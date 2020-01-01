Валерий Мазанов «Наша цель — войти в тройку самых комфортных городов страны» Первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин — о перспективах бюджета и новациях городского транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Хайруллин

Евгений Дёмшин

После избрания главой города Алексей Дёмкин пригласил на должность первого вице-мэра своего недавнего конкурента на конкурсе по выборам главы Перми Эдуарда Хайруллина. Как признаётся сам первый заместитель, предложение было для него неожиданным, но он согласился на него, потому что «любит сложные задачи». Сегодня Эдуард Хайруллин действительно курирует наиболее трудные направления городского хозяйства, а намеченные в его работе цели — весьма амбициозны.

Бюджет

— Эдуард Азатович, на официальном сайте администрации один только перечень ваших должностных обязанностей занимает добрую страницу. Если коротко, каковы приоритеты вашей работы?

— Я возглавляю функционально-целевой блок «Управление планированием, финансами и транспортом». То есть в приоритете — вопросы городского бюджета и работа городского транспорта. Кроме того, должность предполагает осуществление межведомственного взаимодействия. В случае отпуска или командировок главы города исполняю его обязанности.

— Тогда начнём с бюджета — тем более что сейчас как раз идёт работа над его принятием. Каковы основные параметры городской казны на ближайшую перспективу?

— Администрация внесла в Пермскую городскую думу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 8 ноября.

Все существующие бюджетные приоритеты сохранены. В первую очередь это социальные обязательства города с учётом исполнения указов президента по заработной плате работников образования и культуры. В рамках реализации нацпроектов в бюджете отражены планы по строительству школ, детских садов, расселению ветхого и аварийного жилья. Очень много предстоит мероприятий по благоустройству в ходе подготовки к 300-летию Перми.

Бюджет отражает общенациональные тренды на восстановление экономики, поэтому мы опираемся на базовый сценарий роста. Доходы в 2022 году запланированы на уровне 43,6 млрд руб. При том что собственные доходы города составляют около 24 млрд руб., легко понять, что значительную долю городского бюджета наполняют трансферты из вышестоящих бюджетов. Во многом эти трансферты связаны с подготовкой к юбилею города, и мы понимаем, что к 2024 году их объём несколько сократится. Поэтому прогноз доходов на 2024 год — порядка 40 млрд руб.

Кроме того, бюджет 2022—2023 годов свёрстан с дефицитом, а с 2024 года он должен стать профицитным. Муниципальный долг мы планируем погасить к 2026 году.

— В последнее время город наращивал объёмы инвестиционных расходов. Эта тенденция сохраняется?

— В ближайшее время — да. Если в 2021 году городские инвестиции составили 8,4 млрд руб., то в 2023 году заложено уже 9,4 млрд руб. Понятно, что рост инвестиционных расходов также связан с подготовкой к 300-летию и масштабным обновлением городской среды. С 2024 года мы несколько «сбавим обороты», потому что значительные средства будет необходимо направлять на содержание тех объектов, которые сегодня создаём: набережная, эспланада, парки и скверы, новые учреждения образования и культуры. Таких объектов, во-первых, у нас с каждым годом становится всё больше, а во-вторых, мы устанавливаем высокие нормы их содержания.

Евгений Дёмшин

Транспорт

— Продолжается реформа городского транспорта. В том числе идут эксперименты по бескондукторной оплате, введению QR-кодов, изменению тарифного меню и т. п. Давайте попробуем с вашей помощью понять, что ждёт пассажиров в ближайшей перспективе. Например, оплата наличными водителю при отсутствии кондуктора — не кажется ли вам, что это устаревшая модель, к тому же неудобная для водителя, от которой в наше время стоит вообще отказаться?

— Мы исходим из того, что у пассажира должен быть выбор. Если ему по тем или иным причинам удобно платить наличными — мы должны дать ему такую возможность. Поэтому полностью от наличных в ближайшее время отказываться не планируем. Но при этом, конечно, отдаём приоритет цифровым формам оплаты: банковская или транспортная карта, те же QR-коды. Технологии развиваются: где-то уже тестируют систему, которая сканирует лица пассажиров при входе в транспорт и предлагает оплатить проезд. Поэтому нет сомнений, что и мы будем развивать технологии оплаты.

— Как отсутствие кондукторов отразилось на количестве «зайцев»?

