Елена Синица Бюджет, налоги и QR-коды Главные решения ноябрьской пленарки краевого парламента Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В четверг, 25 ноября, состоялось очередное пленарное заседание краевого парламента. Всего было поддержано порядка 40 законопроектов. В числе наиболее значимых — федеральный законопроект о QR-кодах, изменение налоговых льгот и принятие краевого бюджета на 2022—2024 годы.

QR-коды

В рамках заседания депутаты рассмотрели и поддержали изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты общественного питания и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) только при предъявлении либо QR-кода, подтверждающего прививку, либо документа о перенесённом заболевании, либо медотвода.

При этом до 1 февраля 2022 года при отсутствии у человека необходимой документации для посещения этих объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Предполагается, что мера будет действовать до 1 июня 2022 года.

Сейчас решения регионов по этому законопроекту будут направлены в Госдуму. Его рассмотрение назначено на 16 декабря. Предполагается, что после принятия закона главы регионов будут вправе определить перечень объектов, где будет действовать система QR-кодов.

Отметим, что в Пермском крае система QR-кодов действует с начала ноября. Без кода, подтверждающего иммунизацию или перенесённую болезнь, нельзя посещать заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта, а также фитнес- и бизнес-центры.

В то же время один из регионов-соседей — Республика Татарстан — ввёл QR-коды и в общественном транспорте.

По данным опроса портала SuperJob, в Перми 67% опрошенных сказали, что выступают против введения QR-кодов в транспорте, 17% эту меру поддержали. Любопытно, что процент одобряющих такую инициативу в Перми оказался одним из самых высоких для российских городов-миллионников: большее одобрение идея встретила только в Краснодаре (20%) и Волгограде (18%), а вот процент противников среди опрошенных — один из самых низких в России.

Для сравнения: в соседних Екатеринбурге и Челябинске идею введения QR-кодов в транспорте поддержали соответственно 6 и 4% опрошенных, а высказались резко против 89 и 83%.

Отметим, что пока в федеральном проекте о введении QR-кодов в транспорте ничего не сказано.

Налоговые изменения

Немало изменений одобрено и в сфере налогов. В частности, утверждено повышение налога для трудовых мигрантов. Сейчас индивидуальные предприниматели и юрлица могут привлекать к трудовой деятельности мигрантов из стран, с которыми предусмотрен безвизовый режим, на основании патента. Сумма этого патента зависит от фиксированного платежа, коэффициента, который устанавливает Минэкономразвития РФ, и коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда.

Последний коэффициент каждый регион устанавливает самостоятельно сроком на один год. Депутаты краевого парламента решили повысить этот коэффициент на 8%, или на 300 руб. Теперь он будет составлять 4,1 тыс. руб. в месяц.

Также введена новая мера поддержки для впервые зарегистрированных предпринимателей. Пониженная ставка по налогу будет доступна для бизнеса, который зарегистрируется впервые с начала 2022 года. При этом необходимо выбрать упрощённую систему в качестве налогового режима. Ещё одно важное условие — отсутствие сведений о регистрации физлица в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, по данным на 1 сентября 2021 года.

Пониженные ставки доступны для всех отраслей бизнеса в течение трёх лет с момента регистрации. Однако предусмотрено их поэтапное повышение. Так, в течение первого налогового периода — 1% на «Доходы» и 5% на «Доходы-расходы», второго периода — 2% на «Доходы» и 7% на «Доходы-расходы», третьего периода — 4% на «Доходы» и 10% на «Доходы-расходы».

Мера поддержки будет действовать в течение пяти лет — до конца 2026 года.

Кроме того, в Прикамье владельцев транспортных средств, оснащённых исключительно электрическими двигателями, освободили от транспортного налога. Предполагается, что такая льгота может стимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.

По данным за 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.

Пересмотрели законодатели и объём инвестиций в приоритетные инвестпроекты (ПИП). Теперь к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объёмом вложений от 100 млн до 500 млн руб. (сейчас от 100 млн до 1,5 млрд руб.), к средним — от 500 млн до 1,5 млрд руб. (сейчас от 1,5 млрд до 10 млрд руб.), к крупным — от 1,5 млрд руб. (сейчас от 10 млрд руб.).

