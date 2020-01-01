Елена Синица «Новому миру не нужны люди, которые будут стоять на месте» Руководитель регионального развития проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова — о том, почему надо относиться к себе как к проекту и постоянно учиться Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

— Анна, в своих выступлениях вы часто используете понятие «новая нормальность», что это значит?

— Это один из моих любимых терминов. Он пришёл к нам на самом деле из искусства. Но мы в нашей среде это понимаем как то, что настал какой-то новый мир. И возврата к старой парадигме, в которой мы ходили на работу с 9 до 18, обедали в 14, рожали троих детей и шли дальше, больше не будет. Сейчас мы, по сути, занимаемся тем, что формируем новые нормы в отношении работы, предпринимательской деятельности. И этот новый мир — это и есть новая нормальность.

— Также вы часто говорите о работе будущего. Работа будущего — это про что?

— Говоря о работе будущего, надо отталкиваться от того, какая работа у вас настоящая. Работа будущего — это такая же работа, но с учётом всего того, что происходит в мире. С учётом технологических и социальных трендов, которые влияют на вашу работу. И если вы сегодня, допустим, журналист, то какая-то часть работы спустя время будет автоматизирована. Уже сейчас крупные американские издания выпускают новости, которые генерируются искусственным интеллектом. В работе будущего большая ставка делается на ваш сильный кругозор, эмоциональный интеллект, способность использовать навыки XXI века в своей работе, включать критическое мышление.

— Есть мнение, что работа будущего — это исключительно IT-технологии. Так ли это?

— Нет, абсолютно не так. Даже сейчас уже есть исследования, что рынок IT-технологий немного «перегревается». Работа будущего, наоборот, скорее человекоцентрированная. Потому что очень много где появляется искусственный интеллект, который не заменяет человека, но вытесняет какие-то его обязанности. Мы конкурируем как раз своей человечностью, своим подходом. Про IT-технологии просто модно говорить, так как цифровые навыки будут необходимы абсолютно всем. Мы уже не можем учиться в школе и не уметь пользоваться Excel, Google-документами и облаком. Это скорее о цифровой грамотности.

— Как раз в связи с активным развитием IT-технологий и роботизацией у людей возникают мысли, что нас всех легко заменят роботами. Стоит ли этого бояться?

— Вообще не стоит. Только в том случае, если вы каждый день приходите на работу и выполняете суперрутинную деятельность. Грубо говоря, перекладываете бумажки из одной стопки в другую и вот так делаете целый день. Я всё-таки надеюсь на осознанность людей. Они уже понимают, что если я такое делаю целый день, то надо что-то менять, вести какую-то более расширенную деятельность. Роботизацию надо воспринимать немного иначе. Очень здорово, если придёт искусственный интеллект и будет выполнять за меня какие-то рутинные задачи, а я смогу больше заниматься созиданием, творчеством, предпринимательской деятельностью. Бояться не стоит, но каждый раз надо проводить какой-то самоанализ, саморефлексию: а я точно не занимаюсь чем-то таким линейным, что меня может заменить машина?

— А какими навыками должен обладать человек, чтобы быть успешным в новой нормальности?

— Мы наконец-то должны научиться выстраивать отношения с помощью коммуникации. Очень важно развивать критическое мышление, креативность. Но мы с командой «Атласа» на первое место ставим осознанность выбора: я осознанно делаю это, поэтому я сделаю это классно. Осознанность в моменте: а точно ли я делаю то, что не будет заменено роботом? А точно ли моя деятельность полезна? Моя деятельность влияет на то, что все в мире будут счастливы? И, конечно же, должна быть ответственность. Умение брать ответственность за результат, за деятельность, за себя — это то, что есть в мире, где больше предпринимательства, где больше нет над тобой начальника и ты сам отвечаешь за проект. В цифровом мире это всё легко отследить, потому что вы везде оставляете цифровые следы. Точно можно проследить, что и когда вы кому-то писали, как вы писали и как вы пришли к этому результату. Я на первое место ставлю осознанность и ответственность, но это, конечно, не умаляет всех остальных навыков XXI века.

— Но есть же люди, у которых ограничен доступ к новым технологиям. Им путь в успешное профессиональное будущее закрыт?

— Нет, отнюдь. Главный навык XXI века — это уметь учиться, потому что если ты зациклен на своём и не готов дальше обучаться, то это очень плохо. А если ты в 70 лет абсолютно гибко подходишь ко всему и не боишься ошибаться, в любой момент готов попробовать что-то новое, то рынок труда тебя с радостью примет.

Тимур Абасов

— Молодому поколению проще решиться на смену деятельности, в отличие от людей более старшего поколения. Они всё же чаще придерживаются мысли, что менять что-то страшно, лучше останусь на прежнем, возможно нелюбимом месте, но зато стабильном. Как решиться, рискнуть?

— Я не стала бы брать на себя ответственность и говорить: уходите из бухгалтерии и идите писать картины. Потому что людям как минимум семью кормить. Но сейчас очень много возможностей попробовать что-то новое из дома. Если вы работаете тем же бухгалтером, но хотите рисовать, есть куча платформ, которые предоставляют вам бесплатный доступ к обучению. Возможно, вы попробуете и поймёте после двух занятий, что это всё же не ваше. И это нормально. Новый мир потому и классный, что у вас есть возможность попробовать и ошибиться даже миллион раз. Вам уже не надо идти по новой учиться в университет, вы просто можете попробовать, и всё.

