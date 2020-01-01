«Условия военного времени» Как работают пермские врачи в период пандемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Главный врач Краевой детской клинической больницы доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Антонов

В Пермском крае напряжённая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Ежедневно более 700 человек заражаются этой болезнью. Такое количество заболевших людей создаёт огромную нагрузку на врачей.

О работе и жизни медицинского персонала в условиях пандемии рассказал в интервью главный врач Краевой детской клинической больницы доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Антонов. В настоящее время на территории медицинского учреждения работает ковидный корпус на 110 коек.

— В чём заключается работа главного врача в период пандемии коронавируса?

— Работа стала ещё более сложной и ответственной. Помимо текущей работы необходимо постоянно обеспечивать работу ковидного корпуса, чтобы всегда были расходные материалы, средства индивидуальной защиты, договариваться о приемлемых условиях труда и заработной платы.

— На что пошли врачи ради спасения жизней в «красной зоне»?

— На территории детской клинической больницы мы смогли организовать ковидное отделение, но также смогли полностью сохранить оказание помощи детям по всем направлениям. Это, конечно, дополнительная нагрузка на врачей. Кроме того, многие наши сотрудники прошли обучение, чтобы работать в «красной зоне», многие выходили по совместительству, несмотря на основную работу. То есть днём врачи отрабатывают свои смены, а ночью идут дежурить в ковидную зону. Это работа в условиях «военного времени».

— Как чувствуют себя врачи, работая в таких условиях?

— Это очень тяжело для них. Во-первых, физически — долгое время на ногах, мало сна, ношение СИЗов. Во-вторых, психологически — каждый день видеть пациентов с тяжёлым протеканием болезни, страх заразиться. На утренних линейках я вижу, что они устали, что они вымотались. Но никто из них ни разу не поддался панике, не покинул свою работу. И мы всячески стараемся поддерживать их.

— Есть ли у медперсонала свободное время? На какие жертвы они идут ради работы и спасения жизней пациентов?

— Свободного времени стало гораздо меньше, дополнительная нагрузка забирает его. Но мы все понимаем, что это наш долг. Никто, кроме нас, не поможет заболевшим. Мы понимаем, что должны пожертвовать своим временем, пожертвовать общением с семьёй. Сотрудники стараются максимально ограничиться в досуговых мероприятиях, чтобы посвятить себя спасению жизней.

— Сколько пациентов вы вылечили за время работы ковидного корпуса в вашей больнице?

— С начала пандемии в нашей больнице два раза открывалось ковидное отделение. В первый раз с весны 2020 года мы принимали только детей. Тогда до января 2021 года вылечили 330 детей от коронавирусной инфекции. Во второй раз «красная зона» заработала с 14 июля. Сейчас мы принимаем как детей, так и взрослых. За это время мы вылечили 519 пациентов — 335 взрослых и 184 ребёнка. 36 человек прошли через реанимацию.

— Кто в «красной зоне» является основными пациентами? Как проходит их болезнь?

— 85% заболевших коронавирусом — это невакцинированные. Болезнь они переносят тяжело, из-за этого лечение продвигается очень долго. Те, кто вакцинировался, переносят болезнь в лёгкой форме. В больнице они надолго не задерживаются.

— Насколько важно вакцинироваться от коронавируса?

— Обращаясь к истории развития медицины, можно заметить, как много болезней мы победили благодаря вакцинации: корь, коклюш, уменьшено распространение гриппа. Ковид не является исключением. Только скептики не верят в вакцинацию. Вакцина поможет остановить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить количество смертей. Мои сотрудники привиты. Сам я привился ещё в январе, в сентябре прошёл ревакцинацию. Нужно осознанно подходить к своему здоровью и здоровью родных. Вакцинация необходима для коллективного иммунитета. Это единственный способ прервать пандемию и защитить себя и близких.

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