Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Золотые руки «Пермского периода» Частная галерея впервые провела конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Головкина

Анатолий Саклаков

В галерее «Пермский период» проходит выставка «Золотые руки Прикамья» (0+). К сожалению, буквально через два дня она закроется, и галерея начнёт готовиться к юбилейной выставке Юрия Лапшина (вернисаж — 11 октября). Тем более важно сейчасо ней рассказать, чтобы за оставшееся короткое время её смогли посетить все, кто интересуется камнерезным искусством и керамикой.

Иван Канюков

из личного архива

Наверное, в Перми нет таких любителей искусства, кто этим не интересовался бы; пермские мастера-керамисты и камнерезы давно заслужили известность далеко за пределами региона. Конкурс среди мастеров декоративно-прикладного искусства, который провела частная галерея «Пермский период», помог ещё раз актуализировать эту тему.

На конкурс «Золотые руки Прикамья» поступило более 230 работ от 75 мастеров. Все участники имеют какое-то отношение к Пермскому краю: либо живут здесь, либо жили раньше и здесь учились. На равных в конкурсе участвовали мэтры и подмастерья, иногда в буквальном смысле: в экспозиции рядом — работы студентов и преподавателей Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, колледжа «Оникс» и Кунгурского филиала Строгановской академии.

Елена Гладкова, кружки Пермский звериный стиль

Анатолий Саклаков

Призов было очень много — более 15, и перечислять все, наверное, не стоит, однако надо упомянуть, что было и зрительское онлайн-голосование, в котором приняло участие около 1500 человек.

Результаты конкурса довольно забавны: Гран-при в камнерезном искусстве от профессионального жюри получил художник из Санкт-Петербурга Максим Шемелин, а приз зрительских симпатий — его жена Ольга Шемелина. Оба они — выпускники Кунгурского художественно-промышленного колледжа.

Максим Шемелин, «Осьминог»

Анатолий Саклаков

Думается, что семейному успеху Шемелиных способствовал эффект новизны: если династии Овчинниковых и Кривощёковых, которые представлены на выставке в полном составе, известны хорошо и давно, то Шемелины в Перми практически никогда не выставлялись. Между тем, работы Максима Шемелина — это новое слово в пермской камнерезной анималистике. Уж всё, казалось бы, сказано, однако свежий авторский подход может оживить популярную тему. Животные — творения Шемелина — отличаются особым характером, диковатым и брутальным. В этих работах чувствуется мужское начало, упорство и энергия, и при этом все они сделаны с пониманием камня и вниманием к его фактуре.

Ольга Шемелина, «Боксёр»

Анатолий Саклаков

Приз зрительских симпатий достался Ольге Шемелиной вовсе не за анималистику, а за женскую фигурку «Сон» из двух видов камня — белого и чёрного.

Гран-при в керамике получила Елена Гладкова — тоже не самое раскрученное имя в пермской выставочной реальности, а, между тем, серия «Курятник», за которую она была награждена, — это настоящий шедевр. Елена работает в фарфоре — сложной и трудоёмкой технике. Для обжига фарфора требуется температура в 1350 — 1400 градусов и особые краски, которые не меняют цвет при такой температуре. Художница добивается поразительных результатов: её персонажи — яркие, энергичные, а стиль интересно интерпретирует фольклорные мотивы.

Иван Канюков

из личного архива

Выставка в «Пермском периоде» — объёмная и очень полная. Здесь трудно говорить о каком-то оригинальном кураторском подходе, зато представительность — просто беспрецедентная. Все известные камнерезы Пермского края — здесь: кроме перечисленных, можно увидеть, например, свежие работы Сергея Нечаева и «объёмные мозаики» Виталия Гнатюка. Менее раскрученный Алексей Пихтовников — из тех мастеров, чьё творчество находится где-то на границе между декоративно-прикладным искусством и скульптурой. Его герои — «Переселенец», «Буряточка», «Странствующий монах» — образец тонкости и тщательности резьбы по камню, а также очень литературного подхода в творчестве: кажется, что за каждым персонажем стоит большой фантастический сюжет. Александр Авксёнов тоже работает на границе жанров: его миниатюры — симбиоз скульптуры и ювелирного искусства, в них камень, резная кость и драгоценные металлы дополняют друг друга.

Елена Гладкова, «Лошадка». Наталья Головкина, «Трон для принцессы»

Анатолий Саклаков

То же касается и керамики. Нечасто в Перми увидишь работы легендарного народного мастера Ивана Канюкова, его творения обычно видят лишь туристы, добирающиеся до коми-пермяцкого села Белоево, где мастер живёт; а здесь, в «Пермском периоде», — великолепные вещи, которые радуют авторским подходом к передаче народных традиций и феноменальной тонкостью исполнения. Недаром Канюков получил специальный приз «Традиции в керамике». Рядом — работы его сына и полного тёзки, тоже Ивана Ивановича, достойно преемника отца.

Максим Шемелин, светильник «Огнедышащий»

Анатолий Саклаков

Самые яркие, привлекающие все взгляды работы — чайный сервиз «Пряничное чаепитие» и музыкальная шкатулка «Трон для принцессы» Натальи Головкиной из Кунгура. Она не случайно заработала спецприз «Сказка в керамике»: такое богатство остроумных деталей, такую буйную фантазию редко когда увидишь в декоративно-прикладном искусства. Это ведь не рисование: здесь каждый лисий нос и каждые заячьи уши надо сначала придумать, а потом ещё и вылепить. С работами кунгурской художницы хочется долго и с упоением играть. Здесь, наверное, в каждом посетителе просыпается ребёнок.

Последний день работы этой чересчур короткой выставки — 7 октября, но многие произведения камнерезов и керамистов вернутся в середине декабря, когда в галерее откроется предновогодняя выставка подарков.

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