— В своём «Атласе профессий» вы в том числе указываете, какие профессии будут в тренде. Как определяются эти новые профессии будущего?

— Для начала мы берём какую-то отрасль. Например, у нас недавно был классный опыт со спортом. Абсолютно точно в спорте что-то происходит. Мы приходим к экспертам и спрашиваем: коллеги, а что вы такого нового делаете? Они отвечают: ого, представляете, пандемия началась, никто не приходит на спортивные мероприятия, матчи проводить нельзя. Индустрия встала в какой-то момент. В связи с этим, может, замечали, что на футбольных стадионах сейчас можно увидеть голограммы играющих людей, а болельщики выходят через Zoom. И это, по сути, новая специальность, задача которой — сформировать аудиторию вокруг таких онлайн-событий. Или можно взять в качестве примера какую-то более базовую специальность — сварщик на заводе. Смотрим, что у него происходит в жизни. А у сварщика появляются новые технологии, новые материалы, с которыми он работает, новая система управления. То есть он от сварщика образца 1990-х вырос до сварщика образца этого года, уже с новыми компетенциями, возможно более сложными. Так появляется новая деятельность.

— Есть ли профессии из разряда вечных, которые точно не вымрут?

— Есть профессии, которые просто будут трансформироваться. Всегда будут нужны врачи, потому что люди всегда будут болеть и их всегда надо будет лечить. Даже если люди перестанут болеть, потому что появится таблетка от всех болезней, всё равно понадобятся люди, которые будут заниматься её разработкой и тестированием. Появятся люди, которые будут заниматься превентивной медициной: а что сделать такого, чтобы люди не болели? Профессия педагога, опять же, не умрёт. Никакой искусственный интеллект его не заменит. Но если раньше педагог приходил и был просто говорящей головой, то сейчас его задача научить ребёнка ориентироваться в куче информации, которая каждый день на него сваливается, и не только из книжек, но и из интернета, социальных сетей. Учитель становится проводником.

— А есть ли примеры профессий, за которыми абсолютно точно будущее?

— Смотрите, какие секторы сейчас взлетают. Это, конечно, сектор биотеха, потому что даже в пандемию можно было заметить, что все компании, которые занимаются фармакологией, были очень активны. Туда стоит идти, эта отрасль быстро развивается. Растёт сектор образования, потому что население Земли растёт и его надо образовывать. Спустя время будут появляться платформы, где можно будет массово обучать людей. Конечно, «в тренде» сейчас космос. Да, нас очень много, и рано или поздно нам нужно будет лететь на другую планету, осваивать её. Полезные ископаемые тоже будут рано или поздно заканчиваться, поэтому их могут начать добывать на астероидах. Думаю, это в ближайшие 70 лет станет обычной практикой.

— А какие специальности, напротив, уже не стоит изучать?

— Мне сложно дать ответ на такой вопрос, потому что я в каждой деятельности вижу какой-то потенциал. Сейчас очень много возможностей. Вероятно, не стоит связывать свою деятельность с природными ископаемыми, которых сейчас не так много остаётся. Нефтегазовая отрасль сейчас находится в страшном состоянии, потому что непонятно, сколько у нас ещё остаётся нефти и газа. Притом ещё куча экологических факторов, потому что нельзя бурить льды, например, ещё 100 лет, потому что мы все развалимся как человечество, если продолжим это делать. Думаю, не стоит выбирать направления, которые ставят под вопрос экологию.

— Наши российские вузы как-то идут в ногу со временем, в них можно обучиться профессиям будущего или же в этом плане мы ещё где-то в прошлом застряли?

— Университеты вообще настолько сложная махина, что просто проснуться завтра и изменить систему образования, чтобы преподаватели переобулись и начали обучать новым навыкам, абсолютно точно невозможно. Конечно, и система высшего образования, и система среднего профессионального образования, и школы смотрят в эту сторону. Меняются, конечно, не так быстро, но открываются суперинновационные кафедры. Например, знаю, что в педагогических специальностях открываются направления игропрактики: учат преподавать через методы игры. Но это не быстрый процесс. Как раз-таки настало время, когда каждый берёт за себя ответственность. Почему мы с вами опять перекладываем ответственность на университет? Не университет же потом будет деньги в семью приносить, а вы будете. Университет это скорее такой шаг для социализации. Там можно обучиться всем необходимым soft skills, базовым навыкам XXI века, научиться коммуницировать, креативить.

— А как не потеряться среди такого мощного информационного потока, найти свою деятельность?

— Сейчас, конечно, существует множество тестов на профориентацию, но, как мы знаем, любой тест можно обмануть. Нужно всегда относиться к себе как к проекту. Говорить себе: через пять лет я хочу быть тем-то, зарабатывать столько-то, иметь троих детей и чувствовать себя так-то. И даже если наступают плохие профессиональные времена, когда ты держишь перед собой этот образ будущего, к которому ты хочешь прийти, когда постоянно рефлексируешь, — это единственный верный способ.

— Может, вы сформулируете какой-то совет для тех, кто сейчас только стоит перед выбором профессии?

— Ошибаться больше, ошибаться лучше, потому что единственный способ понять, в какой деятельности вы счастливы, — это быть в этой деятельности. Постоянно пробовать, постоянно учиться и постоянно развиваться. Новый мир не будет стоять на месте, и ему не нужны люди, которые будут стоять на месте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.