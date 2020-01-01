Елена Синица Закодированный спорт Представители фитнес-индустрии в Пермском крае подсчитали убытки от «антиковидных» мер Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Система QR-кодов действует уже чуть дольше двух месяцев. В частности, и в фитнес-клубах региона. Представители фитнес-индустрии рассказывают о падении выручки от 20 до 50% ежемесячно. Кто-то надеется, что ситуация изменится в декабре, а кто-то считает, что с таким «недобором» жить ещё до лета точно.

Общая картина





Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) провела опрос 250 участников отрасли — крупных сетевых игроков и небольших клубов. По данным опроса, 60,4% респондентам не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией в отрасли, связанной с ковидными ограничениями.





При этом, порядка 85% фитнес-клубов ведут переговоры с владельцами помещений и только 15% воздерживаются от этой инициативы. Успеха в переговорах добились 39,6%. Из них 18,8% дали скидку на период локдауна, а 10,4% предоставили арендные каникулы на этот период.





Также сообщается, что 8,3% игроков отрасли смогли договориться о скидке на период действия ограничений (QR-кодов и др.) и только 2,1% об арендных каникулах на время действия ограничений. Более 60% опрошенных не достигли положительных результатов в переговорах по вопросам аренды.





«Снижение арендных ставок — одно из направлений, в котором мы ведем системную работу, чтоб отрасль могла выжить в условиях ввода QR-кодов, локдаунов и других ковидных ограничений, — комментирует глава АОФИ Ольга Киселева.— Результаты проведённого опроса показали, что фитнес-клубам нужна поддержка и дополнительные козыри в переговорах с арендодателями».





Для этого ассоциация направила в федеральное правительство и главам регионов письма, в которых указаны необходимые для стабилизации отрасли меры поддержки. В АОФИ считают, что на время ограничительных мер нужно снизить тарифы на коммунальные платежи или предоставить гранты и субсидии на эти цели. Кроме этого, необходимо оптимизировать кредитные платежи для арендодателей, а также снизить либо приостановить налоговые платежи. В частности, по налогам на землю и имущество для арендодателей, которые дадут скидку по аренде или арендные каникулы фитнес клубам.





Отмечается, что затраты на аренду составляют до 30% расходов фитнес-клубов. А в результате имеющихся ограничительных мер, арендные платежи в таком размере оказываются для предпринимателей непосильными. У фитнес-индустрии с марта 2020 года не было возможности восстановиться, говорят в ассоциации. В 2020 году объём потерь отрасли составил более 40%, в 1 квартале 2021 года — до 20%, во 2 и 3 кварталах — до 30% выручки аналогичных периодов 2019 года.





Как снизилась выручка





По словам управляющего сетью фитнес-клубов Energy Fitness Александра Шевченко, подсчитать насколько упала выручка за ноябрь пока сложно, но в октябре она снизилась на 50%. А прибыль и вовсе «нулевая» и «сработали мы в убыток». Надеемся, что в декабре ситуация изменится, отметил Шевченко. При этом, с момента введения QR-кодов, в каждом клубе сети заморозили по 30-50 абонементов, говорит он.





За время введения QR-кодов в ноябре, падение выручки от плановых показателей порядка 15-20% точно есть. А в октябре потери были больше, порядка 40%, рассказывает директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев. В декабре, предполагает Медведев, потери составят те же 20%. Около 20% абонементов заморожено: «Те, кто не хотел и не хочет прививку, просто уже к нам не обращаются. Мы на какое-то время просто потеряли клиентов».





Введение QR-кодов снизило клиентопоток в два раза — ежемесячно на продажах карт и дополнительных услуг теряется 40-60% в сравнении с доковидным периодом, поддерживает директор по операционной деятельности X-Fit в России Ирина Троска.





Отношение к QR-кодам





Сейчас у людей всё же появляются QR-коды и они постепенно приходят на фитнес. Даже есть небольшой прирост клиентов, рассказывает Александр Шевченко.





«Приходят как старые, кто ранее отказался из-за введения кодов, и новые. Подъём и динамика в этом плане есть. Люди прививаются и приходят. Сейчас уже люди даже лояльнее стали относиться к этим требованиям. Раньше постоянно возмущались, что им нужно носить с собой паспорт, а сейчас это стало в порядке вещей», — поясняет Шевченко.





Так как иных вариантов работы нет, то приспосабливаемся к ограничительным мерам и просим клиентов с пониманием относиться к введенным в регионе требованиям к посещению фитнес-клубов, отмечает Ирина Троска. По её словам, конфликтных ситуаций не было, хотя людям и не нравится чувствовать себя стеснёнными.





«Скандалы никто не устраивает, люди просто замораживают контракты или пишут заявления на возврат средств, что, естественно, увеличивает для нас финансовую нагрузку и потери», — добавляет Троска.





Как отметил Алексей Медведев, после введения QR-кодов, к ним не доходят те клиенты, которые не хотели и не хотят прививаться — это примерно 20%.





Меры поддержки





По словам Шевченко, в качестве помощи были выплаты небольшие — МРОТ на каждого сотрудника, «но мы этого даже не почувствовали». Он считает, что отрасли нужна поддержка раз в пять больше, это бы позволило выйти «хотя бы в ноль». Поддержку оказали некоторые арендаторы, согласившиеся немного снизить платёж за аренду.





Оказанная поддержка — капля в море, соглашается Алексей Медведев. Он отмечает, что основные ( более 50%) расходов фитнес-индустрии — это фонд оплаты труда и аренда. В то время как выплаченный МРОТ на каждого сотрудника позволил выплатить только часть зарплаты.





«Конечно, это лучше, чем ничего. Финансовая помощь нужна раза в три больше точно. Ну кто у нас сейчас МРОТ получает? Если только уборщики. Но тренеру мы как можем МРОТ заплатить?», — говорит он.





Меры поддержки, предлагаемые правительством, на данный момент не дают ощутимой помощи, так как не предусматривают материальных субсидий и не регулируют отток персонала в теневую нишу, отмечает Ирина Троска. По её словам, из-за ограничений многие тренеры предпочитают оформляться как самозанятые и оказывать населению услуги напрямую, что обостряет кадровый вопрос и усиливает напряжение в отрасли.





«Мы прекрасно понимаем ситуацию, и то, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться. Они являются потенциальной угрозой для наших клиентов. Негативного отношения к мерам уже нет. Есть только те клиенты, которые до нас просто не доходят — это 20%, — резюмирует Алексей Медведев. —Государству надо либо «дожать», чтобы эти 20% привились, и мы их увидели у себя, либо ослабевать меры. Но я не думаю, что до лета стоит ждать послаблений. Скорее всего, до этого времени мы и будем работать с 20%-ой потерей от основного дохода. А обращаться (к властям — Ред.) … Обращаясь два года и видя, как реагируют, не вижу смысла этого делать».

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