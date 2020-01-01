Анна Брюханова Самое пекло Какие условия работодатель должен обеспечить в жару и что делать при тепловом ударе Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермской станции скорой медицинской помощи, только в первый летний месяц в крае зафиксировано 18 случаев перегревания, из них 13 — после 20 июня, когда в регионе установилась аномально жаркая погода. 72% жителей Прикамья признались, что в жару работают хуже. «Новый компаньон» выяснил, какие условия должны быть созданы для работы в период аномальной жары и как избежать серьёзных последствий перегревания.

На защите прав трудящихся

Врачи сходятся во мнении, что +30°С — это условный порог, после которого плохо может стать даже здоровому человеку. При такой температуре нарушается метаболизм, перестраивается работа почек в организме. Из-за обильного потоотделения нарушается водный и солевой баланс, в результате чего ухудшается питание мышечных клеток и увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов.

В Государственной инспекции труда по Пермскому краю сообщили, что трудовым законодательством РФ установлено следующее: работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте. То есть в жаркую погоду должен поддерживать соответствующий температурный режим.

Допустимые температуры на рабочих местах в помещении указаны в нормах СанПиН (таблицы 5.1 и 5.2 к СанПиН 1.2.3685-21). Так, в офисных помещениях в тёплый период температура воздуха должна быть в пределах +20°... +21,9°С.

«Работа в душных некондиционируемых помещениях может стать причиной обострения хронических заболеваний. Поэтому в интересах работодателя — обеспечить комфортный температурный режим в офисах и производственных помещениях», — заявляет главный внештатный специалист по терапии министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

Она же советует работодателям сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает +28,5°С. При повышении температуры до +29°С сокращать рабочее время следует на два часа, при температуре +30,5°С — на четыре часа.

Ну, или переводить сотрудников на удалённую работу, продлевать обеденный перерыв, чтобы люди могли выходить на воздух.

Правда, эти меры должны быть прописаны в дополнительных соглашениях к трудовому договору.

Кстати, действующее законодательство не содержит норм, в соответствии с которыми работодатель обязан снижать продолжительность рабочего дня. Если обеспечить необходимую температуру работодатель не может, то рабочий процесс предписано «приостановить». Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ст. 157 ТК РФ).

Добавим, что за защитой прав сотрудники могут обратиться в Государственную инспекцию труда в Пермском крае как в письменном виде по адресу ул. Советская, 39, так и в онлайн-формате через порталы «Онлайнинспекция.рф» и «Единый портал государственных услуг». По вопросу исполнения работодателем требований СанПиН сотрудник имеет право обратиться в Роспотребнадзор по Пермскому краю.

Как на самом деле?

Специалисты службы исследований hh.ru выяснили, сколько жителей Прикамья трудится удаленно в период аномальной жары. Среди опрошенных — таких всего 18%.

Большая часть — 65% жителей региона — продолжают трудиться в помещении работодателя, 12% — на открытом воздухе, 6% — в совмещенном формате (частично в офисе, частично удаленно).

Из офисного помещения чаще всех работают HR-специалисты (78%) и работники науки и образования (77%). Из дома чаще всего работали соискатели из сфер искусства, развлечений и масс-медиа (47%), а также из IT, интернета и телеком (46%). По работе на открытом воздухе лидирует рабочий персонал (60%).

Согласно опросу, 93% работодателей региона не отпускают пораньше с работы своих подчиненных в жаркие дни. На вопрос о том, какие условия для борьбы с жарой обеспечены на рабочем месте, 60% респондентов рассказали о наличии кондиционеров и вентиляторов, 28% — о плотных жалюзи или шторах. Кроме того, 21% отметили, что у них на работе есть возможность принять душ, а 13% рассказали, что компания угощает своих сотрудников мороженым и/или прохладительными напитками.

При этом четверть опрошенных ответили, что для борьбы с жарой работодатель не предпринимает никаких мер (чаще всего об этом говорили представители рабочего персонала — 55%).

В целом, 72% опрошенных утверждают, что в аномальную жару работают хуже, чем при обычных условиях. А меньше всего от жары страдает эффективность работников из сферы безопасности и высшего менеджмента.

Как обезопасить себя в аномальную жару?

Во-первых, потреблять больше воды. Для соблюдения питьевого режима необходимо ежедневно выпивать до 1,5 л жидкости, напоминают в минздраве. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Дополнительно жидкость можно потреблять в виде чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков. Следует избегать газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.

Во-вторых, правильно одеваться. При выходе на улицу рекомендуется надевать лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), по возможности пользоваться солнцезащитными очками, зонтиками.

Двойной удар

Тепловой удар — общее перегревание организма. Причинами могут быть физически тяжёлая работа в одежде, стесняющей движения, длительное пребывание в душном, плохо проветриваемом и влажном помещении, а также нарушение пищевого и питьевого режима в условиях высокой температуры окружающей среды.

Солнечный удар — это перегревание головного мозга, симптомы проявляются минимум через два часа после длительного пребывания под солнцем.

Тепловой и солнечный удары имеют схожие проявления. Вначале возникают слабость, головная боль, головокружение, боли в ногах и спине, рвота, шум в ушах, потемнение в глазах, чувство нехватки воздуха, мучительное ощущение жажды. Затем лицо пострадавшего синеет, частота дыхания резко увеличивается до 60–75 вдохов/выдохов в минуту, человек может терять сознание, могут наблюдаться судороги, бредовое состояние. Температура тела может повыситься до 41–42°С. Крайняя степень тяжести может привести к остановке дыхания и сердца.

Правила оказания первой помощи пострадавшему:

— перенести пострадавшего в прохладное место и уложить, несколько приподняв голову;

— охладить голову и область крупных артерий. Пострадавшего обложить холодными примочками или обернуть мокрой простыней тело, на голову и область крупных артерий положить материю, смоченную в холодной воде, периодически меняя;

— напоить пострадавшего прохладными сладкими напитками с небольшим добавлением соли, дать понюхать нашатырный спирт;

— при остановке дыхания немедленно приступить к искусственной вентиляции лёгких методом «рот в рот»;

— срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение. Пострадавшего необходимо доставить в больницу в положении лёжа на спине (независимо от тяжести) для дополнительного лечения.

Меры предосторожности:

— пострадавшего ни в коем случае нельзя помещать в очень холодное место и поить очень холодными напитками;

— недопустима задержка обращения к врачу: чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз.

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