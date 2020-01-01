Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «Сегодня технопарк выходит за рамки зданий» Директор Morion Digital Оскар Ягафаров — о том, зачем технопарк нужен стартапам и корпорациям и почему предприниматели готовы жить на работе Поделиться Поделиться Твитнуть

Оскар Ягафаров

Константин Долгановский

— Morion Digital уже третий год. К каким выводам вы пришли за это время — где попали в точку, а где хотите что-то изменить в работе технопарка?

— C момента запуска технопарка в 2019 году мы выстроили все базовые процессы: отладили работу с резидентами, запустили собственные линейки мероприятий, инициировали создание сообществ, выстроили работу с институтами развития и так далее. За это время мы успели проверить большое количество гипотез: кому и какие сервисы технопарка нужны, что важно для резидентов и предпринимательского сообщества, с кем можно выстроить партнёрские отношения. Период становления для нас закончен, и сейчас мы формулируем обновлённую стратегию, в которую закладываем наше видение будущего Morion Digital.

— Какие главные направления развития в рамках стратегии вы можете выделить?

— Есть два основных направления. Первое — это развитие технопарка как распределённой инфраструктуры для запуска и развития стартапов и сообществ. Второе направление связано с корпоративными инновациями. Мы планируем предоставлять услуги развитым компаниям, которые подошли к пониманию того, что сотрудничество со стартапами может вывести их на новый виток развития.

— В чём будет заключаться ваша работа с корпорациями?

— Мы видим, что большинство корпораций пытаются наладить работу с инновациями, но делать это внутри компании, «в закрытом режиме», не всегда эффективно. Поэтому мы предлагаем использовать инфраструктуру технопарка как collaborative space — такое поле для совместных экспериментов, где новые идеи стартапов могут быть усилены глубокой экспертизой компаний, где корпорации могут сфокусировать усилия стартапов на конкретных проблемных вопросах, за решение которых они готовы платить. Поэтому это история про то, как из «1» и «1» сделать «11», когда сотрудничество приносит значительную выгоду всем участникам.

С момента старта Morion Digital мы целенаправленно выстраиваем работу с большими компаниями, регулярно представляем наших резидентов крупным игрокам: «ЭР-Телеком», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «РЖД», федеральным и регио-

нальным органам власти и так далее. Например, для «ЭР-Телекома» в первом потоке отбора проектов мы представили 20 стартапов, три из которых сейчас ведут подготовку к реализации пилотных проектов с корпорацией. Готовим второй поток, на котором ждём не менее 50 проектов, заинтересованных в коллаборации с «ЭР-Телекомом».

— Если вернуться к тому пути, который вы прошли за эти годы, какие результаты были достигнуты?

— Мы ещё только в начале пути. Мировая практика говорит, что успешность такого проекта можно оценить минимум через семь—десять лет. Я считаю, что мы взяли хороший темп — за последний год мы практически утроили количество компаний — профильных арендаторов, которые занимаются разработками в сфере IT, получили статус регионального оператора фонда «Сколково», в этот сложный 2020 год провели на площадке 138 онлайн- и офлайн-мероприятий, которые посетили 37 тыс. человек. Получили высокую оценку нашей работы в Национальном рейтинге технопарков — нам был присвоен наивысший уровень эффективности функционирования технопарка A+.

— За счёт чего вам удалось войти в топ-5 рейтинга технопарков страны?

— Оценка технопарков проводится в комплексе по 20 показателям, разбитым на пять индексов: «Инновационная активность резидентов технопарка», «Экономическая деятельность резидентов технопарка», «Эффективность деятельности управляющей компании технопарка», «Инвестиционная привлекательность технопарка» и «Информационная открытость технопарка и вклад в устойчивое развитие». По всем индексам у нас одни из лучших показателей в отрасли.

Константин Долгановский

— Когда вы выбираете резидентов, вы учитываете все эти критерии, чтобы подниматься в рейтинге? Или не вы их выбираете, а они вас?

