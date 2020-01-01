Елена Синица Компактный город Краевое минимущества представило актуализированную концепцию генплана Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Компактность, деление на зоны застройки и её строгий запрет в определенных территориях, модернизация инфраструктуры. Такие стратегические решения предполагает концепция актуализации Генерального плана Перми. Актуализированный генплан города на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания представил главный архитектор, и. о. замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Артём Габдрахманов.

Против расползания города





По словам Габдрахманова, в апреле-июне 2022 года планируется разместить материалы генплана в федеральной государственной системе территориального планирования. В этот же период проведут и публичные слушания. Затем, с учётом новых параметров генплана, будет готовиться проект изменений в Правилах застройки и землепользования (ПЗЗ) Перми. Процедура публичных слушаний и утверждения проекта ПЗЗ запланированы на период с июля по декабрь 2022 года.





Компактность города — ключевое решение обновлённой концепции развития города. В рамках такой концепции, всё развитие будет по большей части сосредоточено в границах уже застроенных территорий.





«До сих пор Пермь является одним из самых больших по площади муниципальных образований — 800 кв. км. Несмотря на эту обманчивую цифру, 50% муниципалитета занимают леса. Мы понимаем, что ресурса для бесконечного расползания города нет. Для действительно эффективного развития, дальше отвлекать инфраструктуру от центральной части мы не можем себе позволить», — пояснил Габдрахманов.





Важно, что новая стратегия исключает возможность жилой застройки на новых территориях и окраинах. Поясняется, что это приводит к снижению «жизнестойкости города».





Также отмечается, что при отсутствии или низких темпах роста населения увеличение площади города, занимаемой жильём, неоправданно. Это увеличивает протяжённость инженерных сетей и дорог, требует строительства новых социальных объектов вместо увеличения обеспеченности ими существующего города. Всё это, в свою очередь, «отвлекает муниципальные ресурсы на обеспечение переехавших на окраины жителей услугами общественного транспорта и социальной инфраструктуры».





Красные и зелёные зоны





В целом новая концепция предполагает развитие города за счёт трансформации уже освоенных территорий, реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, замещение ветхого и аварийного жилья более плотной и разнообразной застройкой.





Помимо этого, генплан предполагает деление города на зоны, которые можно (красные зоны) и нельзя (зелёные зоны) застраивать. Таким образом, предлагается сосредоточить усилия по развитию тех зон, где это «действительно возможно и максимально эффективно», добавляет главный архитектор края.





В то же время зелёные зоны предлагается заблокировать для развития. По большей части это рекреационные территории, городские леса и сельскохозяйственные земли.

Из презентации "Об актуализации генплана Пермского городского округа"





Приоритеты





Зоны обслуживания застройки общественным рельсовым транспортом — приоритетный фактор для появления новых домов.





«Пермь достаточно неплохо обеспечена трамвайными путями. В генплане предлагается эту структуру сохранить и поддерживать. Предполагается более плотная застройка в зоне действия трамвайных путей, — продолжил Артём Габдрахманов. — Также в перспективе каждая остановка наземного метро — это возможный центр роста, вокруг которого можно и нужно создавать соответствующую инфраструктуру. Мы будем принимать меры по стимуляции появления там таких объектов».





Ещё один интересный момент — зона застройки, ориентированная на природно-рекреационный каркас. Согласно генплану, застраивать такие территории будет возможно, но не ближе, чем за 400 м границ каркаса.

Из презентации "Об актуализации генплана Пермского городского округа"





Мнения





По окончании доклада председатель комитета Антон Удальёв отметил, что генплан должен иметь каркас. По его мнению, два представленных типа стратегии (в рамках наземного метро и в рамках природного каркаса) не совсем соотносятся.





«Развитие одного и развитие другого не стоят в зависимости друг от друга, честно говоря», — подметил Удальёв.





«Это разные слои одной большой карты. Например, накладывая слой развития транспорта на слой природно-рекреационного каркаса, мы получаем и обособленные зоны, и то множество, на территории которых они могут пересекаться», — ответил Габдрахманов.





Тем не менее базовая концепция должна быть какая-то одна, считает Удальёв.





По словам Артёма Габдрахманова, базой является деление на красные и зелёные зоны: то, где мы можем развиваться, и то, где «ни при каких условиях развиваться не хотели бы».





Кроме этого, Антон Удальёв отметил, что важно обеспечить преемственность нового плана со старым.





«Мы в своё время принимаем какое-то решение. Есть стратегия, которой мы придерживаемся, поскольку её утвердили члены профессионального сообщества. Условно, был же предыдущий генплан, в рамках которого мы как-то двигались. Правильно-неправильно, но двигались, что-то делали, выдумывали, — сказал Удальёв. — Потом бах — новый генплан. Есть моменты, которые не учитываются, а деньги уже вложены. Ну или вы уже скажите «да, что было, то прошло». Мы сейчас этот генплан устанавливаем, потом придёт кто-то и скажет «а давайте по-другому». Какая-то преемственность всё же должна быть».





Помимо этого, депутатский корпус высказал мнение, что необходимо опираться не только на экономическую обоснованность развития, но и на потребности той или иной территории.





«Проблема предыдущего генплана была в том, что все территории взяли, посчитали, создали большую программу развития инфраструктуры. А потом денег не хватает и приоритетов нет. В результате ничего путного сделано не было, — высказался депутат Сергей Богуславский. — Создать такую иерархию, создать систему приоритетов — если бы вот это получилось, было бы здорово. Мы к такому подходили на самом деле. Программа развития социнфраструктуры очень простая была. Если есть где-то потребность в школе или детсаде, то это соответственно ведёт за собой необходимость построить объект в этом месте».





Также министерству имущества было предложено включить депутатов заксобрания в рабочие группы по дальнейшей разработке генплана.

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