Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мост в Рождество Завершился XV Международный органный фестиваль Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть



Любовь Топоренко

Конечно, всё планировалось не так. Конечно, пятнадцатый праздник пермского органа должен бы стать по-настоящему юбилейным событием и очень международным: за время существования фестиваля представители более чем 30 стран приняли в нём участие, и по случаю юбилея многие из них готовы были поздравить Пермь. Понятно, почему планы рухнули, но… Всё получилось! Фестиваль не просто состоялся: он был и юбилейным, и даже в какой-то степени международным.

Органный фестиваль (6+) этого года стал жертвой двойного форс-мажора: сначала из-за международного карантина пришлось перевёрстывать программу, ориентируясь на отечественных исполнителей, а затем, уже перед самым началом фестиваля, в ноябре, в Пермском крае объявили новый запрет на массовые события, и пришлось переносить концерты на декабрь. Трудно себе представить, какие понадобились менеджерские усилия, чтобы эти трудности преодолеть!

Особенное восхищение вызывает невидимая зрителю работа пермской органистки Евгении Камянской, которая скромно, без лишних официальных регалий, но очень достойно выполняет обязанности программного директора фестиваля. Её обширные знакомства в музыкальном мире, умение дружить и договариваться не раз и не два спасали фестивальные события. Когда заболел трубач, который должен был играть в дуэте с органисткой Хироко Иноуэ, Евгения Камянская быстро договорилась с его коллегой Владиславом Лавриком, органистка и трубач сверстали новый концерт, и он прошёл — блестяще, душевно, ярко, возвышенно…

Ярко и возвышенно — так можно охарактеризовать каждую концертную программу из тех 11, что прошли за семь фестивальных дней. Это был сплошной парад шедевров. Не сговариваясь, исполнители старались наполнить Органный зал Пермской филармонии музыкой, которой легко сопереживать. Музыкой самой разной — от XVI до XXI века, но всегда мелодичной и не слишком сложной. Такие времена: сейчас важно тронуть за душу, а не заставлять размышлять; однако немало было и пищи для размышлений, поскольку выстраивались порой удивительные музыкальные параллели и аналогии, звуковые мосты между веками, новые смыслы и оттенки появлялись в знакомых с детства произведениях.

Это была очень насыщенная неделя. Поскольку программа акцентировалась на произведениях недлинных, в каждом концерте их было с десяток. Голова шла кругом от впечатлений! Каждый вечер после концерта хотелось посидеть в тишине и уложить в голове всё услышанное.

Исполнителей тоже было сложно сосчитать: на фестивале побывали и солисты, и большие коллективы — хор, оркестр, ансамбли; но в первую очередь органный фестиваль — это парад органистов, и каждый из них — индивидуальность. Органные фестивали за 14 лет своего существования познакомили пермяков с мощными органистами мирового масштаба. Нынче все исполнители были отечественные, за исключением японки Хироко Иноуэ, которая между тем тоже живёт в России; но говорить хочется о каждом.

Владислав Муртазин из Уфы подходит к органу очень по-мужски, свободно и несколько даже властно. Жаль, играл мало: акцент в этом концерте был сделан на национальном башкирском инструменте — курае.

Любовь Топоренко

Москвичка Марина Омельченко — интеллектуалка, интересная собеседница, современная стильная дама, которая относится к подбору программы концептуально, а к органу — вдумчиво и деликатно. Играла в Перми впервые, и очень хочется продолжить знакомство.

Лада Лабзина… Какое счастье, что есть Лада Лабзина! Профессор Казанской консерватории, она обучала пермячку Евгению Камянскую и играет на пермском органе со дня его инаугурации в 2003 году. Она побывала в Перми и с литературно-музыкальными композициями, и с детскими программами… И сейчас, став главным органистом концертного зала «Зарядье» в Москве, она по-прежнему любит пермский орган и пермскую публику. Совсем скоро приедет снова — со сказочной программой для детей «Снежная королева». За органом она легка и раскованна — свободный человек в своей стихии.

Столь же хорошо знаком пермякам Владимир Хомяков из Челябинска — очень интеллигентный исполнитель, внимательный к нюансам.

Очень часто современный органист — это… органистка. Эта музыкальная специальность — одна из самых «женских» в мировой исполнительской практике. Неудивительно, что фестиваль стал, кроме прочего, демонстрацией органного дресс-кода: распахивающиеся юбки поверх брюк, мантии, женские фраки, расшитые жемчугами спинки — ведь органист сидит, повернувшись к публике спиной! Органистке для изобретения концертного костюма одного вкуса недостаточно, нужна ещё и фантазия.

Как всегда, фестиваль проходил в формате «Орган плюс»: «король инструментов» выступал в дуэте с камерным оркестром, ансамблем, хором, певцом и самыми разными инструментами. Завсегдатаи фестиваля уже знают: органу очень идёт партнёрство с духовыми. Наверное, общность происхождения даёт о себе знать: считается, что орган — отдалённый потомок свирели, «флейты Пана»; так или иначе, но именно в ансамбле с духовыми инструментами у него выстраиваются особенно гармоничные отношения. Вот и в этом фестивале орган играл с квартетом саксофонов, с трубой и с башкирским кураем.

Причудливые сочетания коллективов и инструментов возникали порой прямо перед началом концерта. Многие исполнители встретились впервые здесь, на пермской сцене. Москвичка Марина Омельченко и струнный квартет имени Рахманинова из Сочи давно планировали вместе играть, но получилось впервые именно здесь, в Перми. Взяли при этом программу, для исполнения которой квартета недостаточно, и к команде присоединились пермские музыканты. Интенсивно порепетировали — и довольно большим камерным оркестром исполнили Сюиту для органа и струнных соль мажор Отторино Респиги, которая, между прочим, звучала в Перми впервые.

