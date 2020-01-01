Татьяна Власенко

Татьяна Власенко

журналист

Запретить нельзя оставить

Где государство поставит запятую в криптовалютном бизнесе

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Банк России окончательно определился с позицией по отношению к криптовалютам: на территории страны они подлежат полному запрету. В докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» регулятор перечислил все потенциальные опасности использования этих активов, сделав особый акцент на защите интересов граждан, неразумно бросающихся в спекулятивные, ничем не защищённые операции с цифровыми деньгами. Обсудить этот документ предлагается участникам рынка и всем заинтересованным лицам до 1 марта 2022 года. Дискуссия началась, но, похоже, уже сейчас общая тональность её не в пользу авторов идеи.

Крипта

О пользе и вреде запретов

В своём докладе ЦБ упомянул угрозы благосостоянию граждан из-за скачков курса, использование крипты для преступной деятельности вроде отмывания денег или хакерских атак, а также возросшие риски для национальной валюты.

Регулятор предложил запретить выпуск, производство, обращение и обмен криптовалют в стране, а также исключить использование инфраструктуры финансового рынка России для осуществления любых операций с цифровой валютой. Эта мера направлена на ликвидацию отечественных криптобирж, обменников и P2P-платформ (англ. peer-to-peer — децентрализованная сеть, основанная на равноправии участников).

При этом ЦБ не планирует запрещать россиянам хранить цифровые активы и приобретать их на иностранных площадках.

На прошедшей в конце февраля пресс-конференции директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщила, что годовой оборот криптовалют с участием россиян составляет около $5 млрд. 11,23% вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина, в августе 2021 года приходилось на Россию. Это третье место в мире после США и Казахстана. Спикер предупредила граждан о рисках, связанных с потерей средств, поскольку «рост криптовалют обусловлен спекулятивными факторами».

Между тем, как следует из доклада Центробанка, на мировом рынке совокупный объём капитализации криптовалют в декабре 2021 года достигал $2,3 трлн, что соответствует примерно 1% глобальных финансовых активов. «Доля платёжных транзакций, приходящаяся на криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с показателями для традиционных платёжных систем, но благодаря анонимности денежные суррогаты активно используются для расчётов в рамках противоправной деятельности. Вовлечённость в криптовалютный рынок традиционных финансовых посредников пока ограничена, но активизируется торговля производными финансовыми инструментами и паями биржевых фондов (ETF), связанными с криптовалютами, развиваются экосистемы децентрализованных финансов (DeFi)», — говорится в резюмирующей части документа.

Участники рынка прежде всего заинтересовались, почему при «ничтожно малых» показателях доли платёжных транзакций в России появилась необходимость непримиримо бороться с ними.

В случае запрета часть участников рынка уйдет

Руководитель инвестиционной компании «Мегистон» Ильдар Харипов предполагает, что одним из мотивов регулятора может быть страх потерять эксклюзивную монополию на перевод денег как между людьми внутри страны, так и в трансграничных переводах. «И то, и другое в криптосфере происходит. В ней можно эмитировать собственные денежные средства, можно легко делать всяческие транзакции друг другу, независимо от местоположения. ЦБ просто не понимает, какое место он может занять в этом процессе, и естественно его желание сохранить статус-кво. «Что не понимаю, то надо запретить» — таков основной мотив», — предлагает свою версию мотивации эксперт.

Некоторые участники дискуссии указывают на коллизию, связанную с цифровым рублём, созданием которого озабочен ЦБ. Скорее всего, Центробанк видит в нём способ сохранить свою регуляторную монополию. Но в ситуации, когда существующие криптовалюты будут легализованы хотя бы частично, совершенно непонятно, зачем потребителю делать выбор в пользу «суверенной» системы расчётов.

Есть и ещё один закономерный вопрос: что в системе блокчейна в принципе подлежит регулированию и существует ли, собственно, подобный механизм?

