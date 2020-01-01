Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Служба занятости — связующее звено» Министр социального развития Пермского края Павел Фокин — об итогах работы службы занятости в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

— Вот уже второй год на все сферы экономики и социальной жизни влияет глобальная катастрофа — пандемия Covid-19. Как ваше детище — служба занятости населения — справляется с вызовами нашего времени?

— Так совпало, что именно в эти непростые годы происходило становление службы занятости в новом формате. Мы долго и тщательно перестраивали её работу. Это заняло почти три года. Тогда это была совершенно иная служба. Это была в чистом виде социальная институция, которая никакого отношения не имела к экономике. Служба занятости была источником нагрузки на бюджет в виде выплат пособий, сопровождения, психологической помощи, социальной адаптации. Занимались всем, кроме реального трудоустройства.

Это было очень неэффективно. Как можно говорить об эффективности трудоустройства, если в первые 10 дней после обращения работу находили менее 4% людей, которые обращались в службу занятости? При том, что рабочие места были. Конечно, пришлось перестроить работу службы полностью, не только поменять штатное расписание, переструктурировать работу, но и изменить то, что у людей в голове. Почти два года ушли у нас на то, чтобы переформатировать отношение специалистов к людям, к делу, к самим себе, наконец.

К 2020 году мы подошли уже во всеоружии: с необходимым инструментарием, с подготовленными, обученными специалистами. У нас получилось устоять в 2020 году, и Пермский край — один из первых в Российской Федерации регионов, который к началу 2021 года вышел на допандемийные параметры: и по уровню безработицы, и по численности занятого населения у нас очень неплохая динамика, лучше, чем среднероссийские показатели.

По итогам третьего квартала численность занятого населения составила 1188,9 тыс. человек, что превышает аналогичные показатели 2020 года на 33,6 тыс. человек. За счёт роста занятости уровень безработицы в регионе снизился до 4,3%, что ниже среднероссийского. Для Пермского края такие значения характерны вообще впервые: в 2017 году уровень безработицы составлял 6%, в 2018-м — 5,4%, в 2019 году — 5,2%, а в 2020-м — 5,7% (сказалось начало пандемии). В сентябре 2021 года мы зафиксировали 4,3%, а в октябре — 4,2%.

Результаты — заслуга всей команды регионального правительства, работающей на решение этих задач.

Сейчас регистрируемая безработица составляет менее 1%, и работу через службу занятости ищут 11,5 тыс. человек, тогда как на 1 января нынешнего года их было 35 107. Это значит, что наша служба реально помогает в трудоустройстве.

Ежегодно в службу обращаются порядка 100 тыс. человек, желающих найти или сменить работу; из них более половины имеют образование и являются квалифицированными кадрами на рынке труда. Треть из них нашли работу и трудоустроились в первые три-четыре месяца после обращения. Важно, что почти половина трудоустроились по направлениям центров занятости населения, что показывает высокую точность «попадания» при выдаче направления на работу.

— Если всё так прекрасно и результативно, значит ли это, что все задачи выполнены и никаких проблем у службы занятости сейчас по большому счёту нет?

— Сейчас перед нами стоят новые масштабные задачи. Особенно важно для нас наладить диалог с работодателем, потому что мы понимаем, что без встречного движения у нас не будет реального успеха в трудоустройстве людей. Мы прикладывали и продолжаем прикладывать усилия, чтобы объяснить, что мы — не обуза для работодателя, а помощники, и по результатам 2020–2021 годов мы уже увидели результат этой работы и её дальнейший потенциал: до начала 2020 года на портале «Работа в России» было зарегистрировано 1600 организаций-работодателей, предлагающих вакансии, а сейчас их более 18 тыс. В год через службу проходит более 100 тыс. свободных вакансий. У нас постоянно открыто около 24–25 тыс. вакансий, это огромная ёмкость рынка труда.

Мы должны были доказать, что помогаем работодателям в подборе персонала. Вот почему у нас был создан и заработал рекрутинговый центр — отдельное структурное подразделение службы занятости, которое отрабатывает целевые заявки на подбор персонала для различных проектов конкретных предприятий. За этот год отработано 68 целевых заявок на подбор более 400 сотрудников, в основном из сферы услуг и рабочих специальностей. Сектор рекрутинга подбирает сотрудников со всей территории Пермского края, причём не только среди зарегистрированных безработных. В этом его основное отличие от районных центров занятости населения. Благодаря рекрутинговому центру мы отработали большой запрос по подбору персонала в городе Березники для окончания строительства микрорайона «Любимов» — направили на собеседование порядка 200 человек.

