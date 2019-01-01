Дмитрий Енцов журналист Точка для взлёта Министр транспорта России Евгений Дитрих обсудил в Перми окончание реконструкции аэропорта и развитие сети пригородных электричек Поделиться Поделиться Твитнуть

Первым делом — телетрапы

Пермь посетил министр транспорта России Евгений Дитрих. Одной из ключевых целей визита стало развитие транспортной инфраструктуры региона, в частности реконструкция аэропортового комплекса «Большое Савино».

Открытие нового авиатерминала в 2017 году является лишь частью всех изменений на территории аэровокзала. А именно — реконструкция перрона (позволит наконец-то присоединить к зданию аэропорта пять телетрапов ThyssenKrupp, которые прибыли в Пермь в июне прошлого года), реконструкция рулёжной дорожки С, укрепление взлётно-посадочной полосы и установка нового навигационного оборудования, благодаря чему появится возможность принимать все типы воздушных судов, включая самые «тяжёлые».

Из всего перечисленного ближайшее по плану — перрон и телетрапы. Сегодня на объекте трудятся более 100 человек, задействовано 20 единиц техники. Генподрядчиком выступает компания «Стройтрансгаз».

Евгений Дитрих поручил закончить работы по перрону и телетрапам до наступления холодов, отметив, что всё это не должно влиять на качество инфраструктуры.

«На территории аэропорта ведётся масштабная реконструкция, несмотря на то что объём финансирования в сравнении с аналогичными объектами меньше. Никто на будущий год контракт продлевать не будет. Поэтому нужно контролировать подрядчика, работы должны проводиться в срок и качественно, чтобы потом не бороться с последствиями ускоренного темпа. До холодов вся работа должна быть завершена», — отметил министр.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что сейчас подрядчик уже близок к установке телетрапов. «Мы надеемся, что в сентябре эти работы будут завершены и аэропорт станет более комфортным для пассажиров. При этом важно помнить о дальнейшем развитии Большого Савино как международного аэропорта. Сейчас необходимо реконструировать взлётно-посадочную полосу. Её укрепление позволит пермскому аэровокзалу принимать все виды воздушных судов, а значит, расширит возможности Пермского края по развитию авиасообщения», — отметил Дмитрий Махонин.

Советник директора компании «Стройтрансгаз» Владимир Квасов пояснил, что работы осуществляются в несколько рабочих смен, чтобы ускорить темпы.

«Сегодня занимаемся бетонными работами, связанными с укладкой марочного бетона, в режиме ручной кладки ведётся монтаж асфальтобетонной смеси на перроне. Делаем рулёжные дорожки. Вышли на заключительный этап перед установкой телетрапов», — отметил представитель подрядной организации.

При этом в работе применяются машины, которые позволяют укладывать определённую толщину бетона и вести постоянный лабораторный и геодезический контроль. На площадке уже смонтированы мачты освещения, лотки системы водоотведения, готовится к установке светосигнальное оборудование.

«На площадке есть участок, где будет уклон с лотками для сбора влаги. Это позволит бетону быть всегда сухим и готовым к работе. Такая технология обеспечит покрытию морозостойкость и долговечность. Лет сто пролежит», — резюмировал Владимир Квасов.

Отметим, что в мае этого года руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько дал указание завершить реконструкцию и расширение части перрона общей площадью 33,9 тыс. кв. м (сейчас из них готово 7 тыс. кв. м), реконструкцию рулёжных дорожек и водосточно-дренажной системы до конца 2020 года.

Новая «взлётка»

Гендиректор управляющей аэропортом компании ООО «Новапорт» Сергей Рудаков отметил, что все сроки выполняются, в том числе и по дальнейшим этапам: «Мы разработали проект, он включает самые необходимые работы: укрепление взлётно-посадочной полосы, 13 стоянок (в перспективе), реконструкция перронов и одной рулёжной дорожки. Проектом предусмотрено семь этапов».

К 30 июля проект будет готов к прохождению госэкспертизы, которая должна завершиться осенью.

Евгений Дитрих напомнил, что проект реконструкции аэропортового комплекса «Большое Савино» является одним из ключевых в России, об этом ещё 1 апреля сообщил президент Владимир Путин.

«Президент дал указание посмотреть все планы по крупным проектам, нацпроектам, а именно комплексные планы по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры до 2030 года. Как раз сейчас мы анализируем, что реально успеем сделать к 2024 году, какие проекты нам нужно ускорить с учётом бюджета и других факторов. На основе документации, которая будет отправлена на экспертизу, будет подготовлено письмо о том, что мы ищем средства на финансирование этого проекта», — заявил министр транспорта России.

Следующий этап — работы на взлётно-посадочной полосе и установка новой навигационной (радиомаячной) системы инструментального захода на посадку СП-200.

Что касается навигационного оборудования, то в систему установки войдут аппаратные контейнеры, антенные системы, выносное контрольное и антенно-мачтовое устройства, аппаратура дистанционного управления, курсовой радиомаяк (КРМ-32), глиссадный радиомаяк (ГРМ-32), маркерные радиомаяки, дальномерный навигационно-посадочный радиомаяк, прибор контроля дальнего поля и так далее.

Всё оборудование предназначено для систематизации информации об отклонении от номинальной траектории снижения воздушных судов, а также для определения моментов пролёта точек на траектории захода на посадку.

