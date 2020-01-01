Елена Бардукова «Если компания нанимает только молодых, скоро ей некого будет нанимать» Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова — о высокой конкуренции на рынке труда, наиболее востребованных в Прикамье специалистах и репутационных потерях бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Осипова

из личного архива

— Анна, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке труда?

— Ситуация на рынке труда и в регионе, и по стране в целом достаточно интересная. С одной стороны, некоторые говорят, что всех увольняют, например, из-за отсутствия QR-кодов. На самом деле ничего подобного. Если мы посмотрим на статистику, ситуация на рынке труда для соискателя хорошая.

Во-первых, мы наблюдаем существенный прирост по количеству вакансий — по сравнению с октябрём 2020 года их стало больше на 41%. Это очень хорошая цифра, учитывая, что в это время в прошлом году уже не было жёстких ограничений и работодатели проявляли достаточно высокую активность.

При этом важно понимать, что большинство компаний работают на расширение штата. Плюс открываются новые бизнесы — те же службы доставки. И хотя в конце месяца наблюдалось небольшое замедление (сказались нерабочие дни и ужесточение ограничений), даже в этот период открывались новые вакансии.

Во-вторых, стали гораздо менее активны соискатели. Количество вакансий по сравнению с октябрём прошлого года выросло только на 3%. Это ещё раз доказывает, что у нас нет массовых сокращений. Кроме того, соискатели не торопятся менять работу, стараются оставаться на прежнем месте из-за опасений, что опять грянет кризис. И нельзя не учитывать пандемию — многие боятся, что новое окружение может негативно повлиять на их здоровье.

60% компаний говорят, что в 2021 году стало гораздо сложнее нанимать сотрудников. И не только из-за снижения количества резюме «по всем фронтам». По данным CRM Talantix, число случаев принятия контроффера от текущего работодателя выросло в 1,5 раза во втором квартале 2021 года по сравнению с первым. Сейчас очень мощная политика удержания. И это правильно: бесполезно развивать найм, если не можешь удержать сотрудника.

— Есть ли ещё какие-то причины столь низкой активности соискателей?

— Самый главный фактор, который ещё несколько лет будет сказываться на рынке труда всех регионов, — демография. Мы пожинаем плоды 1990-х годов. Количество работоспособного населения существенно сокращается. Как правило, люди в возрасте от 20 до 29 лет — самая активная категория на рынке труда. Они часто меняют работу, «ищут себя», их больше любят работодатели.

Но за последнее десятилетие количество людей в возрасте 20—24 лет снизилось с 12 млн до 7 млн человек. Спад переживает и возрастная категория 25—29 лет. То есть у нас происходит старение рабочей силы. Подрастающего поколения реально мало. И в ближайшем будущем людей трудоспособного возраста будет становиться только меньше. Соответственно, конкуренция за кадры обостряется ещё из-за этого.

Но остаются люди пенсионного и предпенсионного возраста. И работодателям сейчас важно перестраивать парадигму — избавляться от стереотипов, связанных в первую очередь с возрастом. Если компания нанимает только молодых, скоро ей некого будет нанимать.

— Сами работодатели это понимают?

— По-разному. Есть те, кто уже понимает. Например, многие крупные компании, мировые бренды даже проводят рекламные кампании, направленные на привлечение в штат людей старшего возраста. И речь идёт не только о пенсионерах, посмотрите на категорию 40+ — это тоже активные и работоспособные люди, которые могут принести большую выгоду работодателю.

— Что ещё влияет на высокий уровень конкуренции?

— Ещё одна вещь, которая осложняет жизнь региональным работодателям, — условные «работодатели из столиц». За счёт того, что развита дистанционная занятость, многие компании, особенно из центра, начинают искать сотрудников на удалёнке в регионах. Они готовы платить больше, чем на региональном уровне, предлагают дополнительные интересные условия.

И речь идёт не только о программистах, хотя они действительно наиболее востребованы среди работающих на удалёнке. Это операторы call-центров, менеджеры по продажам, маркетологи, журналисты. То есть любые специалисты, которые могут работать удалённо.

Причём подобные вакансии размещают не только компании из Москвы и Санкт-Петербурга. Так поступают работодатели, например, из Екатеринбурга и Владивостока, который испытывает дефицит кадров и заинтересован в привлечении людей.