«Самая «лёгкая мишень» для регулирования — это точки ввода и вывода фиатных валют (рублей) в криптовалюты и обратно», — считает Андрей Клименко, основатель nodr.io.

«ЦБ, в принципе, может обязать банки блокировать транзакции на любые криптобиржи и обменники. А с учётом богатого опыта по зажиманию P2P-переводов между физлицами под риски закрытия могут попасть и безналичные P2P-транзакции по обмену фиата на крипту. Ещё один способ, уже отработанный в какой-то мере на онлайн-казино, — блокировка сайтов и приложений. В том числе блокировка сайтов, которые рекламируют (рассказывают) о криптовалютах. К слову, если будет выбран путь не запрета, но регулирования, в этих же точках может осуществляться уже налоговый контроль. Грубо говоря, начислят НДФЛ на вывод из крипты в фиат», — поясняет эксперт.

Нужно не запрещать, а принять как неизбежное

«В первую очередь это коснётся майнеров, причём самой перспективной и добропорядочной их части, то есть крупных майнеров, которые платят существенные суммы за электричество и реально в этот бизнес вложились», — уточняет потенциальный ущерб Ильдар Харипов. «Владельцев криптокошельков и инвесторов отследить достаточно сложно, реальных инструментов у власти сделать это в широком масштабе довольно-таки мало. Поэтому больше всего пострадают, по сути, майнеры и те, кто мог бы государству принести большую пользу. То есть компании и их владельцы, которые легально привезли оборудование в Россию и согласны работать «по-белому» — декларировать свою деятельность и платить налоги. Как только наступит запрет, они от этой деятельности откажутся», — прогнозирует инвестор.

По его мнению, остальная часть участников рынка, как это обычно происходит, уйдёт в тень либо переберётся в другие страны, что на самом деле тоже плохо. Эта часть перспективных проектов, инвесторов или держателей криптокошельков, которые разбираются в индустрии, вынуждены будут свою текущую деятельность пересмотреть. «Часть из них посмотрит в сторону дружественных юрисдикций (Дубай, Португалия). Там солнце, комфорт и ещё к тому же крипта разрешена. Почему бы не переехать? Так многие сейчас делают, к сожалению», — характеризует тренд последнего времени глава «Мегистона».

По поводу того, может ли запрет высокотехнологичной сферы повлиять на экономическое и технологическое развитие страны в целом, мнения расходятся. Так, Андрей Клименко уверен, что эти запреты никак не повлияют на сам блокчейн.

«На мой взгляд, развитие блокчейн-технологий напрямую не вносит вклад в развитие страны, причём любой страны. Технологии блокчейн не становятся частью «уникального» стека технологий какой-либо страны — они принадлежат и никому, и всем одновременно. Влияние блокчейнов на экономики стран пока крайне незначительно, и это не скоро изменится. Может ли само государство выиграть от каких-то применений блокчейна? Вероятно, да. Например, от внедрения SSI — «суверенного идентификатора», когда данные о вас не хранятся где-то во множестве разрозненных баз данных и, что важно, вы сами выдаёте разрешение на доступ к ним тем или иным госслужбам и сервисам. Но это вряд ли сейчас рассматривается как что-то важное или полезное. Таким образом, на мой взгляд, сейчас запрет может повлиять только на самих пользователей криптовалют и блокчейнов. Технологии продолжат развиваться, в том числе силами российских разработчиков. И выгоды от этого получит кто-то другой, не Россия», — полагает разработчик.

