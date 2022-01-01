Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Люди мечтают ходить по улицам не в сапогах, а в туфлях» На Камском форуме обсудили, как новая застройка влияет на городскую среду Поделиться Твитнуть

Дискуссия «Формирование городской среды. От идеи к реализации» была призвана разобраться, каковы ориентиры для застройщика при формировании среды вокруг объектов — домов и жилых комплексов. Какие качества среды наиболее важны для будущих жителей? Что главнее: условно говоря, красота фасада или количество парковочных мест у дома? Примерно так задал тему разговора модератор — заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, главный архитектор региона Артём Габдрахманов.

XVI Камский форум

Константин Долгановский

Его коллега Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника городского департамента градостроительства и архитектуры и главный архитектор Перми, посетовал, что горожане, которые предъявляют высокие требования к внешнему виду строений, вовсе не голосуют за красоту рублём. При выборе квартиры обращают внимание на технические моменты, на расположение дома, окружающую инфраструктуру, и только в последнюю очередь — на внешний вид здания. Если одна из двух одинаковых квартир будет в красивом доме, но дороже, а другая — в некрасивом, но дешевле, покупатель однозначно выберет вторую, а потом непременно будет предъявлять претензии городским властям за то, что в городе нет качественной архитектуры. При этом законодательного механизма для регулирования внешнего вида застройки, по словам главного городского архитектора, не существует — не только в Перми, но и вообще ни в одном регионе России.

Даже существующие нормативы мало что могут сделать с точки зрения визуальной среды. Так, ограничения по высотности в реальности не препятствуют нарушению цельности исторической застройки: разрушить архитектурную среду может и двухэтажный домик, если он построен из профилированного листа, скажем, синего цвета.

Дмитрий Лапшин сообщил, что, согласно данным социологов, в основе восприятия городской среды горожанами лежат самые базовые понятия, такие как чистота: судя по опросам, люди мечтают ходить по улицам не в сапогах, а в туфлях. Важны также безопасность и освещённость улиц, и лишь после всего этого начинается борьба приоритетов: условно говоря, парковки или скверы; а может, наследие баухауса или долины малых рек?

Историк архитектуры, искусствовед Александр Михайлов, включившись в разговор, напомнил, что городское сообщество по сути консервативно, любые качественные преобразования среды воспринимает в штыки, с трудом расстаётся со всем привычным. В этой связи он напомнил о масштабной реновации Москвы, против которой общественность шла войной, пока вдруг не оказалось, что город стал более комфортным. «Надо сначала закончить начатое, а уже потом горожане поймут, чего им ещё не хватает», — рассудил искусствовед. По его мнению, к горожанам вообще надо прислушиваться осторожно, полагаясь не на социологию, а на экспертные оценки.

В качестве примера Александр Михайлов привёл историю с долинами малых пермских рек и скандально известным домом на бульваре Гагарина, на кромке Егошихинского лога. Как рассудил искусствовед, благоустройство долин малых рек — это масштабнейший проект, который невозможно реализовать усилиями общественности, необходимы частные инвестиции, прежде всего инвестиции в благоустройство от застройщиков. И вот приходит застройщик — компания «ПЗСП», которая строит дом по соседству, и спрашивает у жителей, как им помочь обустроить лог, а в ответ получает пожелание уйти и ничего здесь не строить. «Он обиделся, а мы остались без инвестиций», — сокрушается Александр Михайлов.

Артём Габдрахманов предложил дать слово представителям застройщиков и первым делом спросил, привлекают ли они архитекторов к разработке своих проектов? Михаил Бесфамильный, директор «Орсо-групп», и Артём Савельев, руководитель департамента маркетинга компании «ПМД», признались, что сотрудничать с архитекторами стали лет шесть назад, до этого было достаточно проектировщиков. Однако сейчас, по признанию обоих профессионалов, архитектура становится всё более важной.

Артём Савельев, рассказывая о проектах компании «ПМД», подробно остановился на доме по адресу ул. Уинская, 2, который компания планирует построить у границы долины реки Уинки, известной как Сад соловьёв, — этот кейс аналогичен тому, который приводил в своих рассуждениях Александр Михайлов. Застройщик прошёл через несколько судов, чтобы получить разрешение на строительство. По словам главного маркетолога компании, «ПМД» готова инвестировать в благоустройство территории, создавая из Сада соловьёв общественную рекреационную зону. По мнению Савельева, дом с полностью оборудованными коммуникациями по определению более благоприятен для природной среды, чем автостоянка, которая сейчас расположена в месте потенциальной застройки.

Его горячо поддержал Александр Михайлов, который едко-иронично высказался в адрес непримиримых экологов, беспокоящихся о судьбе «эндемичного шмеля», который, возможно, живёт в долине Уинки. «Город — для людей, а не для эндемичного шмеля!» — провозгласил историк архитектуры.

В заключение встречи слово получил риелтор — Алексей Скоробогач, директор «КД-Консалтинг», который показал несколько примеров удачных, с его точки зрения, архитектурных решений жилых комплексов в Калининграде, Набережных Челнах и Ижевске. Речь шла о современных комплексах переменной и малой этажности, с яркими фасадами, обилием декоративных элементов, продуманными придомовыми территориями — в одном из комплексов в каждом дворе предусмотрена тропа для выгула собак.

Коллеги с интересом выслушали докладчика, после чего Александр Михайлов категорично высказался, назвав архитектуру показанных комплексов «довольно паршивой». Особенно ему не понравился калининградский пример, где современная архитектура имитирует советскую классику, — по мнению искусствоведа, этот приём изначально порочен. Артём Габдрахманов, загадочно улыбаясь, высказался в том смысле, что застройщики вряд ли согласовывали свои решения с муниципалитетом, тем самым подтвердив экспертную оценку Михайлова.

Дискуссия то и дело сползала в общефилософскую плоскость, пытаясь решить, что же такое красота и что значит «красиво» применительно к современной архитектуре, и после того как модератор объявил о завершении разговора, некоторые участники задержались, очевидно, продолжая этот спор с глазу на глаз.

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