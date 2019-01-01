Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Энергия камня Выставка в галерее «Марис-арт» объединила живопись и камнерезное искусство Поделиться Поделиться Твитнуть

Название выставки загадочно и наукообразно: «Три О2» — похоже на химическую формулу, что-то вроде «три молекулы кислорода». Это, конечно, нуждается в расшифровке: экспозиция в «Марисе» объединила две творческие семьи, чьи фамилии начинаются на «О», при этом от каждой семьи в выставке участвуют три человека. Вот и получается «Три О — дважды».

Роман Овчинников. Лось

Татьяна Пермякова

Имена, зашифрованные в этой «формуле» — Оборины и Овчинниковы. То, что камнерезы Овчинниковы — настоящая династия, знают все в Перми, кто интересуется искусством, но то, что патриарх пермской живописи Иван Артемьевич Оборин тоже был главой творческой семьи, известно немногим. Фаина, Роман и Татьяна Овчинниковы активно работают, не остаются в тени знаменитого основателя династии — Анатолия Моисеевича, их работы доступны и на выставках, и в продаже, а вот супруга художника Оборина Галина Фёдоровна и их дочь Елена Петровна — новые имена для ценителей изобразительного искусства.

Шесть авторов, два вида искусства… При этом объединяющее начало в экспозиции — вовсе не то, что фамилии двух семей начинаются на одну и ту же букву. Объединяющее начало здесь — Урал.

Татьяна Овчинникова-Дудник. Улитка

Татьяна Пермякова

Уральская тема, уральская красота — главное, о чём говорят все шесть «О», чьи работы показаны в «Марисе». Разные поколения, разная эстетика, но между живописью и скульптурой всё время возникают переклички, а экспозиция складывается в причудливую историю с несколькими важными линиями. Бажовские сюжеты в картинах Оборина будят воспоминания о камнерезе Даниле, о его дочери Татьяне — продолжательнице его дела, о том, как они создавали свои шкатулки и чаши, следуя воле камня, внимательно изучая его природный рисунок. В работах Фаины Павловны Овчинниковой, Романа Овчинникова и Татьяны Овчинниковой-Дудник — те же принципы, что у героев «Уральских сказов»: камень главный, он ведёт. Именно камень подсказывает, кто появится под инструментом камнереза — зверь, рыба, птица?

Пётр Оборин. Звездопад

Татьяна Пермякова

Картины Оборина, будь то пейзаж, натюрморт или сюжетное полотно, несут особый стиль и особую фактуру. Деревья, мхи, языки огня — всё это словно вырублено из камня. Неудивительно, что так часто в работах Оборина возникает собственно камень, горная порода — в изображении калийных шахт, пещер, да и просто — Уральских гор; но даже там, где камня нет — он всё равно есть. Он рядом.

Урал у Оборина — больше чем Урал. Это космос. Это особая планета. Здесь всегда чувствуется выход в иное пространство, которое глядит с полотен глазами ярчайших зимних звёзд, языками пламени и глубокими тоннелями шахт. Оборин был признанным мастером соцреализма, обласканным премиями, его картины были в главных музеях страны, а школьники писали по ним сочинения, но он упорно уходил от будничной реальности в надмирные высоты.

Конечно, Пётр Артемьевич Оборин — главный герой этой выставки, при всём уважении к его соседям по экспозиции. «Марис» давно работает с наследием мастера, много раз устраивал его выставки, и, казалось бы, ничего нового мы здесь не увидим… Однако нашлись ещё не выставлявшиеся работы, и, говорят, семейные закрома Обориных ещё не исчерпаны.

Галина Оборина. Натюрморт с тортом

Татьяна Пермякова

Жена Петра Артемьевича Галина Фёдоровна, конечно, не того масштаба художник. Таких, как она, принято называть «крепкими реалистами». Защищая свою новую героиню, директор «Мариса» Татьяна Пермякова напоминает, что художницы не стало в конце 1960-х, муж надолго её пережил. Неизвестно, куда пришла бы Галина Оборина, если бы ей довелось увидеть новые времена… Но знакомство с её лирическими пейзажами наводит на мысль, что она осталась бы верна этому жанру.

