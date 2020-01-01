Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Уникальный уголок В селе Архангельское стартовала программа «Центр культуры Пермского края 2021» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Когда выходишь из автобуса в Архангельском, сразу удивляешься. Во-первых, здесь феноменально чисто. Понятно, что весенняя грязь присутствует и местные ходят в сапогах, но вот такого непременного, казалось бы, спутника прикамской деревни, как несанкционированная свалка, здесь нет. Более того: нет ни одного окурка на улице, ни единого пластикового пакета! Здесь не принято мусорить, испокон веку местные жители — коми-пермяки — отличались аккуратностью и хозяйственностью; а то, что было испокон веку, здесь сохраняется строго-настрого.

Во-вторых, все встречные с тобой здороваются! Местное население невелико — чуть более 700 человек, все друг другу соседи и знакомые, поэтому на улицах принято здороваться со всеми подряд.

В-третьих… Ощущение такое, что ты слегка за границей: окружающие говорят на непонятном языке. Архангельское — единственное село в Юсьвинском районе, где в средней школе сохранилось обязательное изучение коми-пермяцкого языка, и в быту принято пользоваться именно им. Конечно, русский язык архангельцы знают не хуже, но говорят с заметным акцентом.

Уникальный уголок, что и говорить!

Вот идёт по деревне пасхальный обход дворов. Воскресенье — поистине светлое: ясное, тёплое. Молодёжь и дети шагают по улицам, поют по-комипермяцки, несут корзину с пасхальными крашеными яйцами. Навстречу им выходят семьи, маленькие дети, старики, и у всех домашняя выпечка: знаменитые пирожки с капустой, морковкой и пистиками, шаньги с картошкой и крупой. Пасхальная процессия вручает дарителям яйца и получает взамен угощение. В диалоге из непонятных слов вдруг проскальзывает русское «Вот это да!» — молодёжь восхищается особо щедрой стряпнёй.

С колокольни церкви Михаила Архангела доносится богатый и многозвучный малиновый перезвон: молодой, но очень известный звонарь и карильонист Владимир Петровский прибыл в Архангельское из Архангельска — специально на праздник. Чуть позже на открытой сцене возле дома культуры начался концерт, где музыкант выступил в ином качестве: отлично пел под гитару.

Во всём это нет никакого наигрыша, ничего постановочного. Всё — из жизни, из традиций, из привычного уклада. Именно это качество — подлинность, живая жизнь вековых традиций — и делает Архангельское таким уникальным.

«Ассяма горт — уникальный уголок» — так называется программа Архангельского в качестве «Центра культуры Пермского края 2021». Ситуация с «Центрами культуры» в этом году тоже уникальная: их, как известно, бывает три каждый год, но в этом году — четыре. На презентации проектов, которая прошла в Доме народного творчества «Губерния» 12 декабря 2020 года, было очень непросто выбрать лучшего в «младшей» группе — среди городов и сёл с населением менее 8000 человек, поэтому победителей здесь стало два — Чердынь и Архангельское. Благо, Министерство культуры Пермского края с этого года увеличивает финансирование программы «Пермский край — территория культуры»: 16,25 млн руб. против 13,25 млн руб. в прошлом году, так что есть пространство для манёвра.

Это необычное решение жюри конкурса директор «Губернии» Татьяна Санникова объясняет тем, что самобытность Архангельского не может не тронуть, не вызвать желания поддержать село, где успешно строится особая культурная среда, соединяющая старинные традиции с новыми технологиями.

Церемония открытия программы, которая прошла в сельском доме культуры, была камерной и опять-таки самобытной. Полтора часа на сцене пели, танцевали, играли на пэлянах — свирелях из стеблей сныти — и других национальных инструментах, а также пряли, вязали и реконструировали народные игры самодеятельные артисты из Архангельского, и это был прекрасный большой концерт. Лишь под занавес вышли гости-профессионалы: национальный ансамбль «Шондiбан» из Кудымкара и пермская исполнительница народной музыки Ирина Пыжьянова со своими гуслями и арфой. Это был подарок селу от Дома народного творчества, но и без приезжих артистов архангельцы отлично справились с концертной программой.

Официальные речи прозвучали далеко не в начале концерта и были, в полном соответствии с настроением и атмосферой, душевными и не чрезмерно пафосными.

Михаил Евсин, глава Юсьвинского муниципального округа:

— Сегодня для нас знаменательный день, в том числе и потому, что совпали день открытия «Центра культуры Пермского края» в селе Архангельское и главный праздник христиан — Пасха. Я считаю, что такое совпадение — во благо! В чём уникальность нашего села? Прежде всего, в трудолюбии и целеустремлённости его жителей. У нас есть сразу два доказательства: на нашей территории работает одно из лучших аграрных предприятий края «Колхоз «Совет»», и мы стали победителями программы «Пермский край — территория культуры» в 2021 году! У проекта «Ассяма горт — уникальный уголок» несколько важных целей. Одна из главных — привлечь всех жителей к реализации проекта. Мы хотим создать новый облик села: в течение года у нас появятся три площадки с малыми архитектурными формами. С реализацией проекта надеемся и на приток туристов: в 2021 году в Архангельском в рамках программы «Ассяма горт — уникальный уголок» будет проходить множество уникальных событий.

Здесь действительно очень рассчитывают на приток туристов, ведь селу есть что показать: в церкви Михаила Архангела, хоть она и не работала в советское время, чудом уцелели исконные настенные росписи; в здании церковноприходской школы для девочек разместился музей, где восстановлен интерьер коми-пермяцкой избы и собраны традиционные сельскохозяйственные инструменты, которые до сих пор ещё в обиходе; старинные дома зажиточных крестьян и могучие древние амбары темнеют на фоне невероятно красивой пармы — холмистой местности, покрытой лесом. Если хотите посмотреть, что такое настоящая парма — вам сюда. Можно даже увидеть местные красоты с дельтаплана: дельтапланеристы стартуют на Дойкерском чудском городище — возвышенности, на которой когда-то собирались чудские памы.

Отличный повод побывать в Архангельском — «Лисопед-тур», велопробег по окрестностям села, который намечен в программе «Ассяма горт — уникальный уголок» на летнее время. Для тех, кто не увлекается велосипедным туризмом, заработает пешеходная «Чудская тропа». Вообще, поводов для поездки в Архангельское в этом году немало: 7 августа здесь пройдёт реконструированный праздник начала сбора урожая «Зажинки» и конкурс сельских профессий «Зажиная, зажигай», а в ноябре планируется открытие Дома ремёсел в соседней деревне Чинагорт, где будут проходить мастер-классы по ткачеству и кубовой набойке, а в день открытия состоится мастеровой праздник «Бойкая набойка».

К этому времени уже заработает рядом с музеем уличная выставка традиционных коми-пермяцких наличников.

Алексей Гречищев

С 2007 года Министерство культуры Пермского края проводит конкурс на звание «Центра культуры Пермского края». Уже более 30 муниципалитетов этого звания удостаивались, и все стремятся получить его снова: уж очень события культурной программы оживляют будни провинциальных городков и сёл. Село Архангельское победило в конкурсе, который проходил в самый «карантинный» период, когда все находились в изоляции и «на удалёнке», и это, по мнению Татьяны Санниковой, настоящий подвиг.

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