Татьяна Власенко журналист Запретить нельзя оставить Где государство поставит запятую в криптовалютном бизнесе Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк России окончательно определился с позицией по отношению к криптовалютам: на территории страны они подлежат полному запрету. В докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» регулятор перечислил все потенциальные опасности использования этих активов, сделав особый акцент на защите интересов граждан, неразумно бросающихся в спекулятивные, ничем не защищённые операции с цифровыми деньгами. Обсудить этот документ предлагается участникам рынка и всем заинтересованным лицам до 1 марта 2022 года. Дискуссия началась, но, похоже, уже сейчас общая тональность её не в пользу авторов идеи.

О пользе и вреде запретов

В своём докладе ЦБ упомянул угрозы благосостоянию граждан из-за скачков курса, использование крипты для преступной деятельности вроде отмывания денег или хакерских атак, а также возросшие риски для национальной валюты.

Регулятор предложил запретить выпуск, производство, обращение и обмен криптовалют в стране, а также исключить использование инфраструктуры финансового рынка России для осуществления любых операций с цифровой валютой. Эта мера направлена на ликвидацию отечественных криптобирж, обменников и P2P-платформ (англ. peer-to-peer — децентрализованная сеть, основанная на равноправии участников).

При этом ЦБ не планирует запрещать россиянам хранить цифровые активы и приобретать их на иностранных площадках.

На прошедшей в конце февраля пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что годовой оборот криптовалют с участием россиян составляет около $5 млрд. 11,23% вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина, в августе 2021 года приходилось на Россию. Это третье место в мире после США и Казахстана. Спикер предупредила граждан о рисках, связанных с потерей средств, поскольку «рост криптовалют обусловлен спекулятивными факторами».

Между тем, как следует из доклада Центробанка, на мировом рынке совокупный объём капитализации криптовалют в декабре 2021 года достигал $2,3 трлн, что соответствует примерно 1% глобальных финансовых активов. «Доля платёжных транзакций, приходящаяся на криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с показателями для традиционных платёжных систем, но благодаря анонимности денежные суррогаты активно используются для расчётов в рамках противоправной деятельности. Вовлечённость в криптовалютный рынок традиционных финансовых посредников пока ограничена, но активизируется торговля производными финансовыми инструментами и паями биржевых фондов (ETF), связанными с криптовалютами, развиваются экосистемы децентрализованных финансов (DeFi)», — говорится в резюмирующей части документа.

Участники рынка прежде всего заинтересовались, почему при «ничтожно малых» показателях доли платёжных транзакций в России появилась необходимость непримиримо бороться с ними.

Руководитель инвестиционной компании «Мегистон» Ильдар Харипов предполагает, что одним из мотивов регулятора может быть страх потерять эксклюзивную монополию на перевод денег как между людьми внутри страны, так и в трансграничных переводах. «И то, и другое в криптосфере происходит. В ней можно эмитировать собственные денежные средства, можно легко делать всяческие транзакции друг другу, независимо от местоположения. ЦБ просто не понимает, какое место он может занять в этом процессе, и естественно его желание сохранить статус-кво. «Что не понимаю, то надо запретить» — таков основной мотив», — предлагает свою версию мотивации эксперт.

Некоторые участники дискуссии указывают на коллизию, связанную с цифровым рублём, созданием которого озабочен ЦБ. Скорее всего, Центробанк видит в нём способ сохранить свою регуляторную монополию. Но в ситуации, когда существующие криптовалюты будут легализованы хотя бы частично, совершенно непонятно, зачем потребителю делать выбор в пользу «суверенной» системы расчётов.

Есть и ещё один закономерный вопрос: что в системе блокчейна в принципе подлежит регулированию и существует ли, собственно, подобный механизм?

«Самая «лёгкая мишень» для регулирования — это точки ввода и вывода фиатных валют (рублей) в криптовалюты и обратно», — считает Андрей Клименко, основатель nodr.io.

«ЦБ, в принципе, может обязать банки блокировать транзакции на любые криптобиржи и обменники. А с учётом богатого опыта по зажиманию P2P-переводов между физлицами под риски закрытия могут попасть и безналичные P2P-транзакции по обмену фиата на крипту. Ещё один способ, уже отработанный в какой-то мере на онлайн-казино, — блокировка сайтов и приложений. В том числе блокировка сайтов, которые рекламируют (рассказывают) о криптовалютах. К слову, если будет выбран путь не запрета, но регулирования, в этих же точках может осуществляться уже налоговый контроль. Грубо говоря, начислят НДФЛ на вывод из крипты в фиат», — поясняет эксперт.

«В первую очередь это коснётся майнеров, причём самой перспективной и добропорядочной их части, то есть крупных майнеров, которые платят существенные суммы за электричество и реально в этот бизнес вложились», — уточняет потенциальный ущерб Ильдар Харипов. «Владельцев криптокошельков и инвесторов отследить достаточно сложно, реальных инструментов у власти сделать это в широком масштабе довольно-таки мало. Поэтому больше всего пострадают, по сути, майнеры и те, кто мог бы государству принести большую пользу. То есть компании и их владельцы, которые легально привезли оборудование в Россию и согласны работать «по-белому» — декларировать свою деятельность и платить налоги. Как только наступит запрет, они от этой деятельности откажутся», — прогнозирует инвестор.

