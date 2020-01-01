Драйверы развития Что влияет на инвестиционную активность регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

Татьяна Букина,

руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь

Макрорегиональные тренды

Говоря об оценке инвестиционной активности Пермского края, прежде всего следует выявить общероссийские тренды.

В III квартале 2021 года рост внутреннего и внешнего спроса стимулировал инвестиционную деятельность во многих отраслях, в том числе в металлургии, производстве удобрений и автопроме. За этот период инвестиции в основной капитал в России, по данным Росстата, возросли на 7,8% по сравнению с III кварталом 2020 года и на 2,4% к III кварталу 2019 года. В целом за январь—сентябрь годовой прирост объёма инвестиций в основной капитал составил 7,6%. Подобный тренд наблюдался в большинстве российских макрорегионов. Максимальный вклад в прирост внесла Центральная Россия, где основным драйвером выступила Москва.

Структура источников финансирования инвестиций за девять месяцев 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года изменилась незначительно. По-прежнему более половины (59,4%) объёма инвестиций финансировалось за счёт собственных средств компаний. В структуре привлечённых средств доля бюджетных ресурсов снизилась до 15,1%. Удельный вес банковских кредитов практически не изменился и составил 10,0%.

Среди крупных отраслей наибольший рост объёма инвестиций за девять месяцев показали торговля (+29,2% г/г), строительство (+23,1% г/г), финансовая и страховая деятельность (+39,8% г/г).

Основным фактором, оказывавшим стимулирующее влияние на инвестиционную активность российских предприятий в III квартале 2021 года, был рост спроса — как внутреннего, так и внешнего. Увеличение спроса на удобрения в этом году стало стимулом для расширения инвестиционной активности производителей в регионах Центральной России, Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока.

Повышенный интерес к внутреннему туризму стимулировал приток инвестиций в эту сферу не только на юге, но и в северных регионах, в том числе в Мурманской области, где каждый третий инвестпроект относится к сфере туризма. На юге наиболее масштабный проект реализуется в Карачаево-Черкесии, где идёт строительство горнолыжного комплекса.

Фактором роста инвестиций также стали меры государственной поддержки, в том числе функционирование территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особых экономических зон и индустриальных парков, а также специализированных государственных институтов, созданных для комплексного сопровождения инвестиционных проектов. Сюда относятся Арктическая зона РФ и ТОР «Столица Арктики», резиденты которых имеют такие преференции, как пониженные ставки налога на прибыль, вдвое сниженную ставку налога на добычу полезных ископаемых.

В Ленинградской области планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа для возведения одного из крупнейших в мире комплексов по газопереработке и газохимическому производству. Создание ОЭЗ аналогичного типа планируется также сразу в нескольких регионах Центральной России: в Ивановской области — в сфере лёгкой промышленности, в Белгородской области — в горнодобывающей и металлургической отраслях. В Калининградской области, где ОЭЗ распространяется на всю её территорию, дополнительным фактором инвестиционной привлекательности выступает офшорный режим специального административного района острова Октябрьского, предполагающий ряд налоговых льгот для компаний иностранных юрисдикций.

Согласно опросу Банка России, в III квартале 2021 года среди факторов, ограничивающих инвестиционную активность, предприятия ряда отраслей отмечали недостаток собственных средств для финансирования инвестиций (в частности, сельского хозяйства, а также транспортировки и хранения из-за роста издержек). Отдельные предприятия также упоминали недостаток квалифицированной рабочей силы.

Ограничением для инвестиций, согласно опросам, выступало повышение стоимости строительных материалов из-за удорожания металлоконструкций и логистических сложностей с поставками. Наличие инфраструктурных ограничений в части обеспечения объектов инженерными сетями (прежде всего это касается электро- и газоснабжения).

Миллиард на инфраструктуру

Ситуация с инвестиционной активностью в регионах непростая: два кризиса (в 2014 и 2020 годах) привели к тому, что инвестиции сконцентрировались в территориях с суперконкурентными преимуществами: в крупнейшей агломерации страны (Москве и Московской области) и нефтегазоперерабатывающих регионах (Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО). На долю этих регионов приходится 30% всех инвестиций.

С учётом того, что из общего объёма инвестиций на долю бюджетных приходится 15%, следует вывод, что бизнес для инвестирования выбирает регионы с высокими конкурентными преимуществами, в развитии которых заинтересованы федеральные власти. Все остальные регионы вынуждены конкурировать за инвестиции, в том числе и Пермский край, доля которого в общем объёме инвестиций составляет менее 2%.

В Прикамье повышение инвестиционной привлекательности территории является одним из приоритетов региональной власти. Так, правительство реализует приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пермского края. К его преимуществам относятся: признание инвестиционного проекта масштабным в соответствии с Законом Пермского края (№503-ПК от 09.07.2015), получение земельного участка в аренду без проведения торгов (льготная ставка 1 руб. за 1 га на три года). Кроме того, для него предусмотрены инвестиционный налоговый вычет, включение в реестр региональных инвестиционных проектов, а также непрерывное административное сопровождение со стороны Агентства инвестиционного развития.

Сегодня, согласно реестру ПИП, в Пермском крае 47 таких проектов. Из них шесть уже реализованы, для шести проектов ведётся проектирование, для 15 проводится подготовка площадки. В рамках 16 приоритетных инвестпроектов ведутся строительно-монтажные работы, для четырёх приобретается и устанавливается оборудование.

Важной для региона является работа региональной власти по созданию особой экономической зоны. Так, в декабре 2021 года Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципальных образований Перми и Пермского муниципального района. В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.

Также, как сообщили в Минэкономразвития РФ, параллельно проект постановления будет направлен на межведомственное согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. После прохождения всех процедур Минэкономразвития России внесёт проект постановления в правительство РФ.

Как следует из документа, опубликованного на портале нормативных правовых актов, общий объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Пермь» в ближайшие 10 лет превысит 10 млрд руб. Также планируется, что до 2025 года из бюджета Пермского края будет направлено более 1 млрд руб. на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в ОЭЗ.

Возможно, все эти меры станут драйверами инвестиционного развития Пермского края, повысят его инвестиционную привлекательность.

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