— Не хочется создавать образ закрытого клуба, но в первую очередь мы выбираем профильных арендаторов — компании, которые занимаются разработкой в сфере информационных технологий. С каждым потенциальным резидентом мы предварительно общаемся. Для нас важно чёткое понимание будущим резидентом ценности нахождения в технопарке и желание участвовать в развитии экосистемы. Если приходит арендатор, который хочет просто здесь сидеть — по принципу «мы ему не мешаем, а он нам не мешает», то это не наш игрок, потому что он не улучшает нашу экосистему, не коммуницирует с другими участниками. А запросы резидентов к технопарку мы только приветствуем. Поэтому тут взаимный выбор.

— Вы говорите: важно, чтобы компания осознавала ценность нахождения в технопарке. В чём она заключается? Что вы даёте стартапам, кроме красивого пространства с интересными соседями?

— Самое важное для бизнеса — это развитие и продажи. Коллаборация с внутренними и внешними партнёрами, коммуникации, доступ к сообществам — это один из максимально сложных продуктов технопарка, который востребован клиентами.

Morion Digital уже закрепил за собой образ центра инноваций. Поэтому к нам часто приходят заказчики с запросами на инновации — когда требуются неординарные решения. И мы их ищем среди существующих или создаём новые специально под них. Например, недавно одному традиционному инфраструктурному бизнесу мы показали новые возможности во внедрении платформы интеллектуального управления зданиями, разрабатываемой нашим резидентом — компанией «Юникорн». Умные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и управления приборами позволяют владельцам недвижимости экономить значительные суммы.

Самый креативный запрос на сегодня, пожалуй, от Музея современного искусства PERMM — на геймификацию в музейной деятельности. Возможные решения, экспертизу мы предложили на митапе с участием представителей сообщества разработчиков игр (которое Morion Digital начал собирать с партнёрами в 2019 году).

Кроме помощи в привлечении заказчиков, мы как технопарк создаём максимум бытовых сервисов. У нас много разнообразных точек питания, сервисных компаний, в ближайшее время открывается новое спортивное пространство RockStar.

— То есть делаете всё, чтобы человек проводил здесь как можно больше времени.

— Да, для нас это действительно один из приоритетов. В идеале люди должны здесь жить.

— Уже ведь строится жилой квартал Smart City рядом с «Морионом» для этого.

— Да, и на это есть запрос. К нам приезжают ребята-разработчики и говорят: «классное место, вот бы ещё здесь жить».

— Как вы измеряете успешность технопарка? По заполняемости площадей, выручке компаний или как-то ещё?

— Для меня важно, что в момент кризиса из-за пандемии мы не потеряли своих резидентов и смогли выйти на новый уровень.

— Можете привести примеры компаний, которые показали динамику и «выстрелили» за последний год?

— «Выстрелили», безусловно, все проекты, которые были связаны с противодействием коронавирусу и кризису вообще. Например, Promobot разработал систему термометрии, совмещённую с пропускной системой. Она сейчас стоит в пермском аэропорту и в десятках других городов, и не только в нашей стране. «ЭР-Телеком» в коллаборации со стартапом «Портал» разработал систему на базе видеоаналитики для безопасности труда, которая в том числе определяет наличие средств индивидуальной защиты у человека; а также представил пакет услуг по переводу бизнеса в удалённый режим. Компания «Градиент» сделала поточную систему термоконтроля — датчики, которые измеряют температуру людей в толпе, в очереди и сигнализируют, если у человека повышена температура.

Ещё один проект — Online Expo. Компания несколько лет занималась созданием виртуальных выставок, которые «выстрелили» в пандемию. Созданная ей система позволяет создать выставку в виртуальном пространстве, где компании могут презентовать свою продукцию. При этом на этой площадке есть возможности для нетворкинга, маркетплейс и другие опции. У компании есть заказы не только в России, но и по всему миру. Сейчас они запустили виртуальную презентацию продукции Oral-B для Procter & Gamble.

