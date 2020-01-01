Мария Сыропятова Взяться за долину С 2023 года в Камской долине начнут строить жилые кварталы «с акцентным повышением этажности» Поделиться Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

Помимо онкоцентра с межвузовским кампусом и общежитиями для студентов, в Камской долине могут появиться новые жилые кварталы со спортивным кластером. О планах развития правобережной части Перми рассказал на заседании краевого правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На этой территории уже есть медицинский кластер с перинатальным и сердечно-сосудистым центрами, а также торговый центр «СпешиLove». Тем не менее, хаотичный характер застройки других участков в Камской долине заставляет задуматься о её развитии.

«Площадка в 900 га практически в центре города используется не эффективно при её огромном потенциале, — отметил Дмитрий Махонин. — Нам нужно очень взвешено подойти к тому, как эту площадку развивать. Считаю, что несмотря на длительность обсуждений мы должны переходить к практической реализации».

В деталях о планах застройки Камской долины рассказал куратор этого приоритетного проекта, глава Перми Алексей Дёмкин.

«Ландшафтные кластеры в 2-3 этажа, экокварталы с этажностью в 3-5 этажей и многофункциональная застройка с акцентным повышением этажности», — описал планируемую жилую застройку микрорайона Камская долина Алексей Дёмкин.

При этом, он отметил, что основным ресурсом территории являются уже построенные социальные объекты, а возводимые в Камской долине объекты должны быть гармонично вписаны в ландшафт.

«Вдоль береговой линии существующей застройки формируется речной ландшафт и зона активной рекреации. От территории индивидуальной жилой застройки до железнодорожной линии формируется лесной ландшафт, как продолжение городских лесов с кластерной застройкой. Концепцией предлагается использование нового подхода к развитию территорию с использованием приёмов ландшафтного урбанизма», — пояснил предлагаемые подходы к застройке территории Камской долины Алексей Дёмкин.

По словам Дмитрия Махонина, жильё должно быть вписано «в градостроительные планы по развитию города, не создавая дополнительные транспортные коллапсы».

«Строительство жилья увязано с проектом по Камскому мосту. Его проектирование ведется, и задача сделать так, чтобы мы нашли финансирование под этот крупный проект», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Дмитрий Махонин.

На карте, представленной в презентации, многофункциональная застройка с акцентным повышением этажности может появиться за ТРК «СпешиLove», рядом со спортивным кластером микрорайона Камская долина. Этот проект связывали с планами компании «Кортрос-Пермь» по строительству в Камской долине 2,5 млн кв.м жилья с социальной инфраструктурой.

Назревшее освоение

Эксперты говорят, что освоение территории Камской долины давно назрело.

По мнению председателя правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктора Воженникова в Камскую долину необходимо застраивать высотными зданиями.

«Из-за ограничений прежнего Генплана мы потеряли много территорий, — отмечает Виктор Воженников. — В результате окраинные районы за пределами центрального планировочного района зачастую застраивались жильём в 2, 3 и 5 этажей. И даже в центральном планировочном районе было ограничение в 20 метров, несмотря на то, что это противоречило положениям Генплана. А закончилось все тем, что начали точечно в этих же районах возводить высотные здания, а многоэтажная застройка начала появляться во Фролах, Кондратово, Култаево и других территориях Пермского района. В то время как Камская долина расположена в пяти, десяти минутах езды от центра города. Если её не застраивать высотными зданиями, то она останется неэффективной территорией, а городская застройка и дальше будет расширяться за пределы Перми».

«Строительство общественных зданий в Камской долине — это отражение того, что реальное развитие города рано или поздно перекинется на правый берег, — отмечает почетный архитектор России Игорь Луговой. — Достаточно странно, что в Перми есть такое недостаточно освоенное пространство».

Сложности и ограничения

По мнению Виктора Воженникова, в 90-е годы многими площадками в Камской долине распорядились не разумно.

«Территории были в зоне затопления и перспектив у этой площадки никто не видел, — отмечает Виктор Воженников. — Поэтому эти территории раздали, а теперь видим попытку из оставшихся лоскутков земли создать какой-то общий план. Но собрать её в какой-то целостный массив не получится».

Выходом из ситуации, по мнению Виктора Воженникова, мог бы стать проект комплексной застройки Камской долины с выкупом недвижимости у собственников.

Игорь Луговой обращает внимание и на сложности по застройке территории, которые потребуют серьезной допроектной подготовки.

«Камская долина — большая и интересная территория, — отмечает Игорь Луговой. — Но вместе с тем, есть факторы, которые не перечеркнут планы, но потребуют своих проектно-изыскательских приёмов. Во-первых, Камская долина — зона потенциального катастрофического затопления. Поэтому нужно затратить средства и предусмотреть мероприятия, которые бы обезопасили бы людей в случае прорыва плотины Камской ГЭС. Пусть это и маловероятное событие, но оно все-таки возможно. Во-вторых, в Камской долине сложная гидрогеологическая обстановка. Причём, грунтовые воды там есть не постоянно, они могут подниматься и уходить. В-третьих, пласты торфа, которые много лет откладывались в пойме Камы. Это и потенциальная возможность пожаров, которые плохо тушатся, и риски выхода опасных для людей газов».

По мнению Игоря Лугового, ни один из этих факторов не исключает строительства зданий в Камской долине, но при формировании концепции нужно провести серьезную изыскательскую работу и найти пути решения этих проблем.

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