Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Общение с «Сообщением» В Кудымкаре прошёл Третий межнациональный театральный фестиваль «Сообщение» Поделиться Поделиться Твитнуть

Спектакль «Зарни-инь. Золотая Баба» (Коми-Пермяцкий драматический театр)

Евгений Климов

В нынешнем году Коми-Пермяцкому нацио­нальному драматическому театру им. Горького исполняется 91 год, это один из старейших непрерывно работающих нестоличных театров России. На протяжении всей своей славной истории он доказывает: театр в провинции больше, чем театр. Для коми-пермяков это культовое место, для Кудымкара — градообразующая ценность. Национальные спектакли — на коми-пермяцком языке, на оригинальные сюжеты из жизни народа, со своеобразным народным юмором — особенно удаются этому коллективу. Как отмечал губернатор Дмитрий Махонин, этот театр — это не только визитная карточка Коми-Пермяцкого округа, но и всего Пермского края: магнит, который притягивает в Кудымкар жителей разных городов.

Неудивительно, что на его сцене вот уже в третий раз прошёл фестиваль национальных театров Приволжского федерального округа «Сообщение». Понимая важность театральной жизни для сохранения культуры малых народов Пермского края, краевое министерство культуры поддерживает не только театр, но и его фестивальные начинания, такие как «Сообщение». В программу фестиваля, составленную куратором Глебом Ситковским, вошли спектакли из Буинска, Альметьевска (оба — Татарстан), Уфы, Воронежа, Перми и, конечно, Кудымкара.

Евгений Климов

На открытии фестиваля хозяева площадки показали премьеру, выдержанную, как и следовало ожидать, в национальном духе. Спектакль «Зарни-инь. Золотая баба» — стопроцентно женское произведение: сценарий по мотивам коми-пермяцких легенд написала актриса Пермского Театра-Театра Наталья Макарова, режиссёр-постановщик и хореограф — Ирина Ткаченко, художник-постановщик — Любовь Мелехина. Это очень нарядная постановка — с объёмными костюмами, причудливой пластикой и богатым световым решением (художник по свету — Евгений Козин). Постановщицы признаются, что тема коми-пермяцкого эпоса долго им не давалась, пока не пришёл на помощь Василий Гагарин, названный в программке спектакля «консультантом», — известный краевед, основатель музея в селе Большая Коча, которого то ли в шутку, то ли всерьёз называют последним коми-пермяцким шаманом. Возможно, он и правда призвал на помощь духов предков, но после знакомства с ним работа пошла.

В атмосферу коми-пермяцкой специфики зрители попадали уже в фойе: здесь в рамках фестиваля открылась выставка деревянной скульп­туры актёра и режиссёра Станислава Мещангина, который на досуге вырезает фольклорных персонажей из причудливых корней и коряг.

В спектакле можно увидеть настоящую кинозвезду: Ксения Отинова, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Территория», делит своё время между съёмками второго сезона сериала и работой на родной коми-пермяцкой сцене.

Спектакль «Зарни-инь. Золотая баба» был показан вне конкурса, а на следующий день началась работа жюри, которое возглавил известный театральный критик Владимир Спешков.

Евгений Климов

Владимир Спешков, председатель жюри III межнационального театрального фестиваля «Сообщение»:

— Фестиваль показал: национальный театр в России есть! Это главное. Он очень разный, и разные фестивали ему посвящены. Есть огромный фестиваль «Федерация», который проходит в Грозном и собирает народы от якутов до балкарцев. Кудымкарский фестиваль, конечно, гораздо скромнее по объёму, но очень содержательный. Шесть конкурсных и два внеконкурсных спектакля создали достаточно объёмную картину современного российского театра — этакую выставку достижений театрального хозяйства.

Все спектакли — на уровне, ни один не проваливается. Между прочим, у «Королевства кривых» Альметьевского драматического театра — шесть номинаций на «Золотую маску», а у «Чернобыльской молитвы» Никитского театра из Воронежа — три номинации. Хорошо, что жители Кудымкара всё это могут увидеть. Среди очень известных, признанных спектаклей — «Шобага» («Жребий») Буинского театра, получивший Гран-при.

И в то же время это фестиваль открытий: были показаны совсем свежие работы, в том числе два спектакля Коми-Пермяцкого театра, которые впервые вышли на широкую публику. Спектакль «Войцек» — очень редкая для России театральная работа, серьёзное прочтение пьесы Георга Бюхнера. Это одно из главных названий мирового театра, но в России ставится редко. Новый главный режиссёр Коми-Пермяцкого театра Юлия Беляева отважно взялась за очень сложный материал и преуспела. В «Войцеке» две отличных актёрских работы. Виталий Вычигин известен как совершенно заразительный комедийный актёр, но здесь в заглавной роли он показывает трагический экспрессионизм, очень сдержанный, без заламывания рук. Валерия Симакова так же достойно играет жену Войцека Марию. Прекрасный актёрский дуэт, на котором держится этот спектакль.

Ещё одно замечательное открытие — «Амеля» Башкирского академического театра драмы им. Гафури, главного театра Башкортостана, театра очень высокого уровня. Недаром на фестивале шутили, что никогда ещё на коми-пермяцкой сцене не было столько народных артистов Башкортостана! Но этот спектакль совсем не выглядит академическим, он очень молодой, свежий. У молодой актрисы Гульнары Казакбаевой — замечательная, звонкая, лиричная работа, а кроме того, на сцене великолепный оркестр и совершенно невероятная певица.

Русский театр является полноправным участником такого конкурса. Вообще, говорить, что русский театр не национальный, — это попахивает каким-то колониализмом. За столом никто у нас не лишний!

Видно было, что фестиваль интересен городу, и не только городу: из прикамских национальных сёл, татарских и башкирских, люди ехали за сотни километров, чтобы увидеть спектакли на родном языке. Среди зрителей было много студентов и преподавателей, в том числе из Пермского института культуры, которые тоже приехали специально.

Фестиваль молодой, его можно и нужно развивать, насыщать. Очень пригодилась бы образовательная программа — мастер-классы, лаборатории. Но уже сейчас видно, что его организаторы — Коми-Пермяцкий драматический театр — действуют очень правильно. Крепкая программа, высокий профессиональный уровень работ, настоящая фестивальная атмосфера в городе! (12+)

Итоги III межнационального театрального фестиваля «Сообщение»:

Гран-при — «Шобага» («Жребий»), Буинский государственный драматический театр;

Лучшая женская роль — Гульнара Казакбаева, «Амеля», Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури;

Лучшая мужская роль — Виталий Вычигин, «Войцек», Коми-Пермяцкий драматический театр им. М. Горького.

Специальные призы жюри:

Антон Фёдоров, драматург и режиссёр, «Королевство кривых», Альметьевский драматический театр;

Наталья Наумова, режиссёр мультимедиа, «Чернобыльская молитва», Никитинский театр (Воронеж);

Валерия Симакова, исполнительница роли Марии, «Войцек», Коми-Пермяцкий драматический театр;

Театр «У Моста» (Пермь) за спектакль «Мачеха Саманишвили».

Диплом ассоциации театральных критиков получил Тимур Кулов, режиссёр спектаклей «Барыня» и «Шобага» Буинского драматического театра.

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