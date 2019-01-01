Елена Синица Лара Павлова «Ко всем своим работам отношусь как к детям» Художник-иллюстратор Анастасия Столбова — о культурных кодах детства и ценности творческого обмена Поделиться Поделиться Твитнуть

В профессии с 2011 года.



Стиль: детская иллюстрация.

Достижения: проиллюстрировала 15 книг (без учёта переизданий). Сотрудничала с крупнейшими издательствами России: «ЭКСМО», «Махаон», «Акварель», «Речь», «Оникс-Лит». Оформила книгу для губернаторского проекта «Подарок первокласснику». Участвовала более чем в 30 сборных и семи персональных выставках. Проводила мастер-классы и авторские курсы по мультипликации в школах и библиотеках Перми, Музее современного искусства PERMM, в рамках книжного фестиваля на Красной площади в Москве. Участвовала в работе над упаковкой новогодних подарков кондитерского объединения «Красный Октябрь, Бабаевский, РотФронт» и в создании клипа группы «Фрукты» к фестивалю «Московское варенье».

Кредо: Замечать в жизни светлые моменты и рисовать только хорошее, чтобы его в этом мире стало чуточку больше.

Евгений Дёмшин

— 21 июля в галерее «Пермский период» открылась выставка «Самый лучший день», на которой представлены работы четырёх авторов, включая вас. Расскажите, пожалуйста, подробнее об экспозиции и своих впечатлениях.

— На этой выставке можно будет окунуться в атмосферу детства и лета, почувствовать себя маленьким. Каждый художник по-своему видит этот мир, да и детство у всех было разное, но можно сойтись в одном: детство — это время счастья. Настоящего, беззаботного. Поэтому во всех работах выставки счастье показано разными способами. Зритель непременно найдёт образ, который тронет его внутреннего ребёнка.

«Пермский период» — новая галерея, и эта выставка в ней вторая по счёту. Мы её первооткрыватели, впереди большое творческое плавание. Могу сказать, что это почётно и очень ответственно. Я благодарна, что моё творчество замечают и приглашают поучаствовать в различных проектах.

— На вашем счету много выставок, даже несколько персональных...

— Мои картины побывали в Риге, Москве, Питере, Нижнем Новгороде и разных городах Пермского края, но чаще всё же участвую в пермских выставках. Очень люблю «Арт-Пермь», она масштабная, насыщенная, на ней выросло целое творческое поколение, ведь ей уже 20 лет. С особенной теплотой вспоминаю выставки в просторном и светлом зале библиотеки им. Пушкина, там был свободный вход, поэтому каждый мог зайти и полюбоваться картинами.

Для любого художника выставка — это знакомства с интересными людьми, возможность показать своё творчество и найти новый дом для картины. Ко всем своим работам отношусь как к детям, поэтому мне важно, где они будут жить и кого будут радовать.

Художники зачастую творят в своём мирке — мастерской или студии, а выставка позволяет выйти в свет и автору, и его работам. На выставке можно увидеть, как сделана картина: разглядеть живые штрихи карандаша по неровной бумаге, как разлетелась краска в радужных брызгах от будто бы случайного движения кистью, как появился свет из большого пятна. Вся эта магия рисования складывается в образ, который становится окном между миром художника и его зрителем.

— Есть информация, что вы состоите в Сообществе иллюстраторов. Что это за организация и как вообще обстоят дела в российской индустрии иллюстраторов?

— Про Сообщество иллюстраторов я не слышала, но существует сайт illustrators.ru, где зарегистрированы многие отечественные иллюстраторы: признанные мастера и начинающие авторы. Это площадка со шкалой рейтинга, публичными портфолио и хорошими заказами от крупных издательств — в этом большой плюс. У меня там есть страничка. А ещё в 2014 году меня приняли в Профессиональный союз художников России. Теперь и маленькие корочки есть, что ты не бесхозный художник, а «с документами», как говорил Матроскин.

