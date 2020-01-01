Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Остановись, мгновение! Краеведческий музей и «Хохловка» предлагают не торопясь насладиться летом Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В первый уик-энд июля, 3-го и 4-го числа, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» призывает пермяков устроить себе «медленные выходные» и приехать в «Хохловку» на «ЭкоПикник».

«ЭкоПикник» пройдёт здесь уже в третий раз. Третий раз у пермяков есть возможность расслабиться и слиться с природой в одном из красивейших мест в окрестностях Перми. Красота Хохловского холма, удивительные пейзажи вокруг него стали поводом для организации пикника, который бы позволил ещё раз задуматься о драгоценности и хрупкости окружающей среды.

Андрей Чунтомов

«Хохловка» — не только музей, где собраны образцы деревянного зодчества из разных территорий Пермского края, но и примечательный природный уголок, считает Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию и один из идеологов проекта «ЭкоПикник». Природа вносит свои смыслы в содержательный пласт музея, но посетители не всегда фиксируют эти смыслы. Между тем, если притормозить в перебежках от одного деревянного памятника к другому и оглядеться вокруг, прогулка по музею станет гораздо более содержательной.

«Медленные выходные» 3 и 4 июля покажут посетителям «Хохловки», как это делать. В программе «ЭкоПикника» — ботанические и орнитологические экскурсии, которые с успехом проводились в прошлом и позапрошлом годах. Среди растений на территории музея есть редкие и краснокнижные, а птиц даже днём можно насчитать около 20 видов!

Андрей Чунтомов

Из новых форматов пикника этого года — геологические и энтомологические экскурсии. Самое лето, всё вокруг жужжит, так что за насекомыми далеко путешествовать не придётся; что же касается геологии, то, по словам сотрудников музея, посетители частенько интересуются красивейшими скалами, окружающими Хохловский залив, а на территории музея есть настоящие карстовые воронки.

Специальная экскурсионно-квестовая программа разработана для детей: вооружившись рюкзачками исследователя, в каждом из которых есть лупа, бинокль, блокнот для записей и зарисовок и другие полезные для юного натуралиста инструменты, юные посетители «Хохловки» смогут пройти по заранее подготовленному маршруту, выполнить задания и получить призы.

Андрей Чунтомов

Деревянные постройки — экспонаты музея — тоже будут включены в процесс любования природой и осмысления места человека в ней. По словам Юлии Глазыриной, «ЭкоПикник» выстраивает «мосты времени» между современностью и жизнью предков, которые в своих деревянных домах вели гораздо более экологичный образ жизни, чем мы сейчас. Взять хотя бы климат-контроль: деревенские дома строились так, чтобы летом было не жарко, а зимой — не холодно.

По-новому обратить внимание на деревянные постройки «Хохловки» помогут звуковые инсталляции, созданные композитором Андреем Платоновым. Собрав естественные звуки деревянных построек, он дополнил их звуками, извлечёнными с помощью приглашённых музыкантов из традиционных строительных материалов, и голосами окружающей природы. Созданные им композиции будут звучать в шести постройках музея.

Андрей Платонов, композитор:

— Нам необходима практика замедления. Быстрых, насыщенных событий происходит очень много, взять хотя бы Дягилевский фестиваль, где вообще непонятно, когда спать! Практика замедления даёт нам рефлексию и осознанность восприятия. Здесь, в «Хохловке», мы находимся среди старинных технологий, и наблюдение за ними в контексте окружающей природы позволяет понять масштаб явлений, осознать крошечность настоящего времени.

Андрей Чунтомов

По мнению Андрея Платонова, воспринимать природу и прикасаться к прошлому надо с помощью всех чувств: зрительные и тактильные ощущения дополняются слуховыми.

Ещё одно творческое направление «ЭкоПикника» связано с работами художника Ильи Гришаева, который предлагает ненавязчивые, неинвазивные для природы инсталляции и перформансы.

«ЭкоПикник» позволит открыть новые локации в, казалось бы, таком знакомом музее; например, часть наблюдений на природе организована в уединённой беседке на берегу залива, куда редкие посетители заходят самостоятельно. Открыв это место, гости музея называют его медитативным, а некоторые даже жутким.

Участники «ЭкоПикника» смогут не только наблюдать за природой и рефлексировать, но и научиться жить в согласии с ней. У события много партнёров, которые продвигают экологичные технологии и образ жизни, дружественный по отношению к окружающей среде: предприятия по переработке отходов, ассоциация электромобилистов… Их действия на пикнике координирует Юлия Хохлова, руководитель Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Андрей Чунтомов

На «ЭкоПикнике» соблюдаются принципы дружественного к природной среде существования. Здесь запрещено всё одноразовое, транспортировка осуществляется на электромобилях. Музей думает и о том, чтобы со временем энергию для своих локальных нужд получать с помощью солнечных батарей. Юлия Хохлова с коллегами организовали несколько практико-ориентированных лекториев, где можно научиться правильно обращаться с отходами, минимизировать использование одноразовых предметов, участвовать в фудшеринге и вообще организовать дома экологичный быт. Отдельный лекторий посвящён зелёным насаждениям дома и в городе. Можно будет, например, узнать, как получать натуральный компост с помощью червей в вермикомпостере.

Для организаторов события важно, что все посетители «Хохловки» в эти два дня могут действовать спонтанно и быть предоставленными самим себе. «ЭкоПикник» состоит из микрособытий, здесь нет массовых экскурсий или концертов. Это «горизонтальная» история, равномерно распределённая по территории музея; такой принцип вовсе не связан с санитарными требованиями, он появился ещё до пандемии, но пандемия доказала, что медленный, вдумчивый способ существования с ограниченным количеством контактов очень полезен не только для душевного, но и для физического здоровья.

Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова считает, что «ЭкоПикник» прекрасно вписывается в общую концепцию развития архитектурно-этнографического музея.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— «ЭкоПикник» является частью плана комплексного системного развития музея «Хохловка», в который входят в первую очередь реставрация существующих памятников и поэтапное развитие инфраструктуры территории. Музей недавно возобновил этнографические и архитектурные экспедиции, которые выявили перспективные для перевозки в музей или воссоздания в виде копий памятники, в том числе традиционные усадьбы разных национальностей Прикамья.

Активно развивается этнографическое направление работы музея — исследование и воссоздание традиций праздников народного календаря. В этом огромную роль играет фольклорный ансамбль музея «Хохловка».

Мы стремимся к переосмыслению подходов к работе с аудиторией, расширению линейки услуг, раскрытию природно-рекреационного потенциала музея.

Устойчивое развитие — это концепция, которая реализуется в том числе через практики добрососедства: музей рад партнёрству с фестивалем «Флаэртиана», который в рамках «ЭкоПикника» проводит серию кинопоказов в одном из деревянных памятников — просторном сельскохозяйственном помещении. В этом же контексте устойчивого развития как элемента системы взаимоподдерживающих сообществ музей рад и благодарен сотрудничеству с волонтёрами и экологическими активистами, которые очень много делают для города, в частности с Надеждой Баглей, известным защитником долин малых рек.

Природно-рекреационный потенциал — замечательный личный капитал «Хохловки», который отличает музей под открытым небом от просто музея. Здесь не только узнают много интересного о быте предков и любуются произведениями деревянного зодчества, но и отдыхают. Отдыхать медленно и со смыслом — вот что такое «ЭкоПикник».

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