Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка для джедаев Борис Гребенщиков показал пример музыкального долголетия

Пандемия, локдаун, отмена концертов… Вопреки всем препонам нынешнего сложного времени юбилейный концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» — «Аквариум 50» (6+) — в Перми состоялся, пусть и не с первой попытки.

Борис Гребенщиков

Фото: Светлана Федосеева

Сцена ДК им. Солдатова представляла собой роскошную и многозначительную инсталляцию: тут и зелёные «фикусы религиозные» в кадушках, и зловещие символы тленности всего сущего — черепа на подставках из книг, словно сошедшие с натюрмортов в жанре ванитас; над всем этим парила прекрасноликая многорукая Сарасвати, играющая на ситаре.

Выступали девять артистов: фронтмен Борис Гребенщиков, бас-гитарист Александр Титов, гитарист Алексей Зубарев, скрипач Андрей Суротдинов, ударник Лиам Бредли (он же играл на перкуссии, заменяя отсутствующего Глеба Гребенщикова), флейтист Брайан Финнеган, клавишник Константин Туманов (он же играл на баяне), мультиинструменталист Игорь Тимофеев… Девятым стал мастер Йода; Гребенщиков вынес маленького джедая и усадил рядом с собой.

Неспроста это! Музыкальное долголетие Гребенщикова и «Аквариума» больше не загадка: тут наверняка замешаны джедайские техники. Иначе это просто необъяснимо.

БГ выступал так, словно отдувался за весь музыкальный мир тех 50 лет, пока существует «Аквариум», да и за весь ХХ век. Явные и откровенные цитаты из Сантаны и Боба Марли, тонкие отсылки к «Битлз» и Курёхину, рэгги и жига, рок-н-ролл чистейшей воды, под которым подписался бы и Билл Хейли, — тут было всё. Вселенная рок-музыки спрессовалась в кристалл, подверглась стилевой индивидуализации БГ и была явлена публике, которая радовалась каждому знакомому такту.

Сказать, что в программе были одни хиты, было бы слишком легкомысленно; лучше подойдёт слово «шедевры». Казалось, что ни одно слово из песенных текстов не прозвучало просто так, в каждом читалась то злободневность, то отсылка к истории группы, а то и что-то очень личное:

«Я читал в одной книге, что, когда станет плохо

И над миром взойдут ледоруб да пила, —

Они снимутся с ветки, они взовьются в небо

И возьмут нас с тобою под тугие крыла».





«Чтобы уберечься от НАТО,

Положите каждому в постель солдата.

И мы будем ходить строем,

Всех остальных уроем.

И всем собором такое построим,

Что каждый поневоле станет героем».

«По Голгофе ходит Будда и кричит «Аллах Акбар»…

Цитировать можно бесконечно!

По случаю юбилея «Аквариум» выдал best of the best: «Стаканы», «2128506», «Сидя на красивом холме», «Двери травы» и, конечно, «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет» — было бы странно, если бы это не прозвучало.

Некоторые прослезились. Некоторые танцевали, раздражая мрачных секьюрити.

Как всегда немногословный, Гребенщиков конферансом не морочился, но однажды сделал исключение: «Вы заметили, что программа у нас сегодня необычная. Эту песню мы не исполняли очень, очень давно…» И спел «Город золотой». Зал ощетинился смартфонами: не запечатлеть этот исторический момент было невозможно. Гребенщиков, конечно, не назвал авторов этой композиции, приличный зритель должен сам знать великие имена, но мы всё же их обозначим: текст — Анри Волохонский, музыка — Владимир Вавилов.

Как положено (фанаты ждали этого момента!), ближе к концу концерта группа в полном составе, включая Йоду, покинула сцену, чтобы дать публике возможность всласть поупрашивать музыкантов выступить на бис. На бис прозвучало «Серебро Господа моего», а завершилась программа «Днём радости», которому зрители дружно подыграли огоньками телефонов:

«И теперь, когда растаяла пыль

Под копытами волчьей зари;

Талая вода

И пламя бесконечной зимы —

Это ж, Господи, зрячему видно,

А для нас повтори:

Бог есть Свет, и в нём нет никакой тьмы».

После этих слов стало окончательно ясно: это был не просто концерт, а большое послание благодарности всем тем, кто 50 лет любил и поддерживал Бориса Гребенщикова и его группу.

Приличные люди по случаю юбилея не ждут подарков, а сами их дарят.