Вообще, премьер было много — почти в каждом концерте. Филармоническая публика открывала для себя музыку ХХ и ХХI веков, а главными героями фестиваля стали Отторино Респиги и Франсис Пуленк. Их глубокие произведения, вобравшие в себя многовековую традицию, звучали как кульминация развития органной музыки за всю историю человечества.

И конечно, был Иоганн Себастьян Бах. Он по определению главный герой любого органного фестиваля, но в этот раз его музыка звучала особенно настойчиво, в каждом концерте, словно напоминая раз за разом, что существуют в мире вечные, нетленные ценности. С музыки Баха фестиваль начался, а завершился он великой баховской Токкатой и фугой ре минор, которая исполнялась во время этого фестиваля дважды, и это было очень уместно.

Концерт органистки Хироко Иноуэ и трубача Владислава Лаврика, который назывался «Восток и Запад», выстраивался срочно, буквально «с колёс»: предполагалось, что приедет другой трубач, но он заболел, и филармония оперативно договорилась с Лавриком, выдающимся трубачом, который играл в Перми и с MusicAeterna, и с Российским национальным оркестром, а на органном фестивале продемонстрировал исключительную красоту «трубного гласа». В финале вечера он в дуэте с органом сыграл «Альпийскую мелодию» Ханнеса Апфольтерера. Эту по-настоящему духоподъёмную вещь Лаврик исполнял с тысячным оркестром на Красной площади в Москве, а в Перми за весь оркестр выступал орган.

Любовь Топоренко

Чрезвычайно трогательным получился вечер «Музыка, рождённая ветром», когда орган звучал в дуэте с башкирским кураем. В отличие от других артистических партнёрств, появившихся специально ради выступления в Перми, дуэт органиста Владислава Муртазина и кураиста Азата Айткулова существует уже более десяти лет, это по-настоящему сыгранный ансамбль, который позволил пермякам почувствовать красоту башкирской народной музыки во всём её разнообразии: были и лирические мелодии, и шуточные, и военные марши. Впрочем, в той части, когда Муртазин играл соло, он отлично исполнял немецкую музыку XVII—XVIII веков. Хотелось продолжения.

Лада Лабзина на сей раз приехала в Пермь в компании певца — контртенора Рустама Яваева. Высокий мужской голос, характерный для барочных произведений, настраивает на куртуазный и слегка манерный лад, и именно Лабзина и Яваев провели на фестивале традиционный вечер при свечах. Он планировался по традиции в Ночь искусств, 3 ноября, и начинаться должен был в 22:00… Ночь искусств прошла в Перми лишь виртуально, любители органа смотрели записи прежних концертов, которые транслирована филармония, но вечер при свечах всё же состоялся — пусть позже, но традиция была соблюдена. Звучала музыка, которую иначе как божественной не назвать: Panis Angelicus и Прелюдия, фуга и вариация Сезара Франка вышибали слезу даже у тех, кто никак не может отнести себя к меломанам-знатокам.

Строго соблюдались и другие прекрасные традиции пермского органного фестиваля: состоялись и благотворительные концерты, и детские, и даже два выездных концерта. Органистка Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга сыграла в пермском храме Георгия Победоносца на маленьком переносном органе-позитиве. Вместе с ней на сцену Георгиевского зала вышли солисты камерного хора «Петербургские серенады» Анна Кочетова (сопрано) и Даниил Лапшин (тенор). Творческая группа в составе титулярной органистки римско-католического кафедрального собора Москвы Марины Омельченко, струнного квартета имени С. В. Рахманинова (Сочи) и певицы — солистки «Вивальди-оркестра» Светланы Полянской (сопрано) — побывала в Губахе. И конечно, все концерты фестиваля транслировались в 25 виртуальных концертных залов Пермского края. Директор Пермской филармонии Галина Кокоулина с удовлетворением подводит итоги: около 1800 человек побывало в эти дни в Органном зале, который по распоряжению Роспотребнадзора заполнялся в «шахматном порядке», а вместе с посетителями виртуальных концертных залов зрителей набралось около 3000.

Любовь Топоренко

XV органный фестиваль — не первый подвиг Пермской филармонии в нынешнем специфическом концертном сезоне. Уже прошли перенесённые с весны фестивали Владимира Спивакова и Дениса Мацуева: филармония строго выполняет свои обязательства перед зрителями. Однако органный фестиваль — особенный. Большие проекты звёзд классической музыки прибывают в Пермь в готовом виде: Спиваков и Мацуев с командами готовят их в рамках федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны». Органный же фестиваль филармония делает абсолютно самостоятельно, при поддержке министерства культуры Пермского края. То, какую программу фестиваль собирает каждый год, каких исполнителей приглашает, насколько его программа остроумна и оригинальна — при скромных средствах и возможностях, не сравнимых с федеральными, — вызывает истинное восхищение.

Перенос Органного фестиваля с ноября на декабрь создал, конечно, сложности для исполнителей и организаторов, но придал событию новый — предпраздничный — оттенок. В Органном зале, окружённом предновогодней иллюминацией, то и дело звучали рождественские мотивы — то праздничный баховский хорал, то песенка Let it Snow. Чувствовалось приближение следующего филармонического фестиваля — Рождественского, который на днях уже начнётся.

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