дефицит «синих воротничков» — не хватало строителей, водителей, курьеров, других представителей рабочих профессий. Российский рынок труда из-за демографических проблем испытывает хроническую нехватку работников, поясняет она.

«В случае сильного экономического спада потребность в трудовых ресурсах, безусловно, сократится, однако не исчезнет полностью, — заключает Елена Попова. — Вероятно, часть лишившихся работы россиян будут вынуждены устроиться на рабочие специальности, которые в прежние времена считались не слишком престижными и были по большей части уделом трудовых мигрантов».

Уровень безработицы

Все эксперты сходятся во мнении, что безработица в этом году будет выше (примерный диапазон — 5,7–7,5%), на уровне 2009 года, комментирует директор HeadHunter Михаил Жуков. По его словам, сейчас есть два сценария развития. Первый — краткосрочный всплеск безработицы и потом резкое падение до определённого уровня. Второй — резкий всплеск и снижение до небольшого значения — 6,5%.

При этом есть гибкие инструменты подстройки рынка (неполная занятость, уменьшение оплаты труда, подработки и т.д.), с одной стороны, и активные действия государства по поддержанию занятости, с другой стороны, говорит эксперт.

«То есть людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно, чаще это будет отправка в простой. Это будет секторальная и не одномоментная безработица, и мы должны быть готовыми к тому, что в разных отраслях ситуация тоже будет заметно отличаться, как следствие — будет происходить переток людей между сферами. Следовательно, нужно быть готовыми к переподготовке людей из других отраслей», — считает Михаил Жуков.

В связи со сложившейся экономической ситуацией прогнозируется увеличение безработицы, соглашается Александр Лапин. Уже сейчас, по данным рекрутинговых компаний, произошло сокращение количества открытых вакансий при сохранении и небольшом росте количества резюме соискателей. Изменения занятости будут неравномерно распределены по отраслям экономики, говорит он.

Экспертные оценки по России в целом — возможный рост уровня безработицы с 4,8% в среднем в 2021 году до 7% к концу года. В Пермском крае обычно показатель уровня безработицы отличается от общероссийского на десятые доли процента, добавляет Александр Лапин.

Есть вероятность, что безработица может увеличиться сверх пиковых значений пандемийного периода, но при этом не достигнет критического уровня, как это было в 90-х годах, предполагает Елена Попова. Современный российский рынок труда в ответ на кризис обычно реагирует не массовыми увольнениями, а ростом скрытой безработицы, которая сопровождается переводом сотрудников на неполный рабочий день, урезанием либо прекращением повышения зарплат, отменой бонусных выплат. Работодатели в целом, как и в период коронакризиса, будут стараться сокращать не занятость, а зарплатный фонд, считает она.

Сильнее пострадают небогатые регионы с невысокими доходами населения — в них сокращение потребительского спроса приведёт к ещё большему сжатию региональной экономики, прогнозирует Елена Попова. В то же время, продолжится переток и концентрация работников в городах-миллионниках, где в целом экономическая ситуация будет относительно лучше, чем в среднем по стране.

При этом однозначно вывести крупные города из зоны риска нельзя — так, в кризисные периоды 2008–2009 и 2014–2015 годов под сильным ударом оказались как раз офисные сотрудники крупных компаний в мегаполисах, отмечает Попова.

«В наиболее бедных регионах официальные цифры безработицы будут дополнительно расти за счёт граждан, целенаправленно встающих на биржу труда ради получения пособий, при этом многие из этих людей продолжат трудиться в неформальном секторе», — резюмирует она.

Прогнозы

В ближайшее время рынок труда продолжит трансформацию. Скорее всего, мы будем наблюдать высокую турбулентность в подборе в первой половине 2022 года, ситуация может меняться ежедневно, комментирует Михаил Жуков. «Воронка подбора» на входе может заметно расшириться, что имеет два последствия.

«С одной стороны, это грозит ростом количества нерелевантных откликов от людей, потерявших работу совсем в других сферах, — поясняет Михаил Жуков. — С другой стороны, расширение воронки среди некоторых компаний может рассматриваться и позитивно: часть работодателей намерены воспользоваться ситуацией и забрать с рынка лучших».

Также в ближайшее время ожидается снижение текучести: сотрудники будут держаться за работу и, как и в случае с бизнесом, осознавшим ценность людей, поймут, что компания — это важно, заключает эксперт.

Очевидно, рынок труда ждёт существенная структурная перестройка, считает Александр Лапин. В краткосрочной перспективе произойдёт сокращение занятости в большинстве видов экономической деятельности. В долгосрочной перспективе рынок адаптируется к новым условиям спроса и предложения, новым цепочкам поставок и в 2023–2024 годах спрос на труд и занятость будут восстанавливаться, прогнозирует он.

При сокращении дисбаланса на рынке труда в целом возможна разбалансировка в отдельных отраслях, миграция сотрудников из закрывающихся бизнесов в другие сферы, говорит Дмитрий Пучков.

«Где-то вообще компании пока не делают никаких лишних шагов и просто пережидают время, в частности, в IT такое наблюдается. В целом рынок труда будет адаптироваться к меняющимся условиям, впрочем, как и всегда, — говорит Пучков. — Ещё большее развитие получат подработка и частичная занятость. И полагаю, что станут востребованнее навыки людей возраста 45+, то есть тех, кто успешно пережил кризис 1990-х и все последующие».

Кстати

До конца года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с нынешних 4,4% до 7,1–7,8%. При менее остром развитии событий показатель увеличится до 6,4–6,5%. С таким прогнозом выступил Центр стратегических разработок (ЦСР).





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