Галина Оборина. Хохловка

Татьяна Пермякова

Эти пейзажи написаны твёрдой, профессиональной рукой и с искренним чувством. Создавая эмоциональный противовес могучим полуфантастическим ландшафтам Петра Оборина, они иллюстрируют ту реальность, в которой рождаются каменные звери семейства Овчинниковых, — уральскую природу во всей её трогательной простоте. Такие картины на этой выставке тоже нужны, даже необходимы.

Живопись в составе «Три О2» — это тот мир, в котором живут неведомые зверушки, создающиеся семьёй камнерезов Овчинниковых из камнерезного «оазиса» Пермского края — села Красный Ясыл, расположенного по соседству с редчайшим месторождением селенита. Селенит, «теплый», словно светящийся изнутри, так заэксплуатирован коммерческим сувенирным производством, что его уникальность практически обесценилась. Овчинниковы и другие художники-камнерезы восстанавливают уважение к селениту и другим мягким поделочным камням.

Уважение к камню — важнейшая черта в творчестве всех членов этой семьи. Патриарх Анатолий Моисеевич Овчинников именно этим и замечателен — его камень буквально оживает, он становится одушевлённым предметом. Его родственники переняли эти качества признанного мастера. «Рыба мурена» Романа Овчинникова — прекрасный образец пермской камнерезной анималистики: камень обработан минимально, форма сохранена, и благодаря этому экзотическая рыба выглядит древней, архаичной, замшело-окаменелой. Этакое живое ископаемое, каким, собственно, мурена и является.

Пётр Оборин. Сказы-Бажова

Татьяна Пермякова

Пётр Оборин. Девушка с веткой черёмухи

Татьяна Пермякова

Жена Романа Татьяна Овчинникова-Дудник — москвичка, которая в глубокой провинции, в Красном Ясыле, нашла своё истинное призвание. Её работы в селените — настоящее открытие выставки «Три О2». Очертания животных едва намечены, медово-янтарная глыба камня самоценна, игра света в глубине каменной массы — важнейшая составляющая того образа, что создаёт художник, который не просто вырезает из камня зверушку, а проявляет его характер. «Слоны» и «Улитки» Татьяны Овчинниковой-Дудник — хиты выставки, особенно в эти солнечные дни бабьего лета, когда лучи света, проникающие в галерею через окна, щедро расцвечивают камень.

Старшая Овчинникова, Фаина Павловна, мама Романа и первая жена Анатолия Моисеевича, много лет была ведущим модельером комбината «Уральский камнерез». Её скульптура «Золушка», где образ девушки создаётся сочетанием медового селенита и белого кальцита, стала самой тиражируемой скульптурой комбината, её можно было найти в сувенирных магазинах на протяжении нескольких десятилетий. На выставке в «Марисе» можно увидеть и «Золушку», и другую классику «Уральского камнереза», а в целом работы Фаины Овчинниковой здесь играют примерно ту же роль, что и картины Галины Обориной: напоминают о времени, о среде, в которой творили великие представители семей на «О», создают объёмную картину творчества великих пермских династий. Без них эта выставка была бы неполной.

Есть в экспозиции «Три О2» ещё один герой — это камень собственной персоной. Та твёрдая, могучая субстанция, на которой прочно стоит живопись Оборина и скульптура Овчинниковых. Прекрасные камни из горнозаводских карьеров превращают выставку в инсталляцию, а привезла их собственноручно Татьяна Пермякова, предприняв для этого приключенческую экспедицию. Как Антей от Земли, пермские художники подпитываются энергией камня, находя источник сюжетов, красоты и вдохновения в его таинственных слоях и прожилках и в смутном отблеске света в его бездонной глубине.

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