Дмитрий Енцов журналист Стройка в эпоху ковида Нынешний День строителя выпал на очередной кризис, на этот раз коронавирусный Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В воскресенье, 9 августа, прошёл очередной, 64-й по счёту День строителя. Последние пару десятилетий во время празднования в коллективах стройкомпаний считается обычным делом хотя бы один тост сказать о том, что и этот кризис переживём.

На этот раз кризис оказался совершенно не­ожиданным. Однако пока он не сильно сказался на отрасли. Более того, согласно данным Пермьстата, жилищное строительство в Прикамье за первые полгода даже показывает рост — всего построено на 11,7% больше, чем за те же полгода 2019-го (432,8 тыс. кв. м жилья против 395 тыс. кв. м).

Особенно прогрессирует многоквартирное строительство — введено 198 тыс. кв. м в этом году против 110,6 тыс. кв. м в прошлом году (грубо говоря, построено 6 тыс. квартир против 4,7 тыс.).

Но эти показатели «нагнаны» в основном за докарантинный период, поэтому о реальных «цифровых» последствиях пандемии можно будет судить по дальнейшей квартальной статистике и итогам второй половины года.

Тем не менее большинство застройщиков не отрицает того факта, что пандемия заставила несколько сбавить темпы строительства. По крайней мере, это касается апреля, когда компаниям приходилось организационно перестраивать работу: составлять списки работников, которым нужно выдать разрешения, оборудовать стройплощадки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и т. д. Но все утверждают, что катастрофы не произошло.

Пандемия повлияла и на организацию труда. Во-первых, в самом начале самоизоляции пришлось оптимизировать количество рабочих на стройплощадках. Во-вторых, административный состав (или часть его) многих компаний был отправлен работать дома. Эхо такого организационного решения, похоже, пронесётся и в посткарантинное время — не всех сотрудников руководители готовы вернуть в офисы. Касается это прежде всего бухгалтеров, экономистов, маркетологов.

При этом, похоже, направление продажи квартир окончательно ушло в онлайн (такая тенденция наблюдается давно, но ковид фактически «помог» завершить этот переход).

«Сегодня бизнес балансирует между полноценным возвращением в офис и частичной удалённой работой, комбинирует посменный режим работы сотрудников с постоянным. У некоторых не обошлось без сокращения штата и офисных площадей. В период карантина PAN City Group все сделки незамедлительно перевёл в формат онлайн», — говорят аналитики PAN City Group.

Гендиректор компании «Девелопмент-Юг» в Перми Алексей Скрипкин также отмечает, что максимальное влияние пандемия оказала на отдел продаж: «Здесь изменения просто космические. Мы, как федеральный застройщик, всегда шли в ногу с новыми технологиями, стремились автоматизировать многие бизнес-процессы. Но, например, реализация процесса онлайн-сделок мне казалась возможной только через пять—семь лет, поскольку на законодательном уровне этот процесс урегулирован не был. Однако не прошло и месяца с начала пандемии, как процесс онлайн-сделок был запущен».

Кризисная ситуация не привела к тому, чего многие опасались, — к провалу рынка продаж. Мартовский «предковидный» всплеск покупательской активности сменился логичным апрельским падением: банки не работали, передвигаться по городу формально было запрещено, плюс финансовая нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне — всё это могло привести к плачевным результатам.

Но начиная с мая, а особенно с июня, покупательская активность на удивление возросла. Более того, несколько застройщиков рапортовали о том, что планы продаж даже перевыполняются. Причину этому специалисты видят в господдержке.

Алексей Скрипкин отмечает, что пандемия оказала существенное влияние на снижение объёмов продаж только в апреле, когда режим самоизоляции был жёстким. «Примечательно, что в этом году не было традиционного летнего снижения покупательской активности. В связи с действием режима самоизоляции и ограничением выезда за границу люди остались в городе, сэкономили деньги на отдыхе и охотно занимаются приобретением жилья», — говорит эксперт.

По мнению многих участников рынка, основное влияние на покупательский всплеск оказало введение субсидированной ставки по ипотеке — платёж по ней фактически стал меньше арендной ставки на аналогичную квартиру. Как итог, доля новых сделок по покупке квартир на условиях ипотеки доходит до 100%.

«Благодаря мерам господдержки не встали ни стройки, ни продажи. Сейчас, в традиционно тихий и иногда проседающий по показателям продаж летний сезон, мы наблюдаем совершенно другую картину. Клиенты есть, и они готовы покупать квартиры на первичном рынке, где процент по ипотеке ниже, чем на вторичном, примерно на 3,5%», — резюмирует директор строительной компании «ИнГрупп» Алексей Перевозчиков.

При этом застройщики опасаются, что если государство больше не будет оказывать поддержку, то это может привести к массовому сокращению количества сделок. Поэтому эксперты осторожны в прогнозах — уже никто не строит долгосрочных планов, максимум до осени этого года.

Существует и психологический страх второй волны пандемии, которая может сильнее ударить и по покупателям, и по отрасли.

«Если вернутся жёсткие ограничения, связанные с пандемией, это может оказать негативное влияние на рынок недвижимости. При закрытых МФЦ появляются сложности с регистрацией договоров долевого участия. Кроме того, растёт неуверенность потребителей в стабильности их доходов и в экономической ситуации в целом», — поясняет руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа ГК «ПМД» Артём Савельев.

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