Организации, реализующие малые инвестпроекты, могут воспользоваться льготной ставкой по налогу на прибыль — 1% (вместо 20%). Предприятия, реализующие средние инвестпроекты, могут рассчитывать на льготную ставку 10%. А вот для крупных инвестпроектов льготная ставка составит 15% вне зависимости от объёма инвестиций. Как говорится в пояснительной записке, это позволит исключить риск «несбалансированности бюджета Пермского края в связи с применением пониженных ставок».

Одобрены изменения и касательно дифференцированных ставок по налогу на имущество. Изначально эту преференцию планировалось отменить. В результате обсуждений решено сохранить льготу, но изменить налоговую ставку. Теперь она будет составлять 1,1% в течение трёх лет с момента ввода основного средства в эксплуатацию. Важно, что для использования такой ставки организация должна сохранять объём производства не ниже прошлогоднего уровня.

В краевом минэке отмечают, что поэтапную отмену этой льготы можно считать компромиссом между интересами государства и налогоплательщиков.

Решили не трогать и льготы на имущество, используемое предприятиями для охраны природы. Предполагается, что льгота позволяет организациям чаще инвестировать в покупку современного оборудования. Кроме того, из-за её отмены может увеличиться налоговая нагрузка на организации. А это, в свою очередь, приведёт к удорожанию коммунальных услуг.

Помимо этого, теперь запрещено одновременно применять льготу по налогу на прибыль для инвестпроектов и льготы по налогу на имущество для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также для организаций, сдающих в аренду воздушные транспортные средства.

Бюджет

Депутаты также утвердили бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В частности, доходы в 2022 году составят 182,2 млрд руб., расходы — 196,7 млрд руб. Между чтениями к проекту закона поступило 70 поправок. Наиболее принципиальные изменения касаются снижения дефицита. В результате дефицит бюджета удалось снизить с 15,4 млрд до 14,5 млрд руб.

В бюджете заложены средства на запуск с 2022 года новой региональной программы «Медицинские кадры Пермского края».

Программа предполагает дополнительные разовые выплаты прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам, а также выпускникам ПГМУ и медицинских колледжей. Так, до 2 млн руб. будет выплачено докторам, приехавшим в населённые пункты, в которых живёт до 50 тыс. человек. Те, кто выбрал лечебные учреждения в более крупных населённых пунктах, получат по 1 млн руб.

Как поясняет пресс-служба краевого правительства, программой смогут воспользоваться от 40 до 50 врачей и фельдшеров, устраивающихся на работу в госмедучреждения Чердынского, Ильинского, Гремячинского, Кизеловского, Александровского, Горнозаводского, Косинского, Суксунского, Соликамского, Губахинского, Чернушинского, Куединского, Юсьвинского, Юрлинского, Ординского, Оханского округов и ЗАТО Звёздный.

Кроме того, предусматриваются ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестёр (средних медицинских работников), устраивающихся на работу в медучреждения Перми. На реализацию программы в краевой казне заложено 120 млн руб. ежегодно.

Каждый год из бюджета будут дополнительно направлять по 1 млрд руб. на закупку льготных лекарств. Таким образом, перечень необходимых и важнейших препаратов пополнится 178 международными непатентованными наименованиями. Всего на льготные лекарства в трёхлетнем периоде запланировано порядка 6,5 млрд руб.

В бюджете также предусмотрена индексация мер социальной поддержки населения и стипендий на 4%. Тогда же повысят зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе так называемым «майским указникам».

Кроме того, в бюджете заложены средства на 10%-ное повышение вознаграждения приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Сейчас на учёте в органах опеки состоят 10 177 детей-сирот. При этом 9644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных семьях. Отмечается, что в регионе числятся 710 детей-сирот с ограниченными возможностями. Сейчас вознаграждение приёмным родителям составляет 4,3 тыс. руб. Надбавка с 2022 года может составить 446 руб.

При этом комитет по социальной политике рекомендовал парламенту вновь рассмотреть повышение вознаграждения с 1 января 2023 года.

Запланированы в бюджете средства и на несколько крупных строек. В период с 2022 по 2024 год планируется начать строительство новой сцены Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Отмечается, что общая оценочная стоимость строительства объекта составляет 15 млрд руб. Это на 4,65 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. Предполагаемый срок окончания работ — 2026 год.

Также, согласно утверждённому бюджету, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию Пермский зоопарк, художественную галерею и сети инженерно-технического обеспечения «Завода Шпагина».

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