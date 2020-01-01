Вячеслав Григорьев: Без революций и потрясений, к устойчивому развитию Секретарь реготделения «Единой России» Прикамья — о подготовке к «большим» выборам и запросе на справедливость Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Пресс-служба партии «Единая Россия»

— Вячеслав Вениаминович, в нынешнем году в Прикамье пройдёт сразу несколько избирательных кампаний: выборы в Госдуму, Законодательное собрание края, Пермскую городскую думу и ряд выборов представительных органов власти в муниципалитетах. Региональное отделение «Единой России» уже начало подготовку к ним?

— Подготовку к выборам мы начинаем фактически сразу после завершения предыдущих. Не является исключением и нынешний год. Каков бы ни был уровень избирательной кампании, мы подходим к работе с одинаковой ответственностью. И мы всегда ставим задачу: получить как можно больше мест в органах представительной власти, претендуем на большинство голосов в них.

Если посмотреть на статистику предыдущих выборов, с этой задачей мы справляемся. В 2018 кандидаты, поддержанные нашей партией, получили 71,74% мандатов, в 2019 году 70,85%. В 2020 году по итогам муниципальных кампаний с учётом поддержанных партией самовыдвиженцев — 78,21% от общего числа мандатов. На довыборах в Заксобрание во всех трёх округах победу одержали наши кандидаты. «Единая Россия» также решила поддержать на выборах губернатора Дмитрия Махонина, и он победил, получив более 75% голосов. Считаем, что в этой победе есть и вклад партии.

Результаты говорят сами за себя: люди видят нашу работу и дают ей соответствующую оценку в ходе голосования. И это не кабинетная работа, а деятельность «на земле», в каждой территории. Наша работа направлена на решение тех задач, которые ставят избиратели.

Конечно, не всегда получается полностью достичь поставленных целей. Например, мы не получили большинства в думе Александровска в 2019 году (последствия этого сегодня видит каждый). Но мы проанализировали эти ошибки и сделали выводы.

— В течение нескольких лет «Единая Россия» подбирает и выдвигает своих кандидатов через процедуру предварительного голосования. Есть ли какие-то изменения в правилах праймериз этом году?

— Первая, открытая модель предварительного голосования была применена во всероссийском масштабе на выборах в Государственную думу в 2016 году. Процедура хорошо себя зарекомендовала, потому что это абсолютно прозрачный механизм выдвижения кандидатов. Заявить свою кандидатуру и принять участие в предварительном голосовании может каждый гражданин. Есть только два основных требования: не иметь судимости и не состоять в других партиях.

В прошлом году на процедуру предварительного голосования оказала влияние пандемия. Партия стала совершенствовать механизм голосования, и в этом году оно пройдёт в электронном виде через портал Госуслуги. Проголосовать, таким образом, снова могут все желающие. Затем оргкомитет по проведению предварительного голосования сформирует списки кандидатов.

— Насколько внимательно следят центральные органы партии за ситуацией в Прикамье, в том числе предвыборной?

— Фактически постоянно. Несколько раз в неделю проходят селекторные совещания с ЦИК партии, их повестка касается различных тем: реализация партийных проектов, волонтёрское движение, и, конечно, подготовка к предварительному голосованию. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак — постоянный участник этих совещаний, да и в текущем режиме мы с ним регулярно общаемся по тем или иным вопросам. Могу сказать, что Андрей Анатольевич очень глубоко погружён во всю тематику Пермского края, не только партийную.

— Установлены ли какие-то показатели на предстоящих выборах? Скажем, в СМИ можно было увидеть сообщения, что «Единой России» в этом году «полагается» набрать не менее 45%...

— В самом начале беседы я уже сказал о задаче, которая стоит перед нами на всех выборах. Получить как можно больше голосов — и точка. Прогнозировать цифры — дело политологов и журналистов. Реальные показатели прошлых лет вы видите, вот исходя из них и можно делать выводы.

— Как вы уже упомянули, «Единая Россия» на выборах губернатора поддержала Дмитрия Махонина. В начале февраля, кстати, исполнился год, как он начал исполнять обязанности главы региона. В чём для вас главные итоги этого года? Не разочаровались в том, что поддержали его?

— Сразу после своего назначения Дмитрий Махонин оказался в ситуации, к которой не был готов никто. Такая пандемия на нашей памяти — первая, и не было никаких инструкций и законов, как должен действовать глава региона. Сложности добавляло и то, что здравоохранение края было подорвано «оптимизацией», и нужно было принимать решения в экстремальных условиях.

Дмитрий Николаевич доказал, что способен действовать в условиях кризиса, брать на себя ответственность, организовывать совместную работу всех ведомств: Минздрава, Минсоца, Минобра и пр. Но повторяю: никто не знал, как нужно действовать, и в Прикамье ситуацию удалось удержать от коллапса. Поддержали не только врачей, малоимущих, многодетных, но и бизнес, организовав целые пакеты льгот и мер помощи предприятиям и их работникам.