— На всех 13 маршрутах, где была введена бескондукторная система, работали контролёры. В первые две-три недели они никого даже не штрафовали, а просто разъясняли, как можно оплатить проезд. Затем стали штрафовать — еженедельно составляется примерно 50 протоколов. В целом, если сравнивать с транспортом, где работают кондукторы, количество «зайцев» увеличилось совсем немного. Думаю, это просто сложности переходного периода.

— Известно, что вы лично тестировали работу системы оплаты с помощью QR-кодов на трамвайных маршрутах №6 и 8. Какие сделаны выводы?

— Да, в первый же день эксперимента. Тогда же выяснилось, что со смартфонов на базе iOS оплата не проходила, а вот с Android — да. Довольно быстро эту сложность устранили, сегодня всё работает, так что можно расширять эту практику.

— Можно ли назвать устоявшимся сегодняшнее тарифное меню, или оно будет меняться?

— Будет меняться — опять же с учётом расширения возможностей для пассажиров. Так, мы провели опрос по поводу проездных билетов на портале «Управляем вместе». Сегодня проездные не очень популярны, и опрос показал, что в среднем человек совершает одну-две поездки в день. А выгода от приобретения проездного начинается после 85-й поездки. Участники опроса выразили пожелание, чтобы такая выгода возникала после 50-й поездки. Также много пожеланий о введении безлимитного проездного на полмесяца. Поэтому мы планируем пересмотреть стоимость безлимитного проездного на месяц в сторону уменьшения, ввести проездные на 40 поездок, а также безлимит на полмесяца.

Будет развиваться и система льгот на транспорте. С 1 января 2022 года вводится льготный проезд для школьников первых—четвёртых классов, а также для малоимущих многодетных семей. Льгота для школьников будет «привязана» к существующей школьной карте, после окончания школьником четвёртого класса её можно будет использовать как проездной.

Карты для многодетных мы уже заказали, совсем скоро они будут изготовлены. Получить их можно будет в отделениях «Почтобанка», также сейчас ведём переговоры на эту тему с МФЦ. Центры «Мои документы» есть в каждом районе, и получать карту там будет удобно.

— Одним из самых значимых и заметных для пассажиров результатов реформы стало обновление подвижного состава городского транспорта. Город будет продолжать закупку новых автобусов и трамваев?

— Действительно, сегодня Пермь — один из немногих городов страны, где около 70% городского транспорта не старше пяти лет. И мы планируем его дальнейшее обновление, в частности покупку трамваев. Правда, несколько меняется способ их приобретения. Дело в том, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мы подавали заявки на субсидию. Одним из требований к заявке было приобретение транспорта в лизинг. Но мы решили следующую партию закупить напрямую у заводов-производителей. Потому что это дешевле, чем в лизинг.

— Не раз звучала цифра, что отрасль обходится бюджету примерно в 2—2,5 млрд руб. в год. Ставится ли в ходе дальнейшей модернизации работы транспорта задача сокращения этих расходов?

— По итогам 2021 года убыток отрасли составит 2,2 млрд руб. Отчасти причина этого в том, что в период пандемии значительно упал пассажиропоток. При его восстановлении сумма убытков будет меньше.

Но цели выхода на полную самоокупаемость пока нет. Мы прекрасно понимаем, что городской транспорт — в первую очередь социальная отрасль. Именно в этой логике мы перешли в ходе реформы на брутто-контракты — кстати, тоже одни из первых в России. Оплачивая перевозчикам работу исходя из километров проезда, мы тем самым избавили их от необходимости «биться» за прибыльные маршруты, отказываясь от нерентабельных. Ликвидировали «гонки» автобусов, когда они стремились быстрее собрать пассажиров с остановки. Транспорт ходит вовремя, а перевозчики обслуживают все нужные пассажирам маршруты, не думая о том, убыточные они или нет.

В то же время мы провели анализ тарифного меню на проезд в общественном транспорте в городах-миллионниках. В среднем тарифы сегодня — порядка 30 руб., при этом состояние подвижного состава гораздо хуже, чем в Перми. В Казани, правда, тоже ходит новый транспорт, и там проезд стоит уже 35 руб. Иными словами, сегодняшний тариф, конечно, не соответствует экономической целесообразности. Но когда мы будем его менять, подходить к этому станем очень аккуратно, особенно в части льгот.

Евгений Дёмшин

Стратегия

— После того как главой Перми стал Алексей Дёмкин, несколько месяцев шла работа по актуализации Стратегии развития Перми до 2030 года. Можно ли сегодня кратко и ёмко выразить концепцию развития Перми на ближайшие годы?

