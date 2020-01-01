Евгения Пастухова журналист Кремль им судья Кто виноват в итогах выборов и что за это будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главным маркером при оценке Кремлём региональных администраций традиционно является уровень поддержки партии власти по итогам крупных избирательных кампаний. Пермский край похвастаться этим не мог никогда, и каждые выборы начиная с 2006 года так или иначе заканчивались крупными отставками. Даже Виктору Басаргину, показавшему необычно высокий результат, не удалось сохранить место. Очевидно, говорят эксперты, что выводы будут сделаны и на этот раз. Уже звучат оценки, что во всём виноваты технологи из Удмуртии Константин Труфанов и Дмитрий Микрюков. Мнения расходятся. Одни говорят, что раз низкий процент региону никогда не прощали, то не простят и на этот раз. Другие обращают внимание на то, что эти выборы нельзя сравнивать с точки зрения условий ни с какими другими. Третьи обращают внимание, что главная задача по управляемости легислатуры была решена. Однако последнее слово за Москвой.

Легитимность

Одной из ключевых задач регионов (а точнее, губернаторов) на этих выборах было обеспечение легитимности и конкурентности. Это базовое условие, которое нивелирует потенциальный риск протестных настроений в обществе. В Пермском крае комиссии зарегистрировали все 10 партий, которые заявились на участие, а процент отказов по числу одномандатников, которые принесли документы на регистрацию, достиг исторического минимума в 4,5%.

Все эксперты, подводя итоги выборов, подтверждают, что эти базовые задачи были выполнены силами избирательных комиссий. Политический консультант Сергей Иванов напоминает, что в 2016 году за один день голосования поступило 126 жалоб, а в 2021 году за три дня — 35. «Во многом тишина на выборах — это заслуга избиркома, — отметил он при подведении итогов выборов. — Все политические силы довольны распределением мандатов. Коллеги-эксперты единодушны, что всё прошло спокойно». Впрочем, никаких признаков нарушений выборного законодательства в поступивших жалобах не было, заявил глава крайизбиркома Игорь Вагин. А в обращениях в соцсетях четверть жалоб оказались откровенными фейками.

Константин Долгановский

Новые лица

Главной сенсацией этих выборов на всех уровнях стало прохождение в парламенты не четырёх партий, как в предыдущие годы, а пяти. Пятипроцентный барьер неожиданно преодолели «Новые люди», гарантировав себе места в Госдуме, Законодательном собрании и городской думе Перми.

Политтехнолог Юрий Исаев объясняет это тем, что в структуре электората всегда есть такой контингент, который надеется на что-то новое. Это молодёжь, либерально настроенные люди. В 2016 году они, по его словам, поддержали «Яблоко». Сейчас отдали предпочтение «Новым людям» — хотя у них не было какой-то яркой программы. «Люди просто искали замещение», — говорит Исаев.

Избиратель «Новых людей» — это человек, который не увидел альтернативы в избирательном бюллетене. Это — скрытый протест. «Другое дело, что мандаты им выдали авансом: многие не знают депутатов, которые будут представлять партию, и за ними будет пристальное внимание. Они декларировали новые идеи — будем их ждать».

Канализация протеста

В целом результаты выборов стали отражением реальных настроений в обществе, считает политконсультант Людмила Ознобишина. Как в том, что касается поддержки лидеров партии власти (Армена Гарсляна, Николая Дёмкина, Виктора Баранова, показавших рекордные 50+%), так и в увеличении количества мест КПРФ. Это связано с ростом популистских настроений, снижением доходов населения и «ковидной» ситуацией. Снижение уровня поддержки ЛДПР, по мнению Ознобишиной, следствие уменьшения роли ура-патриотической повестки. «Результаты выборов — это сигнал власти от избирателей, — говорит Ознобишина. — Регион порядком подустал от выборов и планов, проектов и смен региональных управленческих команд. Поэтому есть запрос на политиков с человеческим лицом, предпочитающих дела, доведённые до конкретного результата, а не планы. При этом региональным властям надо учиться работать с повышенной явкой, что, конечно, очень тяжело в условиях коронавируса».

О том, что протестные настроения в обществе заметно выросли, говорит и Юрий Исаев. Они выразились в большой явке и социальной напряжённости. Кстати, для справки: помимо голосования за новые лица на этих выборах было испорчено 8,5% бюллетеней. То есть 64,3 тыс. избирателей, по сути, проголосовали «против всех». Это плюсом к тому протесту, который выразился в уровне поддержки КПРФ и «Новых людей». Для сравнения: в 2016 году было 6,17%. Несмотря на потоки грязи и негатива, которыми поливали друг друга противоборствующие лагеря и которые побудили многих избирателей пожелать «чумы на оба ваших дома».