При этом сохранилось движение по всем остальным направлениям. Заметьте, не было остановлено ни одного проекта, ни одной стройки. Наоборот, увеличилось финансирование дорожного строительства. Реально стала решаться проблема обманутых дольщиков. Благодаря договорённости Дмитрия Махонина с «Газпромом» ускорилась газификация: в 2020 году в крае введены в эксплуатацию рекордные 39 газопроводов, возможность подключения к газу получили 22 тыс. жителей, а в планах до 2025 года — подключить ещё более 36 тыс. человек. Больше внимания стало уделяться развитию муниципалитетов, и это правильно: после объединительных процессов на главах территорий лежит больше ответственности, и нужно обеспечивать ресурсами исполнение местных полномочий.

Мы с губернатором работаем в единой команде, и мне очень импонирует, что Дмитрий Махонин — человек неравнодушный, открытый. Он идёт на прямой и откровенный диалог с жителями края, при этом готов прислушиваться к разным мнениям. Это делает его решения взвешенными и продуктивными.

— Нынешняя выборная ситуация осложняется кризисом, возникшим из-за эпидемии COVID-19. Уровень жизни упал, многие бизнесы закрылись, у людей растут протестные настроения. Как вы планируете выстраивать кампанию в этих условиях?

— Ситуация, действительно, непростая, но это далеко не первый кризис в новейшей истории России. Пройдёт и он. Мы в этих обстоятельствах не планируем вести какую-то специальную «кампанию», а будем просто продолжать работу, которую системно ведём много лет. Эта работа, если коротко, заключается в помощи людям, восстановлении социальной справедливости и в ответственности, которую «Единая Россия» берет на себя. Сегодня основных направлений нашей работы два: это реализация национальных проектов и связанных с ними партийных проектов и прямая помощь жителям края и медикам в период пандемии.

Что касается помощи людям, то я говорю, в первую очередь, о наших волонтёрах. Волонтёрский центр был создан на базе Региональной общественной приёмной председателя партии 24 марта 2020 года, сегодня в нём работает 793 человека. Число выполненных ими заявок по доставке продуктов, лекарств, оказания иной помощи от жителей, прежде всего пенсионного возраста, приближается к 20 тысячам. Также мы «закрепили» за депутатами-единороссами то или иное лечебное учреждение с тем, чтобы можно было оперативно откликнуться на просьбы врачей, оказать им помощь. К примеру, я «закреплён» за горбольницей №21, которая находится в Кировском районе, где я живу. По просьбе врачей мы доставили туда телемедицинское оборудование, а также наборы защитных материалов. За это я благодарен своим коллегам.

Вот эту работу мы и будем планомерно продолжать — бороться с эпидемией и улучшать жизнь людей по всей территории края. Тем же, у кого так зудят «протестные настроения» и кто выносит их на наши улицы, я бы посоветовал прочитать классику, например, «Скотный двор» Оруэлла, чтобы понимали, чем заканчиваются перевороты. Моя личная позиция в отношении протестов следующая. Критиковать власть, конечно, необходимо. Но без истерик и передергиваний. Россия свой лимит на революции выбрала. Поэтому я как патриот выступаю против революций и потрясений, за устойчивое развитие.

— Вы употребили слово «патриотизм». Вам не кажется, что это слово как-то «затёрли»? И в чём, по-вашему, вообще проявляется понятие патриотизма?

— Для меня как подполковника в отставке патриотизм — ключевое понятие. Именно от него я все свои действия и отстраиваю. Причём не просто говорю о патриотизме, но и работаю в этом направлении. Например, являюсь региональным координатором партийного проекта «Историческая память» и проекта «Дети Отечества». Одна из самых известных акций этих проектов — Парад памяти в Самаре, посвящённый параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, с которого бойцы уходили сразу на фронт.

Пермские воспитанники кадетских классов, Суворовского училища являются активными участниками этого парада, не раз занимали призовые места. Совсем скоро, 23 февраля, буду вручать награды курсантам Пермского суворовского училища, которые заняли в 2019 году в Самаре второе место. Параду предшествует смотр команд, который мы проводим 9 мая возле ДК им. Кирова. И если в первых таких смотрах принимали участие 4-5 училищ, то в последние годы их было уже не менее 13. Всего же в параде в Самаре участвует более 35 тыс. человек. Это значит, что для молодых людей историческая память страны важна. Для меня это конкретный показатель.

Помимо парада, мы организуем тематические уроки в школах, проводим мероприятия, посвящённые Дням воинской славы России. Ведь смысл того же парада — конечно, не прохождение строем, а именно воспитание патриотизма. Для меня это означает просто чувство любви к своей стране. Любить её надо не потому что здесь мороженое вкусное или, скажем, мясо дешевле. И это чувство нужно воспитывать с детства, в каждой семье. Не оставлять ребёнка наедине с телефоном или планшетом, потому что так проще, а рассказывать, читать книги, которые бы открывали ему глаза на нашу историю. Сейчас посмотреть любой западный фильм — так войну, оказывается, выиграли США с Англией, а СССР сидел где-то на задворках.

Своему внуку сегодня я стараюсь читать на ночь хорошие и правильные книжки. Оруэлла, конечно, ему пока рановато, но вот «Чук и Гек» — в самый раз. Тем более, что сейчас в Пермском крае проходят съёмки фильма по этой книге.

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