Обновлённая взлётно-посадочная полоса позволит принимать воздушные суда вплоть до тяжёлых грузовых и самых больших авиалайнеров мира, например «Боинг-747», «Боинг-777» и А380.

Общая площадь реконструкции составит 313,6 тыс. кв. м, в том числе 187 тыс. кв. м — взлётно-посадочная полоса. Общая сумма инвестиций — 4,6 млрд руб. Планируется, что реализация проекта начнётся в следующем году. При получении необходимого финансирования завершить работы планируется в 2023 году.

Электрички до Краснокамска и Закамска

Ещё одой важной темой обсуждения транспортного развития Перми и края стало перспективное расширение сети движения пригородных электропоездов. При этом планируется активно использовать для перевозок комфортабельные электрички «Ласточка» с биотуалетами, кондиционерами, багажными отсеками и розетками для зарядки гаджетов.

В частности, в стадии детального обсуждения находится открытие рейсов до Краснокамска и Закамска. Об открытии маршрута до Краснокамска говорят уже не один год, но вопрос сдвинулся с места только в апреле этого года, когда руководство Пермского края и Свердловской железной дороги подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на 2020—2022 годы.

«У жителей края есть спрос на новые маршруты «Ласточек». Они точно будут востребованы. Важно, что эти маршруты позволят разгрузить Камский мост», — отметил Дмитрий Махонин.

24 июня уже состоялся тестовый запуск. Пока без пассажиров, но со специалистами на борту для сбора информации в преддверии полноценного открытия маршрута. Поезд проследовал через Закамск и Оверята. Поездка заняла 50 минут.

Пока тормозом запуска этого перспективного направления служит неполная железнодорожная инфраструктура. Одно дело просто запустить поезд между двумя станциями, другое — оборудовать промежуточные станции, перроны, освещение (в том числе и расширить контактную сеть).

Реализация проекта предполагается в три этапа. Первый запланирован на период с июля по сентябрь и включает капитальный ремонт инфраструктуры, строительство остановочного пункта на станции Краснокамск, обустройство временных платформ на станциях Никитино, Шоссейной, Заводской, обустройство переезда на ул. Подлесной.

Второй этап запланирован на 2020—2021 годы и включает в себя электрификацию пути на станции Оверята со строительством платформы, остановочных пунктов и пешеходных переходов на станциях Никитино, Шоссейной, Заводской.

Третий этап намечен на 2021—2022 годы и включает строительство транспортно-пересадочного узла Краснокамск, совмещённого с автовокзалом. После этого поездка из одного конечного пункта в другой должна сократиться в два раза и занимать 25 минут.

Всё это не означает, что нужно ждать именно 2022 года, чтобы запустить направление. Работы будут проводиться параллельно с открытием маршрута, которое запланировано на сентябрь текущего года.

По словам начальника СвЖД Ивана Колесникова, с 1 сентября планируется запуск 10 «Ласточек», а к 2023 году на маршруте будет курсировать до 30 поездов в сутки.

Согласно расчётам, новым маршрутом в 2020 году будут пользоваться порядка 67 тыс. пассажиров в месяц, а при реализации третьего этапа в 2022 году — почти 190 тыс. пассажиров.

«Организация железнодорожного сообщения Пермь — Краснокамск — это проект, который уже на старте вполне может составить конкуренцию альтернативным видам транспорта на рынке пригородных перевозок по всем ключевым факторам — скорость, цена, комфорт, безопасность», — отметил Иван Колесников.

Что касается запуска «Ласточек» до Закамска, то одна из задач для его реализации — передача в собственность ОАО «РЖД» железнодорожной ветки Пермского порохового завода. Это позволит организовать на маршруте пять новых остановочных пунктов.

При выполнении всех условий к 2022 году на маршруте Пермь — Закамск может быть запущено 24 электропоезда, что позволит ежемесячно перевозить 150 тыс. пассажиров.

Реализация проекта позволит в два раза сократить время в пути от самой дальней точки Кировского района до центра Перми с полутора часов до 45 минут.

Кроме того, предметом обсуждения с Евгением Дитрихом стали ещё несколько перспективных направлений. В частности, запуск электричек по правобережной части Камы по маршруту Голованово — Пермь-Сортировочная — Оверята. Это направление пока находится в стадии проработки.

«Прогнозируемая частота курсирования поездов в Пермской агломерации с протяжённостью 80 км позволит на отдельных участках создать аналог наземного метро по примеру технологии, реализованной на Московском центральном кольце. А развитие пригородных перевозок в Пермском крае в целом позволит увеличить пассажиропоток в долгосрочной перспективе в два раза, до 15 млн человек в год», — резюмировал Иван Колесников.

Евгений Дитрих положительно оценил все начинания, но отметил, что в погоне за охватом пассажиропотока нельзя забывать и об обязательной для этого комфортной инфраструктуре.

«Это и ускорение посадки и высадки пассажиров, и повышение безопасности. Высокие платформы — конечно, совершенно другой уровень и класс, когда не надо залезать наверх по ступенькам. Люди пожилого возраста смогут спокойно зайти в вагон, а мамам не придётся карабкаться с колясками», — резюмировал Евгений Дитрих.

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