Мы подходим к каждой территории с экспертной оценкой достаточности рабочих мест, возможности закрыть кадровую потребность местным трудовым ресурсом или привлекать кадры из соседних территорий, вводить дополнительные меры поддержки занятости в территориях. Какие задачи по созданию (сохранению) рабочих мест определяет глава территории? Как это встроено в программу социально-экономического развития территории? Есть ли запрос на краевую поддержку? Какое содействие там оказывается развитию частного — малого, среднего, любого — бизнеса? Сколько у них людей привлекается на общественные временные работы в муниципалитете: везде ведь есть предприятия по благоустройству, которые всегда заинтересованы в ресурсах…

Константин Долгановский

Эта деятельность — на контроле у губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина, и это очень важно, ведь для нашей работы необходимо тесное межведомственное взаимодействие, командный подход. Сейчас каждый системный час губернатора по вопросам развития территорий начинается с обсуждения темы заполняемости (достаточности) рабочих мест в территории. Губернатор неоднократно давал понять, что для него наша экспертная оценка крайне важна: на её основании прорабатывается дальнейший план действий, это отправная точка для того, чтобы понимать, что делать какому блоку, в каком направлении двигаться.

По инициативе Дмитрия Махонина за два года были реализованы весомые адресные меры поддержки работодателей, принимающих безработных граждан. Из резервного фонда правительства Пермского края второй год подряд выделяются средства на предоставление субсидий работодателю за каждого гражданина, принятого на работу по направлению службы занятости. За два года поддержку получили 563 работодателя на 1476 работников в общем объёме 123,4 млн руб.

Служба занятости, изначально сугубо социальная, повышая уровень своей компетентности, изменяя подходы, стала реально действующим инструментом в экономике региона. Мы не вносим какой-то глобальный вклад, но свою очень важную нишу мы заняли.

— В мире проблема трудоустройства решается всё более глобально: люди становятся более мобильными, их всё больше интересует информация о вакансиях из других регионов. В этом отношении интересен портал «Работа в России». Вы сотрудничаете с этой структурой, встраиваетесь во всероссийские информационные процессы?

— Ещё в 2019 году портал «Работа в России» был неинтересным, неудобным инструментом, которым практически никто не пользовался. «Где ты разместил своё резюме?» — «Конечно, на «Хэдхантере» или «Суперджобе»! «Работа в России»? Что это?» За два прошедших года, особенно за последний, всё круто изменилось. Ресурс стал удобным — это единая площадка по всей России, и все службы занятости работают на ней. В этом ресурсе стало очень удобно планировать, анализировать, видеть общую картину. Появилась внутренняя логика ресурса, удобная маршрутизация, очень удобные инструменты подбора.

К каждому заявлению на поиск работы подгружаются все подходящие вакансии, а к каждой вакансии — все резюме, соответствующие требованиям работодателя. От соискателя или работодателя требуется только сделать выбор.

Мы помогаем этому порталу администрированием вакансий и резюме: перепроверяем, стремимся к тому, чтобы все пункты были максимально заполнены. Сейчас на портале «Работа в России» по Пермскому краю постоянно открыто 24–25 тыс. вакансий, это в полтора-два раза больше, чем на других популярных сайтах. И по количеству резюме — такая же картина.

Мы готовили массу предложений к «Работе в России», многие из них были учтены, но для меня одно из самых интересных — это работа студентов ПНИПУ в проекте «Молодая смена». Они провели по собственной инициативе серьёз- нейший анализ удобности портала для молодёжи и подготовили содержательную работу по его доработке, которую мы отправили в Минтруд, и увидели, что коллеги из федерального центра учли выводы и пожелания наших студентов. Помню, первое, на что ребята обратили внимание, — портал не имеет мобильной версии. Ребята ещё только предполагают искать своё место в жизни, но уже облегчают этот поиск для всех.

Сегодня на портале «Работа в России» размещено около 140 тыс. проверенных нашими администраторами резюме соискателей из Пермского края, при этом больше половины — это соискатели работающие, но желающие сменить сферу или организацию; в то же время на портале размещены данные 18 тыс. работодателей. Хотелось бы, чтобы все работодатели региона использовали портал для привлечения кадров на рабочие места.

— Что вы планируете на 2022 год? Какие ближайшие задачи стоят перед службой занятости населения?

— Важнейшая задача — выстроить диалог с системой образования по подготовке персонала. Большая часть людей, которые обращаются в службу занятости, не обладают образованием, квалификацией. Это серьёзнейшая проблема, которую надо решать. Человек с образованием, полезными навыками и компетенциями достаточно востребован на рынке труда, и его могут принять на работу без особых проблем, он найдёт себя в этой истории. Соискатели без компетенций и квалификации встречают противодействие, и главный способ это противодействие преодолеть — показать квалификацию. А где её получить? Быстро и так, чтобы устроило работодателя. Для нас сейчас самый важный контингент — это подростки и молодёжь, которые впервые выходят на рынок труда. Их сейчас учат… Учат тому, чему учат! Но мы не знаем, какие профессии будут востребованы в будущем. Ребята мечтают об одном, а за время обучения жизнь меняется. Поэтому нужны короткие, понятные курсы, которые перестраивали бы квалификацию на базе уже имеющихся знаний под те потребности рынка, которые существуют сейчас.

И сейчас мы выстраиваем диалог с образованием, с Центром опережающей профессиональной подготовки, по решению совместных задач. В этом году совместными усилиями обеспечили получение квалификаций почти для 10 тыс. прикамцев.