По его мнению, остальная часть участников рынка, как это обычно происходит, уйдёт в тень либо переберётся в другие страны, что на самом деле тоже плохо. Эта часть перспективных проектов, инвесторов или держателей криптокошельков, которые разбираются в индустрии, вынуждены будут свою текущую деятельность пересмотреть. «Часть из них посмотрит в сторону дружественных юрисдикций (Дубай, Португалия). Там солнце, комфорт и ещё к тому же крипта разрешена. Почему бы не переехать? Так многие сейчас делают, к сожалению», — характеризует тренд последнего времени глава «Мегистона».

По поводу того, может ли запрет высокотехнологичной сферы повлиять на экономическое и технологическое развитие страны в целом, мнения расходятся. Так, Андрей Клименко уверен, что эти запреты никак не повлияют на сам блокчейн.

«На мой взгляд, развитие блокчейн-технологий напрямую не вносит вклад в развитие страны, причём любой страны. Технологии блокчейн не становятся частью «уникального» стека технологий какой-либо страны — они принадлежат и никому, и всем одновременно. Влияние блокчейнов на экономики стран пока крайне незначительно, и это не скоро изменится. Может ли само государство выиграть от каких-то применений блокчейна? Вероятно, да. Например, от внедрения SSI — «суверенного идентификатора», когда данные о вас не хранятся где-то во множестве разрозненных баз данных и, что важно, вы сами выдаёте разрешение на доступ к ним тем или иным госслужбам и сервисам. Но это вряд ли сейчас рассматривается как что-то важное или полезное. Таким образом, на мой взгляд, сейчас запрет может повлиять только на самих пользователей криптовалют и блокчейнов. Технологии продолжат развиваться, в том числе силами российских разработчиков. И выгоды от этого получит кто-то другой, не Россия», — полагает разработчик.

Ильдар Харипов, в свою очередь, доказывает, что запреты тормозят экономическое и технологическое развитие страны в целом, что любые вещи надо не запрещать, а регулировать. Большинство людей в криптоиндустрии, по его словам, как и в любой другой, не отрицают взаимоотношений с государством, не против платить налоги, декларировать, что у них есть, отчитываться, лицензироваться. «Люди у нас достаточно сознательные и законопослушные. Поэтому нужно не запрещать, а принять как неизбежное, что эта индустрия есть и она никуда не денется. В ближайшие 10 лет она будет в мире только развиваться. И здесь надо поставить цель — то, что невозможно запретить, надо возглавить и приступить к регулированию. Начать регулировать обмен, майнинг, все отрасли, которые так или иначе связаны с криптоиндустрией. По-умному, начиная с майнинга. Сначала максимальная свобода, а потом потихоньку усиление контроля», — делится своей точкой зрения на проблему эксперт.

Повод для оптимизма

Участников рынка радует, что Госдума, Минфин РФ и в целом правительство отрицательно отнеслись к идее ЦБ, что было «на удивление разумно». Ещё и президент страны поддержал оппонентов, а это традиционно воспринимается как некое «последнее слово».

«Я в этом плане оптимист. Думаю, что всё будет не суперлиберально и разрешено, но хотя бы так. Пусть будет создан какой-то специальный орган (или подразделение внутри существующих), который лицензирует, контролирует, собирает налоги с этого бизнеса. Это привлечёт больше людей и капитала. Все от этого выиграют: и индустрия в целом, и люди, и в конечном счёте страна», — надеется Харипов.

Представитель Центробанка признаётся, что с другими ведомствами идея запрета перед пуб­ликацией доклада не обсуждалась. Елизавета Данилова отметила, что пока нет уполномоченного органа, который должен заниматься этой проблемой. Она также заметила, что в случае принятия предложений потребуются изменения федерального законодательства, которые будут обсуждаться с правительством и законодательными органами. По мнению регулятора, необходимо вносить изменения как в международные соглашения, так и в двусторонние соглашения об обмене информацией, ведь «все регуляторы нацелены на борьбу с нелегальным оборотом криптовалют».

В то же время в ЦБ признают, что у них нет законодательной инициативы. «Мы опираемся на правительство, законодателей и будем взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Думаю, что другие ведомства нас поддержат», — говорит представитель ЦБ.

Пока чаша весов, похоже, склоняется в противоположную сторону. Так, 27 января портал Banki.ru сообщил со ссылкой на РБК, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Портал Finanz.ru 1 февраля рассказал, что мероприятия по регулированию выпуска криптовалют (майнинга) включат в дорожную карту кабмина. Профильным ведомствам (Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг) поручено актуализировать и разработать нормативно-правовую базу по организации выпуска криптовалют. Ведомство поручило организовать при участии Координационного центра правительства рабочую группу с представителями криптоиндустрии «для получения обратной связи от экспертов и проработки регуляторики» по вопросу регламентации майнинга. Государство планирует легализовать криптоотрасль и сформировать комплекс мер ответственности за нарушения. Так, уже в 2022 году будут разработаны соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, следует из дорожной карты.

Кроме того, до конца года Минфину совместно с правоохранительными органами, ФНС и Росфинмониторингом поручено подготовить поправки в УК и УПК «в части определения ответственности за совершение преступлений с использованием цифровых валют», — пишет портал Banki.ru. Эти валюты будут отнесены к имуществу. Использование криптовалют станет отягчающим обстоятельством, а расследовать такие преступления будет Следственный комитет. Уголовная и административная ответственность будет введена за уклонение от декларирования операций с криптовалютой.

Есть намерения официально признать криптовалютный бизнес предпринимательством. Минфину поручено до конца года разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов и «механизмы регистрации и отчётности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов», а Росфин­мониторингу — сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Финального решения пока нет, кабинетная война только начинается, полагают наблюдатели.

ВЦИОМ в конце января представил данные исследования об отношении россиян к криптовалюте (1600 опрошенных).

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