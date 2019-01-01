Алёна Морозова Инвестиции в село Господдержка фермеров помогла создать 300 новых рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2020 году на поддержку фермеров направлено 300 млн руб., что на 24% больше, чем в прошлом году. По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина максимальный размер одного из видов поддержки — гранта для семейных животноводческих ферм — будет увеличен с 10 млн до 15 млн руб. В сентябре краевой минсельхоз планирует объявить соответствующий конкурс. Для помощи фермерам в сбыте продукции будет разработано мобильное приложение «Где фермер?»: на экране мобильного телефона пермяки смогут найти ближайшего фермера, информацию о его продукции и контакты.

Поддержка инвестиций

По данным краевого минсельхоза, в 2020 году на поддержку сельхозпроизводителей из всех источников предусмотрено свыше 3,5 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. уже доведены до них. Среди получателей этой поддержки не только крупные фермы, но и небольшие хозяйства.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Фермеры производят качественный натуральный продукт и создают рабочие места в небольших населённых пунктах. За три года правительство Пермского края поддержало 124 проекта фермеров, при этом создано порядка 300 новых рабочих мест на селе.

По данным краевого минсельхоза, большинство проектов, реализуемых при господдержке, в 2017—2019 годах связаны с откормом крупного рогатого скота (46 проектов). На втором месте — производство молока (35). Затем идёт выращивание зерновых, картофеля и овощей (8). Производители мёда и ягод реализовали за три года по семь проектов, ещё пять связаны с заготовкой сена, четыре — с выращиванием рыбы. Также средства господдержки были выделены на создание или модернизацию двух козьих и двух перепелиных ферм. На иные направления деятельности фермеров приходится ещё восемь проектов. «Благодаря этой поддержке поголовье в крестьянско-фермерских хозяйствах Пермского края в 2019 году выросло на 4%, производство молока — на 5%, а яиц — на 23%», — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.

Всего в Пермском крае работает порядка 1,5 тыс. фермеров и 157 сельхозкооперативов (ещё семь находятся в процессе создания). Наибольшая доля фермеров среди населения — в Бардымском, Большесосновском и Еловском районах. По количеству фермеров лидируют Пермский район (130 человек) и Кунгурский городской округ (109 человек).

Из 300 млн руб., предусмотренных на развитие малых форм хозяйствования, 51 млн руб. — средства, поступившие в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Из них 33 млн руб. — это грант в рамках проекта «Агростартап», 18 млн руб. — средства на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Оставшиеся 249 млн руб. направлены в этом году на поддержку начинающих фермеров (127 млн руб.), семейных животноводческих ферм (62 млн руб.) и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (60 млн руб.).

На все виды поддержки уже проведён отбор заявок. Краевой минсельхозпрод в сентябре предусмотрел дополнительную возможность получения финансирования для кооперативов и семейных ферм. Все начинающие фермеры, не выигравшие в этом году гранты, смогут получить субсидии от краевого министерства социального развития и льготный кредит по тому же пакету документов, который готовился для участия в конкурсе грантов.

Полезная практика

Фермер из Краснокамского городского округа Наталья Усова первый грант в размере 4 млн руб. по программе развития семейных животноводческих ферм получила в 2014 году (общая стоимость проекта — 7 млн руб.). Благодаря этому поголовье на её перепелиной ферме к концу 2016 года было увеличено до 100 тыс. голов. В 2017 году по этой же программе она получила 10 млн руб. на развитие переработки. В результате выручка выросла с 33,6 млн до 44,3 млн руб., а объём производимой продукции — с 9,6 млн яиц в 2017 году до 14,7 млн яиц в 2019 году.

В 2016 году кооператив «Колос» получил грант в размере 15 млн руб. на строительство овощехранилища. Стоимость проекта — более 25 млн руб. Сегодня овощехранилища «Колоса» располагаются на территории Ординского округа и Кунгурского района. Объём перерабатываемой сельскохозяйственной продукции увеличился с 4 тыс. т в 2016 году до более чем 8 тыс. т к 2019 году. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции выросла с 16 млн руб. в 2016 году до 123 млн руб. в 2019 году.

