Елена Синица
Компактный город
Краевое минимущества представило актуализированную концепцию генплана Перми
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Компактность, деление на зоны застройки и её строгий запрет в определенных территориях, модернизация инфраструктуры. Такие стратегические решения предполагает концепция актуализации Генерального плана Перми. Актуализированный генплан города на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания представил главный архитектор, и. о. замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Артём Габдрахманов.
Против расползания города
По словам Габдрахманова, в апреле-июне 2022 года планируется разместить материалы генплана в федеральной государственной системе территориального планирования. В этот же период проведут и публичные слушания. Затем, с учётом новых параметров генплана, будет готовиться проект изменений в Правилах застройки и землепользования (ПЗЗ) Перми. Процедура публичных слушаний и утверждения проекта ПЗЗ запланированы на период с июля по декабрь 2022 года.
Компактность города — ключевое решение обновлённой концепции развития города. В рамках такой концепции, всё развитие будет по большей части сосредоточено в границах уже застроенных территорий.
«До сих пор Пермь является одним из самых больших по площади муниципальных образований — 800 кв. км. Несмотря на эту обманчивую цифру, 50% муниципалитета занимают леса. Мы понимаем, что ресурса для бесконечного расползания города нет. Для действительно эффективного развития, дальше отвлекать инфраструктуру от центральной части мы не можем себе позволить», — пояснил Габдрахманов.
Важно, что новая стратегия исключает возможность жилой застройки на новых территориях и окраинах. Поясняется, что это приводит к снижению «жизнестойкости города».
Также отмечается, что при отсутствии или низких темпах роста населения увеличение площади города, занимаемой жильём, неоправданно. Это увеличивает протяжённость инженерных сетей и дорог, требует строительства новых социальных объектов вместо увеличения обеспеченности ими существующего города. Всё это, в свою очередь, «отвлекает муниципальные ресурсы на обеспечение переехавших на окраины жителей услугами общественного транспорта и социальной инфраструктуры».
Красные и зелёные зоны
В целом новая концепция предполагает развитие города за счёт трансформации уже освоенных территорий, реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, замещение ветхого и аварийного жилья более плотной и разнообразной застройкой.
Помимо этого, генплан предполагает деление города на зоны, которые можно (красные зоны) и нельзя (зелёные зоны) застраивать. Таким образом, предлагается сосредоточить усилия по развитию тех зон, где это «действительно возможно и максимально эффективно», добавляет главный архитектор края.
В то же время зелёные зоны предлагается заблокировать для развития. По большей части это рекреационные территории, городские леса и сельскохозяйственные земли.
Приоритеты
Зоны обслуживания застройки общественным рельсовым транспортом — приоритетный фактор для появления новых домов.
«Пермь достаточно неплохо обеспечена трамвайными путями. В генплане предлагается эту структуру сохранить и поддерживать. Предполагается более плотная застройка в зоне действия трамвайных путей, — продолжил Артём Габдрахманов. — Также в перспективе каждая остановка наземного метро — это возможный центр роста, вокруг которого можно и нужно создавать соответствующую инфраструктуру. Мы будем принимать меры по стимуляции появления там таких объектов».
Ещё один интересный момент — зона застройки, ориентированная на природно-рекреационный каркас. Согласно генплану, застраивать такие территории будет возможно, но не ближе, чем за 400 м границ каркаса.
Мнения
По окончании доклада председатель комитета Антон Удальёв отметил, что генплан должен иметь каркас. По его мнению, два представленных типа стратегии (в рамках наземного метро и в рамках природного каркаса) не совсем соотносятся.
«Развитие одного и развитие другого не стоят в зависимости друг от друга, честно говоря», — подметил Удальёв.
«Это разные слои одной большой карты. Например, накладывая слой развития транспорта на слой природно-рекреационного каркаса, мы получаем и обособленные зоны, и то множество, на территории которых они могут пересекаться», — ответил Габдрахманов.
Тем не менее базовая концепция должна быть какая-то одна, считает Удальёв.
По словам Артёма Габдрахманова, базой является деление на красные и зелёные зоны: то, где мы можем развиваться, и то, где «ни при каких условиях развиваться не хотели бы».
Кроме этого, Антон Удальёв отметил, что важно обеспечить преемственность нового плана со старым.
«Мы в своё время принимаем какое-то решение. Есть стратегия, которой мы придерживаемся, поскольку её утвердили члены профессионального сообщества. Условно, был же предыдущий генплан, в рамках которого мы как-то двигались. Правильно-неправильно, но двигались, что-то делали, выдумывали, — сказал Удальёв. — Потом бах — новый генплан. Есть моменты, которые не учитываются, а деньги уже вложены. Ну или вы уже скажите «да, что было, то прошло». Мы сейчас этот генплан устанавливаем, потом придёт кто-то и скажет «а давайте по-другому». Какая-то преемственность всё же должна быть».
Помимо этого, депутатский корпус высказал мнение, что необходимо опираться не только на экономическую обоснованность развития, но и на потребности той или иной территории.
«Проблема предыдущего генплана была в том, что все территории взяли, посчитали, создали большую программу развития инфраструктуры. А потом денег не хватает и приоритетов нет. В результате ничего путного сделано не было, — высказался депутат Сергей Богуславский. — Создать такую иерархию, создать систему приоритетов — если бы вот это получилось, было бы здорово. Мы к такому подходили на самом деле. Программа развития социнфраструктуры очень простая была. Если есть где-то потребность в школе или детсаде, то это соответственно ведёт за собой необходимость построить объект в этом месте».
Также министерству имущества было предложено включить депутатов заксобрания в рабочие группы по дальнейшей разработке генплана.
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