— Если коротко и ёмко, то главная цель стратегии — вывести Пермь в тройку лучших городов страны. Лучших — с точки зрения комфорта и дружелюбия городской среды, уровня благоустройства, культурной и спортивной жизни. Словом, всего, что составляет повседневную жизнь современного горожанина.

— С вашей точки зрения, эта цель достижима?

— Абсолютно. Наверное, все знают, что для реализации стратегии создан Экспертный совет при главе города. В него входят известные и уважаемые представители промышленности, науки, образования, культуры, спорта, общественных организаций — словом, всех сфер. Любое значимое решение городской власти, прежде чем быть принято, выносится на обсуждение совета. Его члены всесторонне оценивают не только ожидаемый эффект от принятия этого решения, но также его последствия и риски для города и горожан.

Так вот, на один из круглых столов в рамках работы совета мы пригласили топ-менеджеров пермских компаний, которые в силу производственной необходимости живут в других городах, много путешествуют. Попросили их сравнить развитие Перми с другими городами и высказать свои пожелания. Общее мнение в этом разговоре можно выразить так: ребята, вы двигаетесь в верном направлении, и если удастся реализовать заложенные в стратегии планы, вы действительно станете одним из лучших городов России. Более того, по многим позициям мы уже сегодня находимся в числе лидеров.

— По каким, например?

— Тот же городской транспорт — по отзывам многих людей, приезжающих в Пермь из других городов, уровень его работы очень высокий. Также люди сравнивают состояние дорог в разных городах, и Пермь выглядит здесь очень благоприятно. Действительно, у нас высокий процент дорог, находящихся в нормативном состоянии. К 2024 году мы намерены довести этот показатель до 85%. Идеал, конечно, 100% — это очень сложно, особенно с учётом протяжённости нашей дорожной сети. Но это не значит, что мы не будем стремиться к идеалу. У нас стремительно развиваются общественные пространства. Высокий уровень культуры — в наши театры приезжает много иногородних зрителей, на наши фестивали порой трудно купить билеты.

Такие примеры можно приводить ещё, а после реализации проектов в рамках 300-летия Перми их станет, конечно, много больше.

Евгений Дёмшин

Работа и жизнь

— Эдуард Азатович, напоследок — пара почти личных вопросов. Известно, что на конкурсе по выборам главы Перми вы, как и требовалось по условиям, представили доклад о своём видении развития города. Многие тогда обратили внимание, что большое число положений вашего доклада были очень похожи на аналогичные предложения, озвученные Алексеем Дёмкиным. Разве что у него было больше конкретики. Пошли разговоры — мол, это неспроста, они уже тогда о чём-то договаривались... Скажите, вы были знакомы раньше?

— Нет. Конечно, наш город не такой большой, мы знали о существовании друг друга. Но лично познакомились только в ходе конкурса. После этого Алексей Николаевич сделал предложение о переходе на работу в мэрию. Возможно, именно потому, что он слышал мой доклад, убедился в том, что совпадает наше видение развития города, подходы к управлению. Что, впрочем, не удивительно, поскольку мы оба работали руководителями предприятий, принадлежим к одному поколению, но у него больше опыта именно в городском управлении, так как много лет он работал депутатом Пермской городской думы.

Предложение, честно говоря, было неожиданным. Но я довольно быстро согласился.

— Что стало главным аргументом? У вас, в общем, была хорошая карьера в реальном секторе, затем в банковском бизнесе. А чиновничья должность, особенно ваша, — «расстрельная»...

— Должность и в самом деле очень ответственная. Но очень интересная. Здесь много сложных проектов с горизонтом реализации на несколько лет — тот же транспорт, бюджетное планирование. А я люблю сложные задачи. Справлялся с ними раньше успешно, думаю, справлюсь и сейчас.

— Вы работаете в мэрии примерно полгода. В чём для вас самая большая трудность — ведь вы раньше ни дня не были чиновником?

— В самом деле, первые пару месяцев, когда только погружался в работу, было непривычно. Прежде всего я столкнулся с тем, что здесь от решения до его реализации — куда большая дистанция, чем в коммерческом секторе. Законодательство, установленные процедуры не позволяют всё делать быстро.

С другой стороны, сегодня я понимаю, что в этой кажущейся неповоротливой и бюрократизированной системе заложена хорошая «защита от дурака». Разрушить что-либо, даже имея лучшие намерения, очень легко, но здесь от этого существует множество страховок.

Сегодня могу сказать, что достаточно адаптировался для этой работы.

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