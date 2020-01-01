Борис Михайлов журналист Всё решено Почему выборы-2021 такие спокойные Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в этом году проходят масштабные выборы. В середине сентября предстоит выбрать депутатов Пермской городской думы, Законодательного собрания и Госдумы. Впрочем, имена победителей почти во всех округах можно назвать уже сейчас. При этом если на уровне края и Федерации поменяется примерно треть депутатов, то в Пермской гордуме ротация минимальна. Дело в том, что места уже «насижены» и расстаться с ними для многих означает лишиться не только власти, но и возможности влияния на распределение бюджетных благ.

Царский подарок

На избирательном участке 17, 18 и 19 сентября пермякам выдадут кипу бюллетеней. Напомним, что и Госдума, и Законодательное собрание, и Пермская городская дума формируются из депутатов-одномандатников и списочников. Поясним: при выборе по одномандатному округу вы голосуете за конкретного человека, по спискам — голосуете за партию. Либо вам нравится её программа, либо люди, которые списки возглавляют.

Если по округам всё просто (кто набрал больше голосов, тот и стал депутатом), со списками всё не так однозначно. Это сложная система распределения, и человек, ради которого вы голосовали за эту партию, вообще от депутатства может отказаться. Вряд ли губернатор Дмитрий Махонин, первый номер в региональном списке в Госдуму и Законодательное собрание, или глава Перми Алексей Дёмкин видят себя в парламентских креслах. Это так называемые «паровозы» — люди, которым больше всего доверяют жители и которые способны благодаря своему личному обаянию и достижениям принести пользу всей партии. Более того, распределение мандатов среди списочников происходит при активном участии самой партии. И если у неё есть задача сделать так, чтобы мандат достался какому-то определённому человеку, пусть даже в «хвосте» списков, она её выполнит.

И ещё один нюанс. У нас есть четыре парламентские партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ. И есть с десяток малых партий. Но для того чтобы претендовать на места в парламентах всех уровней, им надо набрать не менее 5% голосов избирателей. Если они этого сделать не смогут, то — так устроено законодательство — результаты этих партий, по сути, «уйдут» той политической организации, которая набрала больше всего голосов. Многие малые партии на самом деле являются двойниками «больших» партий: их задача — оттягивать у них голоса. Они даже идеально подходят друг другу схожими задачами. Например, функция Партии пенсионеров и «Родины» — тянуть голоса от «Справедливой России», «Коммунистов России» — от КПРФ. Это то, что на поверхности. Условная «Зелёная альтернатива» способна собрать протестно настроенных людей, которые отдали бы голоса Владимиру Жириновскому. И так далее. Так вот, отобрав голоса у эсеров, коммунистов и либерал-демократов, эти партии, по сути, подарят их «Единой России».

Игра по правилам

«Единая Россия» традиционно раскрывает карты первой. Примерно за полгода до выборов стартуют так называемые праймериз — выборы среди партийных кандидатов. По большому счёту, процедура является формальностью и всего лишь позволяет кандидатам от партии власти первыми «зайти» в округа, познакомиться с избирателями, снять проблематику и на её основе уже строить свою программу и кампанию.

Однако мнимая конкуренция на этих праймериз всё же была. В основном на уровне Госдумы. Но победили в большинстве случаев те, на кого и делали ставку краевые власти. Они же проводили праймериз. Причём в электронном виде.

На уровне Законодательного собрания интриги не было от слова «совсем». Имена будущих депутатов по округам (а кое-где и по спискам) известны уже сейчас. По сути, у них не было конкурентов даже на праймериз. И нет их и сейчас. По нашим оценкам, в Заксобрании поменяется больше половины депутатов.

С минимальным ущербом

На уровне Пермской городской думы ротация минимальна. Не стал баллотироваться со скандалом смещённый с должности спикера Юрий Уткин — ему предложили «другую работу». Александр Филиппов (округ №27) получил другую работу — в июле он возглавил Свердловский район Перми. Александр Буторин (округ №11) уходит в Заксобрание. По своим причинам оставляют политическую работу бывший исполнительный директор АО «ПЦБК» Евгений Глезман и бывший директор ООО «Карамель» Олег Шлыков. Уступает дорогу молодым директор по социальным вопросам АО «ПЗСП» Валерий Шептунов (округ №2).

