Борис Михайлов журналист «Сделать так, чтобы талантливые ребята оставались в Перми» «Социальный» вице-мэр Перми Алексей Грибанов — о вызовах и задачах в сфере образования, молодёжной политике, культуре и спорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

— Алексей Анатольевич, сегодня по поручению губернатора идёт работа по актуализации принятой в 2016 году стратегии развития Перми до 2030 года. Не так давно с этой целью прошёл круглый стол с участием отраслевых экспертов и общественности, посвящённый теме образования. Какие выводы вы сделали по итогам? Какие положения войдут в стратегию?

— Действительно, работа над актуализацией стратегии началась с образования, потому что повышение его качества — это приоритетное направление деятельности администрации, порядка 60% бюджета направляется именно в эту сферу. Разговор был очень содержательным и полезным.

Основная задача, которую озвучил глава города Алексей Дёмкин, — создать мотивацию для обучения талантливых выпускников в пермских вузах и построения карьеры в Перми и Пермском крае.

Сегодня большинство ребят, которые занимают лидирующие строчки в городском рейтинге «Золотой резерв», выбирают обучение в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, там же остаются работать. Совместно c вузами, предприятиями города и края будем работать над созданием мотивации обучаться и работать в родном городе. Будем усиливать взаимодействие школ с пермскими вузами с помощью участия в краевом проекте «Открытый университет», чтобы талантливые ребята оставались в Перми.

— Это очень амбициозная цель. Какие задачи для вас будут приоритетными, чтобы к ней приблизиться?

— Для школ это организация доступного и качественного индивидуального образовательного маршрута начиная с начальной школы. Планируем обеспечить равные стартовые возможности для детей при переходе из детского сада в начальную школу. Необходимо выстроить преемственность программ дошкольного и начального общего образования.

Продолжим создавать современную инфраструктуру — строить детские сады и школы. Совсем недавно был открыт детский сад «Симфония» на ул. Байкальской, в этом году откроется ещё три детских сада. Таким образом, в сети дошкольных учреждений появится порядка 1 тыс. новых мест.

Строится сразу несколько корпусов образовательных учреждений. Это новые корпуса школы №93, гимназии №17, школы на ул. Юнг Прикамья и в микрорайоне Ива, на реконструкции здание для размещения школы на ул. Целинной.

Также определены земельные участки для строительства ещё пяти школ в рамках концессии. Очень помогает в строительстве школ федеральный бюджет в рамках нацпроекта «Образование».

При поддержке краевых властей продолжим обновлять оборудование в уже существующих учреждениях образования. На упомянутом круглом столе министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сказала о поставке оборудования в 2021 году в 33 школы города за счёт средств федерального бюджета. К слову, для детсадов (как новых, так и существующих) тоже закупается оборудование. Это современные наборы LEGO WeDo 2.0, мобильные проекторы и компьютерные классы и др.

Приоритетным вопросом остаётся подготовка кадров. Совместно с вузами реализуем проекты «Распределённые педагогические классы», «Новый учитель» и «Учитель на замену». Разрабатываем модель непрерывного повышения квалификации педагогических работников. И, конечно, должна расти зарплата.

— О том, что в Пермском крае дети от трёх до семи лет обеспечены местами в детсадах на 100%, заявлялось ещё «два губернатора тому назад». Сегодня вновь говорится о том, что этой цели нужно достичь в 2021 году. Что изменилось, почему мы продолжаем строить детские сады?

— Дети Перми от трёх до семи лет действительно обеспечены местами в детских садах. За последние шесть лет сделан прорыв в этой сфере: было создано порядка 12 тыс. мест. Здесь и отремонтированные садики, и построенные с нуля, и выкупленные в муниципальную собственность у застройщиков, и новые группы в существующих детских садах.

Однако в ряде микрорайонов нет возможности предоставлять места в садиках рядом с домом. Исходя из этого принципа мы и ищем земельные участки для строительства там детских садов. Например, детский сад на ул. Плеханова, 63, который открываем в этом году, давно ждут жители микрорайона Данилиха. В 2018 и 2019 годах в микрорайоне Ива открылись два новых корпуса детского сада «Эрудит». До этого времени ребята посещали дошкольные учреждения в других микрорайонах, сейчас ходят близко к дому.

— А как обстоят дела с местами для детей до трёх лет?

— Решаем эту задачу несколькими способами. В новых муниципальных садиках уже предусмотрены места для детей ясельного возраста. Параллельно развиваем частную сеть таких учреждений. Ежегодно городские власти предоставляют субсидию на эту услугу, гранты на возмещение затрат на создание новых мест и преференции в виде скидки на арендную плату — 99%. В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» были выделены средства федерального бюджета на возмещение затрат на создание мест и приобретение оборудования в частных садах — при условии, что размер родительской платы будет равен плате в муниципальных садах. За счёт этого создано 93 места в яслях-спутниках.