Ещё могу отметить Международный фестиваль книжной иллюстрации «Морс», проходящий в Москве, который объединяет иллюстраторов, художников, издателей. Его относительно недавно создала небольшая группа художников и дизайнеров. Это первое в России крупное мероприятие, где иллюстраторы могут собраться для обмена опытом. Приезжаешь, общаешься с такими же, как ты, смотришь на их уровень, старания, мечты — от этого загораешься идеями. Там проходит множество полезных лекций и мастер-классов от лучших преподавателей и именитых иллюстраторов. На них рассказывают, как себя правильно презентовать, как найти свою аудиторию, как развивать свои навыки. Можно пообщаться с издателями лично и показать им своё портфолио — для начинающих это настоящий подарок, кого-то даже сразу же берут к себе.

Самая активная тусовка иллюстраторов именно в Москве. Там молодые художники могут спонтанно организовать «рисовашку»: единомышленники встречаются в кафе или в парке и рисуют, параллельно общаются. В Перми этого не хватает, как мне кажется, и с иллюстраторами тут особо не пересекаешься. У нас ведь нет подобных графических вузов. И общение с коллегами по цеху в основном идёт через инстаграм, у нас есть общая беседа с девочками-иллюстраторами из разных городов, очень удобно, что можно вопросы насущные задавать и тебе всё подскажут. Ну и стараюсь путешествовать со своим творчеством. Езжу на разные фестивали: в Питер, в Москву, примерно два раза в год получается. У меня в комнате есть огромная стена, на которую прикреплены открытки любимых авторов, с которыми я там познакомилась. Смотрю на них и думаю: ребята-то работают, давай-ка и ты тоже.

— Как вы пришли к иллюстрации, учитывая, что в Перми нет профильного образования?

— Рисовать я начала в детстве, а потом уже не смогла остановиться. Окончила художественную школу, поступила в политех на дизайнера, где проучилась год. После этого пошла в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества на дизайнера-архитектора.

Любовь к рисованию ярких детских образов всегда была, просто сначала я не знала, куда это можно применить. Поскольку в Перми нет вузов, где учат на иллюстраторов, приходилось выбирать из того, что есть. А потом, на втором курсе, у нас в академии была выставка внеучебных работ. Мы с ребятами решили собраться и показать своё творчество, которое делаем в свободное время, к чему душа лежит. Кто-то делал 3D-модели классные, кто-то всякие скульптуры из деревяшек, кто-то фотографией увлекался. У меня были фантазийные картинки. Тогда я получила первый отклик: «А чего ты их никогда и не показывала?» После этого поняла, что надо, видимо, углубляться. Ты не узнаешь, кто ты есть, не показав себя другим людям.

После этого создала группу во «ВКонтакте», выложила свои работы, завела аккаунт на сайте иллюстраторов. И всё — началось. На сайте меня заметили издатели и предложили сделать книжку. Я согласилась на эту авантюру, и всё получилось. Это был 2011 год, питерское издательство «Речь», книга «Сказки от капризов». Её до сих пор можно встретить в книжных магазинах.

— Интересный поворот. Казалось бы, между иллюстрациями для детских книг и архитектурой огромная разница. В первом случае нет риска разрушить огромную конструкцию, если решишь сделать штрих вправо, а не влево.

— На самом деле мне очень помогает образование архитектора. Потому что конструкция книги — это тоже конструкция. Там всё по полочкам. Сначала идёт обложка, потом титульный лист, потом надо красиво расположить надписи, чтобы всё было гармонично, на своём месте. Любая книга — тот же дом. Обложка — это входная дверь и лицевой фасад. Титульный лист — прихожая. Текст — гостиная. И так далее. Постепенно углубляясь в книжку, как будто заходишь в гости. Комнаты — это как раз иллюстрации, которые перед тобой открываются. И ты изучаешь дом по этим картинкам. В общем, целая система.

— И большой труд. В одном из интервью вы рассказывали, что создание каждого рисунка занимает около трёх дней. Как проходит этот процесс?

— Сначала я наношу на бумагу карандашный рисунок, отдельно прорисовываю каждую деталь. При этом никогда не рисую с эскизами, а сразу вживую, по образу из мыслей. Затем использую технику «по-сырому» — на влажной бумаге появляются большие пятна акварели. Техника очень своеобразная, размашистая, широкая. Получается будто бы пушистая картина. На второй день собираются тонкой кистью и прорисовываются все детали. И только на третий день рождается конкретика, в ход идут акварельные карандаши: достаю из этих огромных пятен те маленькие детали, которые и создают теплоту и уют.