А вот бывший секретарь Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Фёдоров (округ №20) сдаваться не намерен. Партия не просто не выдвинула его на выборы, но сместила с должности в райотделении. И он перешёл под знамёна «Справедливой России — За правду». Фёдоров занимает вторую строчку в общегородской части списка в гордуму, возглавляет региональную группу «Свердловская №11» и выдвинулся в округе №20. В целом партия с подачи Фёдорова решила бросить все силы на Свердловский район — связи там есть. Городские и краевые власти на демарш ответили незамедлительно. И так у нас появилась конкуренция в округе №20. Денис Ушаков, который входит в партийные списки «Единой России», как самовыдвиженец выступил против Фёдорова. Ушаков дважды был здесь депутатом. Но назвать это конкуренцией в чистом виде проблематично: весь админресурс будет брошен на победу Ушакова. А Фёдорова всех рычагов влияния и в отделении, и в районе лишили. Глава Перми Алексей Дёмкин даже сменил главу района — говорят, у Андрея Усова с Дмитрием Фёдоровым были излишне хорошие отношения.

В целом больше всего претендентов на мандат на выборах в Пермскую гордуму в округе №11. Что символично, 11 человек. Среди фаворитов — действующий депутат от партии «Яблоко» Надежда Агишева, бывший ректор ПГНИУ Игорь Макарихин, действующий депутат Заксобрания Татьяна Шестакова (её округ в ЗС включает в себя эту территорию). И здесь борьба будет как минимум интересной.

Безопасные конкуренты

Ещё один нюанс. В выборах в гордуму принимают участие оппозиционные кандидаты из коалиции «Плюс один». В ней — восемь человек. Пять — замдиректора ООО «Клиника неврологии» Ольга Некрасова, студент Борис Хохлов, специалист по работе с клиентами ООО УК «Владимирский» Юлия Мяленко, ведущий инженер АО «Элкам-Нефтемаш» Александр Синявский, председатель правления ТСЖ Иван Федотовских — выдвинуты от партии «Яблоко», которая освобождена от сбора подписей. И уже зарегистрированы. А активистка Александра Семёнова, супруга не допущенного до участия в выборах Сергея Ухова (экс-координатора пермского штаба Алексея Навального), как самовыдвиженец прошла самый сложный этап — проверки подписей. Она тоже уже зарегистрирована. Вопрос регистрации после проверки подписей ещё двух членов коалиции — журналиста Оксаны Асауленко и руководителя общественной организации «За права многодетных в Пермском крае» Людмилы Елтышевой — будет решаться 13 августа.

И дело здесь даже не в том, что оппозиционеры правильно собрали подписи. Просто для системы они никакой опасности не представляют: «Единая Россия» в своей победе уверена и, допуская их до выборов, просто создаёт видимость серьёзной конкуренции.

Дело в том, что многие депутаты, в том числе врио спикера Дмитрий Малютин, который в новой думе рассчитывает избавиться от этой приставки, «сидят» на своих постах по три созыва. Минимальная конкуренция в гордуму связана с тем, что новый человек зайти туда сможет, только «договорившись» и с краем, и с главным «менеджером» думы депутатом Владимиром Плотниковым. Он по-прежнему держит руку на пульсе, а все важные вопросы, говорят, решаются только при его участии чуть ли не в ресторанах. Вся бурная деятельность, какие-то обсуждения на заседаниях, по сути, срежиссированы, и на самом деле решения приняты раньше.

Кроме того, дума — это такая площадка, с которой проще всего решать личные бизнесовые вопросы и «греться» возле крупных и не очень городских проектов. Поэтому депутаты так держатся за свои места, а «вход» в это сообщество практически недоступен.

Обеспечивается же победа очень просто. В последние годы, когда уровень доверия к «Единой России» на фоне всех непопулярных решений типа пенсионной реформы падает, тактика ведения кампаний поменялась. Задача — любыми способами сделать так, чтобы твои избиратели пришли, а не твои — не пришли. Именно поэтому важно не нагнетать ажиотаж по поводу самих выборов, не зазывать всех на избирательные участки. Даже перевес в один голос ознаменует победу. И потому чем выше будет явка, тем меньше окажется поддержка кандидатов партии власти.

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