Валерий Мазанов «Кино — это литература нашего века» Президент «Флаэртианы» Павел Печёнкин — о том, как прошёл фестиваль в условиях пандемии, и почему просмотр хорошего фильма лучше танцев под гармошку Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

— Павел Анатольевич, в этом году «Флаэртиана» проходила в 20-й раз, а самому фестивалю исполнилось 25 лет. Если говорить о конкурсной программе, она достойна юбилейного фестиваля?

— На «Флаэртиану» отбираются лучшие фильмы, снятые по всему миру в течение года. Отборщики проводят огромную работу: нужно выбрать 15 фильмов из более 1000, которые присылаются на фестиваль. Поэтому, безусловно, конкурсная программа очень сильная. Но этот подход применяется из года в год, поэтому нельзя сказать, что в каком-то году программа сильнее, а в другом — слабее. Конкурсная программа стабильно высокого уровня.

Так получилось, что все три фильма, взявшие основные награды фестиваля, имеют в своём название слово «Любовь». Видимо, человечество за последнее время истосковалось по настоящим человеческим отношениям. При этом два из этих трёх фильмов представляют польскую школу кинодокументалистики, на мой взгляд, одну из наиболее сильных — думающую, глубоко чувствующую, переживающую, как это и происходит в душах всех славян. Это обладатель гран-при «Горькая любовь» (18+) Ежи Сладковского и серебряный призёр «Уроки любви» (16+) Малгожаты Голишевской и Каси Матеи. Третий победитель — фильм «Дитя любви» (16+) Евы Малвад из Дании.

Тимур Абасов

— Не раз бывало, когда ваши ожидания и прогнозы как президента фестиваля не совпадали с мнением жюри. То есть вы считали лучшим не тот фильм, который в конце концов побеждал. В этот раз ваше мнение и мнение жюри совпало или разошлось?

— В этом году совпало на 100%, фильм-победитель «Горькая любовь» совершенно заслуженно взял «Золотого Нанука». К слову, этот фильм участвовал в 2020 году в программе Masters на фестивале IDFA в Амстердаме, который считается «чемпионатом мира» по документальному кино.

Ежи Сладковский не раз бывал в Перми и как участник фестиваля, и как преподаватель нашей киношколы. Это совершенно потрясающий человек, и я всем рекомендую посмотреть его фильм. Он о том, как пожилые люди собираются на пароходе и плывут по Волге. В этом замкнутом пространстве разворачиваются интриги, ссоры, романы «последнего шанса» для 70-летних «девушек» — тёплые и немного грустные истории.

— В этом году фестиваль прошел в онлайн-формате. Фильмы конкурса транслировались на платформе CoolConnection.ru, а мастер-классы, встречи с режиссёрами, церемонии открытия и закрытия — на YouTube. Презентации проектов питчинга — на платформе Pitch the Doc. Как вы оцениваете этот опыт — насколько известно, первый для «Флаэртианы»?

Тимур Абасов

— Как и в любом новом опыте, в этом формате есть плюсы и минусы. Минусы очевидны: с точки зрения ощущений, живого общения, обмена мнениями фестиваль был несколько неказистым.

Для того, чтобы посмотреть фильмы международного конкурса, нужно было зарегистрироваться на платформе, активировать аккаунт, и в точно указанное время оказаться перед компьютером или планшетом. Конечно, человек, который сидит дома, не всегда предпочтёт прохождение этого «квеста» привычным и более приятным домашним делам. В результате фильмы международного конкурса посмотрели около 4 тыс. человек, другие трансляции — от 12 тыс. Конечно, это гораздо больше, чем мы могли бы собрать зрителей в залы при продаже билетов, но много меньше, чем могло бы быть.

