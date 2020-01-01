Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Встать на крыло В галерее «Марис-Арт» открылась выставка памяти Михаила Павлюкевича Поделиться Поделиться Твитнуть

«Обретение крыла», Михаил Павлюкевич

О Михаиле Павлюкевиче в «Новом компаньоне» написано так много! Поиск даёт 116 ссылок, и каждый текст хочется цитировать. Этот художник очень вдохновлял. Огромное счастье писать о содержательном творчестве, в котором всегда есть что-то новое — Павлюкевич всегда был в поиске, всегда что-то пробовал, что-то открывал новое для себя.

Он мог бы стать чрезвычайно успешным коммерческим живописцем: техника у него была блестящая, его реалистические портреты и пейзажи могли бы стать хитами арт-салонов; однако он увлёкся абстрактной живописью, и… Его абстрактные полотна стали хитами арт-салонов! Это при том, что продавались они чрезвычайно дорого. Абстрактная живопись, в которой видна рука мастера — это всегда очень ценно, однако Павлюкевича не привлекла и эта стезя: он отважно отравился на поиски индивидуального языка и стиля, которые бы не имели аналогов в мире и не соответствовали бы ни одному из общепринятых искусствоведческих «-измов». Вместе с Ольгой Субботиной, спутницей в жизни и в творчестве, он упрямо сочетал классический профессионализм с современными подходами, чем подкупал и ценителей современного искусства, и тех, кто любит, «чтобы было красиво»; и это не всеядность, а непобедимое эстетическое чутьё и строгость к себе, которые мешают художнику создавать неудачные вещи, даже когда он рискует.

«Автопортрет», Михаил Павлюкевич

В последние годы он, казалось бы, нашёл этот драгоценный и неповторимый, стопроцентно узнаваемый собственный стиль, однако постоянно преподносил зрителям что-то неожиданное. Нет, видимо, ничего более некомфортного для настоящего художника, чем так называемая зона комфорта… Сколько неожиданностей «от Павлюкевича» могло бы радовать ценителей изобразительного искусства, если бы не его безвременная кончина 27 мая! «Безвременная» в данном случае вовсе не фигура речи и не обязательный эпитет, а просто точное описание сути происшедшего: Павлюкевичу было всего 72 года, и он находился в отличной творческой форме.

Наследие Павлюкевича обширно и многогранно. В любой период своих поисков, какой бы стиль он ни пробовал, он становился автором выдающихся вещей. Ранние реалистические работы, абстрактные композиции, инсталляции, текстильные объекты, созданные в содружестве с Ольгой Субботиной… В галерее «Марис-Арт», которая на протяжении всего своего существования тесно сотрудничала с Павлюкевичем, на 40-й день после его смерти открылась мемориальная выставка, но всего вышеперечисленного в экспозиции нет. По словам галеристки Татьяны Пермяковой, у неё и Ольги Субботиной не было цели показать ретроспективу работ художника, цель была — создать настроение. Время большой ретроспективной выставки ещё наступит, а в той экспозиции, что выставлена в «Марисе» до конца июля, чувствуется живое присутствие художника. В этих работах очень видна личность Павлюкевича.

«На том берегу» (0+) — название выставки говорит и о том, что спустя 40 дней душа художника окончательно покинула наш обитаемый «берег», и об одной из важнейших тем в творчестве Павлюкевича. Берег, край обрыва, дверной порог — его всегда увлекала тема пути, и не просто пути, а некоего экзистенциального перехода. Его герои всегда в странствии к неизвестности и готовы вот-вот с этой неизвестностью встретиться — нужно сделать лишь один, но самый решительный шаг. Берег — любимая метафора Павлюкевича; так называется, в частности, тотальная инсталляция, посвящённая судьбе уходящего под воду Усолья, созданная им вместе с Ольгой Субботиной и показанная и в музее PERMM, и в петербургском музее «Эрарта».

«Усолье. Берег», Михаил Павлюкевич

В нынешней «марисовской» выставке есть важная и очень запоминающаяся акварельная серия «Край» из трёх сюжетов: «Букет», «Радуга» и «Храм». Герой серии, наивный большеголовый человечек, свесив ножки, сидит на краю и словно раздумывает: что взять с собой в бездну? Храм, радугу или цветы? Наверняка лишь что-то одно, иначе откуда такая нерешительность на краю?

Разумеется, выставка Павлюкевича никак не могла обойтись без парафразов на тему пермской деревянной скульптуры, ведь ему пришлось соприкоснуться с этим феноменом ближе, чем любому другому художнику: он — дизайнер соответствующей экспозиции в Пермской художественной галерее. О «пермских богах» Павлюкевич думал всю жизнь, и в «Марисе» показано сразу несколько серий на эту тему. Мало кому пришло бы в голову рисовать сидящего Спасителя со спины, но Павлюкевич показал этот скульптурный ряд именно так, как его видит посетитель галереи, поднимаясь по лестнице в зал деревянной скульптуры. Эта «скульптура наизнанку» показывает нечто очень существенное, как будто приоткрывает тщательно оберегаемое больное место или душевную тайну.

«Обретение крыла» — почти монохромная, очень деликатная серия этюдов ангельских крыльев; точнее, «как бы» этюдов — на самом деле, это законченные произведения. Крыло воображаемого существа становится самодостаточным объектом — образом невесомой сущности, объединяющей в себе плотское и духовное.

«Сидящий», Михаил Павлюкевич

На примере этих двух серий особенно видно, что Павлюкевич относился к изобразительной технике как к важнейшей содержательной составляющей картины. Для него важно не только что изображено и как изображено, но и чем изображено, какими средствами. На этикетках в «Марисе» везде написано «акварель», но на самом деле это сложная авторская техника: здесь и послойное наложение пигмента, и аппликация бумажным скотчем, и процарапывание… Благодаря этому небольшие графические листы становятся фактурными, ощутимая бархатистость фона контрастирует с гладкостью скотча и прямолинейностью царапин, и кажется, что все эти детали ведут собственный рассказ о терниях, розах и облаках, через которые проходят и люди, и ангелы. И всё это для того, чтобы создать практически монохромное полотно, точнее, полотно, в котором важны не цвета, а оттенки цветов — Павлюкевич в позднем творчестве был особенно чувствителен к оттенкам, и все специалисты в один голос говорят об особенном колорите его живописных и графических работ.

Отдельное пространство в галерее отдано под пейзажи — Чердынь и Тобольск, другие провинциальные города, столь нежно любимые им городские окраины: именно там, как считал Павлюкевич, живёт душа города. Впрочем, находить душу места Павлюкевич был мастер: в экспозиции в «Марисе» есть изображение Комсомольского проспекта — почти абстрактное, трудноузнаваемое, но, если посмотреть на картину с почтительного расстояния, она начинает будто светиться — линии проспекта прекращаются в лучи.

При просмотре этой выставки всё время в голову лезут стихи. Например, Окуджава:

Просто надо очень верить

Этим синим маякам,

И тогда желанный берег

Из тумана выйдет к нам…

Понятно, что песня совсем про другое, но всё же и про то же самое.

Как оно там, на далёком и желанном, на том берегу?

* * *

Через десять дней после Павлюкевича ушёл из жизни легендарный акварелист Константин Собакин. Сложно вспомнить, когда ещё пермское изобразительное искусство переживало две столь тяжёлые потери так близко одна за другой… Ретроспективная выставка Собакина планируется в Доме художника в 2022 году.

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