Наконец, новый проект — «Пермские ясли», который стартовал в 2019 году. По нему работает семь семейных детских садов. Также планируется в 2021 году запустить две новые услуги: «Группа кратковременного пребывания вместе с мамой» и «Сертифицированная няня».

— Много лет мы говорим о неравенстве: образование в так называемых элитных и обычных школах, мягко говоря, не одинаковое. Всеми правдами и неправдами родители пытаются устроить ребёнка в школу, которая считается престижной...

— Сегодня мы идём по пути закрепления образовательных учреждений за конкретными территориями города. Исходим при этом из численности детей соответствующего возраста, проживающих на этой территории, территориальной доступности, нормативной наполняемости школы. Это касается и школ, реализующих программы углублённого изучения отдельных предметов. Набор детей, не проживающих на территории, закреплённой за школой, идёт путём индивидуального отбора с пятого, седьмого, 10-го классов, то есть в зависимости от склонностей и способностей детей к тем или иным наукам, которые в этой школе изучают углублённо.

Перед отраслью стоит задача — обеспечить новый уровень и качественно усилить образование в начальной школе. То есть речь идёт о том, чтобы дети получали одинаково качественное образование независимо от того, где они обучаются: в лицее, гимназии или обычной общеобразовательной школе.

— Пандемия ковида внесла существенные изменения в образовательный процесс. Отразился ли дистант на качестве образования?

— У дистанционного обучения есть свои плюсы и минусы, но в той ситуации мы не могли действовать иначе. Хочу поблагодарить педагогов за то, что они быстро смогли перестроиться на новый формат взаимодействия с ребятами, при этом не пострадало качество обучения.

Конечно, зачастую педагоги и семьи обозначали вопрос нехватки личного общения, отсутствие контроля. Тем семьям, у которых не было своих компьютеров и ноутбуков, их выдавали школы. Вместе с тем дистант дал толчок дальнейшему развитию отрасли, а дети получили навыки самоорганизации.

Несмотря на все сложности, по итогам 2020 года аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 412 ребят — 7,6% от общего числа выпускников. Лидерами по количеству медалистов стали лицей №4, где обучались 22 выпускника-отличника, гимназия №1 (18 медалистов), школа №22 (13 отличников) и гимназия №17 (11 медалистов). По результатам ЕГЭ 100 баллов получили 111 человек, что на 36% больше, чем в прошлом году. Также растёт доля выпускников, получивших 225 баллов по результатам трёх экзаменов. Прирост количества таких ребят составил 8,23%.

— Вы упомянули вопрос подготовки кадров. В Перми не первый год работают «стимулирующие» проекты для привлечения молодых педагогов. Они себя оправдали? Каков средний возраст пермского учителя сегодня?

— Средний возраст пермского педагога — 44 года. Ежегодно в отрасль образования Перми приходит более 300 молодых специалистов, при этом особенно важно, что 85% остаются работать дальше.

Для молодых педагогов предусмотрены меры социальной поддержки. При поступлении на работу выплачивается единовременное пособие в размере 50 тыс. руб. В течение трёх лет выплачивается ежемесячная надбавка в размере 2,8 тыс. руб. и ещё 1,4 тыс. руб. — в течение года за наличие диплома с отличием.

— Какова средняя зарплата в отрасли?

— У учителя — 40 906 руб., у педагогических работников дошкольных учреждений — 37 137 руб., у педагогов дополнительного образования — 37 781 руб. Рост за четыре года составил 21%.

— К слову, о дополнительном образовании. Возможность реализовать свои интересы и таланты тоже немаловажная часть мотивации оставаться в родном городе. У нас есть такие возможности?

— Есть. У нас очень активная, талантливая молодёжь. Она хочет менять жизнь в городе к лучшему, и мы стремимся ей помогать.

В Перми очень сильные музыкальные школы, хорошие педагоги. В последние годы мы закупаем туда качественные музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура». Другое дело, что для них мы не строили отдельных зданий, и все они расположены в пристроенных помещениях, бывших детсадах, на первых этажах жилых домов и т. п. Сегодня с помощью края принято решение о строительстве в микрорайоне ДКЖ краевой школы-интерната для одарённых детей на 350 учеников.

Очень ждём открытия после ремонта Дворца молодёжи. Туда переедет пермский КВН, там будут работать музыкальные, танцевальные студии, а также будут представлены многие другие направления творчества. Одновременно работаем с муниципальными ДК: нужно, чтобы они расширяли возможности для занятий детей и подростков. Сами ДК ремонтируются — они действительно должны выглядеть как дворцы. Ну и конечно, ремонтируются наши театры: «У Моста», ТЮЗ, Театр кукол, для «Балета Евгения Панфилова» предусмотрена площадка во Дворце молодёжи, чтобы зритель любого возраста смог в достойной обстановке посмотреть тот или иной спектакль.