В 2017 году фермер Эльмир Мардамшин из Ординского района получил грант на развитие семейной фермы в размере 10 млн руб. Это позволило провести модернизацию, купить комбайн и увеличить поголовье на 100 голов крупного рогатого скота. В результате к 2019 году объём производства молока был увеличен до 818 т. «Покупка новой техники — это очень затратное мероприятие, без помощи государства здесь не обойтись, — говорит Эльмир Мардамшин. — Сельское хозяйство — дело рискованное, не всегда можешь угадать с погодой. Поэтому нужно технику обновлять. Если не идти в ногу со временем, не получится добиться нужных результатов».

В 2017 году фермер Анатолий Боровских из Ильинского городского округа построил ферму на 200 голов крупного рогатого скота. Её общая стоимость составила 22 млн руб., 10 млн руб. из них он получил по программе развития семейных животноводческих ферм. «Строительство дало толчок росту объёма производства молока, произошло увеличение количества рабочих мест, улучшение условий труда, — говорит Анатолий Боровских. — Хочу в следующем году строить новую ферму, рассчитываю вновь получить господдержку. Есть планы по расширению переработки — хочу делать кефир, йогурт и ряженку. Прошу увеличить предельный размер гранта для семейных животноводческих ферм, поскольку 10 млн руб. по нынешним временам — это маловато».

Дмитрий Махонин предложение поддержал, «поскольку фермерам это нужно, а законодательство это позволяет сделать», и поручил краевому минсельхозу подготовить пакет документов.

Сбыт

У Анатолия Боровских сбыт налажен — его продукция под собственной торговой маркой поступает в 60 торговых точек в Ильинском и Перми. Но не у всех фермеров есть возможность зайти в торговые сети или открыть собственный магазин.

Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

— Главным препятствием для развития фермерских хозяйств являются сложности в реализации небольшого, но постоянного объёма продукции. Фермеры ориентированы в основном на прямые продажи людям, проживающим рядом. Для многих логистика и маркетинг являются сложной задачей. В этом мы видим свою цель.

Небольшие производители могут реализовывать свою продукцию на сезонных и сельскохозяйственных ярмарках. В 2019 году в регионе провели более 1,5 тыс. таких ярмарок. С начала июля, после того как проведение сельхозярмарок было разрешено, только в Перми, по данным Пермского городского бизнес-инкубатора, проведено уже 10 ярмарок. Для участия в такой ярмарке фермеру достаточно подать заявку через сайт http://incubatorperm.ru/yarmarka/.

Кроме того, в середине июля по поручению Дмитрия Махонина был скорректирован порядок проведения закупок в бюджетные учреждения. Благодаря этому у небольших фермерских хозяйств появилась возможность напрямую участвовать в торгах на поставку отдельных видов продукции — мяса, молока или овощей — в местные детские сады, школы и стационары. В краевом центре развития компетенций уже проводится обучение для фермеров, которые намерены воспользоваться этой возможностью.

«Мы должны помогать фермерам с реализацией продукции, не каждый способен создать торговую точку, выйти в торговые сети или заявиться на торги для поставок в социальные учреждения. В регионе уже действуют такие площадки, но нужно их развивать», — заявил Дмитрий Махонин.

На эти цели также должно работать мобильное приложение «Где фермер?», разработка которого уже ведётся по поручению краевого правительства. Благодаря ему каждый житель региона сможет узнать, где находится ближайшее фермерское хозяйство, какую продукцию там можно приобрести, а также как с ним связаться. «Это было бы хорошей возможностью для пчеловодов рассказать о своей продукции, — отмечает пасечник из Барды Азат Галимзянов. — Это позволит расширить выбор для потребителя. Хорошо было бы, если бы там была информация обо всех видах продукции, которую производят пчеловоды, и её свойствах. На обычной пасеке делают до 10 наименований продукции, в том числе пергу, воск, маточное молочко». Азат Галимзянов также предлагает указывать в приложении страницу фермера в соцсетях.

Приложение вполне может увеличить сбыт у небольших производителей, отмечает сыродел из Соликамска Наталья Букина. «Но не у всех фермеров на производстве есть свой магазин, — говорит фермер. — Тем более не у всех есть такая возможность: например, для безопасности продукции на производство сыра потребителям лучше в принципе не заходить. Поэтому важно, чтобы в приложении была возможность обозначить торговые точки, куда мы поставляем свою продукцию». Наталья Букина также предлагает дополнить карту Пермского края информацией, которая могла бы привлечь туристов и дачников: фермами, на которые можно было бы заехать и пообщаться с животными, а также какими-то местными достопримечательностями.

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