Мы продолжим решать вопросы трудоустройства тех, кто действительно испытывает трудности при трудоустройстве — освободившиеся из мест лишения свободы, длительно не работавшие, люди с ограничениями по здоровью. И это наша задача — предлагать варианты решения, в том числе удобные для работодателя.

— Мы испытываем огромную потребность в человеческих ресурсах. У нас 25 тыс. вакансий открыто. Казалось бы, есть 25 тыс. вакансий — и 11 тыс. безработных… По идее, безработица должна вмиг схлопнуться!

— К сожалению, нет. Мешают отсутствие образования, отсутствие пересечений по отраслям, география: я живу в Кунгуре, есть подходящая вакансия в Перми, но я не могу переехать…

Работодатели обращаются к нам, и наша задача — обучить тех специалистов, которые им нужны. Мы не учим сами. Наша задача — состыковать соискателя, работодателя и образовательную организацию, которая даст нужные навыки и компетенции. Мы готовы предоставить право работодателю самому выбирать образовательное учреждение и заказывать спецпрограммы обучения под свои задачи. У нас есть на это ресурс, есть средства, предусмотренные в бюджете Пермского края, и мы готовы очень гибко, индивидуально отрабатывать эти вещи. Прорабатываем необходимые изменения в нормативные документы.

В этом году мы отработали 40 целевых заявок от работодателей на обучение. Стоимость обучения на одного человека составляет до 52 тыс. руб. — это средства краевого бюджета, которые мы направляем в интересах работодателей.

В этом году организовали профессиональное обучение для 4300 безработных под конкретные вакансии работодателя и тем самым обеспечили последующее трудоустройство. Дополнительно прошли обучение ещё 1685 человек в рамках нацпроекта «Демография» — мамы с детьми, лица предпенсионного возраста, по итогам обучения также обеспечивалась их занятость.

Ещё одна важная тема на будущий год — доступность наших услуг в территориях Пермского края. Здесь нашими партнёрами стали МФЦ. Сейчас есть 25 точек по Пермскому краю, где в МФЦ у нас свои площадки. Наша задача — «высадиться» везде, увеличить количество точек доступа для обращения людей.

Раньше форматы работы были другие — надо было лично прийти в приёмные часы, сдать документы… поэтому если не пришёл человек — тоже неплохо. Сейчас задача противоположная: нам нужен трудовой человеческий ресурс. Мы готовы открывать свои «окна» где угодно, как угодно, чтобы люди к нам пришли и мы смогли их встроить в экономику региона и страны. Нам реально не хватает человеческого ресурса, уже на федеральном уровне поднят вопрос привлечения иностранной рабочей силы, но мы говорим, что человеческих ресурсов у нас достаточно, нужно лишь прорабатывать вопросы мотивации, привлечения, подготовки, переподготовки, заполнения существующих вакансий трудовыми ресурсами жителей Пермского края.

Константин Долгановский

Ещё одна серьёзная работа, которая всё время нами ведётся и должна быть продолжена, — это выстраивание совместной работы в вопросах содействия занятости молодёжи, выпускников. Важно синхронизировать работу с другими ведомствами и не дублировать друг друга. Несмотря на то что основным держателем темы является Министерство образования и науки, у которого есть центры карьеры в каждом образовательном учреждении, служба занятости выступает площадкой встречи образовательных организаций, работодателей и выпускников в территориях, помогает молодым специалистам в размещении резюме на портале «Работа в России» и прививает навыки активного поиска работы через цифровые сервисы.

Мы взаимодействуем с министерством по туризму и молодёжной политике в рамках деятельности новых молодёжных центров.

Продолжим взаимодействие с Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства. Сервисы центра «Мой бизнес» адаптированы специально под граждан, желающих открыть собственное дело с помощью государственных мер поддержки по социальному контракту. Составляем план бесплатных семинаров до начала осуществления предпринимательской инициативы, а также варианты выгодных тем для бизнеса. Здесь также важно отработать с министерством агропромышленного комплекса точки сбыта фермерской продукции.

Наша ключевая задача на 2022 год: все вакансии работодателей Пермского края должны стать открытыми и доступными для соискателей на единой цифровой платформе «Работа в России».

Для граждан в следующем году будет доступно почти 7 тыс. социальных контрактов на разные формы занятости. Здесь основная задача службы занятости — подбор работы и подготовка будущего работника к осуществлению трудовой деятельности, а это не всегда легко, особенно если был длительный перерыв в труде.

Невозможно полностью победить «социальную» безработицу. Есть «профессиональные» безработные — люди, которые не хотят работать. Да мы и не ставим такую задачу. Есть проблемы в этой отрасли, которые нам не решить, но один из критериев, по которым оценивается благополучие субъекта Российской Федерации, — это численность официально занятого населения в экономике. У нас был достаточно невысокий параметр, но за два года нам удалось серьёзно нарастить численность занятого населения: более 30 тыс. человек плюсом встроились в легальный сектор экономики. И это результат совместной командной работы правительства региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.