За этот год очень выросла компания «Юникорн». Она стала партнёром крупных девелоперских компаний, таких как «Самолёт», ФСК, Glorax Development, продолжает развивать глубину взаимодействия с MR Group. Совокупный объём средств, которые будут инвестированы в smart-инфраструктуру жилых комплексов этих застройщиков, составит более 5 млрд руб. в ближайшие три года.

— Есть пермские компании, которые «выстрелили» на мировом рынке, хотя не были резидентами какого-либо технопарка. Например, Miro, реклама которого уже на Times Square. Зачем тогда всё же нужен технопарк, если и без него с хорошей идеей и разработками можно стать успешными?

— Я тогда могу спросить: зачем нужны институты и школы? Ведь есть же люди, которые не окончили институт, а стали крутыми специалистами. Здесь примерно то же самое. Одна из ключевых задач инфраструктуры по поддержке технологического предпринимательства — это масштабирование успеха. Чтобы у нас было не одно Miro, а десятки.

— Как вы считаете, почему в России не удалось создать что-то вроде Кремниевой долины? Кажется, что «Сколково» ещё далеко до такого уровня.

— Пример Кремниевой долины хороший, но неправильный. Потому что и там сейчас есть свои проблемы. Люди, которые там работают, вынуждены снимать жильё в нескольких десятках километров, потому что не могут себе позволить там жить из-за высоких цен. И это только одна из проблем.

С другой стороны, надо понимать, что это был большой и длительный проект. Как я говорил про технопарки — их нужно оценивать на горизонте семи—десяти лет. Здесь то же самое, технопарк — это только зародыш экосистемы. А Кремниевая долина — уже результат многолетней деятельности и огромных инвестиций. Поэтому рано говорить, что в «Сколково» что-то не получилось.

Кроме того, я считаю, что значительную часть запланированного сделали. Люди уже хотят туда ехать. Там действительно есть экосистема, которая позволяет стартапам развиваться. Да, там есть ещё над чем работать, но и в Кремниевой долине тоже есть что улучшать.

— Почему тогда многие наши специалисты-айтишники и компании туда переезжают?

— Во многом это просто наше вечное самобичевание, в духе «хорошо там, где нас нет». Но если говорить о глубинных причинах — там весь рынок. В том числе и рынок венчурных инвестиций с развитой предпринимательской культурой, у нас этого нет.

Поэтому надо ехать, завоёвывать эти рынки, но разработку, интеллектуальную часть бизнеса оставлять в Перми, в России. Многие компании так и поступают.

— Пандемия как-то повлияла на вектор развития технопарков в мире в целом?

— Вообще было несколько «поколений» технопарков (временные периоды по 20—30 лет). Первые были созданы на базе университетов, по сути, для продажи их исследовательского потенциала. Например, технопарк в Кембридже стал центром Кембриджского кластера, который сейчас имеет колоссальный экономический эффект. Этому кластеру более 50 лет, и выручка его компаний порядка 1 трлн руб. в год. Второе поколение технопарков уже функционирует как центр трансфера технологий, как место для коммерциализации исследований и разработок. Третье поколение технопарков — это уже про сообщества, про организацию коллабораций и взаимодействия, где технопарк, по сути, держатель сети коммуникации. В 2020 году произошёл переломный момент и в нашей индустрии, это очевидно. Мы стоим в начале нового, четвёртого поколения технопарков. Технопарк теперь вообще может быть не привязан к какому-либо зданию. Более того — сегодня технопарк выходит за рамки зданий — он скорее будет виртуальным. Вполне возможно, это будет безграничная виртуальная платформа с набором правил, набором экосистем, связанных с технологиями, образованием, профориентацией, поддержкой бизнеса, имеющая единичные, географически распределённые точки физической привязки. В нашем случае — и в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.