Ильдар Харипов, в свою очередь, доказывает, что запреты тормозят экономическое и технологическое развитие страны в целом, что любые вещи надо не запрещать, а регулировать. Большинство людей в криптоиндустрии, по его словам, как и в любой другой, не отрицают взаимоотношений с государством, не против платить налоги, декларировать, что у них есть, отчитываться, лицензироваться. «Люди у нас достаточно сознательные и законопослушные. Поэтому нужно не запрещать, а принять как неизбежное, что эта индустрия есть и она никуда не денется. В ближайшие 10 лет она будет в мире только развиваться. И здесь надо поставить цель — то, что невозможно запретить, надо возглавить и приступить к регулированию. Начать регулировать обмен, майнинг, все отрасли, которые так или иначе связаны с криптоиндустрией. По-умному, начиная с майнинга. Сначала максимальная свобода, а потом потихоньку усиление контроля», — делится своей точкой зрения на проблему эксперт.

Повод для оптимизма

Участников рынка радует, что Госдума, Минфин РФ и в целом правительство отрицательно отнеслись к идее ЦБ, что было «на удивление разумно». Ещё и президент страны поддержал оппонентов, а это традиционно воспринимается как некое «последнее слово».

5 млрд составляет годовой оборот

«Я в этом плане оптимист. Думаю, что всё будет не суперлиберально и разрешено, но хотя бы так. Пусть будет создан какой-то специальный орган (или подразделение внутри существующих), который лицензирует, контролирует, собирает налоги с этого бизнеса. Это привлечёт больше людей и капитала. Все от этого выиграют: и индустрия в целом, и люди, и в конечном счёте страна», — надеется Харипов.

Представитель Центробанка признаётся, что с другими ведомствами идея запрета перед пуб­ликацией доклада не обсуждалась. Елизавета Данилова отметила, что пока нет уполномоченного органа, который должен заниматься этой проблемой. Она также заметила, что в случае принятия предложений потребуются изменения федерального законодательства, которые будут обсуждаться с правительством и законодательными органами. По мнению регулятора, необходимо вносить изменения как в международные соглашения, так и в двусторонние соглашения об обмене информацией, ведь «все регуляторы нацелены на борьбу с нелегальным оборотом криптовалют».

В то же время в ЦБ признают, что у них нет законодательной инициативы. «Мы опираемся на правительство, законодателей и будем взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. Думаю, что другие ведомства нас поддержат», — говорит представитель ЦБ.

Пока чаша весов, похоже, склоняется в противоположную сторону. Так, 27 января портал Banki.ru сообщил со ссылкой на РБК, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета: ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Портал Finanz.ru 1 февраля рассказал, что мероприятия по регулированию выпуска криптовалют (майнинга) включат в дорожную карту кабмина. Профильным ведомствам (Минфин, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинг) поручено актуализировать и разработать нормативно-правовую базу по организации выпуска криптовалют. Ведомство поручило организовать при участии Координационного центра правительства рабочую группу с представителями криптоиндустрии «для получения обратной связи от экспертов и проработки регуляторики» по вопросу регламентации майнинга. Государство планирует легализовать криптоотрасль и сформировать комплекс мер ответственности за нарушения. Так, уже в 2022 году будут разработаны соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, следует из дорожной карты.

Кроме того, до конца года Минфину совместно с правоохранительными органами, ФНС и Росфинмониторингом поручено подготовить поправки в УК и УПК «в части определения ответственности за совершение преступлений с использованием цифровых валют», — пишет портал Banki.ru. Эти валюты будут отнесены к имуществу. Использование криптовалют станет отягчающим обстоятельством, а расследовать такие преступления будет Следственный комитет. Уголовная и административная ответственность будет введена за уклонение от декларирования операций с криптовалютой.

Есть намерения официально признать криптовалютный бизнес предпринимательством. Минфину поручено до конца года разработать методику оценки стоимости криптовалютных активов и «механизмы регистрации и отчётности организаций, осуществляющих обращение виртуальных активов», а Росфин­мониторингу — сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

Финального решения пока нет, кабинетная война только начинается, полагают наблюдатели.

 

ВЦИОМ в конце января представил данные исследования об отношении россиян к криптовалюте (1600 опрошенных).

Опрос ВЦИОМ о крипте

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