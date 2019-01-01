Вера Гиренко Реки, happy birthday! Фоторепортаж с водных фестивалей конца недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Клоц

С 11 по 15 сентября в Перми отмечали «День рождения рек». При этом водные фестивали этим не ограничились — в выходные также состоялся фестиваль «Спорт на воде».

Центром экологического просвещения стал музей современного искусства PERMM. Здесь проходили круглые столы, где обсуждались вопросы взаимодействия искусства, городского экологического и социального активизма. По словам координатора проектов в защиту речки Зелёнки, члена общественного консультативного совета по экологии при главе города Перми Алексея Хорошева, экология и искусство ближе, чем многим из нас казалось до сих пор.

«Они могут взаимодействовать с учётом определённых этических и эстетических требований, главным из которых является «не навреди». Этот принцип сейчас активно развивается в концепции биофильного дизайна, плоской онтологии, подразумевающих равенство всех сущностей и установление тонких гармонических связей с окружающим миром, основанных на врождённой любви ко всему живому. Другим важным принципом является чувство места и меры и принятие ландшафта как сильного фактора формирования человеческой личности и локальной идентичности», — рассказал Алексей.

Здесь же, в PERMM, с лекциями выступали резиденты из других городов. В частности, художник из Кронштадта Илья Долгов, известный в России своими инсталляциями из природных материалов, рассказал, что экоподход в искусстве должен поддерживать идею устойчивого и непредсказуемого разнообразия.

«Если говорить о специфике именно искусства и его роли во взаимоотношении людей с другими живыми созданиями и их сообществами, то в своём творчестве я стараюсь следовать за идеями писательницы Урсулы Ле Гуин, которая считала, что для изменения мира нам нужно в том числе иначе рассказывать друг другу этот мир. Нужны новые истории и новые голоса. Художественная практика как раз может работать в той части мира, которая состоит не из объектов и действий с ними, а из привязанностей, переживаний, влечений, смыслов, родства и так далее. Художницы и художники могут помогать людям устанавливать более тесные связи с природой именно в сфере «экологии смысла»: вовлечённой, немного смутной, интимной. Эти связи важны не только как соединительная ткань для отдельных существ и их жизней — они важны сами по себе, они составляют огромную ценность нашего существования», — рассказал Илья, отвечая на вопрос о том, зачем природе искусство.

Экскурсии по долинам малых рек стали для горожан чем-то вроде экологического и одновременно краеведческого практикума. В сопровождении кураторов того или иного маршрута, экскурсоводов PERMM предлагалось побывать, возможно, на самых «нехоженых» тропах Перми. Таких, как, например, Липовая гора, леса которой из-за удалённости от центра города находятся в состоянии, близком к естественному. Или — долина реки Егошихи.

«Этот маршрут объединяет разные исторические и культурные эпохи. На нём можно увидеть слоистые медистые песчаники пермского периода, которым более 300 миллионов лет. Это их увидел английский геолог Родерик Импи Мурчисон во время путешествия по Пермской земле и выделил в истории Земли новый геологический период — пермский период», — поведала об одной из достопримечательностей маршрута экскурсовод PERMM Вероника Альянаки.

Развлекательная программа развернулась 13 сентября на набережной Камы — главной пермской реки. На площадке «Разделяй и празднуй» в игровой форме горожанам рассказывали об источниках появления мусора в реках и об оптимальных способах обращения с отходами.

«Пластиковая бутылка может разлагаться в реке около 100 лет, бутылка из стекла — более 500 лет. Такой мусор лучше отдавать на переработку», — сообщила координатор программы Анна Остапенко.

Здесь же, на набережной, можно было услышать живую музыку, как нельзя более подходящую экологической тематике фестиваля. Программу концерта этнической музыки в современной интерпретации «Люди реки» подготовил продюсерский центр KAMWA. Музыкантов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска объединил интерес к воссозданию традиционной музыки разных народов. Со сцены звучали суфийские раги и макамы, индийская бансури, армянский дудук, электроника и магически-притягательные песни.

Завершился фестиваль в сумерки воскресенья зрелищным парадом светящихся воздушных рыб. В течение дня этих бумажных существ взрослым и детям предлагалось сделать из картона и фольги. И вот вечером, согласно фестивальной легенде, «со дна Камы и всех малых рек поднялись волшебные рыбы и проплыли по набережной, освещая всё вокруг».

А до этого на Каме прошёл заплыв «Спорт на воде».

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