Там, где нельзя предложить удалёнку, активно начинают приглашать персонал на вахту или релокацию. В этом году был ажиотаж в сфере обслуживания в южных регионах России, кроме того, на вахту сейчас приглашают даже программистов и врачей.

— То есть нехватка медперсонала — «головная боль» не только Пермского края?

— Это общая проблема. Если посмотрим на медицину, количество вакансий в этой сфере в октябре текущего года в Пермском крае выросло на 35%. Это при том, что в прошлом году уже был дикий спрос на врачей. При этом количество резюме увеличилось на те же 3%. Отмечу, что в целом по стране нет регионов, где нет проблем с медиками.

— Какие ещё сферы испытывают кадровый голод?

— В Пермском крае сложная ситуация с рабочим персоналом — в этой сфере на одну вакансию приходится лишь 0,9 резюме, в строи­тельстве — 1,2, продажах — 1,3, IT-секторе — 1,5. Спрос на айтишников за год вырос почти в 1,5 раза — на 49%. Это объясняется тем, что многим компаниям стало необходимо развивать это направление из-за перехода на удалёнку. Кроме того, спрос продолжает расти, потому что информационные технологии проникают во все сферы деятельности.

При этом нужно понимать, что с рядовыми программистами больших проблем, как правило, нет. Но эта отрасль очень быстро меняется. И нужны всё более и более крутые специалисты, которые находятся на пике технологий. Но далеко не все успевают за этими переменами.

Кроме того, в Прикамье наблюдается дефицит персонала гостиниц, кафе, ресторанов, туризма в целом. Здесь, как и в IT, на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме. В последние два года эту сферу вообще бросает из стороны в сторону. С введением локдауна и закрытием границ она потерпела огромные убытки, приходилось задерживать зарплату, увольнять персонал...

Со снятием ограничений и развитием внутреннего туризма сфера гостеприимства резко пошла в рост, и пришлось срочно искать персонал. Но вчерашние официанты уже работают курьерами и получают гораздо больше! Курьеры вообще очень «отъели» у ресторанного бизнеса и у таксистов, которые также стали уходить в службы доставки — работа более спокойная, деньги не меньшие. К тому же отрасль туризма и ресторанов понесла большие репутационные потери. Многие работники этой сферы во время локдауна остались без работы и без денег и сейчас просто боятся идти обратно.

Кстати, в этой сфере высокий спрос на поваров. Рестораторы жалуются, что их не хватает, более того, профессионалов переманивают в другие регионы.

— А долго ли будут востребованы курьеры?

— Пока есть ограничения, службы доставки будут работать активно. В конце октября — начале ноября количество вакансий курьеров в России увеличилось в 1,5 раза. Такие всплески напрямую связаны с введением новых мер и их ослаблением. Когда всё успокоится, спрос на курьеров однозначно снизится, но не уйдёт полностью. За это время мы привыкли пользоваться службами доставки и вряд ли от них откажемся.

— Изменилось ли поведение работодателей?

— Несомненно. С введением удалёнки компании начали многое делать, чтобы люди оставались единым сплочённым коллективом, стараются как-то компенсировать недостаток общения. Предлагают дополнительную поддержку, например в виде бесплатной психологической и юридической помощи.

Сейчас всё быстро меняется, у людей высокий уровень тревожности. А работодателю важно, чтобы сотрудникам было комфортно. Поэтому крупные компании пытаются стать «островками надёжности» для своих сотрудников. И это заключается не только в стабильной выплате заработной платы. Человеку важно знать, что его не бросят. С введением локдауна крупные производственные корпорации организовывали собственные «горячие линии» по ковиду. Некоторые компании стали делать внутрикорпоративные сайты специально под сотрудников.

У малого бизнеса тоже есть варианты, причём даже не финансового, а эмоционального плана. Например, совместное проведение досуга. Это улучшает атмосферу и повышает лояльность. Компании, которые по-настоящему заботились о сотрудниках и до, и во время пандемии, где развита внутренняя корпоративная культура, — гораздо проще переживают трудные моменты, люди там спокойнее реагируют на непопулярные решения.

Уровень заботы о сотрудниках начал расти. Если раньше это было скорее исключением, то сейчас постепенно становится нормой.

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