В этом году одна из явных проблем заключалась в том, что, несмотря на очевидный в условиях социального недовольства приём по понижению явки, демобилизацией в крае на достойном уровне никто не занимался. Хотя о том, что тех, кто недоволен партией власти, надо оставить дома во что бы то ни стало, практически из каждого утюга говорили начиная с начала года. Но родились только истории о том, что на участках будут забирать в военкомат и списывать алименты. Разумеется, они никого не напугали. В этот раз не попытались втолковать самую главную мысль, которой пользовались всегда: всё уже решено, смысла ходить нет. И люди пошли и, возможно, сами себе доказали, что решено не всё.

Поддержка «Единой России»

C самого начала истории Пермского края, то есть с первых выборов в 2006 году, показатели всех партий заметно выбивались из общероссийских трендов. Уровень поддержки «Единой России» на региональных и федеральных выборах при этом разнился, но порка устраивалась всегда. В 2006 году за 34,56% у ЕР и по 11—16% у Партии пенсионеров, ЛДПР и СПС наказали тогдашнего главу администрации губернатора Николая Яшина. Недостаточно высокий результат партии на выборах 2011 года стал, скажем так, последней каплей в пользу отставки Олега Чиркунова. Единственным исключением стали выборы 2016 года, когда все политические силы, в том числе внутри партии власти, боролись с губернатором. Единороссы тогда всех победили, но сам факт такой битвы в Москве не оценили, и Виктор Басаргин впоследствии уступил место.

Поиск виновных

Уже звучат первые обвинения: бывший депутат Государственной думы Игорь Сапко считает виновными команду политтехнологов из Удмуртии Константина Труфанова и Дмитрия Микрюкова, которые вели кампанию партии «Единая Россия». Напомним, низкий результат партии не позволил ей взять больше одного мандата, а Сапко был вторым в списке и, значит, в Госдуму не попал. «К сожалению, политконсультанты краевого штаба из Удмуртии, руководство регио-

нального отделения ЕР не справились с поставленной задачей, — отмечает на своей странице в Facebook Игорь Сапко. — 33,7% за партию — это грустные цифры. Все предложения и рекомендации уходили «в песок». Немножко не хватило до победы и второго мандата в Госдуму».

По поводу этой оценки мнения экспертов разнятся. Источник в штабе поясняет, что в целом согласен с позицией Игоря Сапко. Да, действительно, Пермскому краю несвойственна безусловная поддержка партии власти, но такой разброс между процентом голосов в целом по стране и в регионе (около 16% вместо 13% в 2016 году) стал технологической ошибкой. «Поначалу партия в агитации делала ставку на цифры: отремонтировано 100—500 км дорог, благоустроено 500 скверов и так далее. Но людям ничего не объяснили, говорили только «здесь и сейчас», — говорит он. — А с августа лейтмотивом кампании стал Махонин — за родное Прикамье, за губернатора и так далее. Но связки не было. Перехода не было. Агитационная часть кампании ни к каким действиям не побуждала». В штабе многие обращали внимание краевой администрации на недоработки со стороны коллег-удмуртов, говорит источник. Однако никаких корректировок «здесь и сейчас» не проводилось.

Особенностью этой кампании стало то, что она носила федеральный характер, объясняет политтехнолог Алексей Чусовитин. «Единая Россия» отрабатывала региональные месседжи, а остальные партии апеллировали к федеральным, — говорит он. — Вернуть пенсионный возраст, например. Это всё о большом, о глобальном. И было даже на городских выборах. И получилось, что «Единая Россия» говорит о сделанном, а оппозиция другие песни поёт».

Другой источник в качестве аргумента в пользу того, что для победы «Единой России» прилагались все усилия, приводит в пример ту самую конкуренцию. Малые партии набрали 10% голосов и, не пройдя порог, принесли «Единой России» два дополнительных мандата в заксобрании и один в Пермской гордуме. Кстати, говорит ещё один собеседник, ЦИК был против распределения мандатов по методу Империали и требовал от регионов поменять законодательство и перейти на метод Хэйра. Напомним, благодаря методу Империали мандаты не набравших 5% партий уходят лидеру по части голосования, то есть партии власти. Однако избирком по какой-то причине не вышел с такой инициативой, чем подыграл администрации.

В целом выборы — это командная работа, резюмирует Чусовитин. А главная задача была решена — губернатор Дмитрий Махонин получил управляемое Законодательное собрание и гордуму.

Другое дело, что в предыдущие созывы большинство тоже было. А выводы были не в пользу краевых властей.

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