Наверное, когда-нибудь полностью перейду в электронный формат, но пока компьютерная графика не вызывает того же ощущения гармонии, что рисунок, сделанный руками. Сейчас в моих иллюстрациях можно разглядеть фактуру бумаги, следы касания карандаша и даже то, как интересно растеклась краска. Мне кажется, зрители это замечают.

— Пройдя путь от ученицы художественной школы до дизайнера-архитектора, вы всё же остановились на создании иллюстраций к детским книгам. Что в вашем понимании детская иллюстрация?

— Это картинка детства. Каждый человек запоминает то, что его окружает с самого раннего возраста: первую игрушку, первую книжку. С пяти до семи лет дети запоминают всё особенно хорошо. Это самый ответственный период, когда мы задаём какой-то вопрос и он остаётся с нами на всю оставшуюся жизнь, сохраняется где-то на подкорке. Хочется создавать иллюстрации, которые будут вспоминать с теплотой. А главное, ассоциировать с детством — временем, когда был особенно счастлив.

Из маэстро мне очень нравится Норштейн, стиль угольно-гуашно-пастельной иллюстрации «Ёжика в тумане» всем знаком с детства — много-много штрихов таких мягоньких, пушистых. Храню в памяти картинки Чижикова замечательного, его акварельные образы в книжках про «Волшебника Изумрудного города», я на них росла. Очень любила книги с иллюстрациями пермского художника Станислава Романовича Ковалёва. Думаю, их знают и помнят многие, кто родился в 1970—1990-е годы. Например, всем известные сказки Ханса Кристиана Андерсена. У меня любимая книга с Оле-Лукойе на обложке. Там просто невероятные иллюстрации по количеству деталей, по прорисовке, всегда подолгу смотрела на эти нюансы. А ещё открытки Зарубина потрясающие, которые мы все в детстве видели. Ассоциации праздника именно с его иллюстрациями. Потому что любой день рождения или Новый год проходили с ними. И сейчас так: хочешь праздника — посмотри на эту открытку.

— А как вы оцениваете собственное влияние на читателей? Страшно от осознания ответственности или радостно, что можно вырастить на них целое поколение?

— Сейчас дети не так много читают, как раньше. Раньше были миллионные тиражи, а сейчас максимум 15 тыс. Но всё равно, когда рисуешь, чувствуешь, что надо сделать хорошо. Чтобы ребёнок не только видел яркий мир, но и мог своё допридумать. То есть я показываю не всё, что-то оставляю за пределами картинки. Тогда фантазия ребёнка будет развиваться, к тому же возникает своеобразная игра между иллюстратором и маленьким читателем: вот это я тебе покажу, а остальное ты придумай сам. И ребёнок, читая, формирует хорошую фантазийную коробочку.

— Среди ваших работ есть и те, в которых присутствуют символы нашего города. Какую идею вы закладывали в иллюстрацию «Приключения пермского мишки»?

— Я планирую сделать серию. Мишка — весёлый, пушистый и добрый персонаж, который путешествует по городу и появляется в знаковых местах: то около «Планетария», то у «Галереи». Пока иллюстраций две. Первая — со всеми нашими достопримечательностями. Дальше хотелось продолжить эти приключения. Потихоньку-помаленьку добью до 12 штук.

Эта идея уже давно была. Есть даже мысль делать фотоколлажи, где нарисованный мишка накладывается на панорамы реальных мест Перми. Мне очень хочется показать любимые места Перми через свою, немножко преображённую призму творчества.

— А какой вы видите Пермь?

— Очень неординарной, в зависимости от настроения. Гуляя по Перми в разные сезоны и время дня, подмечаю множество деталей. Город — это прежде всего его жители. Они наполняют его жизнью. Они — его дыхание. Каждый человек вносит свой вклад в облик города. Кто-то посадил герань у себя на подоконнике — ты идёшь и видишь эти цветы, становится приятнее. Кто-то сделал профессиональную роспись на серой стене — и появилось граффити, которым можно долго любоваться. Кто-то прибрал за собой полянку — и стало чисто. А где-то благоустроили площадку... Из этих мелочей — больших и маленьких, заметных и не очень — кроится образ города.

Евгений Дёмшин

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