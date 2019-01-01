Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Расписка на память В Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» прошла традиционная «Расписная суббота» Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

«Расписная суббота» — одно из самых любимых событий в календаре Пермского дома народного творчества «Губерния». Это, на первый взгляд, странно, ведь это не фестиваль, а профессиональный конкурс мастеров традиционной народной росписи, дело, казалось бы, сугубо цеховое. Однако «Губерния» всё умеет превратить в праздник: конкурс прошёл в ярко украшенной осенними букетами «Хохловке», у каждого деревянного памятника пели, плясали, играли на гармошках и балалайках фольклорные коллективы, выступали петрушечный театр и передвижная звонница, а для посетителей было множество развлечений — от райка и чаепития до народных игр с настоящими призами — леденцами на палочках — и возможности собственноручно расписать деревянную табуреточку после прохождения соответствующего мастер-класса.

Главные адресаты «Расписной субботы», впрочем, не посетители музея, а мастера; главный же герой, точнее, героиня — обвинская роспись. Именно ради неё всё затевалось, ради её сохранения и популяризации. На большей части Пермского края народные мастера использовали и продолжают использовать приёмы урало-сибирской росписи, распространённой на довольно большой территории, занимающей несколько регионов; однако кое-где по берегам Обвы и Сылвы приёмы росписи были совсем другие. Центром обвинской росписи был Ильинский, но были у неё поклонники и в Суксуне.

Алексей Баталин

Главная примета обвинской росписи — это так называемая «обвинская роза», цветок-бутон, лепестки которого плотно сложены в спираль. Такой же бутон, но уже в качестве сердцевинки цветка с восемью разноцветными лепестками — это «обвинская звезда». Есть у этой росписи и другие приметные свойства: её фон всегда яркий, как правило, оранжевый, а изображение на нём контрастное, синее или зелёное, мотивы только растительные, кроме знаменитой розы здесь всегда много изогнутых веточек-ёлочек.

Эта роспись использовалась в основном для украшения домашней утвари — ушатов, разделочных досок, туесов, деревянных ковшей и, конечно, прялок. Прялки с яркой обвинской росписью весьма ценились на ярмарках.

Обвинская роспись — наследие очень хрупкое. Будучи распространённой на совсем небольшой территории, она непременно исчезла бы в ХХ веке под напором традиционных общерусских или урало-сибирских мотивов, тиражируемых в сувенирных изделиях, если бы не усилия энтузиастов-этнографов, которые добивались и добились того, что этот феномен был включён в реестр российского нематериального культурного наследия. В последние десять лет активнейшим «двигателем прогресса» в этом направлении был ПДНТ «Губерния» со своей «Расписной субботой».

Алексей Баталин

«Кочующий» конкурс 10 лет назад впервые прошёл в Ильинском, затем в самом ПДНТ в Перми, затем гостил в Сайгатке, а после переехал в «Хохловку» и здесь задержался надолго. На каждой «Расписной субботе» конкурсанты расписывают одинаковые предметы. В Ильинском это были воздушные змеи (некоторые даже удалось запустить), позже расписывали коромысла, дуги для лошадей, столы, табуретки… Нынче конкурсным предметом было ведро, причём вёдра «работали» двух видов — деревянные банные и обычные металлические, поскольку конкурс проходил в двух номинациях: «дерево» и «металл».

Выбор предмета для юбилейного фестиваля был не случайным: этнограф Александр Черных, один из современных исследователей обвинской росписи, обнаружил историческое фото, на котором легендарный исследователь Прикамского севера, автор сборника «Северные сказки» Николай Ончуков запечатлён вместе с расписным обвинским ведром.

Расписывать вёдра съехались мастера из Ильинского, Верещагина, Лысьвы, Соликамска, Добрянки и Перми. Работали в технике обвинской, урало-сибирской и северной мезенской росписи. Приехал могучий десант из Нижнего Тагила — восемь человек. Именно тагильцы — Нэлли Кошкина, Михаил Матуков и Сергей Веселков — забрали все три приза в номинации «Металл». В номинации «Дерево» первое место заняла Людмила Романова из Верещагино, второе место никому не присудили, а два третьих поделили Татьяна Боталова из Перми и Ирина Овсянникова из Лысьвы.

Ирина Рудик

Дом народного творчества «Губерния»

Гран-при получила Ирина Рудик из Соликамска.

Вёдра, расписанные во время конкурса, станут реквизитом в многочисленных празднествах и театральных действах, проходящих в ПДНТ «Губерния». Специально для подобных событий в «Расписную субботу» мастера раскрасили ещё один предмет — волшебный сундук-теремок с множеством дверей, за которыми будут спрятаны «настолки» и головоломки для семейных квестов.

Несмотря на множество увеселений, «Расписная суббота» — событие серьёзное, отчасти научное, и познавательный аспект здесь не менее важен, чем развлекательный. Весь день в «Хохловке» проходила выставка расписных прялок из коллекции Пермского краеведческого музея, на большом экране шли фильмы о прикамской росписи, снятые «Губернией», а этнограф из Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН и певица из «ТриГолоса» Марина Суханова проводила экскурсии, во время которых живо рассказывала, как в экспедициях собирались расписные интерьеры хохловских изб.

Но всё же самым увлекательным занятием было смотреть, как работают мастера.

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