Сегодня пристально рассматриваем опыт Новосибирска, где в каждом районе созданы общественные центры для молодёжи. У нас такие центры есть, но их деятельность больше направлена на жителей старшего поколения, активистов ТОСов. Возможно, стоит создавать в Перми такие центры для молодых людей.

Поддерживаем молодёжные проекты в рамках конкурса «Вижу. Могу. Делаю», куда ребята присылают удивительно интересные идеи. Словом, главная задача — максимально увеличить количество точек молодёжной активности.

— Есть значительная часть молодых людей, которые не будут играть в театре, на фортепиано или в КВН, но хотят реализоваться в спорте или просто заниматься физкультурой…

— Согласен. К 2024 году 55% россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Сейчас порядка 46,3% населения Перми в возрасте от трёх до 79 лет систематически занимается физкультурой и спортом. Для достижения цели город активно развивает спортивную инфраструктуру. По-прежнему стоит задача построить в каждом районе города бассейн. Сейчас строится бассейн в Мотовилихе, проектируем в Орджоникидзевском районе, планируется строительство бассейна на ул. Шпальной на левом берегу Дзержинского района.

Строятся и ремонтируются спортивные базы, стадионы. Развивается спорткомплекс «Прикамье», идёт реконструкция манежа «Спартак». Стадион «Энергия» перешёл в краевую собственность, планируется его реконструкция. Отремонтировали спортивную базу «Летающий лыжник».

Очень востребованы пришкольные стадионы, они никогда не пустуют. Много желающих там позаниматься и среди местных жителей, но в целях безопасности мы вынуждены проводить такие занятия по предварительным заявкам. Однако если ТОС или любая другая группа активных граждан захотят заниматься — никаких проблем нет, всё будет организовано.

Интересно, что к инвестициям в спортивные объекты всё больше проявляет интерес бизнес. Рассматриваются проекты частных крытых футбольных манежей, ледовых арен и теннисных кортов. Это говорит о том, что у людей всё больше потребностей в активном образе жизни.

Вообще, спорт сейчас у нас на подъёме. Наш Пермский марафон входит в список значимых российских спортивных событий. Выстроены хорошие отношения с краевым министерством спорта. Там прекрасно понимают, что спорт высоких достижений невозможен без «первичного звена» — пришкольных стадионов, дворовых площадок с тренерами, и поддерживают эту работу в Перми.

— Расскажите ещё об одном направлении вашей работы — социальной политике.

— Социальные программы города — это, преимущественно, дополнительно взятые на себя обязательства. В первую очередь они касаются оздоровительных кампаний для детей. Благодаря такой мере поддержки, как выделение средств из городского и краевого бюджетов, более 90% детей ежегодно получают возможность летнего отдыха.

Ещё одна функция — обеспечение участками многодетных семей. При этом все давно понимают, что предоставить столько земли, сколько требуется, и обеспечить её инфраструктурой у города нет физической возможности. Поэтому принято решение о выплате денежных компенсаций, и семьи охотно пользуются этим механизмом. На сегодня у нас более 2 тыс. заявок на компенсацию. Но, исходя из установленных сумм бюджета, мы можем делать только 320 выплат в год. Сейчас готовим обращение в край об увеличении этой суммы, чтобы очередь на компенсацию не растягивалась на годы.

Наконец, ещё одна составляющая социальной работы — обеспечение безбарьерной среды. Все новые здания проектируются уже с пандусами, внутренние помещения также приспособлены для перемещения маломобильных людей. Что касается существующей городской инфраструктуры, то хочу отметить проект «Жёлтая линия», который реализуется в Дзержинском районе. Это специальные выступы на пути следования людей, имеющих инвалидность по зрению, которые помогают им ориентироваться. Такой же проект хотим вскоре реализовать в Мотовилихе на ул. Грачёва — там, где находится здание медэкспертизы, которое регулярно посещают инвалиды.

— Вы не так давно вернулись из гордумы на муниципальную службу — и вновь на должность «социального» вице-мэра. Что изменилось в вашей работе по сравнению с прошлым периодом?

— Перед назначением мне многие говорили: нельзя войти в одну реку дважды. Но дело в том, что «река», в которую я вошёл в этот раз, совсем другая. По сравнению с 2012 годом сегодня совсем другая ситуация. Новые вызовы, новые требования, подходы руководства города и края тоже другие.

При этом долго погружаться в дела не пришлось, потому что именно эти сферы я курировал во время работы в думе. Был постоянным участником всех совещаний и обсуждений в мэрии. Команда администрации очень работоспособная. В частности, в социальный блок пришли два сильных руководителя — в департамент образования и в департамент культуры и молодёжной политики.

— Новые подходы руководства — в чём они для вас заключаются?

— Глава Перми Алексей Дёмкин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин работают в одной команде. У них совпадают ценности, они одинаково понимают задачи развития города. Требования к сотрудникам — профессионализм, стрессоустойчивость и стремление добиваться доверия жителей.

При этом преемственность власти и её обязательств сохраняется. Все заявленные проекты будут реализовываться и дальше.

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