Но есть и несомненные плюсы. Конечно, это прежде всего освоенные нами новые возможности. Было много опасений и тревог, но с точки зрения технической организации процесса всё прошло безупречно, за что хочу сказать отдельное спасибо Тимофею Дубровских и Михаилу Нагайцеву, которые обеспечили техническое сопровождение всех Zoom-сессий. Мы опробовали новые форматы общения: в частности, проводили мост Гвадалахара — Париж — Москва — Пермь, учитывая 11-часовую разницу во времени. Жюри также работало дистанционно в разных городах мира, но его члены сумели наладить и просмотр, и обсуждения фильмов.

Были и неожиданные открытия. Так, судя по числу просмотров, встречи с режиссёрами оказались даже более популярными, чем сами их фильмы.

В любом случае полученные в этом году опыт мы обязательно будем применять снова. Уже точно понятно, что в 2021 году «Флаэртиана» пройдёт в двух форматах.

— Почему церемонии открытия и закрытия проходили в «Триумфе», ведь зрителей всё равно не было?

— Всё прозаично: планировалось, что уж к декабрю режим ограничений точно будет снят, и мы заранее оплатили эту площадку. Не пропадать же добру.

— Разве нельзя было собрать хотя бы какое-то число зрителей, пусть даже ползала, с учётом пресловутой «социальной дистанции»?

— Во-первых, использовать такой формат запретили сами авторы. Их условие: если не получается собрать в зале всех желающих, то транслируем онлайн. Во-вторых, при таком подходе билеты на просмотры оказались бы «золотыми». Даже самый большой у нас зал в «Кристалле» при «половинчатой» загрузке может вместить 75 человек. В общем, дело того не стоило.

— Итак, «Флаэртиана» в 2020 году закончилась, началась ли подготовка к следующей?

— Да, подготовка к следующему фестивалю начинается сразу же. «Флаэртиана» признана во всём мире как один из лучших и самых престижных фестивалей документального кино, то есть сегодня он находится на той вершине, к которой мы стремились при его создании. Питчинг «Флаэртианы» — лучший на территории стран бывшего СССР, это тоже общепризнанный факт. Поэтому фестиваль будет продолжен во всех возможных на тот момент форматах.

Тимур Абасов

— Одновременно вокруг фестиваля уже давно сложилось целой движение, реализуется множество связанных с кино инициатив. Какие планы у вашей команды по развитию кинопроектов в 2021 году?

— В целом следующий год для кино в Пермском крае будет очень насыщенным на события. Планируется открыть у нас филиал киностудии им. Горького, которая будет снимать, в том числе документальное и анимационное кино.

Активно начал работать рибейт (возврат из бюджета съёмочной группе части средств, затраченных на съёмки в регионе — ред.). Ожидается, что в 2021 году на территории Прикамья будет снято около 10 фильмов.

Будут развиваться и другие фестивали: краевой кинофестиваль пермских кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья» и международный

фестиваль научно-популярного кино Future.doc при поддержке ПНППК. Хотим также создать фестиваль документальных фильмов о природе, на территории нашего края он будет очень органичным.

— Будет ли расти сеть социальных кинозалов?

— Да, в следующем году мы доведём количество кинозалов до 92, как и планировалось, они будут работать во всех территориях края. Кстати, в этом году Гёте—институт, наш давний партнёр, привёз два фильма. Так получилось, что российская премьера одного из них состоялась в социальном кинозале Очёра, показ другого фильма — в ЗАТО «Звёздный» и только потом эти ленты увидели зрители в Перми, в «Триумфе».

Известно, что хорошее кино заставляет людей думать, «форматирует» мозги в правильном направлении. Поэтому просмотр хорошего фильма с этой точки зрения лучше, чем танцы и игра на гармошке, хотя и в танцах ничего плохого нет. Но именно культура делает человека человеком, эту задачу и призваны решать социальные кинозалы. К сожалению, всё меньше людей в последнее время читает книги, и кино стало литературой XXI века. И наша задача — представлять людям достойные образцы этой «новой литературы».

Тимур Абасов

Список победителей фестиваля «Флаэртиана» опубликован на сайте.

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